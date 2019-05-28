DHA YURT BÜLTENİ-7

1)1,5 YAŞINDAKİ ECRİN'İ YENİDEN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde kaybolduktan 21 gün sonra dün ayakkabı ve kıyafefleri bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı yeniden arama çalışması başlatıldı. Olay yerinde bulunan kafatası ve kemikler, Ecrin'e ait olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu arada aynı bölgenin daha önce tarandığı, kemik parçalarının sonradan o alana bırakıldığı üzerinde durulduğu bildirildi.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile, kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile havadan taranırken, AFAD, UMKE ve güvenlik güçleri tarafından da karadan karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışması yürüttü.

Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler de baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan ekipler, küçük kıza ulaşamayınca geçen hafta arama çalışmaları sonlandırıldı

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BULDU

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri dün, Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları ormanlık arazide, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ecrin'in ailesi de bulunan ayakkabı ve kıyafetlerin kızlarına ait olduğunu teşhis etti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemikler bulundu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kemikler toplandı. Kemikler, Ecrin'e ait olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KEMİKLERİN SONRADAN BIRAKILDIĞI İHTİMALİ

Kemikler ile Minik Ecrin'e ait ayakkabı ve kıyafetleri bulduğu bölgede, bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı. Bölgeye gelen AFAD ve Jandarma ekipleri, savcı nezaretinde dere yatağında arama çalışması yürütüyor. Çalışmalarda AFAD'ın 'Abrek' isimli kadavra köpeği de kullanılıyor.

Bu arada, kemiklerin bulunduğu, Ecrin ailesinin evine 6 kilometre mesafedeki alanın daha önce ekiplerce tarandığı ortaya çıktı. Ecrin'e ait olduğu değerlendirilen kemiklerin sonradan o bölgeye bırakıldığının tahmin edildiği bildirildi.

ÜVEY AMCA TAKİBE ALINDI

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı'nın 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme' suçlarına ilişkin olarak başlattığı soruşturma da genişletildi. Savcılık ile polis ve jandarma ekipleri, soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı.

Sevcan Kurnaz'ın, 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük Cengiz Kurnaz ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Ecrin 4 aylıkken Cengiz Kurnaz kalp krizinden yaşamını yitirince Sevcan Kurnaz'ın, 7,5 ay önce de ilk eşinin kız kardeşinin oğlu olan Deniz Kurnaz ile evlendiği ifade edildi. Sevcan Kurnaz'ın bu evlilikten de 6,5 aylık hamile olduğu bildirildi.

Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın ikilinin ilişkilerini önceden bildiği ve durumu kalp krizinden ölen ilk eşi Cengiz Kurnaz'a söylediği belirlenmişti. Ecrin kaybolmadan önce son olarak üvey amcası Özkan Kurnaz'a bırakılmıştı. Savcılık, şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı Özkan Kurnaz'ın cep telefon kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı. Kurnaz'ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri de mercek altına alındı. Bu arada, soruşturma kapsamında Ecrin'in dedesi Nuri ile babaannesi Hacer Kurnaz'ın da kan örnekleri alındı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden arama detayları

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY-Tayfur KARA SAMSUN-DHA

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2)TUTUKLANAN DOÇENT, KAÇAK AKARYAKIT İÇİN SAHTE RAPOR HAZIRLAMIŞ

MERSİN merkezli 11 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Ulusal Kimlik Operasyonu'nda gözaltına alınan, aralarında Doçent Y.Ö.'nün de bulunduğu 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.Ö.'nün kaçak akaryakıtlara sahte rapor düzenlediği iddia edildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜBİTAK tarafından üretilen 'Ulusal Marker'ı kaçak akaryakıta karıştırarak, resmi-milli yakıt elde ettikleri öne sürülen şüphelileri yakalamak için 'Ulusal Kimlik Operasyonu'nu düzenledi. 11 ilde daha önceden belirlenen adreslere baskın yapan polis, aralarında Malatya'da görev yapan Doçent Y.Ö.'nün de bulunduğu 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 8'i polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 22'si adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen şüphelilerden Doçent Y.Ö. ile A.Ö., A.B., A.Y., S.Ş., H.A. ve A.K. tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Doçent Y.Ö.'nün inceleme yaptığı marker karışımlı kaçak akaryakıtlarla ilgili sahte raporlar düzenlediği öne sürüldü.

ULUSAL MARKER (ÜLKE AKARYAKIT KİMLİĞİ) NEDİR?

Ticareti yapılacak benzin, motorin türleri ve biyodizele enjekte edilen, çıplak gözle görülmeyen, taklit edilemeyen, formülü gizli ve yakıtın niteliğini bozmayacak bir işaretleyici olan yüksek teknoloji ürünü kimyasal maddeye Ulusal Marker deniyor. TÜBİTAK'tan alınan bu ürün, dağıtım şirketleri tarafından akaryakıta özel bir işlemle enjekte ediliyor.

Görüntü Dökümü

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Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri

Zanlıların müdürlükten çıkarılıp otobüslere bindirilmeleri

Otobüslerin emniyetten ayrılması

SÜRE: 02'15" BOYUT: 244 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

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3)VAN GÖLÜ KENARINDAKİ ÇÖPLÜK KALKACAK, SEYİR TERASI OLACAK

VAN'ın önemli turizm merkezi olan ve binlerce turisti ağırlayan Akdamar Adası'nın karşı kıyısındaki 25 yıldır çöplük olarak kullanılan alan, kaldırılıp yerine seyir terası oluşturuluyor. Gevaş İlçesi'nin yeni Belediye Başkanı Murat Sezer'in ilk icraatı olan proje ile çöplük alanı, artık insanların gelip piknik yapabileceği ve Van Gölü ile Akdamar Adası'nın doyumsuz manzarasını izleyebilecekleri bir yere dönüşüyor.Van Gölü'nü ve tarihi turistik bir mekan olan Akdamar Adası'ın terası konforunda görebilmeyi sunan Gevaş İlçesi'nin Karataş bölgesi, nihayet şehir çöplüğü olmaktan kurtuluyor. Gevaş Belediyesi, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Karataş'taki çöplüğün kaldırılıp düzenlenmesi için Van Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini alarak yoğun bir çalışma başlattı. Van Gölü'nü ve sunduğu doyumsuz manzarayı büyük bir ayıptan kurtaracak olan çalışmanın en kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, çöplerin taşınmayacağını, çevre mühendislerinin yaptığı çalışmayla bölgenin yeniden düzenlenip kurtarılacağını ve hak ettiği seyir tepesine dönüştüreceklerini söyledi. Belediye Başkanı Sezer, çöplük alanının çiçek ve ağaçlarla yeşillendirileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu bölge yaklaşık çeyrek asırdır Gevaş'ın ve çevre köylerinin çöp alanı olarak kullanılmış. Görüntü kirliliği olarak da çok ciddi bir hasarlara neden olmuş. Buraya gelen turistler ise ciddi anlamda şikayette bulunup, dile getirmişler. Fakat bugüne kadar bir çözüm bulunmamış. Biz Gevaş Belediyesi olarak bu alanı ıslah edeceğiz. Van Gölü'nü ve Akdamar Adası'nı daha güzel bir görünüme kavuşturacağız. Bu alanların daha aktif kullanılması için çalışma başlattık. Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla alanı ıslah edip, çiçeklere ve ağaçlara bürünmüş yeşil bir atmosfere kavuşturacağız. Burası turistlerin yoğun olarak kullandığı bir bölge. Turistler Gevaş ilçemize geldiğinde ilk olarak gördükleri manzara da bu kötü görüntüydü. Bizim amacımız, bu kötü görüntüyü ortadan kaldırıp, hak ettiği görünüme kavuşmasını sağlamaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Akdamar adası karşısında bulunan çöplükten detaylar

-İş makinalarının çöpleri kaldırması

-Van Gölü ve Akdamar Adası'ndan detaylar

-Gevaş İlçe Belediye Başkanı Murat Sezer'in çöp alanında inceleme yapması

-Çöplerden ve çevreden detaylar

-İş makinalarının çalışması

-Gevaş İlçe Belediye Başkanı Murat Sezer ile röportaj

-Çöplerden ve çevreden detaylar

SÜRE: 3 DAKİKA 14 SANİYE

BOYUT: 625 MB

Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN/VAN, -

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(ÖZEL)

4)BORÇ PARAYLA KURDUĞU TANDIRDA 500 EKMEK ÜRETİYOR

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Aysel Anik (51), borç parayla tandır satın alıp, ekmek üretmeye başladı. Şu anda 150 metrekarelik iş yerinde 5 kadınla birlikte günde 500 ekmek üreten Anik, işletmesini büyütmeyi hedefliyor.

Genç ilçesinde yaşayan 7 çocuk annesi Aysel Anik, evde yaptığı tandır ekmekleri, ikram ettiği misafirleri tarafından çok beğenilince işletme açmaya karar verdi. Anik, eşinin karşı çıkmasına rağmen 2 yıl önce borç parayla 150 metrekarelik iş yeri kiralayıp, tandır kurdu. Anik, 150 metrekare alandaki tandırda 5 kadınla birlikte ürettiği ekmeklerden para kazanıyor. Tanesini 1 liradan sattığı tandır ekmeğinden geçimini sağladığını anlatan Anik, "Benim gibi birçok ev hanımı, tandır ekmeği yaparak evine gelir sağlıyor. Hem yöresel lezzetlerimizi, geleneklerimizi yaşatıyoruz, hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Eşim tandır ekmeği yapıp satmama engel olmasına rağmen ben devam ettim. Borç alarak bu tandırı kurdum. Çocuklarıma bakmak zorundayım. Eşim de çalışmıyor" dedi.

Anik, 5 kadınla birlikte günde ortalama 500 ekmek pişirdiğini ifade ederek, işletmesini büyütüp günde 1000 ekmek pişirmeyi hedefliyor. Anik, "İşimi büyütmek için kaymakamlığa başvuruda bulundum. Bana sadece 600 lira destek verdiler. Devletin kadın girişimcilere destek olması gerekiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökünü

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Tandır ekmeği üretilen yer

- Tandır ateşini yakılması

- Hamurun yoğrulması

Tandır ekmeğinin pişirilmesi

Aysel Anik ile röp.

Çalışan Fatma Akgöl ile röp.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 719 MB

Kaynak: DHA