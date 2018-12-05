Dha Yurt Bülteni-7

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:21



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:21

1)ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜARDAHAN'da sabahın erken saatlerinde başlayan ve hafif bir şekilde devam eden kar yağışı kenti kısmen beyaza bürüdü. Kentte, sabah saatlerinde yağan yağmur, kara dönüştü. Kent merkezi beyaza bürünürken, sabah evlerinden çıkanlar, beyaz örtüyle karşılaştı. Parklar ve bahçeler, kar altında kalırken, kartpostallık görüntüler oluştu. Güvercinler ise kar üstünde yiyecek aradı.Görüntü Dökümü-----------------------Kar yağışından genel detay-Yiyecek arayan güvercinler-Pak ve bahçelerde kar görüntüsü(145 Mb. 1.19 Dk)Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,========================================================2)BAŞKALE'DE KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİVAN'ın Başkale ilçesinde iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın sıfırın altında 8,5 dereceye düştüğü ilçede, çatılarda buz sarkıtları oluştu.Kent merkezine 110 kilometre uzaklıktaki Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden biri olan 2350 rakımlı Başkale ilçesinde, iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle kapanan yaklaşık 20 mahallenin yolu yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Yukarıdallı Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yolun açılması için de karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8,5 dereceye kadar düştüğü ilçede, ağaçlar buzla kaplanırken, çatılarda ise sarkıklar oluştu.Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla süreceğini söyledi.Görüntü Dökümü-------------------İlçe merkezindeki sis-Buzla kaplı ağaçlar ve çatılardaki buz sarkıkları-ilçe merkezinden detaylar-Kar temizleme çalışması yapan vatandaşlar-Karla mücadele ekiplerini yol açma çalışmaları-Çevreden detaylarEngin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), -============================================3)EDİRNE'DE FETÖ VE GÖÇMENLERİ YURT DIŞINA KAÇIRAN ORGANİZATÖRLERE OPERASYON: 28 GÖZALTIEDİRNE'de polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda, göçmenlerin yanı sıra FETÖ şüphelileri ve terör örgütü mensuplarını para karşılığı yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırdığı tespit edilen 28 kişi gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile İpsala, Keşan ve Meriç ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerek Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin yanı sıra FETÖ/PDY şüphelileri ve diğer terör örgütü mensuplarını para karşılığı yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırdığı tespit edildi. Bugün saat 04.00 sıralarında başlatılan şafak operasyonunda 28 şüpheli evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Evlerde arama yapılırken, Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü:---------------------------Şüphelilerin sağlık kontrolü-Polis araçlar-Hastane acili-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,-========================================================4)İNCİ KEFALİNE UYDU TAKİBİVAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen endemik tür inci kefali, uydudan takip ediliyor. Balık yoğunluğunu uydudan aldığı verilere göre hesaplayan Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, bu bilgiyi de balıkçılarla paylaştığını söyledi. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik tür inci kefali, her yıl üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı su kaynaklarına göç ediyor. Göç sırasında suyun akışının tersine uçarcasına hareket eden kefaller, görsel bir şölen sunuyor. Yumurtalarını tatlı sularda bırakan balıklar, geri dönüyor. Son yıllarda alınan tedbirler sayesinde popülasyonu önemli ölçüde artan inci kefali, Van Gölü çevresinde yaşayan binlerce aileye de geçim kaynağı oluyor.14 BİN İNSANIN EKMEK KAPISIİnci kefalinin 14 bin kişiye ekmek kapısı olduğunu belirten Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "1900'lü yıllardan sonra doğal kaynaklar üzerindeki baskı, dünyanın geçmiş tarihinde hiç olmadığı kadar yüksek seviyeye çıkmıştır. Bugün, gün geçmiyor ki bir balık stoğunun çöktüğünden haberdar olmayalım, bir canlı türünün kaybolduğunu öğrenmiş olmayalım. Van Gölü'ndeki inci kefali stoğu, buna çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Bölgede 14 bin insanın geçim kaynağını oluşturuyor" dedi.BALIĞA UYDU TAKİBİİnci kefalini uydudan takip etiklerini belirten Dr. Akkuş, "Balıkçılıkta en önemli çıktıların başında, özellikle son günlerde artan yakıt fiyatları oluşturuyor. Çünkü balıkçının balığı avladığı sıradaki harcamış olduğu yakıt miktarı, balıktan elde edeceği geliri geçmemesi lazım. Van Gölü 3 bin 712 kilometrekarelik Marmara Denizi'nin üçte biri kadar büyüklüğünde devasa bir ekosistem. Bir ucundan bir ucunu görmeniz mümkün değil. Biz balıkçılarla sürekli irtibat halindeyiz ve balığın yerini takip ediyoruz. Balığın yerini belirlemede uydu görüntülerini kullanıyoruz" dedi.'HOCAM BALIK NERDE?'Balıkçıların kendilerini arayıp, balıkların yerini sorduğunu belirten Dr. Akkuş, "Aldığımız uydu görüntülerinde klorofil a ve sıcaklık verilerini elde ediyoruz. Klorofil a, sıcaklık ve derinlik haritalarını çakıştırdığımız zaman uzun yıllardır balığın davranışını zaten biliyoruz. Bu verilerle beraber Van Gölü'nde etkili bir balıkçılık olmasını sağlıyoruz. Balıkçılar har hafta arayıp, 'hocam balığın yeri nerede?' diye soruyor. Biz de uydu görüntülerini alırız, balığın yerini belirleriz. Böylelikle fazla yakıt harcamadan balığın yerini balıkçılara söyleriz. ve bu şekilde etkili bir balıkçılık yapılmasını sağlarız. Doğal kaynaklar, korumanın yanında ekonomik faydalarının da ön planda olduğu kaynaklardır. Dolayısıyla doğal kaynaklardan yine sürdürebilir bir şekilde faydalanırken en az giderle maksimum geliri hedefliyoruz"Görüntü Dökümü:---------------------------Balıkçı teknesinin iskeleden ayrılması-Tekne ve Van Gölü'nden görüntüler-Balıkçıların boş ağ çekmesi ve Telefonla Mustafa Akkaş'u araması-Balık dolu ağların çekilmesi-Ağlardan ve balıklardan görüntü-Drone ile balıkçılardan görüntü-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ile ropörtaj-Detaylar-Balıkçı ile ropörtaj-DetaylarSÜRE: 4 DAKİKA 41 SANİYEBOYUT: 906 MBGülay KUYUCU- Orhan AŞAN/Engin ERTÜRK/VAN, -