Dha Yurt Bülteni -7

Hakkari'de 247 yerleşim biriminin yolu kardan kapandıHakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 247 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Hakkari kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde dün akşam sattlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 32 köy ve 80 mezra ile Yüksekova ilçesinde 59 köy ve 76 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Şehir merkezinde ise belediye ekipleri yol temizleme çalışması yaparken bazı vatandaşlar da evlerinin damlarını temizledi.Görüntü Dökümü------------------YÜKSEKOVA-Yüksekova'daki yoğun kar yağışı-Kar altında yürüyenler-Karda ilerleyen araçlar-Kara gömülen araçlar-Çatı temizliği yapan vatandaşlar-Çevreden detayl görüntülerHAKKARİVatandaşların evlerinin üzerindeki karı temizlemesiKarayolları ve Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmasıGenel görüntülerHaber-Kamera: Mehmet ÖZKAN-Yaşar KAPLAN/HAKKARİ, -====================Denizi olmayan Denizli'ye halk plajıDenizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri toplantıyla açıkladı. Zolan'ın tanıttığı projeler arasında en dikkat çeken ise denizi olmayan Denizli'ye yapacakları halk plajı oldu. Başkan Zolan, geniş kumsalı olan halk plajını Denizli'ye kazandıracaklarını söyledi.EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, yeni dönemde gerçekleştirecekleri vizyon projelerin lansmanını görkemli bir toplantı ile açıkladı. Denizli halk plajından şehir stadyumuna, millet bahçesinden yeni sanayi sitesine kadar 15 başlıkta hazırlanan 258 proje 'Sen Ben Yok, Önce Denizli' adıyla duyuruldu. Toplantıya Denizli Büyükşehir Başkan Osman Zolan'ın yanı sıra eşi Berrin Zolan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti'nin diğer Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, MHP Denizli İl Başkan Vekili Ziya Gökalp, Büyük Birlik Partisi Denizli İl Başkanı İlhami Çiçek, ilçe belediye başkanları, Cumhur İttifakı'nın AK Partili ve MHP'li belediye başkan adayları ve meclis üyesi adayları, partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş ve siyaset dünyasından yüzlerce davetli katıldı."Yaparsa kim yapar, Osman Zolan yapar" tezahüratlarıyla sahneye çıkan Başkan Osman Zolan, "Yaparsak birlikte yaparız, ele ele kola kola. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ne ihtiyaç varsa birlikte yaparız" dedi. Başkan Zolan, "Çıkmış olduğumuz bu yolda niyetimiz milletimizin ihtiyaçlarını gidermektir. Şükürler olsun her gün Denizlimiz'de taş üstüne taş koyduk, bir sorunu çözmek için gayret ettik. Her gün bizim yanımızda oldunuz. Tüm vatandaşlarımla el ele, kol kola yürüme noktasında özen gösterdim. Onların ihtiyacını karşılamak için hiçbir ayrım yapmaksızın Denizli'de yaşayan 1 milyondan fazla kardeşimizin dertleriyle dertlendik. İhtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Söz verdiğimiz tüm projeleri yerine getirdik" dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin, 2004'te Denizli Belediye Başkanı olduğu dönemde kendisinin de meclis üyeliği ve başkan yardımcılığı görevinde bulunduğunu hatırlatan Zolan, şöyle devam etti:"7 yıl kendisiyle çalışmanın onur ve gururunu yaşadım. Birçok ilklerin başlangıcını gerçekleştirdik. Sonrasında bayrağı devralarak, Denizli Belediye Başkanlığı görevine devam ettim. Denizli'mizde gece gündüz çalıştık, birçok güzel hizmetler yaptık. Milletimiz tekrar teveccüh eder bize görev verirse projelerimizi hep beraber gerçekleştireceğiz. Denizli'yi avcunun içi gibi bilen bir başkan olarak projelerimizi tek tek çalıştık. Başta Cumhurbaşkanımız'ın desteği artarak devam edecek inşallah. Milletvekillerimizle takip edeceğiz. Belediyemiz ve hükümetimiz tarafından yapılacak işlere hedef koyuyoruz. Büyükşehir projelerinin dışında 19 ilçe için de toplantı yaptık, tek tek tüm mahallelerimizdeki eksiklere baktık ve karar verdik. İnşallah o projelerimizin de kitapçıkları, tanıtımları vatandaşlarımıza ulaşacak" dedi.15 BAŞLIKTA 258 PROJEBaşkan Zolan, Denizli'nin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bir şehir haline geleceğini ifade ederek, "Bunu da yine sizlerle birlikte el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Çünkü bizim ortak sevdamız Denizli" diyen Zolan, daha sonra Denizli Halk Plajı'ndan şehir stadyumuna, millet bahçesinden yeni sanayi sitesine kadar 15 başlıkta hazırladıkları 258 projeyi 'Sen Ben Yok, Önce Denizli' adıyla duyurdu.DENİZİ OLMAYAN DENİZLİ'YE HALK PLAJIDenizi olmayan Denizli'ye halk plajı kazandıracaklarını belirten ve projenin tanıtımını yapan başkan Zolan, "Geniş bir kumsal, kır düğün salonları, hafta sonu zaman zaman deniz kıyısına gidiliyor ama her zaman gidilemiyor. Denizli'nin eksik olan kısmını bununla tamamlamak istedik. Çocuklarımız aileleriyle gitsin, kumsalda oynasın. Su sporları olsun, balık tutulsun istedik. Bu projenin eksikliğini özelikle yaptığımız yüzme havuzlarının dolu olmasından gördük. Bu projeyi Denizli'nin bir ihtiyacı olarak gördük. Havuzlarda hanımların da isteği vardı özel günler olsun diye, bu halk plajında da karma alanın dışında kadınlar için özel ayrı bir yer de olacak" dedi.Görüntü Dökümü-----------Halk Plajı Projesi animasyonundan görüntü-Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın konuşması-Genel ve detay görüntülerHaber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,====================Biri tabancayla vurdu, diğeri tekmelediBursa'da borç-alacak meselesinden çıkan tartışmada Oğuz Yenen (47) sokak ortasında Tevfik K. (44) tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Tevfik K.'nin arkadaşı olan kimliği belirlenemeyen bir kişi de yere düşen Yenen'i tekmeleyip kaçtı. Tevfik K., polisi arayarak teslim oldu.Olay, Namık Çelebi Mahallesi, Salim Demircan Sokak'taki İznik Tapu Dairesi önünde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Oğuz Yenen ile Tevfik K. ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında, iddiaya göre Tapu Dairesi'nde alacak tartışması çıktı. Tartışma daha sonra şiddetlenerek sokağa taştı. Tartışma sırasında Tevfik K., tabancasını çekerek, Oğuz Yenen'i her iki bacağından birer kurşunla vurdu. Tevfik K.'nin yanında bulunan kimliği belirsiz kişi de yere düşen yaralı Yenen'i tekmeleyip kaçtı. Tevfik K. polisi arayarak silahıyla birlikte teslim oldu. Yaralı Oğuz Yenen'e ise ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralı Yenen, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından tedavi için Bursa merkeze sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.Görüntü dökümü;----------Saldırı anları-Yaralıdan detaylar-TAPU binasının önünden detaylar-Ambulansa sevkSüre: 48 saniye, Boyut: 91 MBHaber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),===================Şanlıurfa'da kaza: 3 yaralıŞanlıurfa'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, taksi ile hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 çocuk yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Erdal B., 63 HT 856 plakalı otomobili ile kırmızı ışıkta geçerek, Vedat Y.'nin kullandığı 63 T 0838 plakalı taksi ile Havat K.'nın kullandığı 12 AB 050 plakalı hafif ticari araca çaptı. Erdal B.'nin otomobili, çarpmanın şiddetiyle devrildi. Otomobilde bulunan ve isimleri açıklanmayan 3 çocuk yaralandı.Yaralı çocuklar, olay yerine gelen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kazaya karışan araçlarKaza yerinde toplanan kalabalıkYan yatan otomobil çekiciye yüklenmesiGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 203MBHaber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)==================Minibüs dereye düştü: 2 yaralıMalatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dereye düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Suçatı Mevkii'nde meydana geldi. Osman Çönüş, kullandığı 38 TP 609 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs Gül Deresi'ne düştü. Dere içinde yan yatan minibüste sıkışan sürücü Çönüz ile beraberinde bulunan Yusuf Çil, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 yaralı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Olay yerinden görüntülerDevrilen minibüsten görüntüİtfaiye ekipleriGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 55 MBHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA==================Türkyılmaz'dan Mudanyalılara 'çat kapı' ev ziyaretiBursa Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Siteler, Yalı, Mütareke ve Yalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. 'Çat Kapı Ev Ziyareti'ni eşi Gülbay Türkyılmaz ile birlikte sürüten Türkyılmaz Mudanyalıları evlerinde ziyaret ederek hem projelerini anlattı hem de vatandaşların önerilerini dinledi. Türkyılmaz, Halk Kart- Sağlık Kart uygulamalarıyla sosyal belediyecilik anlayışlarını daha ileri taşıyacaklarının altını çizdi.Bursa Mudanya Belediye Başkanı ve CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Hayri Türkyılmaz eşi Gülbahar Türkyılmaz ile birlikte Siteler, Yalı, Mütareke ve Yalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Vatandaşlara projelerini anlatan Türkyılmaz Halk Kart- Sağlık Kart uygulamalarıyla sosyal belediyecilik anlayışlarını daha ileri taşıyacaklarının belirterek "Zeytin Dalı'nın hizmet götürdüğü 3 bin kayıtlı ailenin temel ihtiyaçlarını kendi önceliklerine göre alabilmesi için Halkkart- Sağlık Kart uygulamasını başlatıyoruz" dedi.Mudanya'da yaşlıların, kadınların ve çocukların rahatça yaşayabilmesi için projeler geliştirdiklerini ifade eden Türkyılmaz, " "Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için, hizmeti ayağınıza getirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle kadınların belediye hizmetlerinden etkin yararlanabilmesi için önümüzdeki dönem önemli projeleri hayata geçireceğiz. Her şeyin en güzelini hak ettiklerini düşündüğümüz büyüklerimizin ömürlerini sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ortamda geçirebilmeleri için Altın Yıllar Yaşam Köyü'nü hayata geçiriyoruz. Çocukların ağaçları tanıması, meyveleri dalından yiyebilmeleri ve doğayla buluşabilmeleri için Çağrışan'da Çocuk Meyve Ormanı'nı, gençlik merkezleri ve kreşleri yeni dönemde Mudanya'ya kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü---------------Türkyılmaz'ın ev ziyaretlerinden detaylar-Yaşlı bir kadının Türkyılmaz'a hayır duası etmesi-DetaylarSüre: 3.10 Boyut: 206 MBHaber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,=====================Adıyamanlı kadınlar, bez oyuncak yapıyorAdıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi'nde (TOGEM) eğitim gören kursiyer kadınlar, yaptıkları bez oyuncakları kimsesizlere, engellilere ve rehabilitasyon merkezlerindeki çocuklara hediye ediyor.Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi bünyesinde geçen ay bez oyuncak yapımı kursu açıldı. Kursa katılan 20 kadın, haftada 5 gün, usta öğreticilerden bez oyuncak yapımı için eğitim aldı. Eğitimleri süren ve artık bez oyuncak yapan kadınların el işi oyuncakları, kurs idaresince kentteki kimsesizlere, engellilere ve rehabilitasyon merkezindeki çocuklara hediye ediliyor. Kurs ile hem kadınların meslek öğrenmelerini sağladıklarını hem de üretilen oyuncakları hediye ettikleri ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdiklerini anlatan Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi usta öğreticilerinden Ayşegül Kızılbay, "Kursumuzda kadınlarımız hem meslek öğreniyor hem de boş zamanlarını değerlendiriyor. Bez oyuncak yapımını öğreniyorlar. Kursta yapılan oyuncaklarımızı da engelli, fakir, yetim ve rehabilitasyon merkezlerindeki çocuklarımıza dağıtıyoruz. Hem kadınlarımız meslek öğreniyor hem de çocuklarımız seviniyor" dedi.Çocukları çok sevdiği ve kimsesiz çocukların mutluluklarına ortak olmak için kursa katıldığını belirten Zeliha Ayaz ise "Gönüllü olarak buraya geliyorum. Burayı kimsesiz çocuklara oyuncak yapmak için tercih ettim. Ev hanımlarını da boş zamanlarını değerlendirmeye ve yaptıkları oyuncakları hediye ederek çocukları mutlu etmeye çağırıyorum" diye konuştu.Görüntü Dökümü--------------Kadınların oyuncak dikmesiKadınların yaptığı bez oyuncaklarUsta öğretici ve kursiyerler ile röp.Genel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 800 MBHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)