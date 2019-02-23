Dha Yurt Bülteni -7

Kaynak: DHA

Kışladaki kazada yaralanan asker hastanede şehit oldu (3)BABA EVİNDE YASEmine (47) ve Osman Han (54) çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 gün önce ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanıp kaldırıldığı hastanede bugün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han'ın memleketi Tokat'ın Zile ilçesindeki evi ziyaretçi akınına uğradı. Yunus Emre Mahallesi Menekşe Sokak'taki Elit Apartmanı'nın 3 katında bulunan baba evine Türk bayrakları asıldı. Emine ve Osman Han'ın cenaze için Ankara'da olmaları nedeniyle evde taziyeleri yakınları ve Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel kabul etti. Belediye Başkanı Vidinel, şehadet haberi nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.5 yaşında Aysima isimli bir kızı bulunan Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'dan geriye eşi Aysun ve kızı ile birlikte çektirdiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar kaldı.GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİHaber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,====================Bakan Varank: İthal bağımlılığını azaltmak istiyoruzSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerlileştirme konusunun ülkemiz için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Gerçekleştireceğimiz en önemli yapısal reform, bu alanda atacağımız adımlar olacak. İthal ara malı bağımlılığı kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin direncini zayıflatıyor. Yerli kaynaklardan en iyi şekilde yararlanıp, üretimin ithal bağımlılığını azaltmak istiyoruz" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen Sanayicilerle İstişare Toplantısı'na katıldı. Sanayicilere hitap eden Bakan Varank, "En büyük görevimiz sorunlarınızı çözmek ve fikirlerinizi hayata geçirmektir. İşgücünüzü sahiplenerek faaliyetlerinize daha güçlü devam etmeniz birincil önceliğimiz. Bakın Ağustos ayında, tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik. Sanayi üretimindeki eğilimi de yakından takip ediyoruz. Biliyorsunuz son dönemde reel sektöre dönük istihdamı ve üretimi teşvik etmeye yönelik adımlarımız oldu. İlk defa işe alınacak işçinin, asgari ücret üzerinden sigorta ve vergi giderlerini iki yıl boyunca biz üstleniyoruz. Asgari ücret desteğimiz bu sene tüm yıl boyunca verilecek. Sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puan indirimi uygulamamız da devam edecek. Asgari ücret ve 5 puan indirimi desteği için geçen yıl işverenlerimize 16 milyar TL ödeme yaptık. Sanayi altyapımızı daha da güçlendirdik. Bu ayın başında OSB'lerle ilgili yeni yönetmeliğimizi hayata geçirdik. Yatırımcılarımız için arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. OSB'lerde yapı ruhsatı almasına rağmen, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış katılımcılara bir şans daha vermeyi uygun gördük. Yaptığımız değişiklikler sayesinde bu yatırımların da tamamlanmasının önünü açtık." dedi.Yerli ürün üretilmesi konusunda önemli teşvikler yaptıklarını belirten Bakan Varank, "Yerlileştirme konusu ülkemiz için hayati öneme sahip. Gerçekleştireceğimiz en önemli yapısal reform, bu alanda atacağımız adımlar olacak. Sizlerin de bildiği üzere, ithal ara malı bağımlılığı kurdaki dalgalanmalara karşı sanayimizin direncini zayıflatıyor. Yerli kaynaklardan en iyi şekilde yararlanıp, üretimin ithal bağımlılığını azaltmak istiyoruz. Yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programı ile bu yaraya merhem olmak istiyoruz. Ekonomik bağımsızlığımız için enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde ülkemizin üretim potansiyelini yukarıya taşımak için desteklerimizi uçtan uca ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız." diye konuştu.Bakan Varan yerli katma değer konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:"Tabi burada herkese görevler düşüyor. Yerli katma değer konusunda hassasiyet göstermemiz lazım. Siz işin hem arz, hem de talep tarafındasınız. Hem yerli ürünü üreten, hem de bu malı kullananın kazanacağı bir mekanizma üzerinde çalışıyoruz. Sonunda Türk sanayisi kazançlı çıksın istiyoruz. Bahsettiğim programın yanında başka bir hususu da gündemimize aldık. Kamuda yerli malı alımını daha güçlü teşvik etmek istiyoruz. Biliyorsunuz ortada bir mevzuat var, fakat işin aksayan yönleri var. Buna da vakıfız. Daha sade ve verimli bir düzenleme üzerinde arkadaşlarımız kafa yoruyorlar. Kamunun oluşturacağı ölçek, yurt içi üretimin nitelik ve nicelik bakımından gelişmesine liderlik edecek"GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Toplantıdan görüntü-Bakan Varank'ın konuşması-DetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),==================Yırtık ayakkabılı madalya avcılarının hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları (ÖZEL)Diyarbakır'da, Seyrantepe Spor Kompleksi'nde bulunan tek tırmanma duvarında yırtık ayakkabılarla ve eksik malzemelerle hazırlandıkları şampiyonalardan madalyalarla dönen genç spor tırmanışçıları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için destek bekliyor. Dışarıdaki duvarda özellikle kış şartlarında çalışmakta zorlanan sporcular, kapalı alanda çalışabilecekleri bir duvar ve eksik malzemelerinin tamamlanmasını istiyor.Kentteki tek tırmanma duvarında yırtık ayakkabılarla ve eksik malzemelerle hazırlandıkları şampiyonalardan madalya ile dönen Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) üyesi spor tırmanışçıları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için destek bekliyor. 2014 yılında kurulan DİDOSK'a üye sporcular, Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Kompleksi'nde bulunan kentin tek tırmanma duvarında yırtık ayakkabı ve eksik malzemelerle şampiyonalara hazırlanıyor. Duvar, dışarıdaki sahada olduğu için özellikle kış aylarında antrenman yapmakta zorlanan ve yüksek maliyetli tırmanış ayakkabısı alamadıkları için yırtık ayakkabılarla çalışmak zorunda kalan sporcular, bütün bu olumsuzluklara rağmen katıldıkları turnuvalardan madalya ile dönmeyi başardı. Sakarya'da yapılan şampiyonada 5'i finale kalıp, 2'si de 2'ncilik olmak üzere toplam 5 madalya ile kente dönen spor tırmanışçıları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak ve başarı ile dönmek için destek bekliyor.'ÇOCUKLAR TIRMANIŞI SEVİYOR'Sporcuları gönüllü eğiten, matematik öğretmeni Volkan Öğdüm, tırmanış için kullanılan ayakkabıları almakta güçlük çektiklerini belirtti. Öğdüm, "Bu sporun burada yeni oluşu, insanların çok farkında da olmayışı, bizim de teknik yetersizliğimizden kaynaklı hep bir adım geriden geliyorduk. Buna rağmen geçtiğimiz aylardaki yarışmalarda Türkiye 2'ncilikleri, 3'üncülükleri geldi. Bu, çocukların motivasyonunu ve başarısını gösteriyor ama hep bir adım geriden geliyor. Bu da teknik açıdan eksiklerimizden kaynaklı. Örneğin tırmanış için tırmanış ayakkabısı gerekiyor. Bir çifti 600- 700 TL. Çocukların bunu alacak imkanı yok. Bizim kulüp olarak da imkanımız olmuyor. Sosyal medyadan duyurduk. Arkadaşlarımız gönderdi ama bu malzeme, tırmanan birisi için 6 ayda bir eskiyen bir malzeme. Buna katkıda bulunmak isteyenlere biz hazırız. Burada bir yağmur yağdığı an ya da soğuk bir havada antrenman imkanımız yok. Normalde bu duvarın kapalı bir mekanda yapılması gerekiyor. Biz aslında 4 yıldır burada çocuklarla tırmanıyoruz. İlk defa bu ivmeyi ve motivasyonu bulduk. Diyarbakır'daki tırmanış sporuna biraz daha katkıda bulunursak bu mayalanacak. Diyarbakır'ın sporu haline gelecek. Çünkü buranın çocukları tırmanışı seviyor" diye konuştu.HEDEF TOKYOTırmanış antrenörü Hasan Uludağ da Türkiye'de birçok başarı elde ettiklerini aktararak, şu anki hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak olduğunu söyledi. Uludağ, şunları kaydetti:"En son yapılan şampiyonada Sakarya'da 9 genç sporcuyla katıldık ve 5 kişi finale kaldı. Final kategorisinde ise sporcularımız Türkiye 6'ncılığı, 5'inciliği, 4'üncülüğü ve 2 sporcumuz da kendi kategorisinde Türkiye 2'nciliği derecelerini elde etmiş oldu. Şimdiye kadar 1'incilik zevkini tadamadık ama hep finale kalarak bu dereceleri elde ettik. Birinci olamamamızın sebebi, tırmanış esnasında kullandığımız tırmanış ayakkabılarımızın yeni olmaması. Bu ayakkabıların 6 ayda bir değişmesi lazım. İmkanlarımız el vermediği için yarışma esnasında yırtık, ön tarafları patlak şekilde yarışmalara katıldık. Ayakkabının dezavantajı çok görüldü. Yoksa yeni ayakkabılarımız olsaydı Türkiye 1'inciliği elde etmiş olacaktık. Branşımız paralimpik bir branş oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na alındı. Biz de ona yönelik uzun vadeli yarışmaya hazırlanmaya çalışıyoruz. Yenişehir Belediye Başkanı Serdar Kartal, Başkan Yardımcısı Hacı Cebe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ve İl Temsilcimiz Abdurrahman Ekin'e bizlere verdikleri desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim."'AYAKKABI ÇOK PAHALI, ALAMIYORUZ'Diyarbakır Spor Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ferhat Bekmez ise 1,5 yıldır tırmanış sporu ile uğraştığını belirterek, "Diyarbakır ve Türkiye genelinde derecelerim var. Tırmanış ayakkabısı ve tırmanış duvarı konusunda eksikliklerimiz var. Ayakkabı çok pahalı ve maddi imkanlarımız olmadığı için alamıyoruz. Yırtık ayakkabılarla tırmanıyoruz. Ayakkabının fiyatı 650 ile 1000 TL arasında değişiyor. Duvarımız yıpranmış halde. Bu durum motivasyonumuzu etkiliyor ama buna rağmen Türkiye genelinde derecelere giriyoruz. 1,5 yıldır bu sporu yapıyorum ve 7 tane derecem var" diye konuştu.Tırmanış sporunun yanında futbol da oynadığını anlatan Diyarbakır Spor Lisesi öğrencisi Nazdar Ayata da "Yaklaşık 1 yıldır tırmanış sporu yapıyorum. Samsun'da yapılan küçükler kategorisinde Lider Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 1'inciliğim var. Elimizdeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama ancak bu kadar oluyor. Ayakkabılarımız eskimiş, duvarımız dökük. Açık alanda olduğu için hava durumuna göre çalışıyoruz. Spor salonunda olsa daha iyi olurdu" dedi.Görüntü Dökümü:-------Drone ile çekilen sporcuların tırmanışıYırtık ayakkabılarını giymeleriTırmanış yapmalarıGönüllü hocaların eğitim vermesiVolkan Öğdüm'ün konuşmasıoHasan Uludağ'ın konuşmasıFerhat Bekmez'in konuşmasıNazdar Ayata'nın konuşmasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 721 MBHaber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,=================CHP'li aday Soyer, ilk projesini bisiklet turundan sonra açıkladı"500 DÖNÜMLÜK BİSİKLET KAMPI OLUŞTURULACAK"CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, kentteki bisiklet kulüpleri ve gruplarının da katılımıyla bisiklet turu yaptı. Üçkuyular İskelesi'nden, Konak İskelesi'ne kadar bisiklet tutkunlarıyla pedal basan Tunç Soyer, 26 Şubat'ta açıklayacağı projelerinden birisine dair ilk bilgileri de paylaştı. Bisikleti hem ulaşım hem de spor için daha aktif kullanacaklarını anlatan Soyer, 500 dönüm üzerine kurulu, her türlü ihtiyacın karşılanacağı bisiklet kamp alanı oluşturacaklarını söyledi.31 Mart yerel seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, bugün, hafta sonları buluşan bisiklet tutkunlarıyla bir araya geldi. Üçkuyular İskelesi'nde toplanan bisikletlilere katılan Tunç Soyer, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden Konak İskelesi'ne kadar pedal çevirdi. Tunç Soyer bir yandan bisiklet sürerken, yol kenarında kendisini selamlayan vatandaşları da karşılık verdi.BİSİKLET TUTKUNLARINI SEVİNDİREN HABERBisiklet turu sırasında Konak Vapur İskelesi önüne gelindiğinde basın açıklaması yapan Tunç Soyer, İzmir'e dair 26 Şubat günü açıklayacağı projelerinden birisini ilk kez duyurdu. Bisikletin kent içini önemini vurgulayan Tunç Soyer, bisiklet tutkunları için zeytin ile bisiklet sporunun buluşmasını simgeleyen, 'Olivelo' ismini verdikleri projeyi hazırladıklarını söyledi. Soyer, "Aslında 26 Şubat günü açıklayacaktım ama yeri geldiği için burada söyleyeyim. Olivelo, zeytin ve bisikletin buluşmasıyla oluşacak bir projemiz. 500 dönüm arazi üzerine bisiklet kampı yapıyoruz. Olağanüstü olacak. Kampta çamaşırhanesinden yemekhanesine, bulaşıkhanesine kadar, her türlü ihtiyacın giderilebileceği olanaklar olacak. Örneğin Efes'e tur yapmak isteyen bisiklet tutkunları, burada mola verebilecek. Kentin bitişiğiyle, doğanın ortasında bir yerde bu kamp alanı. Ancak tam yerini 26 Şubat günü söyleyeceğim. Projenin fizibilitesi hazır, hemen 1 Nisan'da hareket geçeceğiz" dedi.Bu projesini duyan bisikletçilerin alkışladığı Tunç Soyer, "Bugün bu turda gördüm ki, çok özlemişim. Nefes aldığımı hissettim. İzmir'i bisikletle daha çok buluşturmamız lazım. Böyle bir cennette bisikletin eksikliği çok hissediliyor. Hem spor, hem de ulaşım aracı olarak bisikletin kullanılması lazım. Asırlık spor kulüplerinin bisiklet branşının olmasını arzu ediyoruz. Bunun için çalışacağız. Toplu ulaşıma entegrasyonu için çalışacağız. Tüm bunların yanında uluslararası dünyanın her yerindeki bisiklet yarışmalarına katılalım. O yarışmaları İzmir'e davet edelim. Şehir yarışları hayal ediyorum. Ege Bölgesi ligi olabilir. Bisikletçi arkadaşlarla oturup konuşacağız. Ama şunu çok açık ve net söyleyeyim. Bisiklet hem ulaşım için hem de spor için olacak" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------Bisiklet turundan görüntü.Açıklamadan görüntü.Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR=================Ölümü üzüntü yaratan ODTÜ'lü İrem Kütük'ün ismi Alaşehir'de kütüphaneye verildiOrta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kitap Topluluğu, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ortaokulda kurulan kütüphane için kitap bağışı yaptı. Öğrenciler, okulu ziyaret edip kitapları raflara yerleştirdi. Kütüphaneye ise ODTÜ'de kamyonetin açılan kasa kapağının çarpmasıyla yaşamını yitiren İrem Kütük adlı öğrencinin ismi verildi.Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un öncülüğünde, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ile kurum müdür ve personellerinin destek verdiği çalışma kapsamında Fatih Ortaokulu'nda kütüphane kuruldu. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk kütüphanenin raflarını yapılmasını sağlarken, en güçlü kitap desteği ise ODTÜ Kitap Topluluğu'ndan geldi. Temin edilen 1000 kitabı kütüphaneye kazandıran ODTÜ Kitap Topluluğu öğrencilerinden 30 üye, dün (cuma) Alaşehir'e geldi. Kitapları raflara yerleştiren öğrenciler, minik kardeşleriyle de bir araya gelerek vakit geçirdi. En anlamlı çalışmalardan biri ise, kütüphaneye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kamyonetin açılan kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Kütük'ün isminin verilmesi oldu. Ardından Kaymakamı Uçgun, kütüphanenin açılışını yaptı.Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, okuyup, okuduğunu anlayan bir topluma sahip olmak için yürütülen çalışmalara katkı koymaya çalıştıklarını belirtti. İrem Kütük'e de değinen Kaymakam Uçgun, "Bizlerde Alaşehir'de onun adına kütüphane açtık. Teşekkür ederim" dedi.Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Türkiye'nin köklü ve güzide üniversitelerinden ODTÜ'den Alaşehir'imize kadar gelerek yüksek oranda kitap bağışlayan ODTÜ Kitap Topluluğu öğrencilerine, şükranlarımı sunuyorum. Elim bir kaza sonucu vefat eden İrem Kütük kardeşimize ise, Allah'tan rahmet diliyorum. Adı, güzel Alaşehir'imizin Fatih Ortaokulu'nda yaşayacaktır" diye konuştu.Fatih Ortaokulu Müdürü Remzi Taşdelen ise kütüphanenin oluşumunda katkı sağlayanlara teşekkür etti. Taşdelen, "Talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden, kütüphanemize ismi verilen İrem Kütük kardeşimize Allah'tan rahmet dilerim. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. İsmi artık okulumuzun bir parçası olarak yaşayacak" dedi.ODTÜ Kitap Topluluğu Başkanı Hanife Türksayar, "İrem sözcüğünün anlamı, cennet bahçesi demektir. Kütüphanenin çocuklarımıza cennet bahçesi olması için İrem'in adının yaşatılmasını istedik. Kütüphaneye giden çocuklarımızın, cennet bahçesinde yaşamış gibi olmasını istedik. 1061 kitap bağışladık" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------Kaymakam Abdullah Uçgun konuşmasıKütüphane açılışı detaylarıÖdül töreniGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Nurettin Doğan/ ALAŞEHİR (Manisa),