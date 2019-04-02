Dha Yurt Bülteni -7

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Gaziantep'te 2 kadın, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüGaziantep'te, Şenel Tekoğlu (65) ve evine kendisini ziyarete gelen komşusu Besey Vural (63), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.Eydibaba Mahallesi'nde yalnız yaşayan Besey Vural, komşusu olan ve kendisi gibi yalnız yaşayan Şenel Tekoğlu'nu ziyarete gitti. İki kadını telefonla arayan ancak ulaşamayan yakınları, endişelenerek Tekoğlu'nun evine gitti. İçeri giren yakınları Tekoğlu ve Vural'ı hareketsiz halde yatarken bulunca, 112 Acil'e haber verdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Şenel Tekoğlu ve Besey Vural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside, Tekoğlu ve Vural'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.Acı haberi alan kadınların yakınları gözyaşı döktü. Şenel Tekoğlu ve Besey Vural'ın cenazeleri, işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.Görüntü Dökümü-------------Adli Tıp KurumuCenazelerinnin alınışıÖlen kadınların yakınlarıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 97,17 MBHaber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)===================Seçimi kaybeden muhtarın çocuk parkını sökmesine tepkiZonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünün 20 yıllık muhtarı Mehmet Akyol, seçimi kaybedince bir hafta önce yaptırdığı çocuk parkını sökerek, kullanılamaz hale getirdi. Muhtarlık binasındaki elektrik sayacı ve bazı eşyalar ile odun kömürü de alan Akyol'a köylüler tepki gösterdi.31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yenidoğanlar köyünde muhtarlık için Mehmet Akyol, Rıdvan Onay ve Tahir Atay yarıştı. Mehmet Akyol'un 79 oy aldığı seçimde Rıdvan Onay 153, Tahir Atay ise 14 oy aldı. 20 yıldır sürdürdüğü muhtarlık görevini kaybeden Mehmet Akyol, dün sabah, bir hafta önce yaptırdığı çocuk parkını yerle bir etti. Akyol, salıncakları ve kaydırakları motorlu testereyle keserek söktü. Ardından da söktüğü park gereçlerini aracına yükleyerek, götürmek istedi. Duruma tepki gösteren köylüler, Mehmet Akyol'u engelledi.Sosyal medya hesaplarından Mehmet Akyol'un parkı söktüğü anlara ait video görüntülerini yayınlayarak, tepki gösteren köylüler, eski muhtarın, aynı gün muhtarlık binasından elektrik sayacı ile kapı klidi ve panoyu söktüğünü, kömür ve odunları da alıp götürdüğünü belirledi.Bugün çocuk parkı önünde toplanan köylüler, eski muhtara tepkilerini sürdürdü. Yeni Muhtar Rıdvan Onay da eski muhtarı parkı sökmeye çalışırken yakaladıklarını anlattı. Onay, "Buradan geçerken tesadüfen gördüm. Olaya şahit olduk. Montajlı park malzemelerini motorlu testereyle kesmiş. Bu parktaki çocuk eğlence araçlarını belediye hibe etmiş. Bu bir hizmet yarışı. Herkes yaptığı eserle anılır. Çok üzüldük" dedi.'OY ALMAK İÇİN YAPIYOR, KAYBEDİNCE SÖKÜYOR'Köylülerden İzzet Çelik de eski muhtara engel olmaya çalıştığını anlatarak, şöyle dedi:'Mahkeme kararı var, kaymakam sökülmesini istiyor' dedi. Müdahale ettik. Şikayetçi varsa hakkını arar. Resmi olarak sökülme yazısı gelir, sökeriz. Kaybedince 'bana oy vermediniz' diyerek, söküyor. Oy almak için takıyor, kaybedince söküyor. Böyle bir hizmet var mı?" dedi.Yasemin Çelik ise çocukların çok üzüldüğünü ifade ederek, "Yirmi yıl muhtar yaptık biz onu. Kaybedince böyle mi olması gerekiyordu? Kazanmak da var kaybetmekte. Çok üzüldük. Çocuklarımızın boynunu büktü" diye konuştu.ESKİ MUHTAR KENDİNİ SAVUNDUEski muhtar Mehmet Akyol ise, çocuk parkının kurulu olduğu arazinin sahibi tarafından şikayet edildiğini öne sürerek, "CİMER'e şikayette bulunmuş. Kaymakamlık, ifademi alınca parkı sökmem icap etti. Mahkeme bitince tekrar kuracaktım. Seçimi kaybettiğim için sökmedim. Kendi imkanlarımla aldım çocuk parkını. Muhtarlık binasından da paramla aldığım malzemeleri söktüm. Yaparken azalarımla tutanak altına almıştım. Belgeleri var" dedi.Görüntü Dökümü-----------Çocuk parkından detaylar-Toplanan köylüler-Yeni muhtar Rıdvan Onay ile röp.-Köylü İzzet Çelik ile röp.-Köylü Yasemin Çelik ile röp.-Muhtarlık binası-Eski muhtar Mehmet Akyol ile röp.Süre: (10.18) Boyut: (1.10 GB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Sinana KABATEP/ALPLI(Zonguldak),=====================Bıçaklı Afgan gaspçılar polisten kaçamadıKocaeli'nin Gebze ilçesinde bir bakliyat satışı yapan iş yerine giren Afgan uyruklu 5 şüpheli iş yeri sahiplerini bıçaklayarak kasada bulunan 150 bin lira ve 4 cep telefonunu gasp etti. Polisin takibi sonucu Afgan uyruklu şüpheliler yakalandı. Gasp anı ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Olay,24 Mart tarihinde Gebze Güzeller Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Gebze'ye gelen Afgan uyruklu İ.N.(20), Ş.S.(20), H.S. (20), S.M. (19), İ.M. (19), bakliyat satışı yapan Mehmet Ecer ve Abdülrahim Murat'ı bıçakla tehdit etti. Mehmet Ecer ve Abdülrahim Murat'ı omuz, göğüs, baş ve ellerinden bıçaklayan kişiler, ellerini ve ayaklarını bağladı. 5 kişi daha sonra kasada bulunan 150 bin lira ve 4 adet cep telefonunu çaldı.Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro'ya bağlı Cinayet ekipleri ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonu ile şüphelilerden İ.N., S.Ş. ve H.S. Adapazarı'nda, S.M. Tekirdağ ve İ.M. İstanbul Bayrampaşa'da yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüphelilerin gasp yaptıklarını kabul ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin iş yerine girip 2 kişiyi bıçaklama anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.Görüntü Dökümü------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri-Olay anı güvenlik kamerasıHaber: Ergün AYAZ - Kamera: Alişan KOYUNCU-DHA=================Silopi'de otizmliler için gökyüzüne mavi balonŞırnak'ın Silopi ilçesinde, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte gökyüzüne mavi balonlar uçuruldu.2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Silopi'deki Koç İlkokulu tarafından 'Otizme mavi ışık yak' sloganlı etkinlik düzenlendı. İlçe merkezindeki sanat sokağında mavi balon uçurularak, yürüyüş yapıldı.Yürüyüşün sonunda bir konuşma yapan Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, otizme farkındanlık oluşturulması amacıyla etkinliğin düzenlediğini ifade etti. Dayanan, "Otizm toplumuzda rehabilite edilmesi gereken, eğitimde ve sosyal yaşamda ciddi sıkıntılara neden olan bir durum. Bugüne dikkat çekmek bu bireylerimizi, çocuklarımızı, kardeşlerimizi topluma daha iyi bir şekilde entegre etmek, toplumdaki yaşayışlarına katkı sunmak amacıyla farkındalık yürüyüşü yaptık" dedi.Görüntü Dökümü------------Yürüyüş için toplanılması-Sanat sokağında yapılan yürüyüş-Röportaj-Gökyüzüne mavi balon uçurulması-Genel ve detaylar görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 116 MBHaber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),==================Farkındalık için yürüdülerMersin'de 'Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeni ile otistik bireyler ve aileleri, katıldıkları yürüyüşte farkındalık yaratmak için mavi balon uçurdu.Yürüyüş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşti. Merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Ulu Cami önünde toplanan dernekler, özel okullar ve otistik bireyler ile aileleri 'Farkı fark et, kabul et, bizimle yürü', 'Otizmin farkındayız, onların yanındayız', 'otizm farklı bir açından dünyayı görmektir' ve 'Otizm farklılıktır' yazılı dövizler taşıdı.Atatürk Caddesi'nden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'ndan son buldu. Burada İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mavi balonlar uçurulurken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmada toplumun otizim konusunda göstereceği hassasiyet, farkındalık ve bilincin çok önemli olduğunu söyledi.Daha sonra yürüyüşe katılan çocuklar, ellerini çeşitli renklere boyayarak hazırlanan tuvale iz bıraktı.Görüntü Dökümü-------Yürüyüş için toplanan kalabalık-Taşınan dövizler ve pankartlardan görüntü-Grubun yürümesi-Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya'nın konuşması-Çocukların boyalı elleri ile tuvale dokunması-Çocuklar toplu halde(BOYUT: 432,28 MB) (SÜRE: 3,51 DK)Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,=====================Vanlı öğrenciler İzmir'i gezdiİçişleri Bakanlığı'nın 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Vanlı öğrenciler tarihi ve kültürel yerleri gezmek için İzmir'e geldi. Vanlı öğrenciler ilk olarak İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti'ni gezdi.İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan ve halen devam eden 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Vanlı 45 ortaokul öğrencisi İzmir'e geldi. Van'dan gelen öğrenciler, konakladıkları otelde kahvaltı yaptıktan sonra gezinin ilk durağı olan Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. Meryem Ana heykeli önünde toplu halde fotoğraf çektiren öğrenciler, rehberin anlattıklarını dinleyerek, gezdikleri yerleri tanımaya çalıştı. Meryem Ana Evi'ni gezen öğrenciler daha sonra buradaki Meryem Ana Kilisesi'nin bahçesinde bulunan ve şifalı olduğuna inanılan çeşmeden su içti. Öğrenciler daha sonra antik dünyanın en önemli uygarlık, kültür, bilim ve sanat merkezlerinden biri olan Efes Antik Kenti'ne geçti. Burada Celsus Kütüphanesi, Yamaç Evler, Antik Tiyatro, Kral Yolu'nu gezen öğrenciler, antik kent ve eserlerle ilgili bilgi veren gezi rehberini ilgiyle dinledi.ÖĞRENCİLER İZMİR'İ ÇOK BEĞENDİVanlı öğrencilerden Bersun Danış, İzmir'e ilk kez geldiğini belirterek, "Meryem Ana Evi'ni çok merak ediyordum. Geldim ve gördüm. Çok beğendim. Herkesin görmesini isterim" dedi. 5'inci sınıf öğrencisi Burak Sekmek, gezi nedeniyle mutlu olduğunu ifade ederek, "İzmir'i ilk kez gördüm. Beğendiğimi söyleyebilirim, mutluyum" diye konuştu. 6'ıncı sınıf öğrencisi Zeynep Sönmezler, "Bence İzmir doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir yer. Zaten üçüncü büyük şehrimiz. Ben İzmir'i çok sevdim" dedi. İrem Suysal da geziyi düzenleyenlere teşekkür ederek, "Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti'ni çok beğendim. Çok fazla tarihi güzelliği var. Herkesin görmesini dilerim" diye konuştu. Berçim Eskitunç, "İzmir'i tarihi ve turistik yapısı çok güzel. Bu güzellikleri görmemiz için bize bu fırsatı verdiklerini için teşekkür ediyorum" dedi. İzmir'e ikinci kez geldiğini söyleyen Elif Rana Bayraktar da, "Ben daha önce bu şekilde gezmemiştim. Çok güzel bir karşılama oldu. İzmir mutlaka gezip görülmeli" diye konuştu.Daha sonra Şirince köyüne geçen Vanlı öğrenciler, Üç günlük program kapsamında İzmir'in tarihi ve kültürel yerlerini tanıma fırsatı bulacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------Öğrencilerden görüntüMeryemana ve Efes'ten görüntüÖğrenciler ile röportajHaber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,