Dha Yurt Bülteni-7

Kaynak: DHA

1)EVDEKİ YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 8 KİŞİ HASTANELİK OLDUDİYARBAKIR'da, evdeki elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, dumandan etkilenen 7'si çocuk 8 kişi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Sur ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Artıklar Sokak'ta bulunan 3 katlı Şafak Apartmanı'nın birinci katındaki dairede, bu sabah yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangını gören apartman sakinleri, evdeki 8 kişilik aileyi uyandırdı. Hızla evlerinden çıkan aile bireylerinden 7'si çocuk 8 kişi, dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık görevlileri ise 8 kişiyi ambulanslarla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Acil servislerde serum tedavisi uygulanan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü:-----------Sokak tabelasıApartmanOlayın yaşandığı daireDaire önünde bulunan ayakkabılarHastaneden genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 160 MB=====================================================2)12 İLDE 'JOKER' OPERASYONU: 54 GÖZALTIADIYAMAN merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri belirlenen ve polisin 'joker' adını verdiği 54 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli ise aranıyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarına başkalarının yerine giren kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polisin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonunda başkalarının yerine sınava girdiği belirlenen 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, 'joker' adını verdiği şüphelilere yönelik Adıyaman ile İstanbul, Ankara, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Balıkesir, Gaziantep, Malatya, Antalya, Bursa ve Manisa'da 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda sahte nüfus cüzdanları, 1 kuru sıkı tabanca ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, haklarında gözaltı kararı olan ve adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Görüntü Dökümü---------------------------------Gözaltına alınan şüphelilerŞüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesiOperasyonda ele geçirilen malzemelerGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB================================================3)FERHAT PİŞMAF: KREDİ DEĞERLENDİRMELERİNDE YAPI RUHSATI ARANMIYORBURSA'da Ziraat Bankası tarafından düzenlenen 'Seracılık Kredileri Tanıtım Toplantısı'nda yatırımcılarla bir araya gelen Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf kredi değerlendirmelerinde yapı ruhsatı aranması uygulamasını kaldırdıklarını belirtti.Bursa'da Merinos Kültür Merkezi'nde Ziraat Bankası tarafından düzenlenen 'Sercılık Kredileri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Pişmaf kredi değerlendirmesinde yapı ruhsatı aramadıklarını ifade ederek "Bu yeni bir uygulama değil, köyler mahalle olduğu için belediye mücavir alanına girdi ve ruhsata tabii oldu, daha önceleri ruhsat vermeden işini halleden yatırımcılardan şimdi ruhsat isteniyor biz de bu karışıklığı önlemek için böyle bir uygulama başlattık." şeklinde konuştu.Jeotermal enerjiyi seracılıkta kullanımını yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizen Ferhat Pişmaf, "Jeotermal enerjiyle ısınan, jeotermal enerji kullanan yerlerde bu enerjinin seradaki kullanımını etkinleştirmek istiyoruz, bu amaçla da Tarım Bakanlığı'nın bir çalışması devam ediyor. 'Jeotermal Sera Organize Bölgeleri' şeklinde. Çünkü jeotermali yukarı çıkarmak ve kullandıktan sonra toprağa geri vermekle ilgili yatırım kamu eliyle yapılabilirse bireysel yatırımcının maliyeti aşağı düşer" dedi.Görüntü Dökümü----------------------------------------Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf'ın konuşması detay-Dinleyicilerden detay-DetaySüre: 2: 40 Boyut: 300 MBHaber: Cansel ORUÇ-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,================================================4)BAŞKAN BOZBEY'İ ZEYBEK OYNAYARAK KARŞILADILARBURSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ziyaret ettiği Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde zeybek oyunuyla karşılandı.31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde, vatandaşların kentin sorunlarına ilişkin fikir ve önerilerini almak için kenti karış karış gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'da yaşayan Balıkesirlilerle buluştu. Bozbey, Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde bulunan Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Gece geç saatlerde gerçekleşen ziyarette Mustafa Bozbey, dernek lokalinde zeybek oyunuyla karşılandı. Mustafa Bozbey de kendisini karşılayanların coşkusuna ortak oldu ve günün yorgunluğunu zeybek oynayarak attı.Keyifli anların yaşandığı ziyarette Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İrfan Göktaş ve dernek üyelerine ilgileri için teşekkür etti. Bozbey, dernek üyeleriyle sohbet ederek, kentte yapılması gerekenlerle ilgili önerilerini aldı.Görüntü Dökümü------------------------Bozbey'in ziyaret görüntüsü-Bozbey'in konuşması-DetaylarSüre: 4 dk 38 sn- Boyut: 305 mbHaber/Kamera: BURSA,=======================================================5)VANLI ÖĞRENCİLER, YÜKSEKTEN DÜŞMELERE KARŞI PROJE GELİŞTİRDİVAN'da liseli 2 öğrenci, yüksek katlı binalardan düşme olaylarına karşı 'Pencereden düşme kazalarında mutlu son' adlı proje geliştirdi. TUBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölge Yarışması'nda sergilemeye değer görülen projede, yüksek katlı binaların zeminine hava yatakları pencerelerine de canlıyı algılayabilecek sensörler monte ediliyor. Herhangi bir düşme anında devreye giren sensörler sayesinde hava yatağı yarım saniyede açılıyor.İpekyolu ilçesinde bulunan Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi 9'uncu sınıf öğrencileri Zeynep Nehir Hanlıgil ve Nazdar Zehra Koç, okulun müdür yardımcısı da olan matematik öğretmenleri Pınar Çalışkan'ın desteğiyle geliştirdikleri, 'Pencerede düşme kazalarında mutlu son' adlı projeyle TUBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölge Yarışması'na katıldı. Yüksek katlı binalarda yaşanan düşme olaylarında yaralanmaların önüne geçmeyi amaçlayan proje Van, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt ve Şırnak'tan yarışmaya katılan 2 bin 226 proje arasında ilk 100'e girdi. Proje, bilim kurulu değerlendirmesi sonucu da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki sergide yerini aldı.HAVA YASTIKLARIYLA HAYAT KURTARACAK"Pencereden düşme kazalarında mutlu son" adlı projede yüksek katlı binaların zemin katlarına hava yatağı, pencere çevrelerine de canlıyı algılayacak sensör monte ediliyor. Elektrik devresiyle birbirine bağlı olan sistemde herhangi bir düşme anında sensörler sayesinde hava yatağı açılıyor. Düşen canlı yarım saniye içerisinde açılan bu yatağını üzerine düşerek, yara almadan kurtuluyor. Mekanizmanın çalışmaya başlamasıyla birlikte çalan siren sesleri çevredekileri uyarıyor.Öğrencilerden Nazdar Zehra Koç, son yıllarda dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de pencereden düşme sayısının arttığını belirterek, "Yüksek katlı binalar yapıyoruz. İnsanlar da bu binalardan düşerek, yaralanıyor ya da hayatını kaybediyor. Biz bunları önlemek için proje geliştirdik. Çünkü ölümler adeta hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Projemizle insanları kurtarmak istedik. Projemizde, pencerenin dış kısmına canlıyı algılayabilecek bir sensör monte ettik. Çeşitli elektrik devreleriyle, zemine yaptığımız hava yatağı, bu sensörler aracılığı ile açılıyor. Bu sayede yaralanma ve ölümlerle sonuçlanan kazaları önlemiş oluyoruz" dedi.Görüntü Dökümü-------------------------------Balıkçıların drone görüntüsü-Balıkçıların tekne ile balığa çıkması-Ağların atılması-Ağların çekilmesi-Balık avlanması-Balık görüntüleri-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş ile ropörtaj-Balıkçılardan görüntü-DetaylarSÜRE: 3 DAKİKA 33 SANİYEBOYUT: 687 MBBehçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,=======================================================6)'PAŞA' İLE KÖPEK KORKUSUNU YENDİ, HAYATI DEĞİŞTİKAYSERİ'de küçüklüğünden bu yana içine kapanık olan ve köpeklerden korkan Suat Özkulak (30), 12 yıl önce ağabeyinin hediye ettiği 'Golden' cinsi yavru köpekle sosyalleşip korkusunu yendi. Yanından ayırmadığı 'Paşa' adını verdiği köpekle hayvanlara sevgisi artan Suat Özkulak, Veterinerlik Fakültesi'nde okumaya başladı.Küçüklüğün itibaren içine kapanık olan ve köpeklerden korkan Suat Özkulak'a, ağabeyi Osman Özkulak, hem sosyalleşmesi hem de köpek korkusunu yenmesi için 12 yıl önce yavru köpek hediye etti. Suat Özkulak, 'Paşa' adını verdiği köpek ile zamanla bu korkusunu yenerken aynı zamanda sosyalleşerek yeni insanlarla tanıştı ve kendisini geliştirdi. Paşa ile birlikte hayvanlara olan sevgisi de artan Özkulak, Veterinerlik Fakültesi okmaya karar verdi. 2014 yılında üniversite sınava giren Özkulak, şimdi Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde son sınıfta eğitimini sürdürüyor.'EVİN İÇİNDE ONDAN KAÇIYORDUM'Suat Özkulak, Paşa ile tanışmadan önce fazla dışarıya çıkmadığını, içine kapanık olduğunu söyleyerek şöyle dedi:"Paşa ile 14 Ağustos 2007 tarihinde tanıştım. 12 yıldır bir birlikteliğimiz var. Kendisi bana tamamen bir arkadaş ve yoldaş oldu. Benim evladım oldu. Paşa gelmeden önce hayvanlara bir sevgim vardı; ama köpeklerden korkuyordum. Bu korkumu Paşa sayesinde yendim. Paşa bana ilk geldiği zamanlar 2 aylıktı. 2 aylık olmasına rağmen Paşa'dan çok korkuyordum. Evin içinde ondan kaçıyordum. Bahçede olduğunda dışarıya çıkamıyordum; ama bir süre sonra Paşa ile birbirimizi tanımaya başladık. Aramızda mükemmel bir iletişim oldu. Şimdi ise 12 yıllık birlikteliğimiz var."'KENDİMİ PAŞA SAYESİNDE GELİŞTİRDİM'Şimdi Paşa'yı yanından ayırmadığını belirten Suat Özkulak, "Onun sayesinde birçok insanla tanıştım. Paşa sayesinde Veterinerlik Fakültesi'nde okumaya başladım. Profesyonel olarak köpek eğitmenliği de yapıyorum. Aslında bunu da hobi olarak yapıyorum. Benim birçok insanla tanışmamı sağladı. Paşa benim hayatıma bir renk kattı. Kendimi Paşa sayesinde geliştirmeye başladım. Birçok aktivitelere katıldım. Birebir konuşma ilişkimi geliştirmeye başladı. Diksiyonum da onun sayesinde oldu. Biz birbirimizden vazgeçemiyoruz. Her şeyimi köpeğimle yaşıyorum. Dışarıda onunla beraber geziyor, gittiğim ortamlarda Paşa'yı yanımda bulunduruyorum" diye konuştu.Özkulak, köpeğinin Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde komutları anlayıp yerine getirebildiğini söyledi.Görüntü Dökümü------------------------Köpekten detaylar-Matematik işlemleri-Suat Özkulak ile gezmeleri-Paşa'nın kapıyı açması-Suat Özkulak ile röportajSüre: 6,57 Boyut: 777 MBHaber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,======================================================7)TÜRKBELENİ DEMET AKALIN KONSERİYLE AÇILDIANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Türkbeleni Millet Bahçesi'nin açılışı Demet Akalın konseriyle yapıldı. Kalabalık nedeniyle konsere giremeyenler baz istasyonu kulelerine çıkarak konseri izledi.Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Manavgat'ta yapılan Türkbeleni Millet Bahçesi'nin açılışı Demet Akalın konseriyle gerçekleştirildi. Konserin düzenleneceği 3 bin kişilik amfi tiyatroyu oturma yerleri haricinde aradaki koridorlar vatandaşlarla doldu. Yüzlerce kişinin kalabalık nedeniyle giremediği konserde kadınlı erkekli onlarca kişi tehlikeye aldırmadan baz istasyonu kulelerine çıkarak Demet Akalın'ı izledi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Cumhur İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz eşleriyle birlikte sahneye çıkarak Demet Akalın'a çiçek verdi. Başkan Türel, Demet Akalın'a, "Manavgat'ın tarihine geçtiniz. Türkbeleni'nde ilk konseri siz veriyorsunuz" dedi.Demet Akalın, konserde söylediği birbirinde güzel ve hareketli şarkılarla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Konserden genel görüntüDemet Akalın şarkı söylerken görüntüKulelere çıkıp konseri izleyenlerKonserden detay görüntü251 MB/// 02.16"HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),===============================================