Dha Yurt Bülteni -7

Kaynak: DHA

Down sendromlu çocukları taşıyan araç takla attı; 4'ü ağır, 29 yaralı (YENİDEN)İzmir'de down sendromlu çocukları taşıyan minibüs, freni boşalınca takla attı. Yan yoldaki bir başka otomobile çarpan servis aracında bulunan 28 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.İzmir'de bugün sabah saatlerinde Zülfikar Yüksel idaresindeki 35 AEM 253 plakalı okul servis minibüsü, Bayraklı'dan down sendromlu öğrencileri alarak, Karşıyaka Meslek Eğitim Merkezi'ne gitmek üzere hareket etti. İçinde öğrenciler ile yakınlarından oluşan 28 kişinin bulunduğu servis aracı, Karşıyaka yönüne giderken, Bayraklı'daki şehir hastanesi inşaatının bulunduğu yan yolda, iddiaya göre freni boşalınca takla attı. Beton bariyerleri devirerek karşı şeride geçen ve Önder Acılar'ın kullandığı 35 KF 8463 plakalı otomobile çarpan minibüs ters döndü. Kazada minibüste bulunan şoför dahil 28 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Görüntü Dökümü----------Kaza yerinden görüntü-Yaralılara müdahaleden görüntü-Yaralıların sağlık görevlilerince ambulansa taşınması-Genel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,==================Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (2)YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBursa'daki tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrası yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. 15 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangında soğutma işlemleri ise devam ediyor. Belediye ekipleri ise itfaiye ekiplerinde su takviyesinde bulundu.Fabrikada, alevlerin fark edilmesinin ardından işçilerin fabrikayı tahliye ettiği öğrenildi. Dumandan etkilenen birkaç işçinin tedavileri 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda yapıldı.Öte yandan büyük bir kısmı yanan fabrika, havadan da görüntülenirken, hasarın büyüklüğü dikkat çekti.Görüntü Dökümü------------Fabrikadan görüntü-Müdahale edilmesi-Yapılan çalışmalar-DRONE görüntüleri-DetaylarHaber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ, Muammer İRTEM, Semih ŞAHİN/ BURSA,===============Otomobilin alt yola düşmesi kamerada; yayalar saniyelerle kurtulmuşDiyarbakır'da başka otomobilin arkadan çarpmasıyla kontrolden çıkan otomobilin köprülü kavşaktan alt yola düştüğü ve 6 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sırasında, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 3 genç ile alt yoldaki kaldırımda pusetle yürüyen kadın, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.Kaza, geçen çarşamba günü Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Umut Karataş yönetimindeki 23 TD 487 plakalı otomobil, Park Orman köprülü kavşağında önünde ilerleyen Mehmet Çetin'in kullandığı 34 KHJ 23 plakalı otomobile çarptı. Çarpmayla kontrolden çıkan Çetin'in otomobili bariyerleri aşıp alt yola düştü. Alt yolda ters duran aracın sürücüsü Mehmet Çetin ile yanında bulunan eşi Gülay, kızları 3 yaşındaki Bejna Naz ve 10 aylık Reyna ile diğer aracın sürücüsü Umut Karataş ve yoldan geçen ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.SANİYELERLE KURTULDULARİkisi çocuk, 6 kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan dönmeye çalışırken arkasından gelen aracın çarpmasıyla kontrolden çıkan otomobilin, bariyerleri yıkıp alt yola düştüğü görülüyor. Kaza sırasında kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 3 genç ile alt yoldaki kaldırımda pusetiyle yürüyen kadının, düşen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulması da görüntülere yansıdı.Görüntü Dökümü----------Kaldırımda yürüyen üç gencin araçların geldiğini görünce kaçma anıAlt yolda bebek arabasıyla yürümekte olan 2 kadının kurtulma anıAracın üst geçitten düşme anıVatandaşların olaya verdiği tepkilerAmbulansın gelmesiGenel ve detay görüntüler-Kaza yerinden ARŞİV görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 5.10 MBHaber-Kamera: Canan ALTINTAŞ, Mesut BUDRAÇ-DİYARBAKIR-DHA====================Belediye meclis üyesi adayı adliyeye sevk edildiKocaeli'nin Dilovası ilçesinde, PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, Saadet Partisi'nin (SP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olduğu ileri sürülen Turan Tekgül'ün de aralarında bulunduğu 9 kişi, adliyeye sevk edildi.Geçen pazartesi günü Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, SP'nin HDP kontenjanından Dilovası Belediye Meclis üyesi adayı olduğu iddia edilen Turan Tekgül'ün de aralarında bulunduğu 9 kişi, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.Aynı gün terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden işlemleri tamamlanan 3 kişi de adliyeye sevk edildi. Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi de adliyeye çıkarıldı.Görüntü Dökümü------------Zanlıların adliyeye çıkışı-DetayHaber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),======================2 bin yıllık eserler, 33 yıl sonra Gümüşhane'ye getirildiGümüşhane'nin Kelkit ilçesi Sadak köyünde 1986 yılında gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan, müze olmadığı için de çevre illere gönderilen Roma dönemine ait 2 bin yıllık 132 parça eser, kente getirildi. Tarihi eserler, 33 yıl aradan sonra Gümüşhane'de sergilenmeye başlandı.Kelkit'in Sadak köyü sınırları içerisinde yer alan ve Roma'nın 15'inci Lejyonu'nun yaklaşık 600 yıl hüküm sürdüğü bölgede ilk antik kazı çalışması 1986 yılında başlatıldı. Kazılarda 23 taş eser, 106 sikke ve 3 arkeolojik parça ortaya çıkarıldı. O dönemde kentte müze olmadığı için tarihi eserler çevre illere gönderildi.Gümüşhane Kültür ve Turizm Müdürlüğü yazışmalar sonucu, Satala Antik Kenti'nden çıkan mezar taşları, lahitler ve duvar taşlarından oluşan 132 parça eser, 33 yıl sonra yeniden kentte bir araya getirildi. Müze Müdürlüğü önünde sergilenen tarihi eserler, düzenlemenin ardından müzeye konulacak.'SON ROMA LEJYONU BURADA BULUNUYORDU'Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Ertuğrul Düzgün, Satala Antik Kenti'nde yapılan kazılarda anlamlı ve değerli eserlerin ortaya çıktığını söyledi. Düzgün, "Müze Müdürlüğü yaklaşık 33 yıl önce bölge dışına taşınmak zorunda kalan eserleri tekrar buraya getirmek için çaba sarf etti. Eserler içinde özellikle lahitler ve mezar taşları hem görsel olarak hem de tarihi olarak önemli değerler sunuyorlar. Bu bölgeyi önemli kılanlardan birisi ise Roma'nın doğu kısmında bulunan 4 lejyondan bir tanesinin de Kelkit bölgesinde bulunuyor olması. Hatta son lejyon burada bulunuyor. O yüzden bu bölge tarafımızdan değerli olarak görülüyor. Zaten şimdiye kadar yapılan kazılardan elde edilen sonuçlar da bunun doğruluğunu gösteriyor" dedi.'AÇIK HAVA MÜZESİ PLANLANABİLİR'Gümüşhane'nin tarihsel olarak büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Düzgün, "Sadece görselliğin olmadığı, tarihsel açıdan da bize güzel değerler sunduğu aşikar. Kazılar devam ettikçe Satala'da çok daha değerli eserlerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz ve hatta buranın açık hava müzesi gibi planlanması gerekmektedir. Destinasyonun açık hava müzesi gibi planlanması bölgeye gelen turist sayısını artıracağını düşünüyorum. Anadolu toprakları yapılan kazılarda milattan önce 10 bin yılından öncesine tarihlenen Paleolitik Çağ diye nitelendirilen dönemden beri bizlere tarihi açıdan değerli kalıntılar veriyor. Özellikle yerleşik hayatın ilk defa başladığı Mezopotamya bölgesi bereketli hilal olarak görülüyor.Satala Antik Kentinde de Roma döneminde 600 yıllık bir yaşam vardı. Roma Dönemi'ne ait önemli askeri kalıntıların ortaya çıkacağı ve bu sayede tarihe ışık tutulacağı söylenebilir" diye konuştu.GEÇEN YIL DA KAZI YAPILMIŞTIKelkit'in Sadak köyü sınırları içerisinde yer alan ve Roma'nın 15'inci Lejyonu'nun yaklaşık 600 yıl hüküm sürdüğü bölgede geçen yıl da antik kazı çalışmaları yapıldı. Kazılarda, 100 metrekarelik bir alan içerisinde toprağın yaklaşık 50 santimetre altında bulunan 2 bin yıllık Roma ve Bizans dönemine ait duvar ve eserlerin ortaya çıkarılması tarihe de ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan kazı çalışmalarını Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığındaki heyet sürdürürken, 25 kişilik ekiple yaz başından beri devam ettirilen çalışmalarda çok sayıda arkeolojik eser ortaya çıkarıldı. Kazıların bu yaz döneminde de sürdürülmesi bekleniyor.Görüntü Dökümü--------DRONE ile Satala Antik Kenti detaylarıKazı çalışmalarıTarihi eserlerden detaylarDr. Ertuğrul Düzgün açıklamasıTarihçi Serhat Doğan'ın açıklamasıBoyut: 325 MB. Süre: 4.23 dkHaber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE,