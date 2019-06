DHA YURT BÜLTENİ - 7

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı (2)

KESKİN'DE SANDIK BAŞINDA TARTIŞMA

Seçimin yenilendiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy kullanma işlemi sürerken, sandık başında tartışma yaşandı.

Keskin'deki Atatürk İlköğretim Okulu'ndaki 1009 sayılı sandıkta tartışma çıktı. AK Partili ve İYİ Partililer arasında yaşanan tartışmaya güvenlik güçleri müdahale ederek, tarafları sakinleştirdi.

Görüntü Dökümü

------------

-Tarafların tartışması

-Güvenlik güçlerinin sakinleştirmesi

-Detaylar

KIRIKKALE,

====================

Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı (2)

MHP'Lİ İSİM ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde oy kullanma işlemi devam ederken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Mehmet Korkmaz, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Oyların eşit sayıldığından ötürü itirazda bulunduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Hasan Koca, "Daha önce yapılan seçimlerde oyların eşit çıkmasından dolayı itirazda bulundum ve bugün tekrar seçim yapılıyor, Kesmetepe için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Adaylıktan çekildiğini aktaran MHP adayı Mehmet Korkmaz da, "Kesmetepe'de 31 Mart yerel seçimlerinde oyların eşit şekilde çıkmasından dolayı 2 Haziran'a ertelenen seçimi bugün yapılıyor. Oylarımızı kullandık. Seçimler beldemize huzur getirsin, kim kazanırsa hayırlısı olsunö diye konuştu. Beldedeki seçimde 5 aday yarışa devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Hasan Koca ile röp

Demokrat Parti (DP) adayı Yusuf Parlak ile röp

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Mehmet Korkmaz ile röp

Demokrat Parti (DP) adayı Yusuf Parlak ile röp

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) adayı Mehmet Yıldırım ile röp

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Mehmet Korkmaz ile röp

Vatandaşların oy kullanması

Koridorlarda bekleyen vatandaşlar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

==================

TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde tatilci yoğunluğu devam ediyor

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk devam ediyor. Oluşan yoğunluk nedeniyle Bekirdere rampalarında araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Cuma akşamı TEM Otoyolu'nda başlayan trafik yoğunluğu dün gün boyu devam etti. Dün akşam saatlerinde 30 kilometreye varan araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu'nda, bugün de yoğunluk devam etti. Yolun 2 şeride düştüğü İzmit tüneller bölgesi ile İzmit Doğu Gişeleri arasında yoğunluk yaşanırken, Bekirdere rampalarında araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinin kalan diğer bölgelerinde ise trafik akıcı bir şekilde ilerliyor.

Görüntü Dökümü

--------

Otoyoldan aktüel görüntü

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

==================

Şekercilerde Ramazan Bayramı Bereketi

Adana'da şekerleme imalatı yapan Şahin Özdoğru (45), Ramazan Bayramı nedeniyle satışların artmaya başladığını ve bayram sonuna kadar yaklaşık 5 ton şekerleme satmayı ön gördüklerini söyledi.

Tarihi Büyük Saat çevresindeki şekerlemecilerde 60'a yakın ürün satıldığını, özellikle çikolata, ballı atom ve pekmezli sucukların yoğun rağbet gördüğünü anlatan Şahin Özdoğru, "Satışlarımız hareketlendi. Bayram yaklaştıkça insanlar şekerlemelere ve lokumlara yoğun ilgi gösteriyor. Son günlere geldikçe satışlar daha da artacaktır. Tabi şeker satmaktan ziyade geleneklerin sürdürülmesi de çok önemli. Şeker yedikçe hem ağızlar tatlanıyor hem de bayram ziyaretleri renkleniyor. Daha önce çikolata ve şeker fazla satılıyordu ama bu sene bu ikiliye lokum da eklendiö diye konuştu.

'BAYRAM BEREKETİYLE GELECEK'

Bayram öncesi günde yaklaşık 200 kilogram şekerleme sattığını ama arife günü bu rakamın 1 tonu bulacağını söyleyen Özdoğru, "Üretimimizi hızlandırdık. Ramazan Bayramı bitimine kadar yaklaşık 5 ton şekerleme satmayı ön görüyoruz. Ramazan Bayramı bereketiyle gelecektirö dedi. Ramazan Bayramı öncesi şekerleme alışverişi yapan Halime Soysal ise hiçbir bayramın şekersiz olmayacağını ve bu tür geleneklerle değerlerin ayakta tutulabileceğini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

------

Şekerlemelerden detaylar

Şahin Özdoğru ile röp

Müşteriler şekerleme satın alırken

Müşteri kadın ve çocukla röp

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03'08" BOYUT: 347 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

====================

Çorum'da, 2 ev yandı

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu Köyü'nde çıkan yangında, 2 ev tamamen yandı. Yangın, bitişikteki camiye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Kargı ilçesine bağlı Alioğlu Köyü'nde meydana geldi. Mustafa Kilitçi'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Fevzi Kilitçi'ye ait eve sıçradı. İhbar üzerine yangına, Kargı Belediyesi'ne ait itfaiye ile Orman İşletme Şefliği'ne ait 2 arazöz müdahale etti. Yangın, bitişikteki camiye sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında vatandaşlar korku yaşadı.

Alioğlu Köyü'nde 2 yıl öncede çıkan yangında 50 ev yanarak kül olmuştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------

Yangın görüntüleri

HABER: Mustafa ULUSOY- KAMERA: KARGI (Çorum), -

======================

Flamingo cenneti Tuz Gölü, yok olabilir

Türkiye'nin 2'nci büyük gölü ve adeta flamingo cenneti olan Tuz Gölü, her geçen gün küçülüyor. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Akköz, önlem alınmadığı takdirde gölün yok olabileceğini ifade ederek, "Yağışlar bol olduğu zaman göl şişiyor ve etrafı genişliyor. Biraz büyüyor ama gerçek olan göl sürekli kuruyor. Bunun sebebi besleyici kanalların kuruması, suyun gelmemesi, yer altı suyu tarımsal sulama ve kuraklık nedeniyle sürekli azalıyor olmasıdır. Göl kuruduğunda hiçbir kuş turu oraya gelmez" dedi.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Göl, ülkenin tuz ihtiyacını büyük bir oranda karşılarken, kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı da birçok kuş turu ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor. En çok da flamingoların bulunması nedeniyle göl adeta flamingo cennetine dönüşüyor.

Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Akgöz, Tuz Gölü'nün kapalı göl yapısından dolayı suyun buharlaşmayla kaybolduğunu belirtti. Akzgöz, şunları söyledi:

"Su buharlaşırken geriye tortular içindeki minareller kalıyor. Bu tip göllerin hepsi ya tuzlu ya da acı suludur. Geçmişte Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 70'ini karşılıyordu. Şimdi ise yüzde 40 ile 60 seviyelerinde seyrediyor. Tuz Gölü, 2 kaynaktan besleniyor. Ana kaynak yağışlar, bunun yanında Şereflikoçhisar'dan Peçenek Deresi ile Aksaray'dan, Uluırmak'tan göl suyu geliyor. Peçenek Deresi'nden yıllık giriş miktarı fazla değil. Uluırmak üzerinden ise oraya yapılan baraj nedeniyle su miktarı azaldı. Konya'daki tahliye kanallarından besleniyordu. Kirliliği önlemek için arıtma tesisi yapıldıktan sonra da arıtılmış suyun bir kısmı ya ulaşıyor, ya ulaşmıyor.

GÖL SÜREKLİ KURUYOR

Prof. Dr. Akköz, gölü besleyen su kaynaklarında sıkıntı yaşandığını ve bu nedenle de gölün sürekli küçüldüğünü belirtti. Akköz, "Geçmiş kaynaklara baktığımızda 1915 yılında çizilen haritada ciddi bir yüzölçümü var. Yaklaşık bin 600 metrekare olarak görülüyor. 1997 yılında 380 metrekareye kadar düşmüş. Yağışlar bol olduğu zaman göl şişiyor ve etrafı genişliyor. Biraz büyüyor ama gerçek olan göl sürekli kuruyor. Bunun sebebi besleyici kanalların kuruması, suyun gelmemesi, yer altı suyu tarımsal sulama ve kuraklık nedeniyle sürekli azalıyor olmasıdır. Göl kuruduğunda hiçbir kuş turu oraya gelmez" diye konuştu.

Akköz, Konya, Ankara ve Aksaray'da ciddi derecede tarımsal faaliyetler olduğunu ve tarımsal sulama nedeniyle de yeraltı suyunun sürekli azaldığını belirtti. Akköz, hem yağış miktarının az olması hem de tarımsal sulama nedeniyle yeraltı su seviyesinin azalması nedeniyle gölün yeterli beslenemediğini kaydetti.

Gölün A sınıfı sulak alan ve doğal sit alanı olduğunu hatırlatan Akköz, göldeki yüksek tuz oranı nedeniyle her canlının yaşayamadığını su karidesi olarak da bilinen omurgasız canlıların yaşadığını söyledi.

FLAMİNGO CENNETİ

Türkiye'nin Afrika'dan kuzeye ya da kuzeyden tekrar Afrika'ya gidecek kuşların göç yolu üzerinde olduğunu ifade eden Akköz, Tuz Gölü'nün ise göç eden kuşların uğrak yeri olduğunu belirtti. Gölde flamingoların yoğunlukta olduğunu ifade eden Akköz, "Tuz Gölü, alanının daha büyük olması nedeniyle flamingoların kuluçkaladığı yerdir. O bağlamda flamingolar Tuz Gölü'yle ödeşmiştir. Bunun dışında gölde suna kuşu, turna kuşları var" dedi.

Flamingoların daha önce Meke Gölü'ne de geldiğini ve artık gölün kurumasıyla oraya gelmediklerini dikkat çeken Akköz, şöyle konuştu: "Maalesef gölün küçülmesiyle ilgili bir şey yapılmıyor. Canlıların yaşadığı alan habitat diyoruz. Habitatların bozulması, oradaki türlerin bir kısmının göç etmesine bir kısmını yok olmasını neden oluyor. Küçülme devam ederse, göl yok olur. Durgun su külteleri zamanla küçülür, kurur, bataklığa dönüşür, bataklık düz ovaya dönüşür; ama bu evrim süreci çok uzun süreçte gerçekleşir. Günümüzdeki kurumalar, küçülmeler, insan kaynaklı. Tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerin alanı tahrip etmesi bu evrimi hızlandırıyor. Tuz Gölü, beslemediğimiz zaman küçüklemeye mahkumdur. Maalesef zaman içinde yok olur. Bunun içinde yeraltı suyunu kontrol altına almak lazım. Tarımsal desen, devlet eliyle belirlensin. Herkes kafasına göre su kullanmasın. Havzanın her tarafından sulu tarım yapılıyor. Nisan ayında bile sulama yapılıyor. "

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Flamingolardan detay

Flamingoların uçması

Tuz Gölü'nden detay

Prof. Dr. Akköz röp.

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ- Erkan ALTUNTAŞ KONYA DHA

=======================

Cevizli baklavada ekmek ve hamur kırıntılı hile

Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamlayan Antalyalı tatlıcılar, işlerinin yüzde 40 durduğundan şikayet ederken, merdiven altı üreticilerin yaptığı son hile ise şaşırttı. Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Üre, cevizli baklavanın içerisine ceviz yerine ekmek ve hamur kırıntılarının kızartılarak konulup satıldığını söyledi.

Ramazan Bayramı öncesi Antalya'daki tatlıcılarda çalışmalar hız kazandı. Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Üre de tatlı hazırlıklarını yerinde inceleyerek hem esnafın sıkıntısını dinledi hem de denetim yaptı. Eski bayramları arar hale geldiklerini belirten Başkan Üre, bayram öncesi zamanlarda ciddi oranda merdiven altı üretim yapan tatlıcılar çıktığını söyledi. Merdiven altı üretim yapanların hem sektöre hem de vatandaşın sağlığına ciddi zarar verdiğini vurgulayan Başkan Üre, kent yetkilileriyle merdiven altı üreticilere savaş açtıklarını belirtti, denetimleri bu yönde sıklaştırdıklarından söz etti.

İŞLER YÜZDE 40 ORANINDA DURDU

Siparişlerin durgunluk evresine girdiğini anlatan Kerim Üre, üretim için gerekli girdilerin fiyatları yükselttiğini söyledi. Malzeme fiyatlarındaki artışa rağmen zam yapamadıklarını ifade eden Başkan Üre, "Merdiven altı üretimle mücadele edebilmemiz için zam yapmadan satış yapmaya çalışıyoruz. Merdiven altı üretimi, sektörümüze yüzde 50 oranında hakim. Süpermarketler de tatlıcıların işini yaptığı için ayrı bir mağduriyet oluyor. 140 TL'ye aldığımız şeker bugün 190 TL. 90 TL'ye aldığımız yağ 140 TL. Un 150 TL. Antep fıstığı zaten 150'den aşağı düşmüyor. Ceviz 50-60 TL civarında. İşlerimiz yüzde 40 oranında durdu" dedi.

CEVİZ YERİNE EKMEK KIRINTISI

Tatlıların kilogram fiyatının 25 TL'den başlayıp 70 TL'ye kadar çıktığını da anlatan Başkan Kerim Üre, 25 TL'nin altındaki ürünlerde mutlaka bir hile olduğuna dikkati çekti. Vatandaşın satın alacağı ürünün içini açıp bakmasının en doğal hakkı olduğunu da ifade eden Kerim Üre, baklavada yapılan bazı hilelerden söz etti. Fıstıklı baklavada önceki yıllarda Antep fıstığı yerine bezelye koyanlar olduğunu hatırlatan Kerim Üre, bu yıl ilk defa cevizli baklavada da hileyle karşılaştıklarını kaydetti.

Kerim Üre, "Ekmek ve hamur kırıntılarını kızartıp ceviz diye baklavanın içerisine dolduruyorlar. Şekerli de olunca vatandaş ceviz yediğini sanıyor. Bu tarzda pek çok şikayet geldi. Gerekli incelemeler yapılıp takipçisi oluyoruz. Bunlar hep merdiven altı üretim yapan yerlerin basit ama önemli hileleri" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

Baklavaların görüntüsü

Usta baklava hamuru açarken görüntüsü

Açılan hamura fıstık atılması

Yapılan baklavalardan görüntü

RÖP: Kerim Üre

339 MB/// 03.03ö

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



Kaynak: DHA