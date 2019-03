Dha Yurt Bülteni-7

Kaynak: DHA

Direksiyonda bayıldı, son anda aracı durdurduAdana'da direksiyon başında rahatsızlanarak baygınlık geçiren belediye otobüsü şoförü Durdane Toprak, son anda aracı durdurarak olası faciayı önledi.Olay, Yüreğir ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, belediye otobüsü şoförü Durdane Toprak, direksiyon başında fenalaştı. Baygınlık geçiren Toprak son anda frene basarak otobüsü durdurarak, olası bir kazayı önledi.Bu sırada yolcular, Toprak'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 112'yi aradı. Sağlık ekipleri Toprak'ı hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay ise otobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntü Dökümü-----------Kadın şoförün rahatsızlanmasıAracı durdurmasıYolcuların ambulans çağırmasıSağlık ekibinin müdahale etmesiSÜRE: 02'30" BOYUT: 276 mbHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,=========================Rus askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale Boğazı'ndan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi geçti. Akdeniz'e doğru yol alan geminin, boğazdan geçişi sırasında güvertesinde konteyner taşıdığı görüldü.Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, bugün saat 08.30'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra da saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.Kilitbahir Köyü Dağı'ndaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus Askeri kargo gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.Rus askeri kargo gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde konteyner taşıması dikkat çekti.Görüntü Dökümü------------Gemiden genel ve detay görüntü.Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,=======================Demokrat Partili Ayfer Yılmaz: Dövizi nereden bulacağız?Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Demokrat Partili Adayı Ayfer Yılmaz, gümrük vergisiz patates ithalatına ilişkin, "Biz bu dövizi nereden bulacağız? Döviz kendimizin değil. Borçlanarak aldığımız para ile patates soğan alırsak bize lazım olan sanayi için teknolojiyi ne ile satın alacağız?" diye sordu.Geçmiş hükümetlerde Ekonomi Bakanlığı görevini de yürüten Ayfer Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Milletvekili Hakan Sıdalı'nın da yer aldığı toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi. Tarımsal sorunlar ile gümrük vergisiz patates ithalatını gündemine alan Yılmaz, sürdürülebilir üretimin önemini vurguladı. İthal patatesin bir takım sorunları beraberinde getireceğine dikkat çeken Yılmaz şöyle konuştu:"Biz sürdürülebilir bir üretim yapmıyoruz. Nereden belli? Patatesi ithal ediyoruz. Hem de gümrükleri indirdik. Gelecek sene gümrükleri indirdiğiniz patates fiyatı ile bugün yaptığınız bunca mazot zammı, gübre zammı ile bunu nereye götüreceksiniz? 0 gümrükle ithal ederseniz, üreticinizin rekabeti kalkar. Onun için bir silsile içinde akıllı yönetime ihtiyacımız var. Bunu da desteklerle, üreticimizi güçlendirerek, sosyal dokuyu değiştirmemiz için beledimiz; eğitmek, fideleri vermek, yeni ürünlerle tanıştırmak için başlattığı projeleri sürdürecektir" dedi.Patates için gerekli dövizin ne şekilde ve nasıl bulunacağını da soran Yılmaz, "Biz bu dövizi nereden bulacağız? Eğer patatesi, soğanı ithal eder onunla bizim olmayan, cari işlemler fazlamız yok. Döviz kendimizin değil. Borçlanarak aldığımız para ile patates soğan alırsak bize lazım olan sanayi için teknolojiyi ne ile satın alacağız? Akıllı yönetmek zorundayız, üretmek zorundayız. Tarımın bu kadar önemli olduğunu sosyal dokuda hem gelir dağılım adaletinde hem de ülkenin kendisini beslemesinde ne kadar önemli olduğunu tekrardan öğreneceğiz" diye konuştu.Hükümet tarafından Mersin'de başlatılan projelerin tamamlanmadığını savunan Yılmaz şöyle devam etti:"Son zamanlarda görüyoruz ki 17 yılda Mersinimiz unutulmuş bir ekonomi ve bu devlet tarafından yapılması gereken projelerin hiçbirinin tamamlanmadığı noktadayız. Bütün bunlar kentimizin şeklini değiştirdi. Paylaşılamayan bir gelir ve emeğinin karşılığını alamayan bir şehir. Turizm dediğiniz zaman 320 kilometrelik sahil bandında eğer mavi bayraklı plajlarınız çoksa güneşle denizi satarsınız. Mersinimizde inanç turizmini satarsınız. Mersinimizde kültürü satarsınız dünyaya. Mersinimizde gastroyu satarsınız muhteşem yemekleri ile. Mersinimizin her noktasında tarımsal ürünlerle yeni lokasyonlarla, oradaki tarımsal yapıyı pazarlarsınız. Turizmin altyapısı içinde herşeyin olduğu bir kentteyiz."Gündeme ilişkin açıklamalarının ardından projelerini anlatan Ayfer Yılmaz, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.Görüntü Dökümü-------------Protokolün görüntüsüAyfer Yılmaz ile Kocamaz'ın görüntüsüYılmaz'ın açıklamasıSÜRE: 03'02" BOYUT: 329 MBHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,=================Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklamaYozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 9'u, tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, Yozgat merkez, Akdağmadeni, Sorgun ve Saraykent ilçelerinde, uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 adrese 110 polisin katılımıyla gerçekleştirilen ve 'Kurt Kapanı' ismi verilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 42 sentetik uyuşturucu hap, 2 av tüfeği, 1 tabanca, 66 tabanca fişeği, 283 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 125 gram esrar ele geçirildi.Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Görüntü Dökümü------------Operasyona giden ekipler-Operasyon görüntüleri-Zanlıların emniyetten çıkartılmasıYOZGAT,====================Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktıOsmaniye'nin Düziçi ilçesinde ailevi sorunlar yaşayan E.B.(50), eşinin çalıştığı iş yerinin önünde kendini yakmaya çalıştı. Çevredekiler tarafından engellenen E.B.'nin kendini yakma girişimi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, E.B. ayrılmak üzere olduğu eşi ile konuşmak için çalıştığı iş yerine geldi. Burada tartışan taraflardan E.B., yanında getirdiği şişedeki benzini üzerine dökmeye başladı. Bu sırada vatandaşlar tarafından fark edilen E.B., kendine müdahale etmek isteyenlerden kaçarak bir elinde çakmakla üzerine benzin dökmeye devam etti. Çevredeki esnaf, E.B.'yi etkisiz hale getirerek elindeki çakmağı aldı. Olay yerine gelen polis ekibi, E.B.'yi ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Daha sonra karakolda ifadesi alınan E.B., serbest bırakıldı. Bu arada E.B.'nin üzerine benzin dökmesi ve esnafın müdahalesi ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntü Dökümü---------***Güvenlik Kamerası***E.B.'nin kendini yakma girişimiŞişedeki benzini üzerine dökmeye çalışmasıVatandaşların E.B.'yi etkisiz hale getirmesiKalabalıktan görüntüSÜRE: 01'20" BOYUT: 149 MBHaber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,================Midye kabuklarıyla hayvan figürleri yapıyorÇanakkale"de yaşayan emekli ziraat yüksek mühendisi Muzaffer Mut (72), 15 yıldır midye kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor. Ekim ayında 5'inci kişisel sergisini açmaya hazırlan Mut, elde edeceği geliri üniversite öğrencilerine bağışlayacak.Emekli ziraat yüksek mühendisi Muzaffer Mut'un, deniz kabuklarından hayvan figürleri yapma merakı Uzakdoğu seyahati sırasında gördüğü değişik hayvan figürleriyle başladı. Evinin balkonunu atölyeye çeviren Muzaffer Mut, deniz kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor. 15 yıldır deniz kabuklarından çeşitli hayvan figürleri oluşturan Muzaffer Mut, 4 kişisel sergi açtı. Mut, bu yıl midye kabuklarından truva atı, kelaynak kuşu, zürafa, aslan, kartal, karga, penguen ve fil gibi 400'e yakın hayvan figürü yaptı. Datça'da Ekim ayında midye kabuklarından oluşan 400 eserin yer alacağı 'deniz kabuklarından figürler' adlı sergisini açmayı planlayan Mut, bu serginden elde deceği geliri üniversite okuyan öğrencilerin eğitimi için bir derneğe bağışlayacak.'15 YILDIR BU TÜR ÇALIŞMALAR YAPIYORUM'Çanakkale çevresinin denizlerle kaplı bir konumda olduğunu belirten Muzaffer Mut, "Çanakkale Boğazı'nın bir tarafında Ege Denizi, bir tarafında ise Marmara Denizi var. Bu deniz kabukları ve taşların çoğu Çanakkale'den. Bazılarını ise yurtdışından getiriyorum. Uzakdoğu seyahatimde bazı hayvan ve kuşların deniz kabuğundan yapıldığını gördüm. Bu tür figürleri ben de yapabilirim dedim. 15 yıldır bu tür çalışmalar yapıyorum. Deniz kabuklarından yaptığım bu çalışmalar oldukça ilgi görüyor. Bu yıl 5'inci sergimi Datça'da açacağım. Bu işten ekonomik fayda sağlama düşüncesinde değilim. Bana terapi oluyor. Emeklilik dönemimde zamanımı değerlendirmiş oluyorum. Sergilerden elde ettiğim geliri de öğrenci derneklerine bağışlıyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------Muzaffer Mut'un midye kabukları ile yaptığı hayvan figürleri çalışmasından genel ve detay görüntü.-Midye kabuklarından yapılan hayvan figürlerinden genel ve detay görüntü.-Muzaffer Mut ile röp.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,===================Kayseri'nin şifalı suyuna yoğun ilgiKayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 100 yılı aşkın süredir şifa dağıttığı belirtilen 'İçmece kaynak suyu'na ilgi devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından birçok kişi, iç hastalıklara iyi geldiği ileri sürülen sudan içiyor.İlçede İçmece Mahallesi'nde bulunan ve şifalı olarak bilenen kaynak su şifa dağıtmaya devam ediyor. 100 yılı aşkın süredir şifa ve ilçe belediyesinin yaptığı tesisleşmenin ardından 25 yılın ardından yeni kullanılmaya başlanan yüksek mineral içeren şifalı su, ilçenin sağlık turizminin ilgi gören yüzü oldu. Sağlığa olan faydaları Sağlık Bakanlığı tarafından raporla da onaylanan İçmece suyu mide, böbrek, safra kesesi, romatizmalı hastalıklar, kronik bel ağrısı başta olmak üzere yaklaşık 16 hastalığa iyi geliyor. Yaz-kış aynı şekilde akan ve depolanamayan mineralli şifalı su, belediyenin oluşturduğu tesis ile aynı zamanda ilçenin geçim kaynaklarından biri oldu.İçmece şifa su merkezinin tesis müdürü Remzi Bedirhanbeyoğlu yaptığı açıklamada şöyle dedi:"100 yılı aşkın zamandır şifası bilinen suyumuz var. Çeşitli dertlere insanlar şifa buldukları için buraya şifalı su ismini vermişler. Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu raporlarda bu suyun çeşitli hastalıklara iyi geldiğini biliyoruz. Şifalı suyumuz genel olarak iç hastalıklar başta olmak üzere, sindirim sistemi, böbrek hastalıkları, safra kesesinde çamurlaşma, mide ve bağırsakta parazitleri temizliyor. Bu suyu her yaş gurubu insanımın rahatlıkla içebilir. İçme suyu şeklinde aç karnına özellikle sabah içilmelidir. Kişiden kişiye değişmekle birlikte en az 2 litre en fazla 5 litre içmelidir. İçmece ilçemizin tanınan bir yüzüdür, Türkiye'nin hemen her yerinden ziyaretçi geldiği gibi, Almanya, Kanada ve İsveç'ten misafirlerimiz geliyor" diye konuştu.Kayseri merkezinden gelerek Yeşilhisar'da ki şifalı sudan yararlanmak isteyen İsmail Açıkgöz, "Kayseri'den geliyorum. Suyun şifasını duydum. Hazımsızlık ve kabızlık vardı. 4-5 litre içmek gerekiyormuş. Şimdilik kendimi iyi hissediyorum. Eve giderken de şişeleyip eve götüreceğim " dedi.Görüntü Dökümü----------Şifalı su merkezinden görüntüŞifalı su çeşmesinden görüntüŞifalı su dolduran ve içen vatandaşŞifalı su merkezi müdürü ile röportajŞifalı su içen vatandaş ile röportajDiğer görüntülerSüre: 4.41 Boyut: 524 MBHaber -Kamera: Yasin DALKILIÇ-İsmet KÖZELO/KAYSERİ,======================Polisleri taşıyan midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada ölenler toprağa verildiVan- Hakkari yolunda, polislerin taşındığı midibüs ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Talat Kaya ve Hasan Kahraman'ın cenazeleri, toprağa verildi. Yaralı 15 kişinin ise hastanelerdeki tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.Kaza, dün öğle saatlerinde, Van- Hakkari yolunun 20'nci kilometresindeki Gürpınar kavşağında meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'deki programı için Van'dan yola çıktıkları belirtilen polislerin taşındığı, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen midibüs ile sürücüsünün ismi bilinmeyen 65 V 4634 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 6'sı polis 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık sağlık görevlilerince ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan yolcu minibüsündeki Talat Kaya ve Hasan Kahraman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaya ile Kahraman'ın cenazeleri, dün akşam saatlerinde toprağa verildi. Tedaviye alınan 15 yaralının ise hastanelerdeki tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.VAN, -====================