Dha Yurt Bülteni -7

Kaynak: DHA

Bursa'da okulda öğrenciler zehirlendiBursa'nın Yıldırım ilcesi Akcağlayan İhsan Dikmen İlkokulunda çok sayıda öğrenci zehirlendi .Okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderilirken, öğrencilerin çevre hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Öğrencilerin kantinden yedikleri bir gıda maddesinden zehirlenmiş olabileceğinin tahmin edildiği öğrenildi.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHaber: Berktuğ ÖNCÜ - Serkan AKKUŞ/ BURSA,================Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandıTekirdağ'da polis tarafından durdurulan hafif ticari araçta 12 kaçak göçmen yakalandı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri İ.G. yönetimindeki 34 BL 6804 plakalı hafif ticari aracı TOKİ uygulama noktasında durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca araçta şişme bot ve pompa ele geçirildi. Kaçak göçmenler, Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü İ.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Görüntü Dökümü--------------Polisin aracı durdurması-Araçtaki göçmenler-Göçmenlerin arabadan indirilmesi-Zodyak bot ve pompasıHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-=================Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldıÇanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.Çanakkale Boğazı'nda, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sis, deniz ulaşımını etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine, saat 11.15'te çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde sisin dağılmasını bekledi.Gestaş'ın Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise devam etti.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHaber: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, -=================11 aylık Hazan bebek, hastaneye 12 saatte ulaştırılabildiŞırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ateşi yükselen 11 aylık Hazan Avzem Yalçın, karla kaplı yollar nedeniyle sağlık görevlilerinin 12 saat süren mücadelesiyle hastaneye ulaştırılarak, tedavi altına alındı.Beytüşşebap ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçe Köyü'nde dün akşam ateşi yükselen 11 aylık Hazan Avzem Yalçın'ın ailesi sağlık görevlilerinden yardım istedi. Saat 20.00 sıralarında yardım telefonunu alan sağlık görevlileri, karla kaplı yollarda ilerleyebilmek için 1'i paletli 2 ambulansla köye hareket etti. Zor şartlar altında köye ulaşmayı başaran sağlık görevlileri, Hazan bebeği yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alıp, bu sabah saat 08.00'de Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü:-------------Karda kalan ambulansAmbulansın kardan çıkarma mücadelesiGenel ve Detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 135 MBHaber: Sekvan KÜDEN, Kamera: ŞIRNAK,===============Siirt'te PKK sığınağında silah ve mühimmat ele geçirildi (Görüntü ekiyle yeniden)Siirt'in Gökçebağ beldesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı içerisinde silah ve mühimmat bulunan sığınak kullanılamaz hale getirildi. Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca, merkez Gökçebağ beldesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen kış operasyonları kapsamında 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Dut 2019-101' operasyonu düzenlendi. Jandarma özel harekat ekiplerince düzenlenen operasyonlar sırasında, teröristlerin kullandığı 3 metre yüksekliğinde 7-8 kişilik sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramalarda, Kalaşnikof marka silah, 3 Kalaşnikof şarjörü, Kalaşnikof silahına ait 138 fişek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonla ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin kullandığı sığınaklar kullanılamaz hale getirildiği belirtilerek, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir" denildi.Görüntü Dökümü:---------------Sığınaklardan görüntüSığınağa giren güvenlik güçleriGüvenlik güçlerinin sığınakta ateş açmalarıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 123 MBHaber-Kamera: SİİRT,=================419 yıllık anıt çınar ağacı, Develi'nin sembolü olduKayseri'nin Develi ilçesinde Elbiz Parkı içinde bulunan 1,69 metre gövde çapı, 5,20 metre gövde çevresi ile dikkat çeken 419 yıllık çınar ağacı, ilçenin sembolleri arasında yer aldı.Develi'nin simgelerinden biri olan ve bu yıl 419 yaşına giren 'Doğu Çınarı', Kayseri'de dikilmiş en eski çınarlardan biri olma özelliğini taşıyor. Anıt ağaç, gövde çapı 1,69 metre, gövde çevresi ise 5,20 metre genişliğe sahip. İlçe sakinleri, Elbiz Parkı içindeki ağacın altında oturup çaylarını içerek vakit geiriyor. İlçeyi ziyaret eden turistler de çınar ağacının altında hatıra fotoğrafı çektiriyor.İlçe sakinlerinden Hakan Bayraktar, park içinde kaynak suyun yanında bulunan çınar ağacının ilçenin sembollerinden olduğunu söleyerek, şöyle konuştu:"Çınar ağacı, Develi'nin ve Kayseri'nin eski çınar ağacıdır. Yaz ayında bu çınar ağacının altında oturmak büyük keyif. Böylesi tarihi bir ağaca ev sahipliği yapmasından dolayı Develi halkı olarak çok mutluyuz. Özellikle yaz aylarında yeşillenince ağaç, onun serinliği ve görüntüsü hakikaten buraya gelenlere çok ciddi bir keyif veriyor" dedi.Bayraktar, Develi Belediyesi teşvikiyle Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nca anıt ağaç olarak kabul edilen 18 metre boyundaki ağaca özellikle turistlerin ilgi gösterdiğini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------419 yıllık Çınar'dan genel ve detay görüntüÇınar anıt ağacının kitabe görüntüsüRoma havuzu ile birlikte çınar ağacı görüntüsüİlçe sakini Hakan Bayraktar ile röportajDiğer görüntülerSüre: 4.21 Boyut: 488 MBHaber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA================Deniz Baykal, 1 Nisan'da taburcu olacakCHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Ankara'daki tedavisinin 1 Nisan'da tamamlanacağı, Baykal'ın ardından memleketi Antalya'ya döneceği kaydedildi.16 Ekim 2017 tarihinde beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye götürülen Deniz Baykal, yoğun bakımda 51 gün süren tedavisinin ardından fizik tedavi için Almanya'ya gitti. Geçen 20 Mart'ta Türkiye'ye dönen Deniz Baykal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, mayıs ayında farklı bir tedavi için Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının Ankara'daki tedavisinin 1 Nisan'da tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti. Babasının daha sonra Antalya'ya döneceğini belirten Aslı Baykal, Baykal'ın kendisinin de yaşadığı Kepez ilçesinde ormanlık alan içinde bulunan Duacı Köyü'ndeki evinde istirahat halinde olacağını kaydetti.ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLİYORHaber: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,==================DSP, İzmir'deki 7 ilçede aday çıkarmadıDemokratik Sol Parti (DSP) İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe'yi aday gösterdi. Parti, İzmir'in 7 ilçesinde ise aday çıkarmadı. 31 Mart yerel seçimleri için CHP'den aday gösterilmeyen Tire İlçe Başkanı Tayfur Çiçek de istifa ederek, DSP'ye katıldı ve ilçeden belediye başkan adayı gösterildi.DSP Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimleri için İzmir adaylarını belirledi. Büyükşehir Belediye Başkan adayı, uzun süredir partinin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Selçuk Karakülçe oldu. DSP; Gaziemir, Bayındır, Bergama, Beydağ, Foça, Menemen ve Karabağlar'da aday çıkarmadı. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Karakülçe, DSP'nin adaylarının İzmir'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Türkiye'de siyasetin kalitesinin yükselmesinin artık şart olduğunu belirten Karakülçe, siyasette kalite ile birlikte üretimin de kalitesinin yükselmesinin önemli olduğunu vurguladı. Ülkedeki demokrasi standartlarının yükseltmesinin gerekliliğini belirten Karakülçe, "Birilerinin artık meydanın boş olmadığını görmesi, bilmesi gerekiyor" dedi.DSP'NİN İZMİR ADAYLARI:Büyükşehir Belediyesi: Selçuk KarakülçeBornova: Sedat AnavatanBuca: İsmail Hakkı BekiroğluÇiğli: Abdurrahman TekinGüzelbahçe: Kemal Cem PültenKarşıyaka: Okan AdatepeBalçova: Deniz DanacıoğluKonak: Ali Sami ErNarlıdere: Erdoğan EzgiAliağa: Osman KocabıyıkÇeşme: Ufuk ÇankayaDikili: İsmail Can PolatKaraburun: Dinçer ÖzlüoğluKemalpaşa: Savaş MemişKınık: Ali GöktaşKiraz: Salim ÖzkarakaşMenderes: Nedim Yaşar GürsoyÖdemiş: Özgür KöksalSeferihisar: Suna ÇabukSelçuk: Hüseyin KireçTire: Tayfur ÇiçekTorbalı: Behaettin KaracaUrla: Oya KahramanBayraklı: Ali Atıf ŞenHaber: Umut KARAKOYUN/İZMİR, -