Dha Yurt Bülteni-7

Kaynak: DHA

1)KUZEY IRAK'TA PKK'DAN KAÇAN 5 TERÖRİST HABUR'DA TESLİM OLDUIRAK'ın kuzeyindeki PKK kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan 2'si kadın, 5 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na geldi. Burada jandarmaya teslim olan teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Son teröristlerle birlikte, Mart 2019'dan bu yana 14'ü kadın, 35 PKK'lının Habur'da güvenlik birimlerine teslim olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü-----------------------Habur Sınır KapısıGenel ve detaylar görüntülerHaber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),GÖRÜNTÜ BOYUTU: 27 MB============================================2)AYRILMAK İSTEDİĞİ ERKEK ARKADAŞI OTEL ODASINDA POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜİZMİR'in Ödemiş ilçesinde restoran işletmeciliği yapan 37 yaşındaki Hamide Gezer, ayrılmak istediği erkek arkadaşı C.Ö.'nün (Ceyhan Özdemir) son kez görüşme isteğini kabul edip, otel odasına gitti. Burada C.Ö., kararından vazgeçiremediği Hamide Gezer'i boynundan pompalı tüfekle vurup öldürdü. Talihsiz kadının cenazesini teslim alan yakınları, gözyaşı döktü.Ödemiş'te restoran işletmeciliği yapan Hamide Gezer, bir süredir birlikte olduğu belirtilen C.Ö.'den ayrılmak istedi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki C.Ö., Hamide Gezer'in kendisinden ayrılmak istediğini söylemesi üzerine konuşmak için Ödemiş'e geldi. C.Ö., son kez konuşmak üzere ikna ettiği Gezer'i Birgi Mahallesi'ndeki bir butik otele götürdü. Burada otel odasında barışma isteğini yineleyen C.Ö. olumsuz yanıt alınca Hamide Gezer'le tartışmaya başladı. Ardından da yanında getirdiği av tüfeğiyle talihsiz kadına ateş etti. 18 yaşında bir oğlu bulunan Hamide Gezer, boynuna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Hamide Gezer, hayatını kaybetti. Olaydan sonra C.Ö. kaçtı. Jandarma, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.'BİZE ÇOK AZ SÜRE AYIRDIN' SÖZLERİYLE GÖZYAŞI DÖKTÜLEROteldeki incelemeden sonra Hamide Gezer'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopside ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği raporu verilen Hamide Gezer'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan yakınları, talihsiz kadının kendilerini ziyaret ettikten sonra ayrılacağı sırada sık sık söylediği, "Size ayrılan sürenin sonuna geldik" sözlerini hatırlatıp, "Bize çok az süre ayırdın" diyerek ağıt yaktı.Hamide Gezer'in, ikindide Ödemiş Kubbeli Cami'nde kılınacak cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.Görüntü Dökümü---------Cenazenin alınmasından görüntü-Yakınlarının görüntüsüHaber: Taylan YILDIRIM - Halil İbrahim KARABIYIK, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR============================================3)SURİYELİ ÇİFTİ BIÇAKLAYIP, ALTINLARINI GASP ETTİHATAY'ın İskenderun ilçesinde Suriyeli çifti bıçaklayıp evdeki altınları gasp eden aynı ülke vatandaşı genç ile kendisine gözcülük eden kişi gözaltına alındı. Olay, dün gece Barbaros Mahallesi 137 Sokak'taki Dostlar Apartmanı'nda meydana geldi. Suriyeli H.M. ve kocası R.M.'nin evine akşam saatlerinde yine aynı apartmanda oturduğu belirtilen genç girdi. Adı açıklanmayan Suriyeli genç, iddiaya göre H.M.'yi tehdit ederek bileziklerini ve yüzüğünü gasp etti. Çıkan arbedede H.M., bıçakla yaralandı. Bu sırada evine gelirken sokakta eşinin yardım çığlıklarını duyan R.M., içeri girerken altınlarla kaçmak isteyen gençle karşılaştı. Çıkan kavgada, R.M. de bıçakla yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, gelen ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, şüpheli ile kendisine gözcülük yaptığı iddia edilen 1 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.Görüntü Dökümü-------------------------Olay yerinden genel görüntüler-Yaralının ambulansa bindirilmesi-Mahalle sakinleri ile röp.-Çevredeki polis ve bekçilerden görüntülerSÜRE: 02'28" BOYUT: 112 MBHaber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),==============================================4)OTOMOBİLLER KAVŞAKTA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALIBURDUR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Şahin (72) yaşamını yitirirken, eşi Emine Şahin (71) ile diğer otomobilin sürücüsü Mevlüt Balcı (57) yaralandı. Kaza saat 11.00 sıralarında Burdur- Antalya karayolunun Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy kavşağında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden Mevlüt Balcı'nın kullandığı 03 AAH 156 plakalı otomobille Mehmet Şahin'in kullandığı 07 DU 155 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Mehmet Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Şahin'in eşi Emine Şahin ile diğer otomobilin sürücüsü Mevlüt Balcı ise yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Emine Şahin'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Mehmet ve Emine Şahin çiftinin Kuzköy'de oturdukları ve çalışmak için bahçelerine gittikleri kaydedildi.Görüntü Dökümü----------------------------Kazaya karışan otomobillerYoldaki trafikÇekiciye yüklenmesiKarayolları ekibinin temizlik yapmasıBekleyen otomobillerCep telefonu görüntüsü (sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi, kazaya karışan otomobil)HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,====================================================5)OY KULLANMAYA GİTTİLER, HDP'DEN SANDIK BAŞKANI OLDUKLARINI ÖĞRENDİLERGAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesi kırsal İncesi Mahallesi'nde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 20 kişi, seçmen kağıtlarında kendilerine gösterilen okula gittiklerinde üyesi olmadıkları HDP'den sandık görevlisi yapıldıklarını öğrendi. Sandık görevlilerinin sadece görevli oldukları okullarda oy kullanabileceklerini söylediği seçmenler, vatandaşlık görevini yerine getiremedi. 20 kişi, kendilerini sandık görevlisi yaptırdığını öne sürdükleri muhtar Mustafa B. ve HDP hakkında suç duyurusunda bulundu, sorumluların cezalandırılmasını istedi.Merkez Şehitkamil ilçesi İncesu Mahallesi'nde yaşayan 20 kişi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oylarını kullanmak için ellerindeki seçmen kağıtlarıyla mahalledeki Şehit Orhan Günay İlkokulu'na gitti. Buradaki sandık görevlileri, 20 kişiye, başka okullarda HDP'den sandık görevlisi olarak gösterildiklerini söyleyerek, bu okullarda oy kullanmaları gerektiğini iletti. Haberleri olmadan üyesi dahi olmadıkları HDP'den kent merkezinin çeşitli bölgelerindeki okullarda sandık görevlisi yapıldıklarını öğrenen 20 kişi, bu nedenle oy kullanamadı. Vatandaşlık görevini yerine getirmek istediklerini belirten seçmenler, bu haklarının ellerinden alındığını belirterek Gaziantep Adliyesi'nin yolunu tuttu. Seçimlerde kaybeden muhtar adayı Memik Demirbaş ile 20 kişi, bilgileri olmadan kendilerinin HDP'ye sandık görevlisi olarak gösterilmesinde parmağı olduğunu öne sürdükleri rakip aday mevcut muhtar Mustafa B. ve bu parti hakkında suç duyurusunda bulundu.HDP ile alakaları olmadıkları halde sandık görevlisi olarak gösterildiklerini ve bu nedenle oy kullanamadıklarını belirten vatandaşlardan Celal Aksoy, "Pazar günü oy kullanmak için okula gittim. Sandık başkanı bana oy kullanamayacağımı söyledi. Benim HDP'den sandık görevlisi olduğumu söyledi. Terör örgütü ile iltisaklı olan HDP ile ilgim yok ve beni nasıl sandık görevlisi yaptılar, bilmiyorum. Oyumu kullanmamı engelleyen ve rızam dışında beni sandık görevlisi yapan kişilerden ve HDP'den şikayetçiyim" dedi.'ÖĞRENİNCE BÜYÜK ŞOK YAŞADIM'Oy kullanmaya gittiği okulda kentin farklı bir noktasında HDP'nin sandık başkanı olarak gözüktüğünü öğrenince şok yaşadığını belirten Nuri Demirbaş ise, "Oyumu kullanmak için sandığa gittiğimde sandık görevlisi bana oyumu kullanamayacağımı söyledi. Benim bir siyasi partide sandık görevlisi olduğumu, oyumu da orada kullanacağımı söyledi. Bize oy kullandırtmadılar. Bu olayı araştırdığımızda HDP'den sandık başkanı olduğumuzu öğrendik. Benimle birlikte 20 kişi aynı bu durumda. Vatandaş olarak haklarımızı aramaya geldik. Gerekli yerlere şikayetimizi de yaptık" diye konuştu.'2 LİSTE BİRBİRİNDEN FARKLI'Oy kullanmaya gittiklerini okulun kapısındaki liste ile sınıftaki listenin farklı olduğunu söyleyen muhtar adayı Memik Demirbaş ise yetkililerden bunun hesabının sorulmasını istedi. 20 oy kullanılmayınca mahalledeki seçmenin de üzerinde oluşan etki ile rakip adaya oy verdiğini belirten Demirbaş, Mustafa B. ile HDP hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek şöyle konuştu:"Bizim HDP gibi terör örgütü PKK ile işbirliği yapmış bir partiden sandık görevlisi göstermişler. Biz oy kullanma hakkımızı kullanamadık. Bizim yetkililerden istediğimiz bu hayali listeyi yapanlardan hesap sorulmasıdır. Seçmen gelip okulun kapısındaki listede ismini görüyor, ama sınıftaki sandık kurulu başkanın listede farklı yerde görevli olduğunu görüyor. İki liste birbirinden farklı. Kapıdaki liste ile içerideki liste arasında fark var." 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde mevcut muhtar Mustafa B., 33 oyla seçimi kazandı.Görüntü Dökümü----------------------------Gaziantep AdliyesiOy kullanamayanların adliyeye girmesiVatandaşların ellerindeki seçmen kağıtlarıVatandaşlar ile röp.Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 381 MB====================================================6)YARALI YILKI TAYI TEDAVİYE ALINDIAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 haftalık yılkı atı yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedaviye alındı.Sandıklı Akdağ eteklerindeki Sorgun Yaylası bölgesinin kırsal alanında 28 Mart Perşembe günü bir vatandaş, bitkin halde yılkı atı yavrusu olduğunu fark etti. Vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Sandıklı Şefliği'ne haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri bölgeye gelerek yılkı atı yavrusunu aldı. AKÜREM'e getirilen tayın yapılan muayenesinde 2 haftalık olduğu, vücudunda yaralar bulunduğu ve enfeksiyon oluştuğu belirlendi. Veteriner hekimler ve öğrencilerin elleriyle beslediği yılkı tayı için ilaç tedavisine başlandı.'BİZE GELDİĞİNDE BİTKİN HALDEYDİ'AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, tay getirildiğinde hareket etmekte güçlük çektiğini belirterek, şunları kaydetti:"Akdağ eteklerinde bir vatandaş tarafından tarlasının kenarında bulunmuş küçük yavru. Doğa Koruma ve Milli Parklar'a teslim edilmiş. Bize getirildiğinde bitkin haldeydi. Gerekli müdahaleleri yaptık. Vücudundaki yaraların erkek at saldırısından olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü yırtıcı hayvan saldırısı olsaydı, bu kadar küçük bir tayın hayatta kalmasına izin vermezlerdi. Günde üç kez sütle besliyoruz. Kendine geldi. Yaraları da iyileşme sürecine girdi."Kandır, tayın doğaya dönme ihtimalinin olmadığını da belirterek, geleceğiyle ilgili önümüzdeki aylarda karar verileceğini kaydetti.Görüntü Dökümü-------------------------Yavru tayı görevliler tarafından beslenirken detayYavru taydan detaylarYavru tay gezinirken detayEmine Hesna Kandır ile röpHaber- Kamera Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,