Dha Yurt Bülteni - 7

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:31



15 Aralık 2018 Cumartesi 12:31

DHA YURT BÜLTENİ - 7Dicle Nehri'nde su seviyesi azaldı, tehlike sürüyorDiyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavaktaki açılmaya çalışılan radyal kapağının kazara kopması sonucu Dicle Nehri'nde dün artan su seviyesi bugün azaldı ancak tehlikenin sürdüğü bildirildi.Bölgede son günlerde etkili olan aşırı yağış nedeniyle Dicle Barajı'ndaki fazla suyun Dicle Nehri'ne tahliyesi amacıyla dolusavaktaki 3 radyal kapaktan açılmaya çalışılan biri, perşembe günü saat 18.30 sıralarında kazara yerinden koptu. Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nce verilen bilgi üzerine bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerinde de belediye ve cami hoparlörleri aracılığıyla yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlar uyarılarak, nehir yatağından uzak durmaları istendi.Dün su seviyesinin 4 metre yükselmesiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ile tarihi On Gözlü Köprü çevresindeki iş yerlerini su bastı. Bugün su seviyesinin bir miktar düştüğü gözlenirken, yetkililer tahliyesi süren su nedeniyle oluşabilecek tehlikenin sürdüğünü belirtti. AFAD ve diğer görevlilerin, nehir kıyısı çevresindeki bekleyişi sürüyor.Görüntü dökümü------------------------------Dicle Nehri ve On Gözlü Köprüden görüntüSular altından ağaçlarKafe sahiplerinin temizlik çalışmasıGenel ve detayGÖRÜNTÜ BOYUTU: 227 MBHaber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR-DİYARBAKIR-DHA==================Çerkezköy'e yapımı planlanan termik santralden vazgeçildiAK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ'ın Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri arasında kurulması planlanan kömürlü termik santralin, teknik nedenlerle yapımından vazgeçildiğini açıkladı. Karar, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri arasındaki Pınarça mevkisine kömürlü termik santral kurulması için çalışmalar başlatılıp, bölgede kamulaştırılmalar yapıldı. Bölge halkı, kurulmasını istemediği termik santrale karşı çeşitli protestolarda bulunurken, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) bilgilendirme toplantısını da gösterdiği tepkilerle yaptırmadı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, termik santralin yapımından teknik nedenlerle vazgeçildiğini bildirdi. Yel, açıklamasında şöyle dedi:"Son günlerde sürekli Tekirdağ kamuoyunu meşgul eden Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri sınırları içerisindeki Pınarça mevkisinde yapılması planlanan kömürlü termik santral ile ilgili olarak; Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop, Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel ve Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK ve MYK Üyesi Çiğdem Koncagül'ün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüşmeleri neticesinde teknik nedenlerden dolayı termik santralin yapımından vazgeçildiği bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."AKAY: YERİNDE BİR KARARAK Parti Milletvekili Mustafa Yel'in termik santralin yapımından vazgeçildiğini açıklaması, bölgede sevinçle karşılandı. Çerkezköy Belediye Başkanı CHP'li Vahap Akay, santralin iptal edilmesinin yerinde ve doğru bir karar olduğunu belirterek, "Bu karar için teşekkür ediyoruz. Çerkezköy'ün yüzde 90'ının karşı çıktığı termik santralin iptal edilmesi kararını doğru buluyoruz. Ancak 'teknik nedenlerle iptal edilmiştir' açıklamasının seçime 105 gün kala yapılması kamuoyunu tatmin etmemiştir. Kamuoyu şu soruların cevaplarını merak ediyor: Kömürlü termik santralin iptalini gerektiren teknik nedenler nelerdir? Bu teknik nedenlerin seçimlerden sonra iyileşme ihtimali var mıdır? Termik santral sahası olarak belirlenen alanın, yeniden tarım ve orman alanına dönüştürülmesi yönünde plan değişikliği yapılacak mıdır? ÇED raporları iptal edilmiş midir? Çerkezköy bu termik santral belasından tamamen kurtulmuş mudur? Çerkezköy bizim evimizdir. Evimizin havasının, suyunun, doğasının kirletilmemesi için termik santrale karşı her şeye rağmen mücadele veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.MANDALI: YANLIŞTAN DÖNÜLDÜKapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ise santralin yapımından verdikleri mücadele sonucunda vazgeçildiğini belirterek, santral kurulması kararı alındığında bunun yanlış olduğunu her zaman dile getirdiklerini söyledi. Mandalı, "Bölgemizin oksijen kaynağı olan Pınarça'mıza yapılmak istenen, bacalarından zehir saçan santralin sebep olacağı zararları halkımıza anlatmaya çalıştık. Şahsi, siyasi istikballeri yüzünden bu süreçte bizleri provokasyon yapmakla suçlayan, neredeyse vatan haini ilan eden Kapaklı'nın sözde siyasetçilerini de halkımızın unutmayacağını biliyorum. Bu santralin insan sağlığına ve çevreye zarar verdiği bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Biz de bu durumu her platformda dile getirdik, santralin yapılmaması için elimizden geleni yaptık. Nihayetinde mücadelemiz sonuç verdi ve yanlıştan dönüldü. Bu süreçte bizlerle birlikte mücadele eden başta Pınarça ve Kapaklı halkı olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına, belediye başkanlarımıza, bölgemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.Termik santralin iptali için verilen mücadelede bazı siyasilerin de sessiz kaldığını söyleyen İrfan Mandalı, "Termik santralin zararı yok, aksine faydası var diyen sözde siyasetçilere seslenmek istiyorum; şimdi çıkıp vatandaşımızın yüzüne nasıl bakacaksınız?" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Santralin yapımı plananlanan alanBaşkan Vahap Akayile röp.Başkan İrfan Mandalı ile röp.Santralin yapımına çıkanların eylemleriÇED toplantısında yaşanan kargaşaDetaylarHaber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖ(Tekirdağ),-===============Hurşit Güneş: CHP ve İYİ Parti ittifakı Kocaeli özelinde hatalıCumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş, yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak anlaşması kapsamında CHP'nin Kocaeli'de aday göstermeme kararı için, "CHP ve İYİ Parti arasında yapılan ittifakın Kocaeli özelinde hatalı olduğunu düşünüyorum" dedi.CHP'de genel başkan yardımcılığı, genel saymanlık ve 24'üncü dönemde Kocaeli milletvekilliği yapan Hurşit Güneş İzmit'te bir otelin toplantı salonunda basın açıklaması düzenledi. Güneş, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti ve CHP arasındaki ittifakı değerlendirdi. Hurşit Güneş, hangi bölgelerde ittifak yapılacağının çok ciddi hesaplara dayanması gerektiğini belirterek, "Siyasette seçim ittifakları kimi zaman güç birliği, kimi zaman da iş birliği biçiminde olabilir. Bölgelerde de ideolojik yakınlıklar varsa bu daha da verimli olur. Gelinen siyasal sitem, özellikle başkan adaylıklarında bunu daha da zorlamaktadır. 2018 yılında Seçim Yasası'ndaki tadilatlar ittifakı gerçekleştiren muhalefet partilerini milletvekili çıkarmakta karlı çıkarmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat, Kastamonu, Elazığ, Karaman, Kırşehir, Kütahya, Niğde, Osmaniye ve Şanlıurfa'da milletvekili çıkarabilmiştir. Kuşkusuz hangi bölgede güç birliği, hangi bölgede iş birliği, hangi bölgede açık rekabet olacağı ciddi toplumsal hesaplara dayanır. Ancak CHP ve İYİ Parti arasında yapılan ittifakın Kocaeli özelinde hatalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------Hurşit Güneş'in konuşması-Toplantı salonundan detaylarHaber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)===============Müteahite yaptırdığı evlerini gezerken, asansör boşluğuna düşüp öldüAdana'da Süleyman Uzmanoğlu (75), müteahhite verdiği arsasına yapılan inşaatı gezerken asansör boşluğundan düşerek, hayatını kaybetti.Olay, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Uzmanoğlu arsasını 6 daire ve 1 işyeri karşılığında bina yapması için müteahite verdi. Dün bitme aşamasında olan inşaata gelen Uzmanoğlu, geri dönmeyince yakınları karakola giderek, kayıp başvurusunda bulundu.Eşinin hayatından endişe eden Katibe Uzmanoğlu(70), sabaha karşı çocukları ve torunuyla birlikte inşaat alanına geldi. Katibe Uzmanoğlu, asansör boşluğunda eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapım aşamasındaki evlerini gezmek için geldiği binada asansör boşluğuna düştüğü belirlenen Uzmanoğlu'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaçıncı kattan düştüğü belirlenemeyen Uzmanoğlu'nun torunları ve 4 çocuğu ise, gözyaşlarına boğuldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü----------Apartmanın görüntüleriOlay yerindeki ambulans ve polislerÖlen şahsın yakınlarının ağlamasıKalabalıktan görüntülerYakınlarının apartmanın girişirde görüntüleriOlay yerinde inceleme yapan polislerGenel görüntülerSÜRE: 03'47" BOYUT: 419 mbHaber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,============Şehit emniyet müdürüne sosyal medyada hakarete tutuklamaMakamında uğradığı silahlı saldırıda silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye (46) sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alınan S.İ. tutuklandı.Manavgat'ta oturan S.İ., sosyal medya üzerinden, geçen günlerde, makamında uğradığı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hakkında hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin sosyal medya hesabını inceleyen polis, Altuğ Verdi hakkında çok sayıda hakaret içerikli paylaşım olduğunu belirledi.Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.İ., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), -