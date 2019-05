DHA YURT BÜLTENİ-7

1)SİİRT'TE PKK MAYINI İMHA EDİLDİ

SİİRT'te PKK'lı teröristler tarafından kayalık alana yerleştirilen mayın bulunarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Siirt merkez ilçesi Yazlıca köyü kırsalında terörle mücadele harekatına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, 30 Mayıs 2019 Çarşamba günü 'Kurt Kapanı 2019-03' operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde yapılan arama ve tarama esnasında, kayalık alanda PKK'lı terörislere ait olduğu değerlendirilen M15 anti tank mayını, 2 kilo gri renkli toz madde, 100 gram beyaz renkli toz madde ve sırt çantası ele geçirildi. Ele geçirilen anti tank mayını operasyon bölgesinde imha edildi.

2)5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE 2 KURŞUN

İZMİR'de, 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı 'Organize suç örgütü' davasında sanıklar arasında bulunan ve elektronik kelepçeyle hapiste bulunduğu evinde silahlı saldırıyla öldürülen Ak Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis kılığında siteye gelen şüphelinin güvenliğe Denetimli Serbestlik Bürosu'ndan geldiğini söylediği ve Kurtuluş kapıyı açtığında ondan kimlik istediği, kimliği almak için yatak odasına giden Kurtuluş'a, 5 yaşındaki erkek çocuğunun gözleri önünde kurşun yağdırdığı ve Kurtuluş'a biri başından olmak üzere 2 kurşun isabet ettiği bildirildi.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 7'si tutuklu 69 sanıklı 'Organize suç örgütü' davasında sanıklardan biri olan ve elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınması yönünde adli kontrol tedbiri uygulanan Ak Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'a dün (perşembe) saat 19.45 sıralarında, hapis bulunduğu Narlıdere ilçesindeki evinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. İddiaya göre, polis yeleği giyen bir şüpheli, site güvenliğine Denetimli Serbestlik Bürosu'ndan geldiğini söyledi. Bunun üzerine güvenlik personeli, Kurtuluş'u aradı. Kurtuluş'un izin vermesinin ardından şüpheli içeri alındı. Polis kılığına giren şüpheli, eşi ve kız çocuğu alışverişe giden ve evde 5 yaşındaki erkek çocuğuyla birlikte olan Ahmet Kurtuluş'tan kimlik istedi. Bunun üzerine yatak odasına giden Kurtuluş'u takip eden şüpheli, burada tabancasını çıkararak kurşun yağdırdı. Biri başından olmak üzere vücuduna 2 kurşun isabet eden Kurtuluş kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kurtuluş'u ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kurtuluş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Kurtuluş'un cenazesi, savcının incelemelerinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay sonrasında, polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Narlıdere'deki evin çevresinde bulunan tüm güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye alan ekipler, otomobille olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ahmet Kurtuluş'un kuzeni Ali Osman Erkan, olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, "Kendisi çok gönlü bol bir insandı. Hepimiz şoke olduk. Hiç beklediğimiz bir olay yaşadık. Maalesef, bu olay 5 yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde gerçekleşti" dedi.

Ahmet Kurtuluş için, ikindi vaktinde Narlıdere Merkez Camisi'nde cenaze töreni yapılması planlanıyor.

3)5 LİRALIK KÜPEYİ KUYUMCUYA 700 LİRAYA SATTI

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde bir kişi, altın görünümü verdiği 5 liralık küpeyi 700 liraya bozdurdu. Jandarma, işyerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, çarşamba günü ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen bir kişi, elindeki çantadan çıkardığı küpeyi bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcu, küpeyi alarak karşılığında adama 700 lira ödedi.

KÜPEYE 22 AYAR PATENTİ DE YAPMIŞLAR

Parayı alan dolandırıcı işyerinden ayrılıktan sonra kuyumcu küpeyi inceledi ardından da atölyeye gönderdi. Atölyede küpenin sahte olduğu, piyasada 5 liraya satılan altın görünümü verilmiş metal parçası olduğu ortaya çıktı. Ayrıca sahte küpenin üzerinde kuyumcuların kullandığı 22 ayar patenti de olduğu ve kuyumcunun bu nedenle ilk başta sahte olduğunu anlayamadığı belirlendi.

Kuyumcunun ihbarı üzerine işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan jandarma ekipleri, dolandırıcının kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.



4)ÇOCUKLAR PLAJI, BÜYÜKLER DENİZİ TEMİZLEDİ

MUĞLA'ın Bodrum ilçesinde Belediye tarafından, Dünya Çevre Günü öncesinde 25-30 Mayıs tarihlerinde düzenlediği etkinlikler yoğun bir katılımla sona erdi. Bodrum'un en popüler plajlarından Paşatarlası'nda hem kıyı hem de deniz temizlendi, turistler faaliyeti ilgiyle izledi.

Bodrum'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde, çevre konusunda farkındalık ve duyarlılık yaratmak amacıyla beş güne yayılan çeşitli etkinlikler yapıldı. Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği kutlmaların son günü ise kıyı temizliğine ayrıldı. Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası Plajı'nda gerçekleştirilen ekkinlikte Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu öğrencileri eldiven ve çöp torbalarıyla kıyı temizliği yaptı. Bodrum'un en popüler sahillerinden biri olan Paşatarlası'ndaki plajlardan sigara izmariti, pet şişe ve çeşitli çöpleri toplayan öğrenciler, daha sonra Bodrum Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerinden atık malzemelerin doğada yok olma süreleri ile ilgili bilgiler aldı.

İTALYAN TURİSTTEN TEBRİK

Kıyının ardından deniz dibi temizliğine geçildi. Bodrum Belediyesi Dalış Ekibinin etkinliğini plajda güneşlenen yerli ve yabancı turistler de ilgiyle izledi. İtalya'dan Bodrum'a tatil amacıyla gelen bir turist, "Bodrum'u çok seviyorum. Çocuklarımızın temizlik yapması hoşuma gitti. Bravo. Aslında ben bu plajı temiz buluyorum ama yine de etkinliğe katılanları tebrik ediyorum" dedi.

Denizden çıkarılan cam, plastik, ahşap, metal ve tekstil atıkları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık'taki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Düzenlenen temizlik etkinliğinin ardından Nurol Kültür Merkezi'nde, 'Enerjinin etkin kullanımı ve yenilenilebilir enerji' konulu bir panel düzenlendi. Panel sonrasında ise Şubadap Grubu çocuklara özel bir konser verdi.

5)UYUŞTURUCU SATICILARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

KARAMAN'da yeşil reçeteye bağlı uyuşturucu hapları satan 2 şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, E.E. (24) ve R.T. (30) isimli iki kişinin uyuşturucu nitelikli hap sattığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan polis, iki şüpheliyi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde hapları satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinden, yeşil reçeteye tabi 83 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanma anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülenirken, 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6)NEVŞEHİR'DE MEHTERLİ SAHUR

NEVŞEHİR Belediyesi mehteran takımı, Osmanlı marşları eşliğinde mahalle mahalle gezerek halkı sahura kaldırdı.

Nevşehir'de belediye mehteran takımı, ramazan ayında vatandaşları sahura uyandırmak amacıyla gece sokağa çıktı. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da eşlik ettiği mehteran takımı, Osmanlı marşları eşliğinde mahalle mahalle gezerek halkı sahura kaldırdı. Şaşkınlık yaşayan mahalle sakinleri, evlerinin balkonlarından o anları cep telefonu kamerası ile görüntülerken, kimisi de Türk bayrağı sallayarak marşlara eşlik etti.

'SOSYAL YAŞAMI RENKLENDİREN ETKİNLİKLER YAPIYORUZ'

Başkan Arı, insanlara farklı bir ramazan ayı yaşatmak istediklerini belirterek, "11 ayın sultanı ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak, 'nerede o eski ramazanlar' diyenlerin nostalji özlemini gidermek amacıyla etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayı geleneklerinin yaşatıldığı, birlik ve paylaşım duygularının yoğun olarak yaşandığı, sosyal yaşamı renklendiren etkinlikler yapıyoruz" dedi.

7)DEFNE SAMYELİ, YILMAZ AİLESİYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz, evlilik hazırlığı yaptığı ünlü sunucu Defne Samyeli ile birlikte İzmir'de ağabeyi Can Yılmaz ve Zafer Algöz'ün sahnelediği gösteriyi izledi. Cem Yılmaz'ın annesi Sebahat Yılmaz ve babası Arif Yılmaz da çifte eşlik ederken, Samyeli ilk kez Yılmaz'ın anne ve babasıyla birlikte görüntülendi.

Ünlü oyuncu Zafer Algöz ve Can Yılmaz, yaşadıkları komik anekdotları seyircileri ile paylaşacakları 'Burda olan Burda kalır' adlı gösteriyi, dün (perşembe) Karşıyaka Suat Taşer Tiyatrosu'nda sahneledi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, evlilik hazırlığı yaptığı ünlü sunucu Defne Samyeli ile birlikte, ağabeyi ve yakın dostunun oyunu izlemeye geldi. Ünlü çifte, Cem Yılmaz'ın annesi Sebahat Yılmaz ve babası Arif Yılmaz da eşlik etti. Böylelikle ilk kez Defne Samyeli, Yılmaz'ın annesi ve babasıyla görüntü vermiş oldu. Yılmaz ailesi salona lüks bir minibüsle gelirken, aynı araçtan annesi babası ve sevgilisi Defne Samyeli de çıktı. Kulis kapısından giren Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çiftini salonda gören vatandaşlar başta şaşkınlık yaşadı, ardından alkışladı. Bunun üzerine ünlü çift ise salondakileri selamladı. Ardından Yılmaz ailesi ve Samyeli, ön sıraya geçerek oturdu ve oyunu izledi.

İlk bölümün ardından dışarı çıkan, ikinci bölüm başlarken tekrar içeri giren Yılmaz ailesi ve Samyeli, yine alkışlarla karşılandı. Bu arada gelenler arasında Uğur Yücel'in de olması, alkışları arttırdı. Uğur Yücel de seyircileri selamladı. Oyun sonunda Can Yılmaz ve Zafer Algöz, Uğur Yücel ve Cem Yılmaz'ı, "Bizim gibi gençlerin önünü açan ustalar gelsin" sözleriyle anons edip sahneye çağırdı. Cem Yılmaz ve Can Yücel, sahneye çıkarak seyircileri selamladı.

Öte yandan ünlü komedyen Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'yu İzmir'deki ailesinden istemeye geldiğinde yine ailecek ilk kez görüntülenmişti.

