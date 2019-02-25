Dha Yurt Bülteni-7

Kaynak: DHA

1)RUS BÜYÜKELÇİ YERHOV: İYİ İLİŞKİLERİMİZ ZİRVEYE ULAŞMAK ÜZERERUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye ile ilişkilerin zirveye ulaşma noktasında olduğunu ifade ederek, "Başkanlarımız sık sık bir araya geliyor ve çok verimli toplantılar yapıyorlar. Bizlere, ilişkileri geliştirmek adına örnek teşkil ediyorlar. Bu iş birliği bölgelerin kaynaşmasıyla ancak mümkün olabilir" dedi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov eşi İrina Yerhov ile birlikte, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti. Vali Çakacak tarafından karşılanan büyükelçi Yerhov, iki ülke arasındaki ilişkilerin zirveye ulaşmak üzere olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sık sık bir araya geldiğini ve çok verimli toplantılar yaptıklarını kaydeden Yerhov, "Bizlere, ilişkileri geliştirmek adına örnek teşkil ediyorlar. Bu iş birliği bölgelerin kaynaşmasıyla ancak mümkün olabilir. Bu nedenle Eskişehir'e yaptığımız ziyaretin önemli olduğunu görüyordum. Bugün valilik, belediye ve organize sanayi bölgesinde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı bulacağız. İki ülke ilişkilerinin gelişmesine nasıl katkı olabileceğini bir kez daha irdelemiş oluruz" dedi.Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da 2019 yılının Türkiye – Rusya Kültür ve Turizm yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak şunları söyledi:"Türkiye – Rusya ilişkilerinin temeli yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Köklü geçmişe sahip iki dost ülkenin günümüzde birçok bölgesel ve uluslararası konuda yakın işbirliği içerisinde çalışıyor olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Son yıllarda başta ekonomi ve turizm olmak üzere birçok alandaki yakın işbirliğimiz memnuniyet verici düzeydedir. Her iki ülkenin de ilişkileri daha da ilerletme niyetinde olmaları halklarımız tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. 2019 yılının 'Türkiye – Rusya Kültür ve Turizm yılı' olarak ilan edilmesi ise halklarımız arasındaki kaynaşmaya büyük katkılar yapacaktır"Açıklamaların ardından Vali Çakacak, Rus büyükelçi Aleksey Yerhov'u makamında kabul ederek şehirle ilgili bilgi verdi.Görüntü Dökümü:------------------------Aleksey Yerhov ve heyetin karşılanması-Vali Çakacak ile valiliğe girişleri-Vali Çakacak'ın açıklaması-Aleksey Yerhov'un konuşması-Hediye vermeleri-Genel görüntülerHaber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-==================================================2)ANTİK KENT ÜZERİNDE PARAŞÜTLERİN DANSIMERSİN'in Anamur ilçesinde yaklaşık 2 bin 5 yüz yıldır ayakta kalmayı başaran Anamuryum Antik Kenti, bu yılda yeşili, denizi kumsalı ile bahara merhaba derken, gökyüzünde süzülen paraşütler de tarihi ve turistik yeri gezmek için gelenlerin ilgi odağı oldu.Havaların ısınması ile tarihi tonozların ve surların etrafı papatyalar ve yeşil bir örtüye bürünürken, 350 metre yükseklikteki tepeden atlayan paraşütçüler, tarihi şehre ayrı bir güzellik katıyor. Anamur'un muzu çileği ve portakalının yanında tarihi güzelliklerinin de göz kamaştırdığını söyleyen Ömer Yavuz "Ören çok güzel olmuş, çalılardan arındırılmış temizlenmiş, Buralara sahip çıkmak lazım, buraları devamlı gezmek lazım. İnsana bazı şeyler anlatır burada. Gelmiş geçmiş şeyler var. Yaşanmış. Güzel bir yer" dedi.Anamuryum'u gezen Kiraz Yıldız Peker-Emin Peker çifti de antik kentin gezip görülmeye değer bir yer olduğunu ifade etti. Emin Peker, Anamuryum'un diğer antik kentlerden farklı olduğunu belirterek, "Gerçekten gezip görmeye değecek güzel bir yer. Antalya da da çeşitli antik kentlere gitmiştik, Hemen hemen çok benziyor. Hatta daha büyük bir alan geldi. Ailelerin çocuklarıyla rahat bir şekilde gezebileceği, hafta sonu güzel etkinlikler yapabileceği bir yer. Tüm herkesi Anamuryum Antik kentine, Anamur'a bekliyoruz" diye konuştu.. Kiraz Yıldız Peker de, tarih, yeşil ve mavinin birlikte buluştuğu Anamuryum'un fazla duyulması gerektiğini kaydetti.Görüntü Dökümü:----------------------Tarihi yapılardan genel ve detay görüntüler-Papatya görüntüleri-Anamuryum tarihi görüntüleri-Yeşillikler arasında tarihi yapılar-Ömer Yavuz ve Mümin-Kiraz Yılmaz Peker-Emin Peker çifti ile röp.-Gökyüzündeki paraşütçüler-Genel ve detay görüntüler(Süre: 5 Dk) (Boyut: 300 MB)Haber-Kamera. Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),==========================================================(ÖZEL)3)KOMŞULAR UZLAŞTI, AHMET EMRE OKULA TERLİKLE GELMEKTEN KURTULDUKAHRAMANMARAŞ'ta yaşadığı sitede 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçundan hakkında soruşturma başlatılan R.T., öğrencilere ayakkabı alma şartıyla site sakinleriyle uzlaştı. R.T.'nin bir okula gönderdiği 35 çift ayakkabıdan biri de okula terlikle gelip giden 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Emre Yıldırım'a verildi.?Oturduğu siteye, geçen yıl 18 Eylül'de alkollü olarak gelen R.T., taşkınlık yapınca komşuları tarafından polise şikayet edildi. Polis, R.T. hakkında, kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan soruşturma başlatıldı. Suçun, uzlaştırma kapsamına giren suçlardan olması nedeniyle dosya, Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Görevlendirilen uzlaştırmacı, site sakinleriyle R.T.'yi bir araya getirdi. Site sakinleri, R.T.'nin bir okula ayakkabı yardımında bulunması halinde şikayetlerinden vazgeçeceklerini söyledi. R.T. de teklifi kabul edip, 35 çift ayakkabı aldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, ayakkabıları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu yetkililerine teslim etti.ÖĞRENCİLERİN YÜZÜ GÜLDÜAyakkabılar, Okul Müdürü Mustafa Aşçı ve öğretmenler tarafından tespit edilen maddi durumu kötü olan 35 kız ve erken öğrenciye dağıtıldı. Bir çift ayakkabı da okula terlikle gidip gelen 1'nci sınıf öğrencisi Ahmet Emre Yıldırım'a verildi. Terlikleri çıkarıp ayakkabıları giyen küçük Ahmet Emre, ilk defa okul ayakkabısı olduğunu söyledi.YAZICI: ORTAYA ÇOK OLUMLU BİR İŞ ÇIKTIOkul Müdürü Mustafa Aşçı da ayakkabıların okula ulaştırılmasında emeği olanlara teşekkür etti. Başsavcı İlker Yazcısı ise, uzlaştırma sayesinde savcılık ve mahkemelerin iş yükünün azaldığını söyledi. Uzlaştırma sayesinde müştekilerin şüphelilere uyguladıkları yaptırımlarla hem kamu vicdanının, hem de müştekilerin tatmin olduğunu ifade eden Yazıcı, "Bu olayımızda da müştekilerimiz şüphelilerimizden ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı alınması talebinde bulundular. Sağ olsun şüphelimiz de müştekilerin bu talebini kabul ederek ayakkabı alımıyla ilkokul öğrencilerinin bu ihtiyacını karşılamış oldu. Ben çok olumlu bir iş ortaya çıktığını düşünüyorum" diye konuştu.Görüntü Dökümü:----------------------Okul binasıAyakkabılarÖğrencilerÖğrencilerin ayakkabıları giymesiAhmet Emre Yıldırım'ın ayakkabıyı giymesiTerliği eline almasıYıldırım'ın konuşmasıMustafa Aşçı'nın ayakkabı giydirmesiAşçı ile röp.Adliye binasıAdliye tabelasıİlker Yazıcı ile röp.Uzlaştırma bürosuBüro tabelası(Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 585 MB==================================================4)ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLEN MEHMET ALİ ÇALKAYA'YA SENDİKA VE ODALARDAN DESTEK GELDİCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada para cezası aldığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen, 'Memnu hakların iadesi' belgesi istenen İzmir'in Balçova Belediye Başkanı ve adayı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'ya işçi sendikaları ile odalardan destek geldi. Basın açıklamasını yapan Hülya Ulaşoğlu, "Siyasi rakipleri yok etmek için 10 Ekim'i Cumhurbaşkanı'na hakaret bahanesiyle kullanmaya çalışmak ilçe seçim kurulunun görevi olmamalıdır. Bu gayri insani tutum vicdanlarda unutulmayacaktır" dedi. İzmir'de Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının, ilçe seçim kurulu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve bu nedenle aldığı para cezasından dolayı düşürülmesine tepki geldi. DİSK'in Ege Bölge binasında toplanan sendika temsilcilerinin yanı sıra KESK, TMMOB, İzmir Tabip Odası yöneticileri ortak basın açıklaması yaptı. Katılımcılar adına basın açıklamasını yapan Hülya Ulaşoğlu, şunları söyledi:"Katliamda ihmali ve sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanması talebimiz gerekçesiz olarak reddedildi. Ancak içimiz bir kez daha acıdı. Balçova Belediye Başkanı ve adayı olan Mehmet Ali Çalkaya'ya, 12 Ekim 2015 tarihinde yapılan ve 10 Ekim katliamının lanetlendiği eyleme katılması, burada Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla 25 Ocak'ta, 11 ay 20 gün ceza verilmiştir. Bir yıldan az süreli bir ceza olmasına karşın Çalkaya'nın adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürülmek istenmektedir. Asıl sorumluların yargılanması için her türlü siyasi ve yargısal engeli çıkarmaktan geri durmayanların, 'Katillerden hesap sorulsun' diyenlerin bu ülkede bırakın Cumhurbaşkanı'nı eleştirmesini, siyaset yapmasına hatta aday olmasına bile tahammülleri yoktur. Balçova İlçe Seçim Kurulu'nun hukuk tanımaz tutumunu şiddetle kınıyoruz. Siyasi rakipleri yok etmek için 10 Ekim'i Cumhurbaşkanı'na hakaret bahanesiyle kullanmaya çalışmak İlçe Seçim Kurulu'nun görevi olmamalıdır. Bu gayri insani tutum vicdanlarda unutulmayacaktır." Hülya Ulaşoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun, İlçe Seçim Kurulunun başvurusunu reddetmesi gerektiğini öne sürerek kendilerinin ise Mehmet Ali Çalkaya'nın yanında olduklarını ifade etti.Görüntü Dökümü------------------------Basın açıklamasından görüntü.Katılanlardan görüntü.Taylan YILDIRIM- Tekin GÜRBULAK-İZMİR/DHA