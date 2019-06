DHA YURT BÜLTENİ-7

Karadeniz'in eğlence merkezi 'Lazvegas'a akın ediyorlar

Karadeniz'in eğlence merkezi haline gelen ve 'Lazvegas' olarak da adlandırılan Türkiye'ye komşu Gürcistan'ın Batum kenti, yaz aylarında tatilcilerin akınına uğruyor. Ramazan Bayramı'nda, 9 günlük tatilde, sınırı geçenler, yoğunluk nedeniyle Gürcistan gümrüğünde uzun araç ve yaya kuyrukları oluşturdu.

1989 yılında açılan Sarp Sınır Kapısı'ndan kimlikle geçiş için 31 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye ve Gürcistan hükümetleri arasında protokol imzalandı. 11 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren protokolle iki ülke vatandaşlarının karşılıklı geçişe başladığı Sarp Sınır Kapısı'nda yıllık geçiş rakamı ortalama 9 milyona yaklaştı. Türkiye'nin sınırında yer alan Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin Batum kenti, Türkler'in en çok ilgi gösterdiği yer haline geldi.

Kapıdan yaya kuyrukları

Sarp Sınır kapısı detayları

Batum'dan eğlence detayları

ARTVİN,

Bolu Dağı tünelinden bayram tatilinde 710 bin araç geçti

Ramazan Bayramı tatilinde TEM Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminden 9 günde yaklaşık 710 bin araç geçti.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde 9 günlük bayram tatiline araç yoğunluğu yaşandı. Batı illerinden Anadolu'daki memleketlerine giden vatandaşların kullandığı Bolu Dağı Tüneli'nden 31 Mayıs Cuma gününden, 10 Haziran Pazartesi gününe kadar 710 bin araç kullandı. Otoyolun Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik alan, 90 kamerayla kontrol merkezinden takip edildi. Bayram süresince güzergahta 40 personel, 24 saat esasına göre görev yaptı. Bölgede trafikte ciddi bir aksama yaşanmazken, oluşan kaza ve benzeri durumlara anında müdahale edildi.

-Bolu Dağı'ndan görüntüler

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofrasına İnegöl kirazı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yetiştirilen Napolyon kirazı için hasat zamanı gelirken, bu yıl 3 bin ton kirazın İngiltere, Rusya, Almanya ve Ukrayna'ya ihraç edileceği belirtildi. Kirazdan İngiliz Kraliyet ailesine de gönderildiği öğrenildi.

İnegöl İlçesi'nin kırsal İsaören, Edebey, Çitli ve Dipsizgöl Mahalleleri'nde yetişen Napolyon cinsi kirazların hasadı başladı. Pia Frucht Gıda Lojistik ve Dış Ticaret Ltd. Şti isimli bir firmanın yetkilisi Mehmet Efe, İnegöl'e gelerek kirazların kalitesini incelerken, 15 yıldır İnegöl'den kiraz ve şeftali gibi muhtelif meyveleri alarak yurtdışına ihracat yaptıklarını belirtti. Efe, "Bu bölgenin kaliteli olarak kiraz yaptığını bildiğimiz için tekrar bu sene de alıma geldik. Geçen sene yine firmamız İnegöl bölgesinden 800 ton civarında ürün aldık. Kimyasal analizlerde şuan bir problem yok. Boy problemi yaşamadıktan sonra bu bölgeden yine bin tonun üzerinden ürün almayı düşünüyoruz. Birkaç gün içerisinde alıma başlayacağız. Alımlarımız peşin, kantarda ödeme şeklinde" dedi.

AVRUPAYA DA SATIYORUZ

Efe, "Herhangi bir kurumun davetiyle değil, biz şahıs ve firma olarak kendimiz İnegöl'e geldik. Burada tanıdığımız arkadaşlar yardımcı oluyor. İhracatı zaten kendi müşterilerimizle yapıyoruz. Kurumlar da bize kantarlarda yardımcı olurlarsa seviniriz. Avrupa ağırlıklı. Almanya, İngiltere, Hollanda'ya göndereceğiz. Kalite durumuna göre de Rusya tarafına da yapabiliriz. Şu an Türkiye genelinde fiyatlar 20 lira civarındaydı. Son 10-15 gündür fiyatlar düşme eğiliminde. Tüm bölgeler devreye girdi. Şu anda fiyatlarımız 10 lira civarında" diye konuştu.

3 BİN TON İHRACAT

Efe ayrıca, "İnegöl'den Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri ile Rusya ve Irak'a ihracat yapılıyor. Toplamda tahminimce kiraz olarak 3 bin ton civarında ihracat yapılır diye düşünüyorum. İnegöl'de kalitesine göre her pazara hitap edecek ürün var. Yaptığımız analizlerde şuana kadar herhangi bir problem yaşamadık. Kalite oranı şu an iyi" dedi.

'GEÇEN SENE KAZANAMADIK, BU YIL FİYATLAR İYİ'

Edebey Mahallesi'nde kiraz üreticiliği yapan Mehmet Cengiz ise bu yılki kiraz fiyatlarından memnun olduğunu belirterek, "Kiraz fiyatları geçen seneye göre şu an iyi. Geçen sene ürünü dalında bıraktık. Toplama maliyet 1,5-2 liraya denk geliyordu. Şu an iç piyasada ürünler 5,5-6 lira civarında Edebey'de açık pazarda satılıyor. İhracat kirazının fiyatı ise 10 lira. Zaten bu ürünü yaklaşık 8 liraya iç piyasa alabilir. İhracatla birlikte bu yıl üretici olarak bizler inşallah para kazanırız" dedi.

-Kiraz toplanması

-Genel görüntü

-Açıklamalar

-Detaylar

Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

Okul kantininden televizyon hırsızlığı şüphelisi, operasyon ile yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde girdiği okulun kantininden televizyon çalarken güvenlik kameralarına yansıyan A.G., polis operasyonu ile yakalandı. İki farklı suçtan arandığı belirlenen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fırat Mahallesi'ndeki Osman Sayın Anadolu Lisesi'nin kantinine giren 2 kişi, televizyonu çalarak kaçtı. Olay sonrası çalışma başlatan polis, okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlığı yapanların A.G. ve olaydan kısa süre sonra başka bir suçtan tutuklanan M.E.G. olduğunu belirledi. Polis dün A.G.'yi evine yaptığı operasyon ile yakaladı. Ekiplerin yaptığı aramada A.G.'nin üzerinde tabanca ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen A.G.'nin, 'gasp ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından arandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, okul kantinine giren şüphelilerin televizyonu alarak olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

Hırsızlık yapan zanlılar detay

Hırsızlar adliyeye çıkarken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

Van'da aileleri ikna edilen 2 kız kardeş, lisede okuyor

VAN'da, maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan Büşra (17) ve kardeşi Seher Yıldız (16), Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü komisyonunun çalışması sonucu, bu eğitim yılında tekrar okula kazandırıldı. Okula kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 11'inci sınıf öğrencisi Büşra ve kardeşi 10'uncu sınıf öğrencisi Seher, şimdi karne almayı bekliyor. Büşra, "Milli Eğitim Müdürü, babama yardımcı oldu. Servis ücretlerimizi karşılıyor. Onların sağladığı imkanlarla okuyoruz. Ben öğretmen olmak istiyorum. Öğretmenlerimizin bizim yüreğimize dokunduğu gibi ben de öğrencilerimin yüreğine dokunmak istiyorum" dedi.

Van'da çeşitli nedenlerden eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan çocukların tekrar okula kazandırılması için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Merkez Tuşba İlçesi Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani başkanlığındaki 7 kişilik komisyon, okulu bırakmak zorunda kalan çocukların eğitimlerini sürdürmeleri için ev ev dolaştı. Çocukların okulu bırakma nedenlerini araştıran komisyon, bunlarla ilgili çözümler üretip, çocukların tekrar okullaşması için mücadele verdi.

Geçen eğitim yılı başında yapılan saha çalışmalarında, Tuşba ilçesinde Şemsibey Mahallesi'ndeki Afet Konutları'nda yaşayan Mehmet Yıldız'ın kızları Büşra ve Seher Yıldız'ın okulu bıraktıklarını tespit eden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü komisyonu, aileyle görüştü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani başkanlığında, Şube Müdürü Mehmet Güzelyıldız, Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Gergin, Okul Müdür Yardımcısı Eyüp Avcı, sınıf öğretmeni Günay Çapik, rehber öğretmenler Gonca Akyel ve Emrullah Keleş aileyle yaptıkları görüşmelerde, 2 kız kardeşin maddi sıkıntılar nedeniyle okulu bıraktıklarını tespit etti. Kızların servis sorunu çözen yetkililer, Büşra ve Seher'i tekrar okula kazandırdı. Bu eğitim yılı başında, kız kardeşlerden Büşra, Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Bölümü 11'inci sınıf, Seher ise Moda Tasarım Bölümü 10'uncu sınıfa kayıt yaptırdı. Tekrar okula kavuşmanın mutluluğunu yaşayaşan 2 kardeş şimdi karne almaya hazırlanıyor.

'ÇOCUKLARIMIZ ÇOK MUTLU'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, okula başlamayan veya devam etmeyen çocukları tespiti sürdürdüklerini ve kurdukları ekiple birlikte bunun nedenleri ve çözüm önerileri konusunda çalıştıklarını söyledi. Ceylani, Van ve bağlı ilçelerle köylerde önceki yıllara oranla ortaöğretimde okullaşma oranın yüzde 90'a ulaştığını belirterek, son bir yılda, sadece Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 40 kız öğrencinin okula kazandırıldığını söyledi. Ceylani şöyle konuştu:

"Tespit ettiğimiz okula başlamamış veya çeşitli nedenlerde okula gidemeyen öğrencilerimizin yeniden okula devamlarının sağlanması için komisyonlarımız çalışmalarını yapmakta. Tespit ettiğimiz aileleri ziyaret edip, çocuklarının okula gelmeme durumları ile ilgili bilgi alıyoruz. Ziyaret ettiğimiz bu velimizin de 2 kız öğrencisi var. Bu kızların ulaşım sıkıntısı nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ve bundan dolayı okula gelemediklerini tespit ettik. Bu kızlarımızın yeniden okuması için aileyle konuştuk. Memleketimizde cehaletin bitmesi ve okumuş insan sayısının artması için velimizi ikna ettik. Çocuklarımız çok mutlu. Bunların okul servisleri ile ilgili problemleri vardı. Bu konuda Tuşba Kaymakamı Meral Uçar'ın destekleriyle bu öğrencilerimiz okullarına devam edecekler. Bu öğrencilerimiz için çok şey değişti. İnsanların okula gitme bilincinin artmasıyla birlikte, ilçemizde kız çocuklarının okullaşma oranı geçmiş yıllara oranla daha iyi. İlçemizde, okula kazandırdığımız onlarca öğrencimiz var."

'KIZ ÇOCUKLARI GÜLSÜN, TÜRKİYE GÜLSÜN'

Komisyonda yer alan Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Günay Çapik de, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde başlatılan kampanya çerçevesinde 2 kız kardeşi okula kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çapik, "Onların mutluluğunu beraber yaşıyoruz. Bizim için çok önemliydi. Bu aşamada bize yardımcı olan İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul idarecilerine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü 2 genç kızımızı okula kazandırdık. Bu 2 kızımız hayata umutlu gözlerle bakacaklar. Kız çocukları gülsün, Türkiye gülsün" dedi.

'BEN OKUL OKUYAMADIM'

Büşra ve Seher'in babası Mehmet Yıldız, maddi imkansızlıklar nedeniyle 2 kızını okula gönderemediğini ifade ederek, "Sağ olsunlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve beraberindeki öğretmenler bizi ziyaret ederek, 2 kızımı okula kazandırdılar. Ben okul okuyamadım. Okumadığım için de çok üzgünüm. Her şeyin başı okumaktır. Bugüne kadar inşaatlarda çalışarak 6 çocuğumu okutuyorum. Kızlarımı okula kazandıran idareci ve öğretmenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BEN DE ÖĞRENCİLERİMİN YÜREĞİNE DOKUNMAK İSTİYORUM'

Tekrar okula kazandırılan Büşra Yıldız ise "Milli Eğitim Müdürü babama yardımcı oldu. Bizim servis ücretlerimiz karşılanıyor. Onların sayesinde şu anda okuyoruz. Çok mutluyuz. Ben ileride öğretmen olmak istiyorum. Öğretmenlerimizin bizim yüreğimize dokunduğu gibi, ben de öğrencilerimin yüreğine dokunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

-Çocukların okula kazandırılması için oluşturulan ekipten detaylar

-Ekibin aileleri ikna etmek için yola çıkması

-Ekipten detaylar

-Ekibin ailelere ziyareti

-Aileleri ikna etmesi

-Seher ve Büşra Yıldız'ın okula kazandırılması için yapılan çalışmalar

-Rehber öğretmeni Gonca Akyel ile röportaj

-Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ile röportaj

-Baba Mehmet Yıldız ile röportaj

-Çocukların okula götürülüşü ve sınıflarından detaylar

-Öğrencilerden Büşra Yıldız ile röportaj

-Öğretmen Günay Çapik ile röportaj

-Detaylar

VAN,

Ayvalı Baraj gölünde toplu balık ölümleri

Erzurum'un Olur ilçesindeki Ayvalı baraj gölünde toplu balık ölümleri meydana geldi. Balık ölümleri bölge halkını tedirgin ederken, kötü koku, tepkilere neden oldu. Kıyı şeridini kaplayan balık ölüleri ve sudan numuneler alan ekipler, inceleme başlattı.

Oltu Çayı üzerine inşa edilen Ayvalı Barajı'nda son günlerde görülen toplu balık ölümleri köylüleri korkuttu. Balık ölümlerinin kimyasal atıklardan kaynaklandığı iddiaları üzerine Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Ayvalı Baraj gölünde incelemelerde bulundu. Bölgedeki köylerin gübre atıklarına yönelik araştırmalar yapan ekipler, gölde bu yönde kirlilik olmadığını belirledi. Çoklu ölçüm cihazları ile yapılan ölçümlerde sudaki hidrojen miktarı olarak bilinen pH seviyesinin 8,5 ile normalin üzerinde olduğunu tespit eden ekipler, sıcaklığının 25 derece civarında olduğunu ölçtü. Her iki kurumdan uzmanların yaptığı ilk inceleme sonucunda bölgede sıcaklık artışına müteakiben ölümlerin arttığı tespit edildi. Ekipler, balık ölümlerinin kesin sebebini belirlemek için bölgeden ve barajı besleyen akarsular ile balık ölülerinden numuneler alarak laboratuvara gönderdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, laboratuvarlardan gelecek sonuçlar doğrultusunda balık ölümlerinin nedeninin kamuoyuyla paylaşılacağı da bildirildi.

Vatandaşlar, balık ölümlerinin yanı sıra gölden çok kötü bir koku yayıldığını belirterek yetkililerin soruna bir an önce çare bulmasını istedi. Pis koku nedeniyle evlerinde dahi oturamadıklarını ifade eden Engin Atmaca, "Bayramın ikinci günü balık ölümleri oldu. Zehir gibi hava soluyoruz. Yetkilileri aradık ancak kimse gelmedi. Gölün suyu çekilince on binlerce ölü balık kıyıda kaldı. Çoğunu karga ve yabani hayvanlar yedi kalanlar ise çürüyüp çevreye kötü koku salıyor. Gölün suyu çekilince de ölen balıklar kıyıda kaldı" diye konuştu.

Tatil için geldikleri köyde ölü balıklarla karşılaştıklarını söyleyen Kürşat Gökduman ise, "Kötü koku var. Artık duramıyoruz. sebze ve meyvelerimiz var burada. Onları bile yemeye tereddüt ediyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan Olur Belediyesi göl kenarında ölen ve karaya vuran balıkları toplanması için bölgeye 10 işçi gönderdi. Ellerinde eldiven ve ağızlarında maskelerle balıkları toplamaya çalışan işçiler, kötü kokuya dayanamadı. İşçiler bölgeden ayrılırken, balıklar bölgede kaldı.

-Balık ölümlerininyaşandığı mahallenin genelg örüntüsü

-Ölü balıklar

-Vatandaşlarlaröp

-Ölen balıkları toplamak için göle gelen işçiler

-İşçilerin açıklaması

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ Murat AYDIN/ ERZURUM,

Otomobilin yayalara çarptığı kaza kamerada

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Selçuk Caddesi üzeri devlet hastanesi önünde meydana geldi. Furkan Çelik'in (22) yönetimindeki 20 BZ 751 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiden Kerime Seven (67) ile kızı Şaziye Uzun'a (46) çarptı. Seven ile Uzun kazada yaralandı. Sürücüsü Çelik ise kaza yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan sürücü Çelik, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Polis ekiplerinden görüntü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

Gaziantep'te tehlikeli serinlik

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, havaların ısınmasıyla çocuklar, boğulma tehlikesine aldırış etmeden dere yatağında yüzerek, serinlemeye çalışıyor. İslahiye'de hava sıcaklığının 36 dereceye ulaşması, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise İddilli Mahallesi'nden geçen ve akıntı olan İddilli Deresi'nde boğulma tehlikesine aldırış etmeden yüzerek, serinlemeye çalıştı.

İdilli deresi

Çocuklar suda yüzerken

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

