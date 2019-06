DHA YURT BÜLTENİ-7

1)OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

TUNCELİ'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede, memleketi Osmaniye'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Tunceli'de Geyiksuyu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli olan Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede, 11 Haziran'da PKK'lı teröristlerle merkeze bağlı Pınar Köyü Vezgür Tepe bölgesinde çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin cenazesi Tunceli'de yapılacak törenin ardından uçakla Adana'ya gönderilecek.

ANNESİ VE BABASI VEFAT ETMİŞ

12 Nisan'da nikah kıyan ancak hala düğün yapmadığı öğrenilen Ökkeş Ede'nin anne ve babasının da daha önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şehit Ökkeş Ede'nin cenazesi Osmaniye'de bugün ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

'CAN VERMEYE HAZIRIZ'

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede, sosyal medya adresi Facebook'ta hain darbe girişimi ile ilgili yaptığı paylaşımda vatan için can vermeye hazır olduğunu yazdığı ortaya çıktı. Şehidin paylaşımı şöyle:

'Türk Silahlı kuvvetlerinin mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. 15.07.2016 tarihinde devletimize ve milletimize karşı yapılan saldırıları hain,alçak ve bir o kadar da nefretle kınıyor aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu hiç bir zaman unutulmamalıdır ki, Türk askeri her daim aziz milleti ve devleti için el ele yılmadan terör, terör yandaşları ile mücadelede kararlılık içersinde olacaktır. Milletimizin refahı, devletimizin bekası adına can vermeye her daim hazırız.'

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Osmaniyeli Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede (27) ve Kütahyalı Uzman Jandarma Çavuş Emre Üçkan'ın (23) birlikte çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı. Şehit iki arkadaşın birlikte samimi silah arkadaşı olduğu ve şehit oldukları operasyona çıkmadan önce birlikte fotoğraf çektirdiği öğrenildi.

KAYINVALİDESİNİN EVİNİN ÖNÜNE TAZİYE ÇADIRI KURULDU

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede'nin anne ve babası daha önce vefat ettiği için, nikah kıydığı ancak düğün yapmadığı eşi Ayşe Ede'nin annesi Asiye Demir ile yaşadığı evin önüne taziye çadırı kuruldu. 1 Eylül'de düğün yapacağı öğrenilen şehit Ökkeş Ede ve eşi Ayşe Ede'nin düğün salonunu tuttukları belirtildi. Mevlana Mahallesi'ndeki taziye evi ve evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatılırken, çok sayıda vatandaş da şehidin ailesinin acısını paylaşmaya geldi.

2)HASTANEDEN KAÇAN BABA- OĞUL, KOVALAMACAYLA YAKALANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları otomobille polisten kaçmak isterken kaza yapıp yaralanan baba- oğul, tedavi gördükleri hastaneden kaçtı. Otomobil kiralayarak, izlerini kaybettirmeye çalışan baba- oğul, ikinci kez polisle girdikleri kovalamaca sonunda yeniden yakalandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçen hafta yaşanan olayda Burhan Ş. (45) ile oğlu Batuhan Ş. (20), çaldıkları otomobil ile polisten kaçmak isterken elektrik direğine çarparak, kaza yaptı. Yaralanan baba- oğul, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak ikili, dün öğle saatlerinde hastaneden kaçarak, otomobil kiraladı. Ardından da İnegöl'e gitti.

Burada polis ekiplerince fark edilerek, 'dur' ihtarında bulunulan baba oğul, yeniden kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobilden inip yaya olarak kaçmak isteyen ikili, kısa sürede yakalandı.

Kovalamaca sırasında düşerek bacağında kırık oluşan Batuhan Ş., İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan baba Burhan Ş. ise emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

3)OTOMOBİL YOL KENARINDAKİ 2 KİŞİYE ÇARPIP, MARKETE DALDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bekleyen Sercan Karacadal (21) ile Doğanay Kurumlu'ya çarptı. Daha sonra bir markete dalan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazada Sercan Karacadal yaşamını yitirdi, Doğanay Kurumlu yaralandı. Kaçan sürücü ve araçtaki 3 kişi ise polis tarafından yakalandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kadıoğlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. B.Ş.'nin kullandığı 34 BKS 825 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarındaki marketin önünde bekleyen Sercan Karacadal ile Doğanay Kurumlu'ya çarptı. Karacadal ve Kurumlu çarpmanın şiddetiyle savrulurken, otomobil ise önce elektrik panosuna çarptı sonrasında marketin içine girdi. O sırada markette bulunan Hasan Tekinaslan ve oğlu Arda kazadan son anda kurtuldu.

B.Ş. ile aynı otomobilde bulunan 3 kişi kazanın ardından olay yerinden yaya halde kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Sercan Karacadal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı Doğanay Kurumlu ise ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bacağında kırık olduğu tespit edilen Doğanay Kurumlu tedaviye alındı. Polis kaçan otomobil sürücüsü B.Ş. ile diğer 3 kişiyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

'ÖLÜMDEN DÖNDÜK'

Market sahibi Hasan Tekinaslan, "Saat 01.30 sıralarında oğlumla marketin kasasının arkasında otururken, birden bir gürültü duyduk. Marketin önünde bulunan elektrik panosundan alevler yükselirken, bir aracın marketimizin içerisine daldığını gördük. Masaya da çarpan otomobil, bizi sıkıştırdı. Oğlumla ben ölümden döndük. 250 bin lira maddi kaybımız var. Gencecik iki gencimizden biri hayatını kaybederken, diğerinin de ayağı kırıldı. Kazadan sonra araç içerisinde bulunan 4 kişi arkalarına bile bakmadan kaçtı" dedi.

4)HAK-İŞ'İN BOLU'DAN ANKARA'YA YÜRÜYÜŞÜ İKİNCİ GÜNÜNDE

HİZMET-İŞ Sendikası'nın, Bolu Belediyesi'nde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' ikinci gününde devam ediyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adaylığı döneminde, 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağı sözünü verdi. 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine, 22 Nisan'da son verildi. İşten çıkarılan işçiler, 50 gün önce, Bolu Belediye binası önünde oturma eylemi başlattı. İşçilerin 49 gün boyunca devam eden eylemlerinin ardından dün Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başladı. Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe dün gece mola verildi. Yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi dün ulaşılan Çaydurt mevkiinde sabah 09.00'da yeniden toplandı. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, burada yaptığı açıklamada, "CHP'li belediyeler özellikle işçilerin herhangi bir siyasi görüşüne bakmadan seçimlerden hemen sonra Türkiye genelinde işten atmalar başlattı. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Dün, yağmurda, çamurda, karda, fırtınada yürüyen 50 gündür eylemlerine devam eden işçi arkadaşlarımız belediyelerden makam istemiyor, koltuk istemiyor. Aşırı derecede bir ücret de istemiyor. Bunlar sadece çoluk ve çocuklarına götürecek bir rızık istiyor. Hepsinin bir aile düzeni var, hepsinin okuyan çocukları var, kiraları var. Şu anda ekmek bulamayacak durumda olan işçi kardeşlerimiz var. Arkalarında dağ gibi bir Hak-İş Konfederasyonu var, Hizmet-İş Sendikası var. Onları hiçbir zaman mağdur etmedi, mağdur bırakmadı. Bundan sonra da bırakmayacağız. Biz CHP'ye ve yetkililere sesleniyoruz. Gelin bir an önce bu garibanları işine geri alın. Bunlar sabahlara kadar şehrin çöpünü, pisliğini temizleyen insanlar. Bunlar şehrin mimarları. Bunlar olmadan yol yapamazsınız, su getiremezsiniz. Bunlar olmadan elektrik getiremezsiniz. Lütfen bu arkadaşlarımızı derhal işlerine geriye iade edin. Bu sendikal baskılara son verin. Eğer son vermediğiniz takdirde Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikamız eylemlerine sonuna kadar devam edecektir." dedi.

Yaklaşık 250 kişi açıklamanın ardından yeniden Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne doğru yola koyuldu.

5)TOP MODEL BAR REFAELİ ANTALYA'DA

ANTALYA'da bugün düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show'un açılış defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacak İsrailli top model Bar Refaeli, kente geldi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'den tarifeli direkt uçuş ile Antalya'ya gelen Bar Refaeli'yi, Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Eraslan Ongun karşıladı. Antalya Havalimanı CIP çıkışında karşılanan Bar Refaeli, güzelliğiyle olduğu kadar sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Çizgili pantalon, kot gömlek giyen Refaeli'ye, çiçek verildi. Dilek Eraslan Ongun'un "Yolculuğunuz nasıl geçti" sorusuna "İyi ve güzel geçti" karşılığını veren Refaeli, ardından kalacağı Regnum Carya Otel'e gitti.

Ünlü manken, bugün düzelenecek Dosso Dossi Fashion Show açılış defilesinde, 4 giysi tanıtacak. Podyumda Refaeli'ye, Türk mankenler Özge Ulusoy, Deniz Akkaya'nın yanı sıra, Miss Turkey 2015 Ecem Çırpan, Miss Turkey 2016 Buse İskenderoğlu, Miss Turkey 2017 Pınar Tartan ve Miss Turkey 2018 Şevval Şahin eşlik edecek.

