Dha Yurt Bülteni -7

14 Aralık 2018 Cuma 12:14



14 Aralık 2018 Cuma 12:14

DHA YURT BÜLTENİ -7Düzce'de yangın faciası; 3 çocuk öldü, babaları yaralandı (2)ENGELLİ 3 KARDEŞ ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZİNDE EĞİTİM GÖRÜYORDUDüzce'nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu Köyü'nde meydana gelen yangında Medine, Emirhan ve Umut Korkmaz kardeşler hayatını kaybederken, baba Muhammed Korkmaz ise pencereden atlayarak kendisini kurtardı. Hayatını kaybeden 3 kardeşin zihinsel engelli olduğu ve öğrenme güçlüğü çektikleri için Özel Güneş Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gördükleri öğrenildi.Sabah saatlerinden itibaren çocukların hayatını kaybettiği evde soğutma çalışmaları devam etti. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonrasında yangın tamamen söndürüldü. Evden geriye yangına sebep olan soba ve çocukların okullarında kullandığı yanan kitapların bir kısmından başka bir şey kalmadı. Evin altında bulunan ancak yangından zarar gören araç iş makineleri ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Yangın sonrası bölgeye gelen Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AFAD ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri incelemeler yaptı. Vali Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun hepimizin başı sağ olsun sabah saat 05.00 sıralarında çıkan yangınla karşı karşıya kalındı. 3 tane çocuğumuz 8-10-12 yaşlarında hayatlarını kaybetti. Baba pencereden atlamak sureti ile kendisini kurtardı ve yaralı. Çok acı bir olay. Başımız sağ olsun. Devletimiz ailenin yanında, maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapacağız. Allah bu acıları tekrar yaşatmasın" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Evin soğutma çalışmalarından görüntüEvden görüntüYanan aracın çıkarılırken görüntüsüEvin içinden görüntüSobadan görüntüYanan kitaplardan görüntüEkiplerin incelemesiVali ile röp ve detaylarHaber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,================Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıKonya'nın Ereğli ilçesinde polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda F.Ö., İ.B., C.A., E.G., A.T. ve E.D. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada satışa hazır 13,30 gram esrar ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Görüntü Dökümü----------------Şüphelilerden detayGenel ve detayHaber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))============Parkta yavru kediyi yakarak öldürdülerAntalya'da parkta gece ateş yakan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yavru kediyi yakarak öldürdü. Polis, vahşetin sorumlulularını yakalamak için çalışma başlattı.Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki Haşım İşçan Parkı'nda gece meydana geldi. İddiaya göre, parkta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ısınmak için yaktıkları ateşe yavru kediyi attı. Vücudunun büyük bölümü yanan yavru kedi öldü.Vahşet, sabah belediye temizlik görevlilerinin parka gelmesiyle ortaya çıktı. Yanmış kedi ölüsünü gören işçilerin ihbarıyla parka polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Polis, içki şişelerinin de bulunduğu alanda detaylı inceleme yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Yakılan kedi yavrusunun görüntüsüAteş yakılan yerden görüntüPark içinden görüntüPolislerin inceleme yaparken görüntüsüOlay yeri inceleme ekibinin çalışmasıYakılan yavru kedinin belediye görevlilerince torbaya konmasıDetaylar289 MB --02.36/// HDHaber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,=================Minikler, 'Yerli Malı Haftası'nda tarhana yaptıAntalya'da çocuklar, 'Yerli Malı Haftası' dolayısıyla Türk kültürünün önemli gıdalarından tarhana yapmayı öğrendi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da minikler için 'Tarhana Atölyesi'ne katıldı.Kentte 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle farklı etkinlik gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi tarafından Teneffüs Park'ta 1 hafta sürecek 'Tarhana Atölyesi' başlatıldı. Küçük çocuklara yönelik düzenlenen atölyede öğretici, masalar etrafında toplanan çocuklara önceden hazırladığı malzemeleri dağıttı. Öğretici, tarhananın nasıl yapılacağını anlattıktan sonra minikler işbaşına geçti. Birlikte tarhanayı hazırlayan çocuklar, ardından kuruması için serdi. Günün sonunda da minikler, kendilerine ikram edilen tarhana çorbasından içti.BAŞKAN DA ÇOCUKLARLA TARHANA YAPTIMuratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da minikler için kurulan 'Tarhana Atölyesi'ne katıldı. Çocuklarla masaya oturan Uysal, tarhana hazırladı. Geleneksel olanın daha sağlıklı olabileceğini belirten Uysal, bunun en somut örneklerinden birinin tarhana olduğunu söyledi. Tarhanada çocukların ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin birçoğunun bulunduğunu kaydeden Uysal, "Tarhana hazır satılan birçok üründen daha nitelikli bir içeriğe sahip. Yerli malı ürünler insanların ihtiyaçlarına ilaç olabiliyor. Yerli malının bir de ikinci yönü var. Ülkelerin ekonomisi, evlerin ekonomisinden farklı değil. Sattığınız şey, aldığınız üründen daha fazla olmak zorunda. Üretilen, tüketilenden daha fazla olmak zorunda. Tükettiği şeyi evde üretenle, dışarıdan satan alan ev bir olur mu? Dünyada yerli malı uygulamaları yaygın. Kendi ürettiklerimizi tüketmemiz lazım" diye konuştu.Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi Kurucu Başkanı Kezziban Kaya da 1 hafta boyunca çocuklara tarhana yapmayı öğreteceklerini söyledi. Özellikle tarhanayı seçtiklerini belirten Kaya, çocukların yerli malı tarhanayı tanıdıkları gibi ailelere de çocuklar üzerinden mesaj göndermek istediklerini aktardı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Masaların etrafından tarhana yapmak için bekleyen çocuklar-Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın çocuklarla sohbeti-Başkan Uysal'ın çocuklarla oturarak tarhana yapması-Çocukların tarhana yapmaya çalışırken görüntüleri-Başkan Ümit Uysal ile röportaj-Kadın Girişimcileri Kooperatiji Başkanı Kezziban Kaya röportajı-Çocuklarla kısa röportajlar424 MB, 3.44 saniyeHaber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,================Zonguldak'ta Iraklı DEAŞ şüphelisi tutuklandıZonguldak'ta terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu E.A. tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Iraklı E.A.'yı takibe aldı. E.A., evinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren E.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.ZONGULDAK, -==============Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Denizli'deCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nikah törenine katılmak, AK Parti'nin ilçe adaylarını tanıtmak ve toplu açılışlar yapmak üzere yarın Denizli'ye gelecek.Denizli'ye havayoluyla gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak EGS Kongre ve Fuar Merkezi'nde, saat 14.00'te, önceki dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin oğlu Atilla Zeybekci ile Bursalı işadamı Ergün Serkan'ın kızı Elif Sertkan'ın nikah törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli programına, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve bakanlar da eşlik edecek. Zeybekci'nin oğlunun nikah törenine bazı yabancı ülkelerin bakanlarının da katılması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah töreni sonrası Denizli Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra toplu açılış töreninin yapılacağı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları olan Üçgen Köprülü Kavşağı, Hal Köprülü Kavşağı, Güneş Enerji Santrali, yüzme havuzları, kültür merkezleri gibi tesislerin toplu açılışını yapacak ve halka hitap edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydandaki toplu açılış töreninin ardından tekrar EGS Kongre ve Fuar Merkezi'ne gidecek. Erdoğan, salondaki toplantıda, AK Parti'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Osman Zolan ile ilçe adaylarını tanıtacak. Erdoğan'ın daha sonra Denizli'den ayrılması bekleniyor.Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -