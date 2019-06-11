DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ÇOCUKLARINI GÖREMEYİNCE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşinden ayrılan Osman E.(35), 5 katlı binanın çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Polisler tarafından 1 saat süren ikna çabaları sonunda çatıdan inen Osman E., hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre; 5 ay önce eşinden ayrılan Osman E.(35), eşi tarafından 2 çocuğu kendisine gösterilmediği için bunalıma girdi. Osman E., dün akşam 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan kafeteryaya geldi. Ardından da buradan çatıya çıkıp, intihar girişimde bulundu. Çatıda biri olduğunu fark eden vatandaşlar hemen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini aradı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerine 112 Acil ile itfaiye ekibi istedi.

HAVA YATAĞI AÇTILAR

İtfaiye ekipleri, Osman E.'nin atlama ihtimaline karşı binanın altına hava yatağı açtı. Çevredekilerin meraklı gözlerle izlediği intihar girişiminde polisler, 5'nci kata çıkarak Osman E.'yi ikna etmeye çalıştı. 1 saat süren ikna çabalarının sonunda ağlayarak, çatıdan inen Osman E., ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Gençten görüntüler

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlardan detaylar

Süre: 3.26 Boyut: 384 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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2)TARİHİ SARIMSAK TAŞI OCAKLARINA TURİST İLGİSİ

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Badavut mevkiinde bulunan tarihi sarımsak taşı ocakları, turistlerin ilgi odağı oldu. Mayıs ayı başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar ile bir bölümü 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edilen Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'ndeki gizli cenneti Badavut, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Flamingodan, yaban ördeğine farklı kuş türlerinin konakladığı sulak alan ile uzun bir kumsalı olan yerleşim bölgesinde, antik çağlardan beri kullanılan sarımsaklı taşının çıkartıldığı taş ocakları da bulunuyor. Ocakların bulunduğu bölge turistlerin de ilgisini çekiyor. Bölgeye inceleme ve gezi için gelen yerli ve yabancı turistler, sarımsak taşı ocaklarının dokusuna hayran kalıyor.

AYVALIK EVLERİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİ SARIMSAK TAŞI

Tarihi Ayvalık evlerinin ana yapı malzemesini oluşturan sarımsak taşının çıkartılması için uzun yıllar kullanılan taş ocakları, bölgenin korumaya alınmasından bu yana kullanım dışı kaldı. 18 ve 19'uncu yüzyıl Türk ve Rum toplum yaşantısını yansıtan önemli mimarlık örneklerinden olan tarihi Ayvalık evlerinin estetik görünümünü bütünleyen sarımsak taşı, bu evlerin en önemli özelliği olarak biliniyor. Gülkurusu renginde olan bu taşlar, çok kolay işlendiği ve dayanıklılığı nedeniyle o dönem tercih edilmiş. Sarımsak taşının ana kaynağı ise Sarımsaklı bölgesi. Binlerce yıl öncesinin lav akıntılarının oluşturduğu sarımsak taşı, bugün Ayvalık ve Cunda'nın evlerinde şekilleniyor.

TARİHİN TANIĞI OLMUŞ SARIMSAK TAŞLARI

Dokusu sarımsak damarlarına benzediği, içindeki demirin okside olmasıyla giderek kırmızılaşması nedeniyle 'sarımsak' adı verilen taşların çıkarıldığı bölge, 35 milyon yıl önce gelişen volkanizmanın izlerini taşıyor. Zamanında taş ocağı işletilen bölgede, rengi ve biçimiyle dikkat çeken Sarımsak taşı kayalıkları günümüzde yerli ve yabancı turistlerin doğa gezisi güzergahında yer alıyor. Geçmişte Badavut Jandarma Karakolu olarak kullanılan yapının da bulunduğu ve bu nedenle 'Karakol Dağı' olarak da bilinen bölgenin Ege'ye bakan tarafında deniz ve iklim koşullarının şekillendirdiği ilginç kaya oluşumları diğer tarafında ise doğal mağara bulunuyor.

YAZIN SERİN KIŞIN SICAK TUTUYOR

Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, sarımsak taşının nefes alma özelliğinin bulunduğunu söyledi. Bu özellik sayesinde evlerin yazın serin, kışın ise sıcak olduğunu söyleyen Özgültekin, "Özellikle Sarımsaklı bölgesinde, yani bizim denizimizin ve özel kumumuzun olduğu bölgedeki sarımsak taşı yüzyıllar boyunca Ayvalık'ta evlerimizde kullanılmıştır. Bu taşların özelliği nefes alması, yazın serin, kışın sıcak tutmayı sağlamaktadır. Bunların bulunduğu bölgenin turizme açılması için çeşitli etkinlikler yapıldı, görüşler bildirildi. Yakında umarım taş ocaklarının olduğu bölüm koruma altında turizme açılır, turizme kazandırılır. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyorö dedi.

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Sarımsak taşı ocaklarını incelemek ve eski yapıları görmek için bölgeye geldiğini söyleyen Aydın Öztürk, "Badavut'a ilk defa geldim. Gerçekten dokusu çok güzel. Sahilin ilerisinde eskiden taş ocağı olarak kullanılmış bölgenin dokusu harika. Tarihi Rum evlerinde 1980'lere kadar bu taşlar Ayvalık'ta kullanılmaya devam etmiş. Cunda ve Ayvalık'ın taş evlerinin karakteristik özelliğini sarımsak taşının sağladığını düşünüyorumö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Taş Ocaklarından genel ve detay görüntüler

-Badavut sahilindeki sarımsak taşlarından detay görüntüler

-Aydın Öztürk röp

-Ümit Özgültekin röp

Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir),

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3)MANİSA'DAKİ ÇİFTLİK CİNAYETİNDE YAŞI KÜÇÜK ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, DİĞER 3 ŞÜPHELİ DE ADLİYEDE

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir hindi çiftliğinin ortaklarından 43 yaşındaki Adem Maral'ın 3 gün önce, darp edilip, el ve ayakları bağlandıktan sonra başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen, Alaşehir ilçesinde saklandıkları dağlık alandaki evde jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan 4 şüpheliden, dün (pazartesi) sevk edildiği adliyede, yaşı küçük olduğu için pedagog eşliğinde ifadesi alınan 16 yaşındaki Aleyna A. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

Evli, bir çocuk babası Adem Maral, geçen 8 Haziran'da, ortağı olduğu Şehzadeler ilçesi kırsal Güzelköy Mahallesi Gabriköprü Mevkisi'ndeki hindi çiftliğinde, el ve ayakları bağlanmış halde komşuları tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, Maral'ın başından av tüfeğiyle vurulduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu belirlendi. Ayrıca olay yerindeki incelemede, birden fazla kişiye ait parmak ve ayak izleri tespit edildi. Maral'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

OTOMOBİLİ ALAŞEHİR'DE DAĞLIK ARAZİDE BULUNDU

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öldürülen Maral'ın 35 KZP 19 plakalı aracının kayıp olduğunu,

çiftlikte bekçi olarak çalışan A.Ç.'nin de (Aykut Çapkın) (26) ortalıklarda olmadığını tespit etti. Maral'ın otomobilindeki GPS'i takibe alan jandarma, aracın Alaşehir ilçesinde bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine Manisa'dan Alaşehir ilçesine giden yol güzergahındaki kamera kayıtları incelendi. Şüpheli A.Ç.'nin (Aykut Çapkın) yanında kız arkadaşı olduğu ileri sürülen Aleyna A. (16) ile yol aldığı ve aracı bir süre sonra Alaşehir'de dağlık bir arazide terk edip, kaçtıkları belirlendi.

SÜREKLİ İRTİBAT KURDUĞU ÇİFTLİK ÇALIŞANIN İFADESİNE BAŞVURULDU

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, şüpheli A.Ç.'nin sürekli irtibat halinde olduğu çiftlik çalışanı Ö.B.'nin (Özkan Başol) de ifadesine başvurdu. Ö.B., ifadesinde telefonda görüştüklerini doğruladığı A.Ç.'nin kendisine öldürülen Adem Maral'ın kız arkadaşı Aleyna A.'ya nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu iddia edip, onu öldüreceğini söylediğini anlattı.

50 KİŞİLİK ÖZEL EKİP

Soruşturmayı daha da derinleştiren jandarma 50 kişilik özel bir sivil ekip kurdu. Jandarma, şüpheli A.Ç.'nin cep telefonu sinyallerini, sosyal medya hesapları ile banka ve kredi kartı hesaplarını takibe aldı. Şüphelileri yakalama çalışmalarını Alaşehir ilçesinde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, dün (pazartesi) sabah drone, iz takip köpeği ile şüphelilerin otomobili terk ettikleri kırsal Çarıkbozdağ Mahallesi'ndeki dağlık arazide yapılan aramada şüpheliler A.Ç. ve Aleyna A.'yı saklandıkları evde yakaladı. Jandarma, cinayette A.Ç.'ye yardım ettikleri ileri sürülen aynı evdeki şüpheliler K.C.Y. (23) ve S.D.'yi (27) de gözaltına aldı. S.D.'nin aynı zamanda saklandıkları evin sahibi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, Manisalı İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. A.Ç.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde Maral'ı kız arkadaşı Aleyna A.'ya nitelikli cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüphelilerden Aleyna A., jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye çıkartıldı. Pedagog eşliğinde savcılıkta ifadesine başvurulan Aleyna A., sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Diğer 3 şüpheli de işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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4)KALBİNE YENİLEN KIBRIS GAZİSİ, TOPRAĞA VERİLDİ

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde kalp krizinden ölen Kıbrıs gazisi 67 yaşındaki İhsan Balkan, törenle toprağa verildi.

Şair Eşref Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası İhsan Balkan, dün (pazartesi) sabah, evinde geçirdiği kalp krizinden öldü. Balkan için aynı gün Merkez İmam-ı Azam Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Gazinin ailesinin yanı sıra Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, askerler ve vatandaşlar törene katıldı. İhsan Balkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kırkağaç Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Görüntü Dökümü:

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Cenaze namazı askerlerin naaşı taşıması

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ (Manisa),

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5)SAKA KUŞU AVLAYAN SURİYELİYE 7 BİN 200 LİRA CEZA

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, avlanması yasak olmasına rağmen 12 saka kuşu avlayan Suriyeli Sait Sait'e(43), 7 bin 200 TL para cezası kesildi.

Narlı Mahallesi'ndeki Üçyol Kavşağı'nda denetim yapan Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Sait Sait'in kullandığı 46 MR 011 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde arama yapan jandarma, 2 kafes çerisinde, koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan 12 saka kuşu ile av malzemeleri buldu. Durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne bildirildi. Sait Sait'e, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 7 bin 200 TL para cezası verilirken, saka kuşları doğaya bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Otomobil ve kafesler

Kafeslerdeki kuşlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 124 MB

Kaynak: DHA