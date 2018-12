Dha Yurt Bülteni -7

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:11



DHA YURT BÜLTENİ -7İZBAN'da grev başladı (3)'BARIŞÇIL YÖNTEMLER İLE SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ SÜREÇ TIKANDI'İZBAN, 343 personeli ile birlikte bugün sabah saatlerinde greve çıktı. İşçilerin örgütlü bulunduğu Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, Alsancak Garı önünde basın açıklaması yaptı. İşçiler, "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganı attı. Yine istasyona, üzerinde 'İZBAN işçisi yalnız değildir', 'Yaşasın sınıf dayanışması' yazılı pankartlar asıldı. Burada açıklama yapan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, sendikanın yasal sürelerin tamamını barışçıl yollardan anlaşmak üzere kullandığını, fakat barışçıl yöntemler ile sürdürdükleri görüşmelerin artık tıkandığını belirtti. Ervüz, "En baştan beri tüm iyi niyetimizle sürdürdüğümüz görüşmelerde, işverenimiz maalesef çalışanlarını mutlu edecek, en azından enflasyondan koruyacak kadar dahi bir ücret zammı teklif etmedi. İZBAN işçisi 1 Ocak 2018'den bu yana ücret zammı almadı. Son 1 yıllık enflasyon yüzde 21.62, ocak ayından bugüne kadar geçen 11 aylık dönemin enflasyonu ise yüzde 20.80 oldu. İşverenin teklif ettiği kümülatif zam önerisi yaklaşık yüzde 21" dedi.'GREV SEVEN BİR SENDİKA DEĞİLİZ'İşçilerin grev süresince ücret almayacaklarını söyleyen Hüseyin Ervüz, "Grev bir anlamda işsizlik anlamına geliyor. Hiç istemedikleri halde açlık sınırının altında ücret teklif eden işverenimiz tarafından grev yapmaya zorlandığımızın herkes tarafından bilinmesini isteriz. Biz Demiryol İş Sendikası olarak grev seven bir sendika değiliz. 70 yıla yakın geçmişimizde yaşadığımız onca zorluğa, onca krizlere rağmen 3 kez grev yapmak zorunda kaldık. İZBAN çalışanları karınlarını doyuracak ücret almak için grev yapıyorlar. Hiç kimse işsizliği, ücret almadan yaşamayı başka türlü göze almaz" diye konuştu.'BU SEFERLERİ UZUN VADELİ YAPAMAZLAR'İZBAN'da taşeron personel ile 24 dakikada bir sefer yapıldığını anımsatan Ervüz, şöyle dedi:"Bizim yaptığımız 269 sefere karşılık şu an 4 set ile 24 sefer düzenlemesi planlanmış. Ancak bu seferlerin yapılabilme şansı uzun vadeli değil. Yapamazlar. Bakım isteyecek, yolcu yoğunluğu olacak. Şu an makinist arkadaş Şirinyer İstasyonu'nda kapıları kapatamıyor. Bunun fazla yürüme şansı yok ama işveren her zaman olduğu gibi işverenliğini yapacak. Bizlere el uzatmak yerine taşeronun eliyle grev kırıcılığı yapmak istiyorlar. Bunu başarma şansları yok. İZBAN işçisi kararlı, dirençli. İZBAN işçisi bu işi sonuna kadar götürecek. Kazanan İZBAN işçisi olsun."'AZİZ KOCAOĞLU DA BAKACAK'Türk-İş 3'üncü Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım da açıklamasına, "Gazamız mübarek olsun. Bizi bu hale düşürenlere de lanet olsun" sözleri ile başladı. Emek ve sermaye düşmanı olmadıklarını söyleyen Yıldırım, emekten yana olduklarını belirtti. Yıldırım, "Biz hukuktan ve adaletten yanayız. Biz birlik ve beraberlikten yanayız. Öyle oldu, böyle oldu, yağmur yağdı, çamura battı. Biz rüşvet istemiyoruz. Biz bu şirketin cirosuna da talip değiliz. Biz, bize ait olanları alma uğruna yola çıktık. Bizler namuslu, şerefli, onurlu insanlarız. Asgari ücretin bir tık üstünde çalışıyorsunuz. Yok öyleymiş, böyleymiş, sendika bunları kabul etmemiş, gelsinler bunu benim külahıma anlatsınlar. Kimse kusura bakmasın. Aziz Kocaoğlu, 'Ben geçen dönem bu işe taraf oldum, bu dönem taraf olmayacağım, TCDD baksın' diyor. Yapma ya! Böyle bir şey yok. Bakacaksın. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü de bakacak, İzmir Büyükşehir Belediyesi de bakacak. Burada çalışanlar insanlar taleplerini haykırıyorlar. Biz baştan da grev kararı alabilirdik ama yapmadık, sabırlı davrandık. Biz insanları mağdur etmekten yana olmadığımızı defalarca dile getirdik. Ama gün geldi çattı. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" diye konuştu.Açıklamanın ardından işçiler, istasyonda bulunan sendika temsilciliği binasında beklemeye başladı.BÜYÜKŞEHİR'DEN İLK GÜN RAPORUİzmir Büyükşehir Belediyesi, TCDD ile yüzde 50 ortak olduğu İZBAN'da bu sabah başlayan grev nedeniyle, ulaşımda ek tedbirler uyguladı. Vatandaşların yaşayabileceği olumsuzlukları asgari düzeye indirebilmek amacıyla imkanlarını seferber edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey bürokratlarıyla ulaşım birimlerinin başındaki yöneticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa çıktı. Alınan önlemler kapsamında ESHOT'ta 1252, İZULAŞ'ta 265 olmak üzere seferdeki otobüs sayısı 1517'e yükseltilirken, yeni hatlar açıldı; yoğun hatlara takviyeler yapıldı. İZDENİZ, Bostanlı'dan 5 dakikada bir vapur seferi yaptı. Sabah 07.00-09.00 saatleri arasındaki ortalama yolcu sayısı 4 bin 500 kişi iken, bu sabah aynı saat diliminde 8 bin 898 yolcu taşındı. İZBAN, grev kapsamı dışındaki makinistlerle 24 dakikada bir Çiğli ile Adnan Menderes Havalimanı arasında, 5 trenle seferler düzenledi. İzmir Metrosu'nda da sefer sıklığı 3 dakikaya indirildi. Tramvayda Gazi Bulvarı'nda yaşanan yoğunluğun, sefer aralığının 5 dakikaya çekilmesiyle aşıldığı belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 07.30-09.30 arasında zorunlu olanlar dışında hiçbir hizmet aracını trafiğe çıkarmadı.İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu sabah tespit edilen sıkıntıların akşam saatlerinde en aza indirilmesi amacıyla ESHOT, İZDENİZ, İZULAŞ, Metro ve Tramvay'da gerekli tedbirlerin alınacağını ve gerekli takviyelerin yapılacağını, güzergahı uygun olan vatandaşların işe gidiş-geliş saatlerinde deniz yolunu tercih etmelerinde yarar olacağını duyurdu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Alsancak Garı'ndan görüntü-İşçilerden görüntü-Asılan pankartlardan görüntü-Türk-İş Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım ve Demiryol-İş Şube Başkanı Hüseyin Ervüz'ün açıklaması-Genel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,===================İŞ ADAMINI ŞANTAJLA TEHDİT ETTİLER, KISKIVRAK YAKALANDILARYAKALANMA ANLARI DRONE İLE SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİİş adamına gelen şantaj mektubuyla alarma geçen polis ve jandarma, 2 zanlıyı kıskıvrak yakaladı, o anlar termal kameralı drone ile görüntülendi.Olay Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşandı. İş adamı E.T. içinde 'Eğer gece saat 00.00'da 1 milyon lirayı benim gösterdiğim yere bırakmazsan yaptığın usulsüzlükleri ihbar ederim' yazan bir mektup aldı. Mektubun içinde aynı zamanda Google haritalarda belirlenmiş bir parselin çıktısı da yer alıyordu. Çıktının üzerinde işaretli bir nokta olduğunu gören iş adamı E.T. mektubu okuyunca hayatının şokunu yaşadı. Soluğu emniyette alan iş adamı kendisine gelen mektubu gösterip tehdit edilerek şantaj yapıldığına dair ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Gemlik İlçe Jandarma ekipleri birlikte harekete geçti. Ekipler operasyon için düğmeye bastı.Termal kameraya sahip İnsansız hava aracı (İHA) ile olay bölgesi 2 saate yakın takip edildi. Saat gece 00.00 olduğunda tehdit mektubu yazan şahıslar, para dolu çantayı almak için çantanın bırakıldığı noktaya gitti. Şantajcı 2 şahıs para dolu çantayı alırken ekipler tarafından suç üstü yakalandı. Emniyete götürülen iki şahıstan bir tanesinin iş adamı E.T'nin yanında çalışan Y.K. ile M.Y. olduğu öğrenildi. Şantajcı şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.Görüntü Dökümü----------DRONE GÖRÜNTÜSÜSantajcıların görüntüsüÇantayı almalarıDüzenlenen operasyonYaklanmalarıHaber: Kemal ALTUNDAĞ - BURSA,==============MADDE BAĞIMLISI, TARTIŞTIĞI GENCİ KARNINDAN BIÇAKLADISivas'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.B.Ü.(19) tartıştığı S.Ü.'yü'(17) karnından bıçakladı. Ağır yaralanan genç hayati tehlikeyi atlatamadı.Olay, dün gece Diriliş Mahallesi'ndeki bir parkta yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.B.Ü., henüz bilinmeyen nedenle S.Ü. ile tartıştı. M.B.Ü. bir süre sonra parktan ayrılan S.Ü.'yü takip ederek ekmek bıçağıyla karnından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.Ü. ambulansla önce Numune Hastanesine kaldırıldı. Ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilen S.Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan M.B.Ü. ise kısa süre sonra bölgedeki bir parkta Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:-Hastaneden görüntüHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,===============ROMA DÖNEMİNE AİT MOZAİĞİN ÜZERİNE ÇÖP KONTEYNERİ YERLEŞTİRİLDİBursa'nın İznik ilçesinde, 3 yıl önce belediyenin kanalizasyon kazısı sırasında bulunan Roma dönemine ait taban mozaiğinin üstüne çöp konteyneri konulması tepki çekti. İznik Müzesi eski Müdürü Taylan Sevil, "Roma dönemine ait olan bu mozaik bu şekilde bırakılamaz, bırakılmamalı" dedi.İznik Belediyesi tarafından 2015 yılında Beyler Mahallesi, Afyon Sokak'ta yapılan kanalizasyon çalışması sırasında 2 metre derinlikte taban mozaiği bulundu. Üzerinde insan yüzü figürünün yer aldığı taban mozaiğinin Roma dönemine ait olduğu belirlendi. İnsan yüzü figürlü mozaiğin etrafındaki toprak tabakayı yaklaşık 1 metrekare açarak genişleten arkeologlar, mozaiğin yılan figürleri ile yol kenarındaki evin altına doğru devam ettiğini tespit etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İznik Müze Müdürlüğü koordinasyonunda kurtarma kazısı başlatıldı ve mozaik açığa çıkarıldı. 3'üncü derece arkeolojik SİT alanı olan bölgenin tescil düzeyi, mozaiğin ortaya çıkmasıyla 1'inci dereceye yükseltilirken, mozaiğin büyük bölümünün altında olduğu belirtilen parsel sahibiyle görüşmelerde muvafakat alınamaması yüzünden kazı çalışmaları durduruldu. Bunun üzerine mozaik jeotekstil malzeme ile örtüldükten sonra, 2 metre derinliğindeki çukur dere kumu dökülerek kapatıldı.ASFALT DÖKÜLDÜKanalizasyon çalışmalarını tamamlayan İznik Belediyesi de 3 ay sonra yolu asfaltladı. Çalışmalar sırasında mozaiğin bulunduğu alanın da asfaltlanması tepki çekti. Durumu öğrenen dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın talimatıyla mozaik üzerindeki asfalt söküldü ve etrafına dubalar konuldu. Bugün ise, dubaların kaldırıldığı alanda çöp konteyneri bulunuyor. Bu görüntü de tepkilere neden oluyor.'BÖYLE BIRAKILMAMALI'İznik Müzesi eski Müdürü Taylan Sevil, İznik ilçesinin Antik Nikea kentinin üzerinde bulunduğunu hatırlatarak, "Roma dönemine ait olan bu mozaik bahçeli eve doğru devam etmektedir. Bu büyük eser bu şekilde bırakılamaz, bırakılmamalı. Böyle önemli bir eserin üstünde, bugün ne yazık ki çöp konteyneri ve atıklar bulunmaktadır. Mozaikin tarihi tahminen M.S 3'üncü yüzyıla dayanmaktadır. Mozaik buluntuları enderdir. İznik'te az sayıda bulunmuştur. Böyle bir mozaik buluntusu gösteriyor ki, bu bölgede Roma döneminde asil aileler yaşamış" diye konuştu.Görüntü dökümü;--------------------Röportaj-Çevresinden detaylarSüre: 3.19 dakika, Boyut: 373 MBHaber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),============EMEKLİ ASTSUBAY YÜZLERCE ENGELLİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan emekli jandarma astsubay Cem Cemal Ünal, 23 yıl önce İstanbul'da görev yaptığı sırada tanıştığı Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile engellilere yardım etmeyi hiç bırakmadı. Emekli olduktan sonra Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak Temsilciliği'ni kurarak başkanı olan Cem Cemal Ünal, mavi kapak projesini geliştirerek kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla 2 yılda yaklaşık 1 milyon liralık 200 akülü sandalye ve 60 tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladı.Emekli jandarma astsubay Cem Cemal Ünal, Türkiye'nin dört bir yanında komando ve karakol komutanı olarak 20 yıl görev yaptı. Ünal, 23 yıl önce henüz 5 yıllık astsubay olarak İstanbul'da görev yaptığı sırada Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş ile tanıştı. Jandarmanın desteğiyle engelli bireylerin medikal ihtiyaçları karşılandı. Engelli insanların ihtiyaçlarını gören Ünal, ardından dernek başkanı Baş ile irtibatını hiç koparmadı. Ünal, çalıştığı her bölgede engelli insanlara yardım etmeyi sürdürdü. 2006 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde komutanlık yaptığı sırada engelli bir çocuğa tekerlekli sandalye alınmasını sağladı. Birçok terör operasyonlarına da katılan Ünal, 2013 yılında emekli oldu. Ünal, emekli olduktan sonra da Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile irtibatını hiç koparmadı. 2 yıl önce Türkiye Omurilik Felçliler Derneği Zonguldak Temsilciğini kurarak başkanı oldu.YÜZLERCE EGELİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜEmekli astsubay Ünal, Türkiye'nin her yerinde yapılan mavi kapak projesini daha da genişleterek birçok engelli insana yardım etmek istedi. Projeyi geliştiren Ünal, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Merkezi'nin Çaycuma Kaymakamlığı'na bir yazı göndererek okullardaki öğrencilerin mavi kapak toplamasını talep etti. Kaymakam Serkan Keçeli de ilçedeki tüm okullara genelge göndererek öğrencilerin projeye katkıda bulunmasını ve öğrencilerin mavi kapak toplamasını istedi. Öğrencilerde projeye beklenenden daha çok ilgi gösterdi. Öğrenciler, sadece okullarında değil, evlerin, mahallerinde, sokakta mavi kapak toplamaya başladı. Çaycuma Belediyesi de öğrencilerin topladığı kapakları, araçla okullardan alarak geri dönüşüm tesisinde biriktirdi. Toplanan kapaklar TIR'larla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne gönderildi. 2 yılda toplanan milyonlarca mavi kapakla 1 milyon lira değerinde 200 akülü, 60 tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlandı.'MİLYONLARCA KAPAK TOPLADIK'Cem Cemal Ünal, engelli insanların ihtiyaçlarını gördükten sonra kayıtsız kalmak istemediğini ve meslek hayatı boyunca da yardım etmeyi hiç bırakmadığını söyledi. Engelli insanların yüzünü biran olsun güldürmenin kendisine dünyanın en güzel duygusunu yaşamasına neden olduğunu söyleyen Ünal, "Türkiye Felçlileri Derneği ile 23 sene önce tanıştım. Başkan Ramazan Baş ile tanıştıktan sonra oldu. İstanbul'da komutanlık yaparken böyle bir yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi. Dernek ile toplantı yaptık ve genel merkezine çeşitli medikal ürünler sağlandı. Bu vesileyle Ramazan beyle başlayan dostluğumuz hiç bitmedi ve bugünlere kadar geldi. Emekli olmadan öncede engeliler adına çok yararlı işler yaptık. Emekli olduktan sonra da Zonguldak'ta bir temsilcilik açtık. Engelli vatandaşlarımıza onların sayesinde ulaştık. Milyonlarca kapak topladık bugüne kadar. En son buradan yaklaşık 4 tona yakın kapak toplandı ve derneğe gönderildi. Hali hazırda kapak toplamaya devam ediyoruz." dedi.'YARDIM ETMEYE DEVAM EDECEĞİM'Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Merkezi'nin 2005 yılından beri yaptığı mavi kapak projesini kendisinin biraz daha geliştirdiğini söyleyen Ünal, bunda asker olmasının da etkisi olabileceğini söyledi. Projenin kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle daha disiplinli ve profesyonel hal almasını sağladığını ifade eden Ünal, şöyle dedi:"Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Merkezi, Çaycuma Kaymakamlığı'na bir yazı yazdı. Okullardan kapak toplanmasını istedi. Kaymakam bey de okullara genelge gönderdi ve projenin gelişmekte olan çocuklara katkısının göz önünde bulundurulmasını ve projeye destek olunmasını istedi. Bu projeye öncülük etti diyebiliriz. Kaymakamlık bu şekilde bir adım attı. Çaycuma Belediyesi de bize her türlü desteği verdi. Geri dönüşüm sisteminde o kapakların toplanmasını sağladı. Engelli vatandaşlarımıza gerekli araç desteğini verdi. Bugüne kadar 200'den fazla kişiye akülü sandalye verildi. 60 adet manuel sandalye verildi. Hasta yatakları ve engelliler için kullanılan minderler verildi. Çeşitli ekipmanlar verildi. Proje devam ediyor. Burada ben olmam ama başkası olur ama bu proje devam edecek. Biz bu insanlara yardım etmeye devam edeceğiz. Buraya gelen tekerlekli sandalyeler bir emekle buraya geliyor ve hiçbir ücret talep edilmeden insanlarımızın kullanımına veriliyor."Barbaros Kutlutaş Ortaokulu'nda arkadaşlarıyla birlikte binlerce kapak toplayarak kampanyaya destek olan 13 yaşındaki Ezgi Sena Demir, "Engelli arkadaşlarımız rahatça dolaşabilsin, dışarıya çıkabilsin diye kapakları parklardan, sokaklardan ve okulda topladık. Bu kapaklar sayesinde onlara tekerlekli sandalye alındı. Bizde çok mutlu olduk." dedi.Görüntü Dökümü---------Toplanan mavi kapaklardan detaylar-Okulda toplanan kapaklar-Öğrenci Ezgi Sena Demir ile röp.-Kapakların taşınması-Engellilere akülü sandalye verilmesi-Kaymakam Serkan Keçeli ile röp.-Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile röp.-Engellilerin akülü sandalyeleri sürmesi-Cem Cemal Ünal ile röp.Süre: (9.30) Boyut: (1.03 GB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,===============MİSİNAYA TAKILAN CARETTA CARETTA ÖLÜMDEN KURTARILDIAntalya'nın Kaş ilçesinde Kaymakam Ulaş Akhan ve beraberindeki heyet, inceleme amaçlı yaptıkları dalışta, 2 metre boyunda bir caretta caretta'nın misinaya takıldığını gördü. Ekip, caretta caretta'nın takılı olduğu misinayı keserek, yeniden özgürlüğüne kavuşturdu.Antalya Valisi Vali Münir Karaloğlu öncülüğünde Kaş-Gazipaşa arasındaki 640 kilometrelik sahil şeridinde, deniz altındaki zenginliklerin, tarihi batıkların görüntülenmesi, bölgenin dalış turizmine açılması yönündeki çalışmalar devam ediyor. Bu amaçla Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurlu Başkanı Tahsin Ceylan ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile bir ekip, Antalya sahillerinde dalış yaparak tanıtım film projesi için çekim yapıyor. Deniz altının temiz tutulması, deniz canlılarının korunması amacıyla yürütülen film projesi kapsamında, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, dalış eğitmeni Murat Kulakaç, Mehmet Fatih Çelikel, Mustafa Can Özdemir ve Özgür Dara Kaş açıklarında dalış yaptı.MİSİNAYA TAKILI CARETTA CARETTA'YI KURTARDILARİnceleme amaçlı gerçekleştirilen dalış sırasında ekip, Deve Tepesi (camel reef) bölgesinde denize bırakılan bir misinaya takılan yaklaşık 2 metre boyunda caretta caretta'yı fark etti. Ekip, kurtulmak için mücadele ettiği görülen caretta caretta'yı misinayı keserek özgürlüğüne kavuşturdu.Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, dalış yaptıkları bölge deniz koruma alanı olmasına rağmen burada çok sayıda misinaya rastlamanın çok üzüntü verici olduğunu söyledi. En kısa zamanda dalış merkezleriyle bir araya gelip bölgede sualtında kalan misina ve ağları temizleyeceklerini kaydeden Kaymakam Akhan, dalış sırasında tesadüfen rastladıkları caretta caretta'yı kurtardıklarını belirtti.Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurlu Başkanı Tahsin Ceylan ise denize atılan misina ve hayalet ağların deniz altındaki yaşam açısından büyük tehlike oluşturduğuna dikkati çekti. Ceylan, şunları söyledi:"Denize bırakılan ve oraya ait olmayan her şey deniz canlıları için tehlike yaratmaktadır. 110 milyon yıldır yaşamımızda olan deniz kaplumbağaları sualtında ortalama bir saat nefes tutabilmektedir. Büyük bir şans eseri bugün Camel dalış noktasına dalış yapmasaydık bu harika Caretta caretta, denize bırakılan misina yüzünden yaşamını kaybetmiş olacaktı."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kaplumbağadan görüntüMisinaya takılı haliMisinanın kesilmesiKaplumpağanın gitmesiKamlumbağa detayDalış ekibi detay1.48Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: ANTALYA,===============FETÖ şüphelisi tarihçi Talha Uğurluel, adliyedeERZİNCAN'da FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan tarihçi yazar Talha Uğurluel, adliyeye sevk edildi.Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Talha Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar sonrası tarihçi Uğurluel, İstanbul'daki evinde gözaltına aldı. Dün akşam saatlerinde Erzincan'a getirilen Uğurluel sorgusu için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Talha Uğurluel, bugün sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait, kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan Murat Yeni de geçen 23 Kasım'da Erzincan'da yürütülen soruşturmada tutuklanmıştı. Murat Yeni, savcılıkta verdiği ifadesinde o dönemde örgütün gerçek yüzünü göremediklerini ve hep vitrin olarak kullanıldıklarını ileri sürmüştü. Aralarında Talha Uğurluel'in de yer aldığı birçok kişinin toplantılara katıldığını söyleyen Yeni, şunları söylemişti:"O döneme kadar tanıdığım bu yapıya mensup insanları hep Anadolu'da börek açan anneler, temiz yüzlü çocuklar, eğitim gönüllüsü insanlar olarak bilirdim. Bu şok ortamında, birden bu insanlardan kopup, farklı ve daha sağlıklı analiz yapabilme imkanımız bulunmamaktaydı. Hatırladığım kadarıyla iki ya da üç kez kanalda cemaat sohbet toplantısına katıldım. Sohbetlerin büyük kısmı televizyon kanalında yapılırdı. Katılmış olduğum sohbet toplantılarına benim dışımda yemek programını sunan 'Oktay Usta', 'Sır Kapısı' programını sunan Reha Yeprem, tarihçi Talha Uğurluer, sanatçı Gökmen Ürü, programcı Asım Yıldırım ve radyocu Asım Bozkuş gibi şahıslar katılırdı. Sohbet grubumuz benim gibi medyanın önünde olan ve sunuculuk yapanlardan oluşuyordu. Düzenlenen etkinliklerde şahsımın seçilmiş olmasını vitrin pozisyonuma bağlıyorum. Katıldığım söz konusu etkinlikleri düzenleyen kesimin daha çok FETÖ'ye müzahir işletme ve kuruluşlar olması, yine bu örgüte müzahir televizyon kanalında program yapıyor olmama bağlıyorum. Örgüt söz konusu etkinlikleri düzenlemekle, mensup olanlar ile halkı kaynaştırmada bizi de vitrin pozisyonunda kullanıyordu. Etkinliklerden beklediği fayda da bundan ibarettir. Programın bütçesi kısıtlı olduğu için gittiğimiz illerde örgütün yurt ve okullarında konaklıyorduk. Masrafların bir kısmını örgüt kuruluşları ve işletmelerince karşılanıyordu."Haber: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, -