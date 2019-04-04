Dha Yurt Bülteni -7

Başkanlık görevini teslim etti, evine gitmek için belediye otobüsüne bindi Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın
, görevi İbrahim Karaosmanoğlu
'ndan teslim aldı. Belediye çalışanlarıyla vedalaşan Karaosmanoğlu daha sonra evine gitmek için belediyenin yakınındaki duraktan belediye otobüsüne bindi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Başkanı seçilen Ak Partili Tahir Büyükakın, bu sabah mazbatasını aldı. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne gelerek 3 dönemdir başkanlık görevinde bulunan AK Partili İbrahim Karaosmanoğlu'ndan görevi teslim aldı. Yapılan devir teslim töreninin ardından kapıda belediye çalışanlarıyla vedalaşan İbrahim Karaosmanoğlu, belediye binasının yakınında bulunan otobüs durağına kadar eşi Behiye Karaosmanoğlu ile el ele yürüdü. Otobüs durağında bir süre bekleyen Karaosmanoğlu'na, Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın ile çok sayıda belediye çalışanı eşlik etti. Durakta kısa süren bir beklemenin ardından Karaosmanoğlu ve eşi, evinin bulunduğu bölgeye giden 630 numaralı belediye otobüsüne bindi.
Görüntü Dökümü
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-Karaosmanoğlu ve eşinin belediyeden ayrılması
-Personel ile vedalaşma
-Belediye otobüsüne binmeleri
-Detaylar
Haber-Kamera: Alişan
KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),
================== Giresun
'da geçersiz oylar yeniden sayıldı, 'cumhur ittifakı'nın oyları arttı
Giresun'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına CHP İl Başkanlığı'nın yaptığı itiraz üzerine, bin 949 geçersiz oy yeniden sayıldı. Sayımda, seçimden birinci çıkıp, belediye başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Aytekin Şenlikoğlu
'nun oyu, 39 arttı.
Giresun'da 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarış, 'Millet İttifakı'nın CHP'li adayı ve mevcut belediye başkanı Kerim Aksu
ile Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Aytekin Şenlikoğlu arasında geçti. İl Seçim Kurulu'nca açıklanan sonuçlara göre, Aytekin Şenlikoğlu, 280 oy farkla Giresun Belediye Başkanlığı'na seçildi. Şenlikoğlu 30 bin 306 oy alırken, Aksu ise 30 bin 26 oyda kaldı. CHP, sonuçlara itiraz etti. İtiraz üzerine bin 949 geçersiz oy yeniden sayıldı. Sayım sonucunda 'Cumhur İttifakı'nın oyları 39 arttı. Bu sonuçlara göre iki ittifak arasındaki oy farkı 319'a yükseldi. Sayımların yapıldığı sırada İlçe Seçim Kurulu önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Giresun Belediye Başkanı seçilen Aytekin Şenlikoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin yapmış olduğu itiraz neticesinde Merkez
İlçe Seçim Kurulunca geçersiz oyların yeniden sayılması ile oy artışımız gerçekleşmiştir. Bizleri bu saate kadar yalnız bırakmayan tüm gönüldaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, sonuçların hayırlı olmasını diledi.
Görüntü Dökümü
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Seçim kurulu önünden görüntüler
Güvenlik önlemlerinden görüntüler
Detaylar
BOYUT: 211 MB
Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,
================== Tekirdağ
polisi, yurtdışından gelen TIR'da 131 kili skunk ele geçirdi
Tekirdağ'da polisi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da narkotik dedektör köpek Kiraz
'ın da katıldığı aramada 131 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
," Yakalanan uyuşturucu miktarı bu yıl Tekirdağ'da yakalanan en büyük miktardır. Bundan sonra çalışmalarımız devam edecek" dedi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü
ile Çorlu
ilçesi Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, yaptıkları çalışmalarda yurtdışından gelen bir TIR ile ülkeye yükle miktarda uyuşturucu madde sokulacağını belirledi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve İstanbul
yönüne giden 14 AAJ 433 plakalı TIR takibe alındı. Ekipler, TIR'daki uyuşturucuların Edirne
'nin Havsa
ilçesi yakınlarında 14 ZS 6397 plakalı hafif ticari araca nakledileceğini belirleyerek, düzenlediği operasyonda TIR sürücüsü M.Ç. ile hafif ticari araç sürücüsü H.Y., gözaltına alındı. Polis
, TIR'ı Tekirdağ'da limana götürerek mahkemeden aldığı arama kararı ile burada X-Ray taramasından geçirdi. Narkotik dedektör köpek Kiraz'ın da katıldığı detaylı aramada elektronik eşyaların arasına gizlenmiş 5 adet valiz içerisinde 131 kilo uyuşturucu skunk maddesi bulundu. Gözaltındaki iki sürücünün verdiği ifadeler doğrultusunda uyuşturucu ile bağlantılı olduğu belirleyen M.Ö., ise İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltındaki 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, uyuşturucuyla mücadelede operasyonların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Uzun bir süre seçim çalışmalarındaki güvenliğin sağlanması bu tür işleri boş bıraktığımız düşünülmemesi için planlı operasyonlarımız her yönlü olduğu gibi narkotik yönüyle de devem ediyor. Yurt dışından ülkemize giren, daha önceki planlı çalışmamız neticesinde TIR ve ona eskortluk yapan iki araç ilimiz sınırlarına girerken yakalandı. Gümrüklü olan içerisinde ekiplerimizin yaptığı aramada 131 kilo skunk denilen kimyasal uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu miktarı bu yıl Tekirdağ'da yakalanan en büyük miktardır. Bundan sonra çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-TIR'ın X-Ray cihazına sokulması
-Narkotik köpeği Kiraz'ın arama yapması
-TIR'da bulunan valizler,
-Valizlerden çıkan uyuşturucular
-Emniyet Müdürü Aydın'ın açıklaması
-TIR sürücüsünün polis tarafından götürülmesi
Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-
================== Silopi
'de engellilere ücretsiz tıraş Şırnak
'ın Silopi İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce 'Engellilere uzanan sevgi makası' projesiyle 700 engelliye ücretsiz kuaförlük hizmeti verilecek.
Silopi Halk Eğitim Merkezi'nin 'Engellilere uzanan sevgi makası' projesi kapsamında 10 eğitmen ve 25 öğrenci tarafından engellilerin saç bakım ve tıraşı yapılıyor. Projeyle ilçe merkezi, belde ve köylerde bulunan 700 engelliye ulaşılması hedefleniyor. Eğitmenler, projeye ilçede bulunan rehabilitasyon merkezindeki kayıtlı engelli öğrencileri kuaföre getirmeleriyle başladı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen
, projeyle özel eğitime muhtaç erkek engellilerin tıraşlarını yapmak, kız öğrencilerinde saçlarının fönlendiğini ifade ederek, "Özel eğitime muhtaç bireylerin sosyal hayat noktasında eksikliklerinin olduğunu görüyoruz. Bunu zenginleştirmek adına biz buradayız. Silopi Halk Eğitim Merkezi olarak burada bulunan ve köylerden gelen özel eğitime muhtaç bireylerimize bir katkıda bulunmak için bu etkinliği organize ettik. Amacımız buradaki bireylerin toplumsal hayata katkılarını ötekiyle buluşmasını sağlamak adına bir etkiliğe imza atmaktır. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde de biz bunu hayata geçirelim istedik" dedi.
Görüntü Dökümü
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Saç kesimi için hazırlık yapılması
Engelli öğrencilerin tıraş edilmesi
Kız öğrencilerin saç bakımı
Röportaj
Engelli kızın poz vermesi
Genel ve detaylar görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 227 MB
Haber-Kamera: Mehmet Selim
YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),
İbrahim Karaosmanoğlu, Tahir Büyükakın, Güncel
Kaynak: DHA