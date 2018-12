Dha Yurt Bülteni -7

13 Aralık 2018 Perşembe 12:22



13 Aralık 2018 Perşembe 12:22

DHA YURT BÜLTENİ -7Fırat'ın doğusunda teröristlerin 'harekat' paniğiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz" açıklamasının ardından sınır hattının iki tarafı da hareketlendi. TSK birlikleri, sınır hattında 24 saat eli tetikte görev yaparken, Suriye tarafındaki teröristler de siviller üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Rejim ve terör örgütlerinin baskısı nedeniyle zorunlu olarak göç eden Suriyeliler ise 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarıyla özgürleşen bölgeler gibi Fırat'ın doğusunun da bir an önce terör örgütlerinden arındırılmasını istiyor.Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, milyonlarca kişinin göç etmek zorunda kaldığı iç savaşın sürdüğü Suriye'nin kuzeyinde yer alan Türkiye sınırındaki bölgeler, 2012'de rejim güçlerinden Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) geçti. Fırat'ın doğusunda kalan Şanlıurfa ile Şırnak arasındaki bölgelerin karşısında yer alan Suriye toprakları, aradan geçen süre içinde birçok kez el değiştirdi ve son olarak terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG kontrolüne geçti. Terör örgütü, denetim sağladığı bölgelerdeki Arap ve Türkmen sivilleri uyguladığı baskı ile göçe zorlayarak, boşalan noktalara Haseke ve Rakka kentlerinden getirdiği yandaş aileleri yerleştirip, demografik yapıyı da değiştirme yoluna gitti.FIRAT'IN BATISINA GEÇME HAYALİ SONLANDIFırat Nehri'nin doğusundaki Suriye topraklarında tamamen kontrolü sağlayan terör örgütü, diğer kanton olan Afrin'e kadar uzanmak için planlar yaptı. Terör örgütü PKK/PYD, kantonları birleştirme planıyla diğer terör örgütü DEAŞ ile 'mücadele' adı altında Fırat'ın batısına geçmeyi hedefledi. 'Suriye Demokratik Güçleri' adıyla Fırat'ın batısına geçmek isteyen terör örgütü mensuplarının bu planı, Türkiye'nin 24 Ağustos 2016 tarihinde düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile sonlandırıldı. Türkiye, ocak ayında düzenlediği, 2 ay süren Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD'nin kantonu olarak ilan ettiği Fırat'ın batısındaki Afrin'i terör unsurlarından arındırıp, özgürleştirdi. Türkiye'nin düzenlediği harekatlar ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus ile Afrin arasındaki bölgeye, oluşan huzur ortamı sonucu binlerce Suriyeli geri döndü.FIRAT'IN DOĞUSU'NDA PANİKFırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile 4 bin kilometrekareden fazla bölgeyi teröristlerden temizleyen TSK birlikleri, terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Menbiç'te de ABD askerleriyle ortak devriye faaliyeti yürüttü. Türkiye sınırının tamamının güvenli hale getirilmesi için Fırat'ın doğusundaki bölgelerin de teröristlerden arındırılacağına yönelik sıkça verilen mesajlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz" açıklamasıyla zirveye ulaştı. Fırat'ın doğusundaki terör varlığının sona erdirilmesine yönelik Türkiye'nin kararlı mücadelesi ve sınırın tamamen güvenli hale getirilmesine yönelik verilen mesajlar, teröristlerde paniğe yol açtı.SINIR HATTINDA HAZIRLIKLAR TAMAMFırat'ın doğusundaki Suriye topraklarına komşu Şanlıurfa ile Şırnak arasındaki sınır hattında, TSK tarafından tüm hazırlıklar tamamlandı. Sınır hattındaki hudut karakolları ile oluşturulan üs bölgelerine zırhlı araç ve personel takviyesi yapan TSK, teyakkuza geçti. Zaman zaman yapılan taciz girişimlerine angajman kuralları kapsamında karşılık veren TSK birlikleri, tespit edilen saldırı hazırlıklarını da anında müdahaleyle engelliyor. TSK birlikleri, olası harekat kapsamında Suriye tarafına geçişi ise beton bloklarla oluşturulan duvardaki belirlenen kapılardan yapabilecek.TERÖRİSTLERDEN HENDEK VE SİPERTürkiye'nin harekat sinyalini verdiği Fırat'ın doğusundaki teröristler ise olası operasyona karşı çeşitli hazırlıklar başlattı. Teröristler Ayn el-Arab, Telabyad, Rasulayn ve Kamışlı bölgelerine ulaşımın sağlandığı noktalarda siper ve hendekler oluşturup, hakim noktalarda kurdukları kulelere ağır silahlı nöbetçiler yerleştirdi. Teröristlerin ayrıca dışına mayınlar döşediği kasaba ve ilçe merkezlerinde de olası harekatta gizlenebilmek amacıyla tüneller kazıp, sığınaklar oluşturduğu bildirildi.SİVİLLERE BASKI ARTTITürkiye'nin harekat sinyali, teröristlerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan sivillerde de endişeye yol açtı. Birçok sivilin olası harekattan zarar görmemek için bulundukları yerleri terk etme girişimi, PYD'nin silahlı kanadı YPG'li teröristler tarafından engelleniyor. Teröristlerin, siviller üzerinde uyguladığı baskıyla güvenli bölgelere gitmek isteyenleri cezaevine atmakla tehdit ettiği, birçok aileyi de çocuklarını zorunlu olarak silah altına alarak, ayrılmaktan alıkoyduğu belirtildi.'HAREKATA TEL ABYAD'DAN BAŞLANACAK' İDDİASITSK'nın, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Tel Abyad bölgesinden başlatacağı öne sürüldü. TSK birliklerinin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'a yönelik başlatacağı harekat ile terör örgütünün batıda Kobani ve doğuda Rasulayn ile olan irtibatını kesip, aynı zamanda güneyde oluşturacağı derinlikle Ayn İsa bölgesine ulaşarak, bölgenin Rakka ile olan ikmal yolunu da engellemeyi planladığı kaydedildi.TERÖRİSTLERDEN BOMBALI SALDIRILARTerör örgütü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı olası harekatla ilgili açıklamasının hemen ardından Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Azez, El Bab ve Çobanbey olarak bilinen El Rai bölgelerinde bombalı saldırılar düzenledi. Terör örgütü PKK/PYD'nin düzenlediği saldırılar ile tabanındaki çözülmeleri engellemeyi amaçladığı bildirildi.Öte yandan terör örgütünün çeşitli eylemler düzenlemek için son 2 hafta içinde bölgedeki sisli havayı da fırsat bilerek, Türkiye'ye gönderdiği çok sayıda teröristin, sınır hattında önlem alan askerler tarafından yakalandığı belirtildi.ARŞİV GÖRÜNTÜLER DGS SİSTEMİNDEHaber: Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, -==================Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı, otomobilinde ölü bulundu (3)BAŞSAVCI: İNTİHAR ÜZERİNDE DURUYORUZAntalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan'ın intihar etmiş olabileceği üzerinde durduklarını söyledi. Başsavcı İnal, "İlk belirlemelere göre olayın intihar olduğunu düşünüyoruz. Olay yerinde ele geçirilen materyaller üzerinde detaylı bir inceleme yapılacak. İlgili cumhuriyet savcılarımız, emniyet müdürlüğü olay yeri ekipleri ve adli tıp kurumu tarafından soruşturma detaylı bir şekilde devam etmektedir. Soruşturma sonunda başka bir şey çıkarsa kamuoyuna bilgi verilecektir. İntiharın gece saatlerinde olduğunu düşünüyoruz. Sabah saatlerinde emniyet müdürlüğümüze ihbarı gelmiş. İhbar üzerine emniyet müdürümüzle beraber olay yerinde gerekli incemlemeleri yaptık. Değişik bir bilgi olursa yine paylaşırız kamuoyuyla" diye konuştu.GÖRÜNTÜLER GEÇİLMİŞTİHaber: Alparslan ÇINAR/ ANTALYA,==============İşçi taşıyan midibüsler çarpıştı: 25 yaralıTekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrika işçilerin taşıyan servis midibüsünün önünde seyreden servis midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı.Kaza, Ergene'nin Ulaş Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Çorlu ilçesinden Ergene'deki fabrikalara işçileri taşıyan Atilla A., yönetimindeki 59 S 9038 plakalı servis midibüsü, önünde seyreden Ömer D., yönetimindeki 59 S 9475 plakalı işçi servis midibüsüne arkadan çarptı. Kazada iki araçta bulunan 25 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Kazaya karışan midibüslerMidibüslerden detaylarPolis ekiplerinin çalışmasıDetaylarHaber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), -==================Takla atan otomobilde 6 kişi yaralandıTekirdağ'ın Ergene ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüj kaldırımına çarparak takla attığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.Kaza, Ergene'nin Vakıflar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edirne istikametine giden Hasan Kurt yönetimindeki 59 UF 167 plakalı otomobil, iddiaya göre yoldaki gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünü kontrolünden çıkarak orta refüj kaldırımına çarptıktan sonra taklalar atarak 300 metre sürüklendi. Kazada otomobilde bulunan Hasan Kurt(58) eşi Ergül Kurt(55), Sümeyye Kurt(26) ile Gülsüm Karayiğit çocukları Zehra(4) ve Yusuf(2) yaralandı. Yaralıları, haber verilen sağlık ekipleri gelene kadar çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerine yaptıkları yaralıları Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Sümeyye Kurt ile Gülsüm Karayiği'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------Kaza yerinden detaylar-Yaralılara müdahale-Takla atan otomobilde-Yaralı kadınının ağlaması-Yaralıların ambulansa bindirilmesi-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ), -=============Çadırda yaşama mahkum göçer kızın tekerlekli sandalye sevinciŞırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş ve eşi Tuğba Işıktaş, göçebe ailenin engelli kızı Rukiye Sevacı'nın tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi. Yaşadığı çadırda tekerlekli sandalyesine kavuşan Rukiye Sevacı, Kaymakam Işıktaş ve eşi Tuğaba Işıktaş'a teşekkür etti.Silopi ilçesi Görümlü beldesi yakınlarındaki göçerlerin yaşadığı çadırları ziyaret eden Silopi Belediyesi Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezi Müdiresi Gönül Ürgen, çadırda rastladığı engelli kız Rukiye Sevacı'nın tekerlekli sandalye talebini Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş'ın eşi Tuğba Işıktaş'a iletti. Durumdan haberdar olan Kaymakam Işıktaş, 14 yaşındaki engelli kızın isteğini yerine getirdi. Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezi Müdiresi Gönül Ürgen ve beraberindekiler tekerlekli sandalyeyi teslim etmek üzere göçerlerin yaşadığı çadırları ziyaret etti. Engelli kız Rukiye Sevacı, tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Daha önce birinin yardımı olmadan çadır içerisinde hareketsiz bir şekilde duran engelli kız Rukiye, tekerlekli sandalye sayesinde istediği yere kimsenin yardımı olmadan gidebilecek.Baba Halil Sevacı, teklerlekli sandalye yardımı yapan Kaymakam Işıktaş ve eşine teşekkür etti. Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezi Müdiresi Gönül Ürgen, "Yaklaşık iki hafta önce geldiğimiz çadırda Rukiye ile tanıştık. Rukiye kardeşimiz engelli olduğu için dışarı çıkamıyordu. Bizi ilk gördüğünde 'beni dışarı çıkarın' diye talebi oldu. Biz bu duruma çok üzüldük. Daha sonra bu durumu kaymakam beyin eşi Tuğba hanıma ilettik. Sağolsun hemen bize destek verdi. Rukiye kardeşimize bir tane tekerlekli sandalye hediye ettiler. Bugün burada kardeşimize tekerlekli sandalyesini hediye ettik. Bize destek veren emeği geçen Tuğba hanıma ve kaymakam beye çok teşekkür ediyoruz" dedi.Görüntü Dökümü-Tekerlekli sandalyenin çadırlara taşınması-Çadırdaki engelli kız-Engelli kızın tekerlekli sandalyeye bindirilmesi-Engelli kızın tekerlekli sandalye ile gezdirilmesi-Kadın Kültür Merkezi müdiresi Gönül Ürgen'in açıklaması-Aileden detay-Göçer çadırları-Genel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 151 MBHaber - Kamera - Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), -===============Cezaevinden çıktı yeniden tacizde bulunduİzmit'te, 18 yaşındaki genç kıza cinsel tacizde bulunup, çantasını gasp etmeye çalıştığı iddia edilen Metin Ş., polis tarafından yakalandı. Cinsel taciz suçundan 10 yıldır hapiste bulunduğu, 1 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Metin Ş. adliyeye sevk edildi.Olay 5 Aralık günü, İzmit Gültepe Mahallesi Ertan Okançay Sokak üzerinde meydana geldi. Metin Ş. sokakta yürüyen 18 yaşındaki genç kızın yanına yaklaşıp elle tacizde bulundu. Bu sırada genç kızın çantasını gasp etmeyi deneyen Metin Ş., genç kızın bağırması üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Genç kızın şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sokaktan başlayarak yaklaşık 30 iş yerinin güvenlik kamerasını izledi. Güvenlik kameraları yardımıyla zanlının izini şehir merkezinde bulunan Fethiye Caddesi'ne kadar takip eden ekipler, Metin Ş.'nin her gün 17.30 ile 18.00 arasında bu caddeye geldiğini belirledi. Polis, dün Fethiye Caddesi üzerinde düzenledikleri operasyon ile Metin Ş.'yi yakaladı.Gözaltına alınan Metin Ş.'nin ifadesinde, sokak üzerinde genç kız ile tartıştıklarını, genç kızın kendisine çantasıyla vurduğunu, ancak herhangi bir cinsel taciz ya da gasp olayının gerçekleşmediğini söylediği iddia edildi. Metin Ş.'nin, 2008 yılında 3 farklı cinsel taciz ve yağma suçuna karıştığı, bu olaylardan dolayı da 10 yıldır hapiste bulunduğu, yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Metin Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Zanlının asayişten çıkışı-DetayHaber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),==================Çöp evden 22 kamyon hurda çıkardılarMersin'in Tarsus ilçesinde vatandaşların şikayeti üzerine ekipler bir evden 22 kamyon, yaklaşık 60 ton hurda malzeme çıkardı.Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kötü koku ve kaldırım işgali şikayetiyle Akşemsettin Mahallesi 120 sokak üzerinde bulunan bir evde inceleme yaptı. Evin çöp ev olduğu içinde evsel atık, hurda tabir edilen pet şişe, demir, plastik atıkların olduğu, kaldırım üzerinde istiflenmiş kağıt ve teneke parçalarının bulunduğu tespit edildi. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle olay yerine tekrar giden Tarsus Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı ekipler, evin içinden ve çevresinden 22 kamyon, yaklaşık 60 ton hurda malzeme çıkardı. Evden alınan hurdaların geri dönüşüme kazandırıldığı ve evin sahibine idari yaptırımın uygulandığı bildirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Evin görüntüsü-Evin önündeki iş makineleri-Evden çöp çıkartanlar-Kamyonların görüntüsü-Çıkan çöpleri kamyona yükleyen iş makinesi-Polislerden görüntü-Evdeki çöpler-Genel ve detay(BOYUT: 173 mb) (SÜRE: 1,32 DK)Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin),================Hekimlerden, 'insanlık konseri'Türkiye'de sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete dikkati çekmek amacıyla Erzurum'daki hakimler "insanlık konseri" düzenlendi. Sahne alan hekimler seslendirdikleri eserleriyle dikkat çekti.Avrupa Tıp Öğrenciler Birliği (EMSA) Atatürk Üniversitesi Temsilciliğince sağlık çalışanlarının uğradığı saldırı ve şiddete yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ile hastanede görevli 17 akademiysen ve doktorun yanı sıra çok sayıda öğrenci, Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda sahne aldı. Konserde yer alan doktor, akademisyen ve öğrenciler, davul ve zeybek gösterisinin ardından şarkı ve Türk Halk Müziği eserlerini seslendirdi. Konser boyunca Tıp Fakültesi öğrencileri işitme engelliler için tüm şarkıları işaret diline çevirdi. Konsere halk büyük ilgi gösterdi.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Avrupa Tıp Öğrenciler Birliği Kulüp Başkanı Sena Çınar, bu yıl ikincisini düzenledikleri insanlık konserinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını rahmetle andıklarını söyledi. Buradaki amaçlarının öldürülen meslektaş ve sağlık çalışanlarına yönelik yapılan zulme dikkat çekmek olduğunu belirten Çınar, "Yaşamını yitiren tüm sağlık çalışanlarını anmak ve farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Bu konserimiz geçen bu yıl olduğu gibi geçen yılda çok dikkat çekti. Toplumda bir farkındalık yaratabileceğimize hem de şiddeti bir nebze olsa azaltabileceğini inanıyoruz. Konsere katılan Tıp Fakültesinin hocaları ve öğrencileri şarkılar söyledi. Öğrenciler ayrıca tüm şarkıları işaret diline çevirerek işitme engellilerinde konsere katılmasını sağladı. İyileştirmek için girdiğimizi bu yolda öldürülmek ve şiddet görmek istemiyoruz" diye konuştuGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------Konsere katılanlar-Sahne alan doktorların seslendirdiği yarkılan-Başkan Sena Çınar'ın açıklamasıHaber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,==============Gaziantep'te marketlerden et ve fıstık çalan şüpheli tutuklandıGaziantep'te girdiği 3 işyerinden et ve fıstık çalan 3 şüpheliden biri, güvenlik kameralarından kimliği tespit edilerek, yakalandı. Polis şüphelinin 2 suç ortağını arıyor.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ayda kentteki 3 ayrı işyerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine araştırma başlattı. Yapılan araştırmalarda, 3 şüphelinin farklı adreslerdeki işyerlerine maske takıp girdikleri ve parmak izi bırakmamak için eldiven kullandıkları belirlendi. Fıstık, et ve sanayi tipi cihazlar çaldıkları tespit edilen hırsızların, işyerlerine ait güvenlik kameralarından bir araçtan çaldıkları plakayı taktıkları otomobili kullandıkları da saptandı. Yapılan çalışmalar sonunda polis, şüphelilerden birinin hırsızlık suçundan sabıkalı N.Ö. olduğunu belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan N.Ö., polisteki sorgunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis diğer 2 şüpheliyi arıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------Maskeli, eldivenli şüphelilerin işyerine girişiŞüphelilerin çuvalla fıstık çalmasıŞüphelilerin başka bir işyerinden hırsızlık yapmasıŞüphelilerin kasaptan et çalmasıGenel ve detay görüntülerHaber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)===============Ölen salsa şampiyonunun nişanlısından yürek yakan paylaşımAdana'da arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Türkiye Salsa Şampiyonu, Avrupa ve dünya 3'üncüsü Cem Demir'in, nişanlısı Melis Sahra Katılmış'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürek burktu.Katılmış, paylaşımında nişanlısını rüyasında gördüğünü belirterek, "Biz birdik ayrılmazdık, aşkım, seni sonsuza dek seveceğim" dedi.Bir dans okulunun etkinliğinde sahneye çıkmak için İstanbul'dan Adana'ya gelen Cem Demir, 10 Aralık'ta dans gösterisinin ardından ekibiyle birlikte arkadaşının, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Saat 06.00'ya kadar arkadaşlarıyla sohbet eden Demir, hava almak için çıktığı evin balkonundan bahçeye düştü. Dışarıdan gelen ses üzerine balkona çıkan arkadaşları, Cem Demir'i bahçede kanlar içinde yatarken görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demir'in öldüğü belirlendi. Cem Demir'in cansız bedeni, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, arkadaşları, Demir'in 2 yıl önce annesini kanserden kaybettiğini, bu nedenle bunalımda olduğunu ve ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi. Arkadaşları, Cem Demir'in, olay öncesi kendilerine "Baba parasıyla geçinmek gururuma dokunuyor. Babama iyi bakın" dedikten sonra "Hava alacağım" diyerek balkona çıktığını ileri sürdü.PAYŞALIMI YÜREK BURKTUMuğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verilen Demir'in cenazesine sevenleri katıldı. Melis Sahra Katılmış ise kaybettiği nişanlısının ardından sosyal medya hesabından duygu dolu paylaşım yaptı. Cem Demir ile birlikte olduğu fotoğrafları paylaşan Katılmış, "Biz birdik ayrılmazdık, aşkım, seni sonsuza dek seveceğim. Nasıl olacak, nasıl yaşayacağım bilmiyorum seni rüyamda gördüm. 'Üşüyorum aşkım' diyordun kalbim çok hızlı attı ve kalktığımda biliyordum ki yoktun. Ama farkettim ki sen hep benimlesin kalbime bana güç veriyorsun. Rüyama hep gir, rüyalarımda hep benim ol. Senin gibi kim bakacak bana, kim sevecek beni söyle. Bana asla kimse senin gibi bakamaz, beni kimse senin gibi sevemez, kimse yakışmaz yanıma kimse. Bir tanem, aşkım seni hep sevecek olan tek aşkın. Sensiz olmuyor aşkım. Ne olur gel ölüyorum" dedi.Haber: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,-=================Diyarbakır'ın 3 ilçesine bağlı 21 köyde sokağa çıkma yasağıDiyarbakır'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi, sivillerin zarar görmemesi için bu 3 ilçeye bağlı 21 köy ve bağlı mezralarında bugün sabah saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Lice, Kulp ve Silvan ilçelerine bağlı 21 köy ve bağlı mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:"İlimiz Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan; Budak, Dallıca, Türeli, Tepe, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu Köyleri ile bağlı mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan; Çukurca, Akbulak, Demirli, Bayırköy, Düzce, Temren, Taşköprü, Güleç, İnkaya, Barın, Üçkuyu ve İnan Köyleri ile bağlı mezraları, Silvan ilçesine bağlı olan; Dolaplıdere ve Dağcılar Köyleri ile bağlı mezralarında, 13 Aralık 2018 Perşembe günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."DİYARBAKIR, -