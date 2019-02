Dha Yurt Bülteni-7

Kaynak: DHA

1)HEYELAN BÖLGESİNDE TEHLİKE DEVAM EDİYORİZMİR'in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi'nde, aşırı yağışlardan sonra bir süredir devam eden yer hareketliliği sonucu dün (cumartesi)heyelanın yaşandığı bölge, havadan görüntülendi. Yıkılan evler ile heyelanın boyutu havadan daha net görüntülenirken, evlerini terk etmek zorunda kalan ve tehlikenin devam etmesinden dolayı bölgede hala yaşamak zorunda kalan vatandaşlar bir an önce kalıcı bir çözümün bulunmasını istiyor.Bornova ilçesinin dağlık bölgesinde yer alan Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta 4 gündür toprak yüzeyinde hareketlilik yaşandı, kaymalar oldu. Heyelan nedeniyle 1 ev tamamen yıkılırken, çok sayıda ev ve hayvan damı zarar gördü. Bölgedeki birçok evde ve mahalle camisinin duvarlarında çatlaklar oluştu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine inceleme yapan Bornova Kaymakamlığı, 12 evin boşaltılmasına karar verdi. Vatandaşların başka evlere taşınmaları durumunda da kira yardımında bulunulacağı açıklandı. Evlerini boşaltmak için çalışmalara başlayan vatandaşlar, gece yarısı toprak hareketliliğinin heyelana dönüşmesi üzerine büyük korku yaşadı. Heyelanın bildirilmesi üzerine bir süredir bölgede araştırma yapan, önlemler alan AFAD ekipleri, bu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı, kimsenin girmesine izin verilmedi. Jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Kaymakamlığın ve uzmanların incelemesinden sonra, bu 12 evin yanı sıra 27 ev için daha boşaltma kararının verilebileceği ifade edildi. Öte yandan heyelanın yaşandığı bölge havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen yıkılan evler ve kayan arazide oluşan yarıklar tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.VATANDAŞLARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYORHasar gören evlerindeki eşyalarını alan vatandaşlar ise heyelanın devam etme riski yüzünden korkuyla bekleyişini sürdürüyor. Jandarma ekipleri bölgeye girişi izin vermezken, Türk Kızılayı da bölgede vatandaşlara gıda yardımında bulunmaya devam ediyor. İncelemelerin devam ettiği bölgede belirlenecek tehlikeli alanların tamamen boşaltılacağı de belirtildi. Heyelan sonrasında çaresizce beklediklerini ve bölgede nasıl bir çalışma yapılacağını henüz bilmediklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Nazif Boğaziçi, "Ben doğma büyüme buralıyım. Geçenlerde yağan aşırı yağışlardan sonra kaymalar başladı. Dört günden beri hızlandı ve büyük kaymalar oldu. Burada insanlar hayvancılıkla geçiniyor. Perişan olduk. Nasıl anlatayım, görüyorsunuz" dedi. Heyelan sonrasında evini terk etmek zorunda kaldığını belirten Ahmet Yılmazdar, "Bu bize ibret gibi bir şey oldu. Evlerimiz çatladı, yemlerimiz heba oldu. Mağduruz ve bekliyoruz" dedi. Toprak kaymasının bölgede yapılan hobi bahçesi çalışmalarından kaynaklandığını iddia eden Ali Uzun ise şunları söyledi:"Kaymalar yavaş yavaş başladı. Sonra deprem olur gibi sallandı ve büyük kaymalar oldu. Burada birkaç ay önce arazi çalışması yaptılar. O yüzden toprağın kaydığını düşünüyoruz. Sular birikti ve toprak kaymaya başladı. Tüm şüphesiz o arazi çalışmasında evimiz hasar gördü, eşyalarımız gitti."Görüntü Dökümü--------------------Drone görüntüleriVatandaşlarla röportajBölgeden görüntülerGenel ve detay görüntü( Haber-Drone: Mehmet CANDAN Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,======================================================2)PALETLİ ARAÇ, BUZUN KIRILMASIYLA SUYA GÖMÜLDÜBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yüksek gerilim hattı bakımı yapmak için buzlanan Kale göletinin üzerinden geçmeye çalışan Fırat Dağıtım Elektrik Anonim Şirketi'ne (FEDAŞ) ait paletli araç, kütlenin kırılmasıyla suya gömüldü. Araçta bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, aracın sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.Olay, Karlıova'nın Kale göleti bölgesinde meydana geldi. Yüksek gerilim hattında bakım çalışması yapmak için bölgeye giden FEDAŞ'a ait paletli araç, yoğun karın içinde hareket halindeyken bir anda buzlanan bir noktada suya gömüldü. Buzun kırılmasıyla suya gömülen paletli araçta bulunan 2 personel, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Personeller, aracın suya battığı an da ön kapıyı açamadıklarını ve arka kapıya yönelerek bu kapıdan dışarı çıkmayı başardıklarını ifade etti.Araçtan kurtarılan FEDAŞ personelleri, olayı yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. 2 gündür suya gömülen aracın kurtarılması için Elazığ'dan gönderilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.Görüntü Dökümü:----------------------------------Suya saplanan araç görüntüsüEkiplerin aracı kurtarma görüntüleri- Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(BİNGÖL),GÖRÜNTÜ BOYUTU: 18.3MB==================================================3)DEVLET DESTEĞİYLE GÜNDE 3 TON SÜT ÜRETİYORAKSARAY'da çiftçi Ahmet Sarı (47), 261 bin lira devlet desteğiyle 1 milyon liraya kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğinde, günde 3 ton süt üreterek ekonomiye katkı sağlıyor. Ahmet Sarı, "2018 yılı başında 2 bin metrekare alanda bir işletme kurduk. Desteklemeden önce günlük 35- 40 baş hayvanla, 300 ila 400 litre süt üretiyorduk. Şimdi 150 büyükbaş hayvanla, günlük 3 ton arası süt üretir hale geldik" dedi. Çiftçi Ahmet Sarı, 2012 yılında kurduğu çiftlikte süt üretmeye başladı. Ardından geçen yıl Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün desteğiyle çiftliğini genişletti. Şu an günde 3 ton süt ürettiğini ifade eden Ahmet Sarı, şunları söyledi:"Süt üretimine 2012 yılında küçük bir işletmeyle başladık. Devletimizin ve Tarım İl Müdürlüğü'nün imkanlarından yararlanarak 2018 yılı başında 2 bin metrekare alanda bir işletme kurduk. Desteklemeden önce günlük 35-40 baş hayvanla, 300 ila 400 litre süt üretiyorduk. Şimdi 150 büyükbaş hayvanla, günlük 3 ton arası süt üretir hale geldik. İşletmemizi 1 milyona mal oldu. Bunun 261 bin lirasını devletimizden sağım hane ve mandıra desteği aldık. Kapasitemizi giderek arttırmayı düşünüyoruz."Sütleri soğuk sistem yoluyla direk fabrikalara gönderdiklerini belirten Sarı,"Direk hijyenik bir ortamda memeleri yıkanarak direk hayvanın göğsünden soğutma tanklarına gidiyor. Daha sora fabrikadan gelen araçlarına sevk edip el değmeden sütleri götürüyorlar" dedi.Sarı, girdi maliyetlerinin biraz fazla olduğunu, bu konuda da yine devletten destek beklediklerini söyledi.Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav da, Konya Ovası Projesi kapsamında çiftliğe destek sağladıklarını belirterek, "Daha önce bu işletmemiz 35-40 büyükbaş hayvan var iken, şu an da 150 baş hayvana ulaştı. Aynı zamanda ürettiği sütü rahatlıkla satabilsin diye bir süt sağım ünitesi yüzde elli hibeli, gübre sıyırıcı, 2 adet süt tankı, diğer ekipmanlarını da çiftlik geliştirme faaliyetleri kapsamında çiftçimize verdik" diye konuştu.GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKErkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, -=================================================(ÖZEL)4)ILISU BARAJI ALTINDA KALAN KÖYÜN SAKİNLERİNE ARSA TAHSİSİBATMAN'da yapımı süren Ilısu Barajı'nın suları altında kalacak olan Kılıç köyünün sakinleri için yeni arsa tahsisi için kura çekimi yapıldı.Batman merkeze bağlı 100 haneli Kılıç köyü, Ilısu Barajı projesi kapsamında su altında kalacak. Köyde konut sahipleri için 2 kilometre uzaklıkta bulunan yeni alan tahsis edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belirlenen alanda, köy sakinleri için parsel kurası çekildi. Arsa sahibi olanlara konut yapmaları için 75 ila 100 bin lira arasında destek verilecek.'GÜZEL VE ÖRNEK BİR KÖY OLMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'Yeni yerleşim alanında örnek ve modern bir köy inşa edeceklerini ifade eden Kılıç Köyü Muhtarı Raşit Yıldız, "Köyümüz Ilısu barajı altında kalacak. Yeni yerleşim biriminin parsellerinin hak sahiplerinin belirlenmesi için şeffaf bir kura çekimi yapıldı. 84 hak sahibi için yeni köy projesini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hazırladı. Ayrıca yeni konutların yapılması için devlet bize bir miktar kredi verecek. Bu projeye köy sakinleri olarak imza attık. Artık yeni köyümüzün bir an önce bitmesi için çalışacağız. Güzel ve örnek bir köy olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.'YENİ KÖYÜMÜZÜN YERİ GÜZEL'Köylülerden Kenan Yıldız ise, "Köyümüz Ilısu Barajı altında kalacağı için yeni tespit edilen alana geçeceğiz. Yeni yerleşim yerini beğendik, gayet güzel. Yeni konutların projesini daha önce beğendiğimiz için köylü yapacak. Devlet de geri ödemli kredi imkanı sağlayacak. Onun için işleri hızlandırıyoruz. Yeni köyümüzün yeri güzel ve memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Görüntü Dökümü:----------------------------------Kılıç köyünden görüntüNoter huzurundaki kura çekimiKöy Muhtarı Reşit Yıldız ile röportajKenan Yıldız ile röportajKadınların kura sırasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/ BATMAN,GÖRÜNTÜ BİLGİSİ : ÖZELGÖRÜNTÜ BOYUTU: 289 MB=================================================ÖZEL)5)POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ, AHIRDA YAKALANDIKAHRAMANMARAŞ'ta, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Hüseyin G., polisleri fark edince önce aracıyla sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, abluka altına aldığı mahalleyi didik didik arayarak, kaçan şüpheliyi bir evin ahırında yakaladı.Son günlerde araçlarda meydana gelen akü hırsızlıklarını aydınlatmak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aküleri 16 suçtan kaydı bulunan ve 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin G.'nin çaldığını belirledi. Ekipler, yakalamak için çalışma başlattığı şüpheliyi dün akşam saatlerinde 46 NE 605 plakalı hafif ticari araçta tespit etti. Polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, son olarak Hacı Mustafa Mahallesi'nde aracından inerek yaya olarak kaçmayı sürdürdü.MAHALLE ABLUKA ALTINA ALINDIBunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve mahalle kuşatıldı. Ekipler, Hüseyin G.'yi yakalamak için mahalledeki onlarca evin bahçesine girip kümesini, ahırını, deposunu didik didik aradı. Arama sırasında mahalle sakinlerinden birinin 'Keçilerim kaçtı, onları yakalamak için koşuyorum' diyen birini gördüğünü söylemesi üzerine ekipler o bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 1 saat süren kovalama ve arama çalışmaları sonunda Hüseyin G., bir evin ahırında yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden aküleri çalarken kutup başlarını sökmekte kullandığı anahtar ele geçirildi. Şüphelinin kaçtığı araç ise çekici ile otoparka çekildi.6 BİN 339 LİRA CEZA KESİLDİEmniyete götürülen Hüseyin G.'nin ehliyetinin olmadığı, kaçtığı aracın sigorta ve muayenesinin de bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine polis; ehliyetsiz, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan Hüseyin G.'ye ayrıca 6 bin 339 lira da para cezası kesti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Mahalledeki polislerPolislerin arama yapmasıŞüphelinin üzerinden çıkan anahtar ve telefonHüseyin G. polisler arasındaPolis otosuna bindirilmesiPolis otosunun gidişiPolisin şüphelinin kaçtığı aracı incelemesiHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 330 MB=================================================6)SP'Lİ İSLAM: BİZ, BÜTÜN BU PARTİLERE EŞİT MESAFEDEYİZSAADET Partisi (SP) İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, tüm partilere eşit mesafede olduklarını, kiminle ittifak yapıp yapmayacaklarına kendilerinin karar vereceğini söyledi. İslam, "Diyorlar ki 'CHP ile niye ittifak yaptınız?' Bir defa sana ne. Biz, bütün bu partilere eşit mesafedeyiz. Sen MHP ile ittifak yapıyorsun. MHP dediğin, 28 Şubat'ın borazancısı değil mi?" dedi.Saadet Partisi, Kahramanmaraş'ta bir otelde düzenlediği toplantı ile büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın da katıldığı program, İstiklal marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.Tanıtımı yapılan adayların konuşma yaptığı programda Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Vahdet Sürücü ile Elbistan Belediye Başkan Adayı Sami Polat'a 'cepsiz' ceket giydirdi.Daha sonra konuşma yapan İslam, ittifak eleştirilerine yanıt verdi. Anayasa ve yasaların çerçevesi içerisinde hizmet veren bütün siyasi partilere eşit mesafede olduklarını, kiminle ittifak yapıp yapmayacaklarına kendilerinin karar vereceğini söyleyen İslam, şöyle devam etti:"Diyorlar ki 'CHP ile niye ittifak yaptınız?' Bir defa sana ne. Biz, bütün bu partilere eşit mesafedeyiz. Sen MHP ile ittifak yapıyorsun. MHP dediğin, 28 Şubat'ın borazancısı değil mi? MHP Milletvekili Nesrin Ünal'ın başını kim açtırdı. Sayın Bahçeli ve o günkü MHP yönetimi açtırdı. Başörtülü milletvekillerini almayanlar bunlar değil miydi? Sen kimle yapıyorsun, kimi kime karşı suçluyorsun? Gittin CHP ile koalisyon kurmaya çalışmadın mı, istikşafi görüşmeler yapmadın mı? Suçlamıyorum, yanlış anlamayın. O dönemde teşvik ettik, 'Kurun, ülke bir nefes alsın' dedik. Bir şey beklediğimiz yok da ülke bir nefes alsın, kutuplaşmadan çıksın. Gittin, 1.5 ay CHP'nin paspasını yastık yaptın uyudun orada, istikşafi görüşmeler yaptın. Şimdi sorsanız diyorlar ki 'Biz aslında kurmak için değil de oyalamak için.' O zaman ikiyüzlüsün."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Salondaki partililerCihangir İslam'ın salona girmesiSalondan detayİstiklal Marşı'nın okunmasıKur'an-ı Kerim okunmasıİslam'ın Sürücü ve Polat'a cepsiz ceket giydirmesiİslam'ın konuşması(KJ: Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 520 MB===================================================7)GÖRME ENGELLİLERİN UMUT IŞIĞI GOALBALLAVUSTURYALI Hanz Lorenzen ve Alman Sett Renidle tarafından 1946 yılında savaşta görme yetilerini kaybeden savaş gazilerinin rehabilitasyonuna yardımcı olmak amacıyla icat edilen goalball oyunu, Niğde'de de görme engellilerin umut ışığı oldu.Sadece görme engellilerin oynadığı bir oyun olan goalball takımını çalıştıran antrenör Gamze Özbek, "Niğde'de yaşayan görme engelli kardeşlerimize goalball sporunu tanıtmak ve bu spora katkı sağlamak amacıyla görme engelli arkadaşlarımızı gönüllü olarak hazırlıyorum"dedi. Altı Nokta Körler Derneği Niğde Şube Başkanı ve Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Niğde il Temsilcisi Atilla Taşpınar, Goalball oyununun görme engellilere umut ışığı olduğunu söyledi.Taşpınar, "Goalball sporu 1946 yılında ikinci dünya savaşı sonrasında Almanya'da oynanmaya başlanmış ve 1998 yılında da Türkiye'de oynanmaya başlandı. Şu anda ilimizde bulunan Niğde Goalball takımı ise düzenli olarak 7-8 aydır devam etmektedir. Takımımız haftada üç gün olmak üzere 7-8 aydır düzenli olarak liglere çıkmak için hazırlıklarını devam ettiriyor ve bu yıl inşallah ilimizin takımını liglere çıkartacağız. Hedefimiz Niğde Goalball takımı olarak ilimizi liglerde temsil etmektir" dedi.Niğde Goalball Takım Kaptanı Burak Çukalar ise "İlimize goalballı Atilla hocamla beraber biz getirdik. Şu anda ilimizde güçlü bir takım kurduk. İnşallah bu yıl hedefimiz olan liglere çıkmak ve bunu şampiyon olarak başaracağız. Amacımız, Türkiye genelinde ilimiz adına güzel bir derece yapmak. Engelliler adına bir başlangıç yaptık ve başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------------------Sahanın çizgilerini iple belirlenmesiIsınma hareketleriGoalball maçı oynanırkenGoalball İl temsilcisi Atilla Taşkıran il röportajGoalball antrenörü Gamze Özbek ile röportajGoalball takım kaptanı Burak Çukalar ile röportajGoalball maçıSÜRE: 04'16" BOYUT: 131 MBHaber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,=================================================