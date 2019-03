Dha Yurt Bülteni -7

Kaynak: DHA

İzmir'de, metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (2)ÇALIŞANLAR FARK ETMİŞİzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonlarının park ihtiyacının karşılanması için Halkapınar semtinde yapımı sürdürülen, 115 vagonluk, 2 katlı yer altı park istasyonunda gece meydana gelen göçüğü, sabah saatlerinde şantiyeye gelen çalışanların fark ettiği belirtildi. Gece etkili olan sağanağın da etkisiyle meydana geldiği sanılan göçük sırasında, su borusu patlarken, yer altındaki imalatın beton duvarları ve demirler açığa çıktı.EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARAMAÇalışanların haber vermesinin ardından şantiyeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD görevlileri, göçük alanında eğitimli köpeklerle arama yaptı. İlk aramadan sonuç alınamadı. Ekipler, arama çalışmalarını sürdürüyor.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİEK GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEKHaber-Kamera: Umut KARAKOYUN- Hande NAYMAN/İZMİR,====================Siirt'te teröristlerin 300 metrelik sığınağı imha edildiSiirt'te güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bulunan biri 300 metre uzunlukta olan 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve barınma alanlarını imha etmek amacıyla Eruh ilçesindeki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel 2019/13 Operasyonu' düzenlendi.Güvenlik güçleri operasyonda teröristler tarafından kullanılan biri 3 odalı, biri 300 metre uzunluğunda olmak üzere 4 sığınak buldu. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 4.5 kilogram C4 patlayıcı, anti tank roketatar mühimmatı, anti personel roketatar mühimmatı, 3 sevk roketatar sevk fişeği, el yapımı patlayıcı şırınga düzeneği, 10 kilo amonyum nitrat gübre, çok sayıda yaşam ve sağlık malzemeleri ile örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler de imha edildi.Görüntü Dökümü:-------Malzemelerin imha anı-Genel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 5 MB + 2 MBHaber-Kamera: SİİRT,======================Burhaniye'de heyelan nedeniyle 6 ev boşaltıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle duvarlarında çatlaklar oluşan 6 ev boşaltıldı.Burhaniye'nin kırsal Korucaoluk Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sebebiyle bazı evlerin duvarlarında çatlak oluştu. 6 ev vatandaşların can güvenliği için boşaltıldı. 287 nüfuslu mahallede, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Bayram Şahin'in başkanlığındaki teknik ekip tarafından inceleme yapıldı. Boşaltılan evlerde oturanlar yakınlarının yanına yerleştirildi. Müdür Şahin, ve Kaymamam Hüseyin Öner, vatandaşların mağdur olmaması için gerekenin yapılacağını söyledi.'CAN GÜVENLİĞİ İÇİN TAHLİYE EDİLDİ'AFAD ekiplerinin bölgede incelemelerde bulunduğunu kaydeden Kaymakam Öner, "Konu ile ilgile AFAD İl Müdürlüğü'nden teknik ekip, kırsal mahallemizde bugün çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda bu konutlarda yaşanmasının tehlikeli olduğu yönünde rapor tutulmasının ardından biz tedbir aldık. Bu 6 haneyi, vatandaşların can güvenliği açısından tahliye ettik. AFAD İl Müdürlüğü ekiplerimizin etüt çalışmalarının sonunda biz de vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar içinde olacağız. Ne gerekiyorsa yapılacak" dedi.YANRIM İSTEDİLERHeyelandan etkilenen ve evleri boşaltılan vatandaşlar ise devletin kendilere destek olmalarını istedi. Mağdur olduklarını ifade eden İrfan Karakaya, "Evlerimizde yukardan çatlama oldu. Onun için çok rahatsız kaldık. Oğlumun evinde kalıyoruz. Devletimizin yakın zamanda çare bulmasını istiyoruz" diye konuştu.Heyelan nedeniyle evi boşaltılan Bahriye Çakan ise, "Evimizde kayma oldu. Evimize giremez olduk. Eşyaları oğlumun evine taşıdık. Gelip inceleme yaptılar. Evimizin olmasını istiyoruz' dedi.Mahalle Muhtarı Hüseyin Arıcı ise, "Köyümüzde olan heyelan tehlikesinden dolayı Kaymakam Bey, Cumartesi günü incelemelerde bulundu. İl Afet Müdürlüğü de bugün geldi. İl Afet Müdürümüzd e incelemeler yaptı. Gereken teknik çalışmalardan sonra ne olacağına karar verilecek. Bu aşamada 6 ev boşaltıldı. Gerekli şeritler çekildi. Vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışmalar yapılacak' dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------Afad ekibinin mahalledeki çalışması.Mahallenin genel görüntüsü.Emniyet şeritleri. Çatlak duvarlar.Detay görüntüler.Vatandaşlar İrfan Karakaya, Bahriye Çakan, Muhtar Hüseyin Arıcı ve Kaymakam Hüseyin Öner ile röportaj.Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir)====================Avrasya Üniversitesi'nde yangının izleri silinmeye çalışılıyorTrabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen yangında hasar gören Avrasya Üniversitesi Erdoğan Bayraktar Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde onarım çalışması başlatıldı. Eğitim öğretime ara verilen binanın görüntülenen içi, yangının boyutlarını da gözler önüne serdi. Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, yangının çıkış nedeninin çok yönlü araştırıldığını söyledi.Yomra ilçesi Sancak Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yer alan Avrasya Üniversitesi Erdoğan Bayraktar Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde dün saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda yalıtım kaplı olan yerleşke binasının dış cephesini sardı. Yangın sırasında derste olan öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlar kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.Öğrencilerin korku ve panik yaşadığı, büyük çapta hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma sürerken, fakültede onarım ve temizlik çalışması başlatıldı. Yangının izleri silinmeye çalışan fakülte binasının özellikle dış cephesi ve çatı kısmı kullanılamaz hale gelirken, ekipler onarım ve temizlik çalışmalarını kısa sürede bitirmek için yoğun çaba gösteriyor.'PAZARTESİ DERS BAŞI YAPILACAK'Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, çalışmaları yakından takip ettiklerini, yangının çıkış nedeninin çok yönlü araştırıldığını söyledi. Yangının içeriden değil dışarıdan çıktığını söyleyen Yıldız, fakülte binasında yapılacak onarım çalışmalarının ardından pazartesi günü eğitime başlanacağını duyurdu. Yıldız, "Buradaki personelimiz olaya anında müdahale ederek öğrenci ve personelimizi kısa sürede tahliye ettiler. Can kaybı ve yaralanma olmadı. Şu anda bina içerisinde yer alan dersliklerde hiçbir zarar yok, alevler iç kısımlara sıçramadı. Binanın dış cephesi yandığı için dışarıda zarar var. Çatı katı dışında binamız kullanılır durumda. Bakımı pazar gününe kadar tamamlayıp pazartesi günü öğrencilerimiz eğitimlerine devam edecekler. Bizim için önemli olan cana zarar gelmemesi, binadaki zararlar onarılır" dedi.'TAHLİYEMİZ ÖRNEK OLDU'Yangında hızlı şekilde binanın tahliyesinin sağlandığını kaydeden Yıldız, "Yangın bina içerisinde olmadı, dışında oldu. Elektrik kontağından olduğu ifade ediliyor ama kesinlikle doğru değil. Elektrik panolarımız sapa sağlam. Raporlar düzenleniyor, onları görmekte fayda var. Birisi bir ateş mi yaktı, yerde tiner mi vardı bilemiyorum ama belli ki yangını hızlandıracak bir şey olmuş. Bina içerisinde eğitime engel hiçbir durum yok. Diğer yerleşkelerimizde de eğitime devam edebiliriz ama öğrencilerimiz ve hocalarımızla görüştük. Morallerinin bozuk olduğunu ve dinlenmek istediklerini belirttiler. Bu çalışmaları kısa sürede tamamlayıp öğrencilerimiz eğitime devam edecek, herhangi bir aksama olmayacak. Tahliyemiz Türkiye'de herhalde örnek bir tahliye oldu. Koca bina 5 dakika içerisinde boşaldı. Duman görüldüğü anda müdahale edildi. Kurtarma ekibi olsa bu kadar hızlı boşaltılamazdı. Üniversite olmanın avantajı bu" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Üniversitedeki onarım çalışmalarından görüntülerÖmer Yıldız röp-Yangın drone görüntüleri-Yangın anı görüntüleriDetaylarHaber: Fatih TURAN - Kamera: Uğur AYDIN/TRABZON,=================Otomobillerin çarpıştığı kaza kameradaManisa'nın Yunusemre ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Küçük Sanayi Sitesi 5304 Sokak ve 5313 Sokak kesişiminde meydana geldi. 5131 Sokak'tan ilerleyen Ümit Yenilmez (37) yönetimindeki 20 B 6010 plakalı otomobil, 5304 Sokak'tan çıkan Özgür Afşar (41) yönetimindeki 35 KB 6056 plakalı otomobilin sağ tarafından çarptı. Afşar'ın kullandığı otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü Afşar yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Afşar'ı, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Öte yandan meydana gelen kaza, çevredeki bir tamirhanenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde çarpışma ve diğer aracın takla atması yer aldı.Görüntü Dökümü------------Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsüHaber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,================Bilal Erdoğan: Kendi kararlarını veren ülke iddiasını ortaya koyuyoruzTürkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, "Türkiye olarak kendi kimliğiyle kendi karakteristik özellikleriyle kendi kararlarını veren bir ülke iddiasını ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla buna sahip çıkanların Kuva-yi Milliye ruhuyla bir araya gelişini izliyoruz. Onun için bugün 'cumhur ittifakı'nı konuşuyoruz" dedi.Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Bülent Angın Bulvarı'ndaki TÜGVA Adana Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı ve 'cumhur ittifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hüseyin Sözlü, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, TÜGVA yöneticileri ile 'cumhur ittifakı'nın ilçe belediye başkanı adayları katıldı. Açılışta konuşan Bilal Erdoğan, Türk kimliğine ve kültürüne vurgu yaptı. Erdoğan, "Eminim ki milletimiz, kendi kimliğini yücelten, aşağılık kompleksiyle değerlerini ayaklar altına almaya kalkmayanlarla bu seçimde yürüyecektir. Çünkü 21'inci yüzyılda kimliksiz, silik, kendini Batı'ya yarandırmaya çalışan bir ülke olmak yerine biz Allah'ın izniyle 15 Temmuz itibarıyla kesin olarak, Türkiye olarak kendi kimliğiyle kendi karakteristik özellikleriyle kendi kararlarını veren bir ülke iddiasını ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla buna sahip çıkanların Kuva-yi Milliye ruhuyla bir araya gelişini izliyoruz. Onun için bugün 'cumhur ittifakı'nı konuşuyoruz" diye konuştu.TÜGVA bünyesinde yetişen gençlerin, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmanın gereği olacak her türlü eğitimi ve teknolojik gelişimi takip edip, dünyada üretilmeyenleri Türkiye'de üretmenin mücadelesinde olacağını vurgulayan Bilal Erdoğan, şunları söyledi:"Tüm bunları yaparken kendi benliğinden, kimliğinden, öz kimliğinden taviz vermeyecek. O zillete bir daha bu milleti düşürmeyecek. Gençlerimizin, çocuklarımızın ev ve okul dışında zamanını nerede geçirdiği konusunda güzel bir alternatif ortaya koyuyor TÜGVA. İşte anne-babaların 'Çocuklarımı ben nasıl koruyarak yetiştireceğim?' endişesi var ya işte onlara da bir güvence. Böyle emniyetli böyle destekleyici, gelişimine katkı sağlayan mekanlar. Gelip burada oyun da oynayacak gençlerimiz. Mini golf da oynayacaklar. TÜGVA mini golf yapıyor. Çok pratik, çok keyifli, her yere taşınıyor. Bazen bahçede oldukları zaman okçuluk yapıyorlar. Çocuklar, gençler ne aktivite istiyorsa onların etrafında şekillenen bir gençlik vakfı."Görüntü Dökümü--------Bilal Erdoğan'ın açıklamasıAçılış kurdalesinin kesilmesiBinadan dış görüntüGenel ve detaylarSÜRE: 04'07" BOYUT: 460 MBHaber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,