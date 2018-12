Dha Yurt Bülteni-7

Kaynak: DHA

Bakan Yardımcısı Nebati: Türkiye, dünyanın önemli ilgi alanlarından birisi haline geldiHazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Türkiye, özellikle son 16 yılda göstermiş olduğu büyük performansla sadece coğrafyamızda değil, dünyanın önemli ilgi alanlarından birisi haline gelmiş durumdadır" dedi.Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Tekirdağ'da iş adamlarıyla bir otelde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.Nureddin Nebati, 16 yılda Türkiye'nin büyük değişim gösterdiğini belirterek, "Türkiye, özellikle son 16 yılda göstermiş olduğu büyük performansla sadece coğrafyamızda değil, dünyanın önemli ilgi alanlarından birisi haline gelmiş durumdadır. Adeta sessiz devrim şeklinde gerçekleştirilmiş olan bu diriliş, Türkiye'yi sadece vatandaşlarını mutlu eden bir konumda değil. Aynı zamanda bölgesinin ve dünyanın önemli ülkelerinden birisi olmasına sebep oldu. Türkiye gerçekten önemli bir ülke, lider bir ülke ve bunu da özellikle sosyoekonomik alanda gerçekleştirdiği, kültürel anlamda gerçekleştirdiği ve hemen hepimizin her an karşılaştığı alanlarda tasarladığı ve gerçekleştirdiği değişimle, hak edecek bir noktaya geldi. Bugün Türkiye, erkeğiyle kadınıyla, genciyle, iş adamıyla, çalışanı ile, çiftçisi ile bir şeyin farkında. 2000 yıl öncesinde ki yaşam kalitesi ile bugün ki yaşam kalitesi değişti. Hiç kimse şunu iddia edemez, 2000 yılı öncesinde giydiği elbise ile kullandığı malzeme ile, iletişimde kullandığı bilişim teknolojisi ile bindiği araba ile, gezdiği uçakla, hızlı trenle bir fark yok diyemez. Her kes şunun farkında, soframıza çok daha çeşitli yiyecekler geldi, dolaplarımızda ki yiyeceklerin kalitesi arttı. Gittiğimiz hastanelerde ki yatakların kalitesi değişti, okullarımızda fiziksel koşullar değişti, yollarımız bölünmüş yol haline geldi ve biz daha 2000 yılı öncesinde sağlıkta yurt dışından gelen vatandaşlarımız, burada kaza geçirdiğinde bunlara sahip çıkan bir ülke varmış alıp götürüyormuş denilen noktadan, şimdi kendi hastalarımızın, ambulanslarla, paletli ambulanslarla, jet uçaklarla taşındığı bir konuma geldik. Bugün geldiğimiz Türkiye'yi düşünmemiz, idrak etmemiz ve değişimi hissetmemiz lazım. Dile getirmekten de çekinmememiz lazım, Türkiye zenginleşiyor, Türkiye büyüyor" dedi.HER OPERASYON BİZİ GÜÇLENDİRDİHazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Türkiye'ye ekonomik operasyonlar yapıldığını ifade ederek, "En son olarak biliyorsunuz, 10 Ağustos da Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Berat Albayrak'ın sunumlarını yaptığı anda atılan twitlerle ekonomi bu defa finansal yönden çökertilmek istendi, bankalar hedef alındı. Türkiye yine bir operasyona muhatap kaldı. Ama gene unuttular bu operasyonu yapanlar, bu millet devletine, vatanına, bayrağına sahip çıkma konusunda hükümetin ortaya koymuş olduğu performansı da gözeterek, birlikte hareket etme becerisini çok iyi ortaya koyuyor. Daha O günlerde dolar şuraya gelecek, dolar öyle bir noktaya gelecek ki gidin paralarınızı çekin, bankalarda para bırakmayın diyenler 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde sus pus halinde. Enflasyon Eylül ayında beklentilerimizin çok çok üzerinde 6'nın üzerinde bir rakamla karşımıza çıktığı zaman yaygaralar baya bir çoğalmıştı hatırlayın. Şimdi enflasyon eksi, döviz fiyatları geldiği beklentileri bırakın, geldiği noktanın şuanda yüzde 25 altında ve piyasa özellikle hükümetin ortaya koymuş olduğu bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu büyük operasyonlara karşı göstermiş olduğu cesaret ve güçle milletin, üreticilerin ve tüketicilerin beklentilerine uygun bir şekilde alınarak, ne yaptı. Beyaz eşyada ÖTV'yi sıfırladık, otomobil satışlarında artışı sağlamak için ÖTV'yi indirdik, mobilya'da KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdük. Finansal alanda bankalarla ilgili her türlü işlemler yapıldı. Sübap işlemlerinden her türlü adımlar atıldı. Bugün geldiğimiz noktada stabil bir döviz, eksiye düşen bir enflasyon ve tarihin en çok rakamı yakaladığı cari fazlasının olduğu bir dönemdeyiz. Cari fazlamız var, ve Kasım ve Aralık aylarının sonuçları açıklandığı zaman çok daha iyi bir netice alacağımızdan, yeni yıla çok büyük bir umutla gireceğimizden emin olabilirsiniz. Çünkü her operasyon aslında bizi palazlandırdı. Bit vücut bir mikropla karşılaştığında bunu kendi olanakları ile atlatıyorsa bu vücut çok güçlüdür" diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------------------Toplantıya katılan iş insanları-Protokol-Bakan yardımcısının konuşmaları-Salondan detaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-=============================Manavgat'ta kaza: 2 yaralıAntalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, dün gece Güllük Caddesi'nde meydana geldi. O.Y.'nin kullandığı 34 TC 6036 plakalı otomobille ara sokaktan çıkan M.K.'nın kullandığı 07 LNG 29 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobillerin kaldırıma çıkarak durabildiği kazada her iki sürücü de yaralanırken, M.K. otomobilinden fırladı.Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri hastaneye götürdü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle otomobillerde büyük hasar meydana geldi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kaza yerinden görüntü (cep telefonu)HABER: Mithat ABAKAN- KAMERA: MANAVGAT(Antalya),=============================Gümüşhane'de kardan kapanan 50 köy yolu açıldıGümüşhane'nin yüksek kesimlerinde hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 50 köy yolu ulaşıma açıldı.Kentte hafta sonu aralıkla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, merkez ilçede 10, Kelkit'te 3, Köse'de 2, Kürtün'de 15, Şiran'da 10 ve Torul'da 10 olmak üzere toplam 50 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kapalı köy yollarını ulaşıma açmak yoğun çalışma yürüttü. Ekipler, kapalı 50 köyün yolunu ulaşıma açtı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------------Kardan kapalı yol açmaDetaylarHaber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE - DHA=============================Motosikletli 2 kişi, sahibinin düşürdüğü cüzdanı alıp kaçtıGaziantep'in Nizip ilçesinde Mustafa Ulukuş'un (54), düşürdüğü, içinde 700 lira, 300 euro ve cep telefonunun bulunduğu cüzdanı, yoldan geçen motosikletteki iki kişi alıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Ulukuş, cüzdanı alanlardan şikayetçi oldu.Olay, önceki gün ilçenin Hafızpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli Mustafa Ulukuş, evininin önünde otomobilden inerken, içinde 700 lira, 300 euro, cep telefonu, kimlik, ehliyet ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanını yere düşürdü. Bu sırada sokaktan geçen motosikletteki biri çocuk 2 kişi, cüzdanı fark etti. Duran motosikletten inen çocuk, cüzdanı aldı. İki şüpheli, motosikletle bölgeden uzaklaştı.Bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark eden Mustafa Ulukuş, otomobilden inerken düşürebileceğini düşünüp, evinin dış cephesine taktırdığı güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde düşürdüğü cüzdanını motosikletli 2 kişinin aldığını fark eden Ulukuş, polise bildirdi.'ÜZÜNTÜM GİDEN İNSANLIĞA'Giden paranın önemli olmadığını söyleyen Mustafa Ulukuş, "Zaten kimlik ve ehliyetimi çıkardım, dürüst bir insansa getirir, bana bırakır. Giden paraya da üzülmüyorum. Üzüntüm giden insanlığa ve insanların acımasızlığınadır" dedi.Şikayet üzerine görüntüleri inceleyen polis, cüzdanı alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------------ Cüzdanın düşme ve hırsızlık anı ( güvenlik kamerası)- Mustafa ulukuş evini önü detay- Mustafa Ulukuş röp.Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)=============================Köy okulundaki öğrencilere piyano eğitimiBitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Karaşeyh Köyü İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, okul müdürü Şener Çelik sayesinde piyanoyla tanıştı. Piyanonun tuşlarına dokunan çocuklar, müzik öğretmenleri eşliğinde eğitim almaya başladı.Adilcevaz'a 45 kilometre uzaklıktaki Karaşeyh Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Şener Çelik, kendi imkanları ile odasına piyano aldı. Öğrenciler, derslerinden arta kalan zamanlarda müzik öğretmenleri eşliğinde eğitim almaya başladı. Öğrenciler, aldıkları eğitimlerle piyano çalmayı öğrendi.Daha önce müzik öğretmenliği de yapan Şener Çelik, amaçlarının öğrencileri bir enstrümanla tanıştırarak müziği sevdirmek ve yetenekli çocukları konservatuvarlara yönlendirmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"200 öğrencinin eğitim gördüğü okulumuza kendi imkanlarımızla piyano getirdik. 2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında piyano eğitimleri vermeye başladık. Çocuklar piyanoyu görünce çok sevindi. Televizyonda gördükleri bir müzik aletine dokunmak, onlar için heyecan vericiydi. Büyük sevinç yaşadılar. Piyanonun tuşlarına ilk defa basan çocuklar, artık piyano odasından çıkmak istemiyorlar. Verdiğimiz eğitimlerde farklı çalışmalarla öğrencilerimize piyano çalmayı öğretmeye çalışıyoruz. İnşallah verdiğimiz bu eğitimler sayesinde buradan iyi müzisyenler çıkar. Barış Manço'nun doğum günü olan 2 Ocak'ta ilçemizde bir program düzenlemeyi planlıyoruz. Düzenleyeceğimiz programa katılacak olan vatandaşlarımızdan köy okullarına dağıtılmak üzere kitap getirmelerini istiyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Okuldan genel görüntü-Okul Müdürünün öğrencilerle birlikle piyano eşliğinde şarkı söylemesi-Öğrencilerin piyano çalmasından detaylar-Okul Müdürü Şener Çelik ile röportajSalih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis),=============================Antalya'da 1.3 milyon liralık uyuşturucu ele geçerildiAntalya'da 3 uyuşturucu operasyonunda 15 bin 250 adet ecstasy hap, 25 kilo 500 gram skunk ve 3 kilo eroin ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin 1.3 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotim Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde ve şehrin girişinde 3 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, kaldıkları yerler ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 15 bin 250 adet ecstasy hap, 25 kilo 500 skunk ve 3 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. 11 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.3 operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin parasal değerinin, yaklaşık 1.3 milyon TL olduğu belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Zanlıların polisle birlikte şubeden çıkmaları-Birlikte minibüse binmeleri-Aracın hareket etmesi-DetaylarHaber Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,=============================Isparta'da karı- koca sobadan zehirlendiIsparta'da oturan Mehmet Aybirdi (68) ve Fatma Aybirdi (65) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.Ayazmana Mahallesi 4414 Sokak'taki 2 katlı evin üst katında oturan Mehmet ve Fatma Aybirdi çiftinin alt katında oturan kızları, bu sabah eve girdiğinde anne ve babasını hareketsiz yatarken buldu. Kızının ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mehmet ve Fatma Aybirdi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Mehmet ve Fatma Aybirdi'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından morga konuldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Evden görüntüCenazeler götürülürkenDetaylarÇiftin fotoğraflarıHABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,=============================Eruh'ta, PKK'ya ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiSiirt'in Eruh kırsalında tespit edilen PKK/KCK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon düzenlendi. Operasyonda; 5 çoklu patlama sistemi, EYP yapımında kullanılan 11 devre kartı, kablo ve mühimmat ile örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.Eruh ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenlediği operasyona ilişkin Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:"Siirt İl jandarma Komutanlığınca PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Pervari ve Eruh İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk alanında 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Baştan (2018-30) Operasyonu' icra edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 5 adet çoklu patlatma sistemi, 11 adet patlayıcı el yapımı patlayıcı devre kartı (2 adedi telsiz alıcı sistemi), 6 adet direnç kablo monteli, 50 metre saniyeli fitil, 73 adet elektrikli fünye, 6 adet muhtelif pil, 8 adet kablo monteli kullanıma hazır düzenek, 3 adet ayakkabı, 50 kilogram gübre ile çok sayıda yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve muhtelif sayıda sivil kıyafet ele geçirilmiştir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir."Görüntü Dökümü---------------------------------Operasyon faaliyeti gösteren askerlerin görüntüsü,Askerlerin mağarayı açması ve içerisi girmesi,Askerlerin ele geçirilen malzemeleri tanıtmasıHaber-Kamera: SİİRT, -=============================