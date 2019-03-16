Dha Yurt Bülteni-7

Kaynak: DHA

1)İKİ GENÇ KIZA DEHŞETİ YAŞATAN SANIKLARA CEZA YAĞDIERZURUM'da, dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri 2 genç kızı önce dövüp sonra da birine, cinsel saldırıda bulunan 3'ü kız 5 sanığa ceza yağdı. Kızlardan 17 yaşındaki B.Y.'ye cinsel istismarda bulunan davanın tek tutuklu sanığına indirimsiz 63 yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz 3 sanığı 12'şer yıl 6'şar ay, suça sürüklenen çocuk N.Y'yi (17) 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte tutuksuz 4 sanık hakkında da tutuklama kararı alındı. Olay, 8 Mayıs 2018 günü, Palandöken Dağı eteklerinde meydana geldi. Sevcan B.(20), B.Y.(17) ve C.Ç.(24) adlı kızlara buluşma teklifinde bulundu. İki kız, F.K. adlı arkadaşlarına ait otomobille buluşma noktası olarak verilen caddeye geldi. Ancak otomobile, Sevcan B.'nin yanı sıra Ahmet D.(18), Eren S.(24), Sercan U.(19) ve 18 yaşından küçük N.Y. bindi. Ahmet D. bıçağını çıkartarak, F.K.'den aracı dağlık bölgeye sürmesini istedi. Palandöken Dağı eteklerine geldiklerinde de otomobili durdurttu. Ahmet D. ve beraberindeki 3 kız, otomobilden indirdikleri 2 kızı, dedikodularını yaptıkları gerekçesiyle tekme tokat dövdü. Yerlerde sürükledikleri B.Y. ve C.Ç.'nin başını taşla vuran grup, küfür ve hakaretl etti.İşkence bu kadarla da bitmedi. Ahmet D. bıçak tehdidiyle soyunmasını söylediği C.Ç.'nin cep telefonuyla çıplak görüntülerini çekti. Eski kız arkadaşı olan B.Y.'ye "Benimle birliktelik yaşayacaksın, yoksa seni öldürürüm" tehdidiyle, cinsel istismarda bulundu. Grup, 2 kızın ayakkabılarını alıp olay yerinden ayrıldı.Çıplak ayakla yürüyerek şehir merkezine gelen 2 kız, polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U. ve N.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarında işkence anlarına ait görüntüler bulundu. 3'ü kız 5 şüpheli, geçen 9 Mayıs günü tutuklanarak, cezaevinde konuldu. Ancak 4 ay sonra Ahmet D. dışındaki 4 şüpheli tutuksuz yargılanma üzere serbest bırakıldı. 5 şüpheli hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Bu süreçte mağdur kızlar, davanın sanıklardan şikayetlerini geri çekti. Geçen Aralık ayında görülen ilk duruşmada ise Ahmet D., "B., 'Ben Ahmet'ten hamileyim' demiş. Evlenecektik ancak buna çok sinirlendim. Hep beraber gezmeye çıktık. Bunu duyunca sinirlendim ve bunlara vurdum. Sonra malum olay oldu, arkadaşlar videoya çekmiş, benim haberim yoktu. Olaydan önce ilişkiye girmiştik. Sevgilimdi ve kendisiyle evlenmeyi düşünüyordum. C.'yi soyundurduğum doğru ancak tehdit etmedim. Her ikisiyle de sevgiliydim ben" dedi. Duruşmada dayak görüntüleri izlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine görüntülere yayın yasağı getirildi.CEZA YAĞDIErzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Mart'ta görülen karar duruşmasında hazır bulunan biri tutuklu 5 sanık, pişman olduklarını söyledi. Mahkeme, Eren S., Sevcan B. ve Sercan U.'yu, 2 mağdura yönelik 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12'şer yıl 6'şar aya, suça sürüklenen çocuk sanık N.Y.'yi 2 mağdura yönelik 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına mahküm etti. Mahkeme, Ahmet D.'ye ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, yasak niteliğe haiz bıçak taşımak' suçlarından toplam 63 yıl hapis cezası verdi. Ahmet D.'nin cezasında indirim uygulamayan mahkeme, diğer 4 tutuksuz sanığın da tutuklanmasına karar verdi.Mahkeme ayrıca kararın kesinleşmesiyle birlikte Ahmet D., Eren S., Sevcan B. ve Sercan U. hakkında 'özel hayatın gizliliğini kayda alarak ihlal' ve 'eziyet' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını karara bağladı.Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, -==============================================2)YÜKSEKOVA'DA KAR YAĞIŞIHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.Bir anda bastıran yağış, ilçe merkezini kısa sürede beyaza bürürken, yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Meteroroloji yetkilileri, kar yağışının süreceğini belirtirken, karla mücadele ekipleri ise karayolları ile köy yollarını kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.Görüntü Dökümü----------------------------Çarşıdan detaylar-Kar yağışından detaylar-Vatandaşların kar yağışının altında yürümesi-Araç tarfiğiYaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -===========================================3)ÇINAR'DA YABAN DOMUZU KÖYE İNDİDİYARBAKIR'ın Çınar ilçesine bağlı İncirtepe köyüne inen yaban domuzu, köylüler tarafından görüntülendi. Çınar ilçe merkezine 12 kilometre mesafede bulunan İncirtepe köyüne inen yaban domuzu şaşkınlık yarattı. Domuzu fark eden köylüler, cep telefonlarıyla o anı görüntüledi. Görüntüde yiyecek bulmak için köye indiği düşünülen yaban domuzunun, köylülerden korkup, tarım arazine girerek uzaklaştığı görüldü.Görüntü Dökümü-----------Yaban domuzuDomuzun kaçmasıHaber: Mesut BUDRAÇ-Kamera: DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6,2 MB===========================================4)KUŞADASI'NDA HAFTA SONU KRUVAZİYER BEREKETİAYDIN'ın Kuşadası ilçesine bu sabah, Malta bayraklı 'Celestyal Olympia' adlı kruvaziyer gemisi geldi. Çoğunluğu Amerikalı 1540 yolcu, kent esnafının yüzünü güldürdü. Malta bayraklı 'Celestyal Olympia' adlı kruvaziyer gemisi, bu sabah Ege Port Limanı'na yanaştı. Çoğunluğu Amerikalı 1540 yolculardan bazıları Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezerken, bazıları ise ilçe merkezinde alışveriş yaptı. Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, 'Celestyal Olympia' isimli geminin sezon boyunca ilçeye 60 sefer yapacağını, bu kapsamda 87 bin turistin gelmesini beklediklerini söyledi. 2018 yılında Türkiye genelinde kruvaziyer gemilerin yüzde 58.7'sinin Kuşadası'na geldiğini belirten Güngör, "Bu yıl 195 gemiyle 170 bin 773 turist gelecek. Ayrıca Yunanistan'ın Samos Adası'ndan 477 feribot seferiyle 70 bin yolcu gelmesi bekleniyor. Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları da iyi gidiyor. Türkiye bu krizden yavaş yavaş çıkıyor. Büyük firmaların rotalarını tekrar Türkiye'ye çevirdiği görmek sektör açısından sevindirici" dedi.Görüntü Dökümü----------------------Geminin limana yanaşmasıYolcuların inmesi ve ören yerlerine gitmek üzere otobüslere binmeleriGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın),