Dha Yurt Bülteni-7

11 Aralık 2018 Salı 12:28



11 Aralık 2018 Salı 12:28

1)İZBAN GREVİ İKİNCİ GÜNÜNDEİZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletilen İZBAN'da çalışanların, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde önerilen yüzde 22'lik ücret zamlarını kabul etmeyerek greve başlamasının ikinci gününde, istasyonlar boş kaldı. Çiğli ve Adnan Menderes Havalimanı arasında 24 dakika da bir gerçekleşen seferler ise sürüyor.İzmir'de İZBAN çalışanlarının grevi sürerken, havadan da görüntülenen, grev pankartının asıldığı Alsancak İstasyonu en sakin günlerinden birini yaşadı. Yoğunluğuyla bilenen istasyonda 24 dakikada bir yapılan seferleri tercih eden az sayıda vatandaşın olması dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin grev sonrası aldığı önlemlerden dolayı vatandaşlar güzargahlarına uyan metro, tramvay, vapur ya da otobüsleri kullandı. Sabahın erken saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanırken, saat 09.00'dan sonra normale dönmeye başladı. Öte yandan İZBAN'ı kullanan vatandaşlardan kimisi, trenlerin 24 dakikada bir sefer yapmasından dolayı mağdur olduklarını söyledi. Şehir dışından geldiğini ve büyük zorluk yaşadığını kaydeden Ayşe Karaman, "Otobüslere biniyoruz, kalabalık. Belki 500 kişi otobüse bindik. Otobüs bozuldu, yolda indik. Tekrar İZBAN'a bindik. Bir sürü rezillik" dedi.YOLCDULAR ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETTİGrev nedeniyle İZBAN seferlerinin az sayıda yapıldığını ve bunun da kendilerini zorladığını ifade eden Erkan Işık da, "Eve gitmekte zorlanıyoruz. Yolları değiştirmek zorunda kalıyoruz, farklı yollardan, gideceğimiz yere gitmek zorunda kalıyoruz. Ama işçiler de haklı olarak grev yapıyor. Bir yerden başka bir yere giderken zorlanıyoruz, umarım bir an önce sonuca ulaşılır" diye konuştu. Meral Koştu isimli yolcu da, şunları söyledi:"İllaki böyle durumlarda sorun yaşanacak. Ben de İZBAN'ı kullanıyorum ama işçileri destekliyorum. Ne istemiş olabilir çocuklar. Yüzde yüz zam isteseler ne olur. Alsınlar o parayı da kendileri geçinsinler."'İZBAN BÜYÜK KOLAYLIK, BİRAN ÖNCE ANLAŞSINLAR'Mustafa Uçkan isimli yolcu da, grevden etkilendiklerini söyleyerek, "Ama buna da şükür yine 24 dakikada bir geliyor. Kalkıp da taksilere 20-30 lira vermiyoruz. Tüm bunlara rağmen biran önce anlaşsınlar. Çünkü İZBAN gerçekten büyük bir kolaylık" diye konuştu."BUNA MECBUR KALDIK"İZBAN çalışanı olan grev sözcüsü Mücahit Yavuz ise, en büyük sorunun aldıkları ücretlerin düşük olmasından kaynaklandığını belirtti. Benzer şirketlerde çalışanlara göre düşük ücretler aldıklarını söyleyen Yavuz, "Ücretlerimizin düzeltilmesi ve bu rakamlara enflasyon farkının da eklenmesini istiyoruz. Makinistler kilometre tazminatı istedi. Sözleşme sürecinde de bunu istedik. Vardiyalı çalıştığımız için vardiya pirimi tazminatı istedik. Aile yardımı sadece evli olan ve eşi çalışmalaşanların ücretlerine yansıtılıyor. Biz bu ücretlerin tüm çalışanların maaşlarına yansıtılmasını istiyoruz. Ama taleplerimiz kabul görmedi. Greve çıkmak istemezdim, buna mecbur kaldık" dedi.KOCAOĞLU İŞÇİLERDEN GREVİ SONLANDIRMALARINI İSTEDİİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Belediye Meclisi'nin dün (pazartesi) akşam yapılan Aralık ayı ilk birleşiminde, İZBAN grevine dair açıklamalarda bulunarak, işçilerin grevi sonlandırmalarını istemişti. Yapılan görüşmelerin ardından yüzde 22 zam yapma kararı alındığını, bu oranlara rağmen grevin başladığını söyleyen Kocaoğlu, "İşçilerin zamlı ücretlerini almalarını, vatandaşın memnuniyetini arttırmak için bir an evvel çalışmaya geçmelerini diliyorum. Bu kriz ortamında herkes sıkıntılı bir süreç yaşarken, bütün kurumların kısa dönemli de olsa en güçlüsünden en güçsüzüne kadar finans, para sıkıntısı yaşadığı bir süreçte, yüzde 22 zam fedakarlıkla verilen bir zamdır, bunun kıymetinin bilinmesi gereklidir. Grevi sonlandırmalarını ve sözleşmeyi imzalamalarını diliyorum" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------Drone çekimleriİstasyondan görüntülerRöportajlarGenel ve detay görüntüHaber- Drone: Mehmet CANDAN - Umut KARAKOYUN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,==================================================2)SİLAHLI KAVGADA YARALANAN RESTORAN SAHİBİ, HASTANEDE ÖLDÜGaziantep'te, restoranda ortağının öldüğü silahlı kavgada ağır yaralanan Coşkun Aslankurt (35), 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Olay, geçen 25 Kasım'da Öğümsögüt Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi. Restoran sahipleri Hakan Yıldırım ve Coşkun Aslankurt ile iş yerine gelen M.Ç. ve E.P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yıldırım ve Aslankurt tabancayla vuruldu. Yıldırım yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Coşkun da hastanede tedaviye alındı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan M.Ç. ve E.P. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde 17 gündür tedavi gören 3 çocuk babası Coşkun Aslankurt, bugün sabah saatlerinde, doktorların tüm çabalarına karşın yaşamını yitirdi. Aslankurt'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.Görüntü Dökümü----------------------------------Coşkun Aslankurt'un fotoğrafıAdli Tıp kurumuCenaze aracının gelişiCenazenin araca konulmasıGenel ve detay görüntüler(Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 59 MB=================================================3)AMASRA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDUBARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçarken, gemi ve balıkçı tekneleri limana sığındı.Amasra'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli karayel fırtınası nedeniyle Çekiciler Sokağında bulunan bir evin çatısı uçtu. Çatı parçaları yere düşerken, belediye ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı trafiğe kapattı. Kum Mahallesinde yol kenarında bulunan lokantalara ait tenteler hasar gördü. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ilçeye gelerek, hasar tespitlerine başladı. Denizde yaşanan fırtına nedeniyle Amasra Büyük Limana çok sayıda balıkçı teknesi ile kuru yük gemileri sığındı. Amasra Belediyesi anons yaparak, vatandaşları şiddetli rüzgara karşı uyardı.Görüntü Dökümü------------------------Çatısı uçan bina detay-Zarar gören tenteler ve masalar-Rüzgarda yürümeyen insanlar-Dalgalı denizden detaySüre: 3.14 Boyut: 362 MBHaber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,==================================================4)FETÖ'NÜN JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI YAPILANMASINA 13 GÖZALTIFETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik, Diyarbakır merkezli 11 ilde, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Bu sabah eş zamanlı başlatılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Diyarbakır merkezli 11 ilde bu sabah başlatılan operasyon kapsamında sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan kişiler tarafından arandığı tespit edilen; aralarında muvazzaf; 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 5 astsubay, 4 uzman çavuş ve 1 uzman jandarma olmak üzere toplam 13 askeri personel, emekli 2 astsubay, askeri kurumundan istifa eden 1 uzman çavuş olmak üzere toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 ilde belirlenen adreslere yönelik polisin bu sabah başlattığı eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin ise yakalanması için de operasyonların devam ettiği belirtildi.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmayla şüphelilerin örgüt içerisinde yönetici konumunda bulunan kişilerin, örgüt üyesi devlet memuru olan şahısları ankesörlü, büfe, market gibi umuma açık sabit hatlardan arayarak örgütsel talimatlar verdiğinin tespit edildiği belirtildi.Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, -=================================================5)KÖPEK, YAĞMURDA ÇAY OCAĞINA GİRDİKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yağmur ve soğuk havada, sokak köpeği, çay ocağına girip masanın altına kıvrılarak yattı.Gölcük'te dün akşam soğuk hava ve yağmur etkili olurken, ıslanan köpek, Merkez Mahallesi 31 Sokak'ta Ömer Çil'in işlettiği çay ocağına girdi. Bir masanın altına kıvrılan köpek, içeride ısındı. Çay ocağında bulunanlar köpeğin içeri girmesinden rahatsız olmadan çay içip, sohbet etti. Ömer Çil, soğuk ve yağışlı havalarda hayvanların ısınabileceği bir yer olmadığını belirterek, "Yağan yağmurdan dolayı insanların bile kendilerini kıyıya köşeye attığı bu günlerde köpek dükkanın kapısına kadar geldi. Köpeklerin yağmurda sığınacağı bir yer olmadığı bir çarşı merkezinde köpeklerin dükkanımıza gelmesinden çoğu müşterimiz de rahatsız değil. Köpeğin de keyfi yerinde, müşterilerimiz de gayet memnun. Herkesten köpeklere, kedilere tüm sokak hayvanlarına bu imkanları sağlamasını istiyorum" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------Ömer Çil ile röpÇay ocağından görüntüİçeride masanın altında yatan köpekten görüntüHABER: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),=================================================6)DÜŞEN İNSANSI ROBOT 'MİNİ ADA'NIN ONARIMI YAPILDIANTALYA'da 4'üncü Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde sahneden düşen 'Mini Ada' isimli insansı robotun dış kaplamasında oluşan çatlaklar, üretici firma tarafından giderildi.Konya'daki yazılım firması Akınsoft- Akınrobotıcs tarafından üretilen insansı robot, 8 Aralık günü Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4'üncü Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde sunuculuk ve dans gösterisi sırasında sahneden düştü. Robotun dış kaplasamında oluşan çatlaklıklar üretici yazılım firması tarafından giderildi. Akınsoft firması yaptığı açıklamada, robotun düşme ve çarpma sensörleri aktif edilmediği için düştüğünü belirtti. Açıklamada, "Yaşanılan bu olay, salondaki elektronik sinyallerin yoğunluğundan dolayı oluşmuştur. Kaza sonucu sadece dış kaplamasında ufak çaplı çatlaklar oluşan robotun üzerinde, düşme ve çarpma sensörleri bulunmaktayken bu sensörlerin aktif edilmemesi neticesinde böyle bir olay gerçekleşmiş olup, bundan sonraki süreçte böyle bir olayın yaşanmaması adına tüm önlemler alınmış durumdadır. Aynı zamanda yeni geçmiş olduğumuz 'plastik enjeksiyon' sistemi ile de bundan sonra üretilecek robotlarımızın dış kaplaması herhangi bir düşme ya da çarpmaya karşı daha dayanıklı olacaktır.ö denildi.Görüntü dökümü:----------------------------Robot Ada'nın tamir görüntüleri(Haber-Kamera: KONYA DHA)=================================================