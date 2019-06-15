DHA YURT BÜLTENİ - 7

Sınava yetişemeyince gözyaşlarına boğuldu

ESKİŞEHİR'de Yükseköğretim Kurumu Sınavı'na (YKS) adaylar polis ekiplerince sıkı aramadan geçirilerek alındı. Sınava Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde girmek için gelen Rümeysa Akaya, ailesiyle koşmasına rağmen yetişmeyince gözyaşlarına boğuldu. Akaya, üzüntüden sınav kağıdını yırtıp ailesiyle üniversiteden ayrıldı.

Eskişehir'de YSK birinci oturumuna girmek isteyen adaylar erken saatlerinde sınav merkezlerinin önüne geldi. Giriş polis ekiplerince sıkı aramadan geçirilen adayların sınava giriş belgeleri de salon görevlilerince kontrol edildi. Saat 10.00'da sınav merkezlerindeki kapılar kapatılarak 10.15 itibariyle Temel Yeterlilik Testi başladı.

KOŞTU AMA YETİŞEMEDİ

Sınava Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda girecek olan Rümeysa Akaya, saat 10.00 sıralarında ailesiyle kampüs içerisinde koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Kendisine yanlış binanın tarif edildiğini kaydeden Akaya, koşarken "Saçma sapan oradan, oraya gönderiyorlar beni. Maf ettiler beni, sınava girsem bile ne çözeceğim şimdi. On kere sordum, doğru yer dedilerö şeklinde sitem etti. Üniversitenin özel güvenlik personelinin yardımcı olduğu Akaya, sınav binasına kapılar kilitlendikten sonra geldi. Polis saatin dolduğunu ve içeri alamayacağını söyledi. Gözyaşlarına boğulan Akaya, "Güvenlik beni başka bir binaya yönlendirdi, onun için buraya kaldık, sınava giremedimö dedi. Gözyaşlarını tutamayan Rümeysa Akaya, üzüntüsünden sınava giriş belgesini yırtarak ailesiyle birlikte kampüsten ayrıldı.

AİLELERİN SINAV HEYECANI

Çocuklarını sınava getirilen velilerin de adaylar kadar heyecanlı oldukları gözlendi. Bahçede oturarak dua okuyan velilerden Yılmaz Yalınlı, "Oğlum sınava giriyor, bizde bahçede onun çıkması beklerken dua okuyoruz. En az onun kadar heyecanlıyız. Sınava çok iyi hazırlandı, umarım istediği gibi bir sonuç alırız "dedi. Sınava giren arkadaşına destek olmak için gelen Şenay Şenkaya da onun kadar heyecan yaptığını belirterek şunları söyledi:

"En yakın arkadaşım Esra sınava girdi. Son 5 dakika kulağındaki küpeyi çıkarmaya çalıştık, metal olduğu için almadılar. Ama çok stres yaptı. Zaten koşturarak geldik, yetişemeyenleri görünce çok stres yaptı. Sınava çok stresli girdiö

YSK birinci oturumunda Temel Yeterlilik Testi 180 dakika sürecek.

Görüntü Dökümü:

----------

-Sınava yetişemeyen Rümeysa Akaya

-Ailesiyle birlikte koşması

-Güvenlik görevlisinin yardımcı olması

-Sınav binasına koşması

-içeri alınmaması

-Yanlış binaya yönlendirmelerini anlatması

-Giriş belgesini yırtıp atması

-Sınav merkezine gelen aileler

-Dua edkip Kuran okuyanlar

-Ailelerle röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

====================

Sınava giren torununa 'okuduğu' suyu veremeyince üzüldü

Antalya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren torununa Kuran'dan dua okuduğu suyu veremeyen Necmiye Atik, üzülerek okuldan ayrıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen ve 2 milyon 528 bin 110 adayın başvurduğu 2019 YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Antalya'da saat 08.00'den itibaren trafikte sınav hareketliliği başladı. Aileler, çocuklarını sınava gireceği okullara girebilmek için adeta diğer sürücülerle yarıştı. Öğrenciler saat 09.00 itibariyle sınıflara alınmaya başlandı. Kapıda polis tarafından üst aramasından geçirilen öğrencilerin alyans, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü için kullanılan boncuklu-boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka, basit piercing, şeffaf pet şişe içerisinde su ile sınava girmelerine izin verildi.

OKUDUĞU SUYU VEREMEDİ

Aileler çocuklarını kapının önünde uğurladıktan sonra sıcak hava nedeniyle okulun dışındaki gölgeliklerin altına sığındı. Nuray Atik isimli kadın ise okulun kapısının önüne iki şişe su ile geldi. Suyu içeriye giren torununa vermek istediğini belirten Atik'i polisler içeriye alamayacaklarını söyledi. Atik, suyun okunmuş olduğunu belirterek, "Kuran'dan dua okuduğum suyu torunuma vermek istedim. Suyu veremediğim için üzüldüm" dedi.

KOŞARAK SINAVA YETİŞENLER OLDU

Engelli bir öğrenci de 09.55'te okula, yanında bir arkadaşıyla geldi. Sınav yeri üst katlarda olduğu için öğrenciye arkadaşının refakat etme isteğine görevliler bir süre izin vermedi. Engelli öğrencinin tek başına yukarıya çıkamayacağını gözlemleyen görevliler, öğrencinin arkadaşıyla sınıfa kadar gitmesine izin verdi.

BİR ÖĞRENCİ SINAVA GİREMEDİ

İçeriye girişlerin saat 10.00'da sona erdiği sınav öncesi birkaç öğrenci ise koşarak sınava yetişti. Kapıdaki polisler son dakikalarda yetişmeye çalışan öğrencilere bağırarak koşmalarını istedi. Saat 10.01'de gelen bir öğrencinin ise sınava girişine izin verilmedi. Geç kalan öğrenci, polisin uyarısının ardından sinirli bir şekilde okuldan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

-Sınav için gelen öğrenciler ve Ailelerinin görnütüsü

-Üst aramasından görüntü

-Kolye ve takı gibi aksesuarların alınması

-Öğrencilerin sınav için koşarken görüntüleri

-Geç kalıp sınava alınmayan bir öğrencinin görüntüsü

-Okunmuş suyu torununa veremeyen Nuray Atik le röp

-Kapatılan kapının görnütüsü

429 MB// 3.56 SN HD

Haber: Hasan DEMİRBAŞ Kamera: Emrah GÜL ANTALYA

====================

Foça'da Jandarma Teşkilatı 180'inci yaşını kutladı

İZMİR'in Foça ilçesinde denizde, havada ve karada gerçekleştirilen etkinliklerle, Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü için dün (cuma) Foça'da bir dizi etkinlik yapıldı. İlk olarak helikoptere binen askerler, ilçe merkezi semalarında tur attı. Helikopterdeki 4 asker, halatlarla sarktı. Askerler, gökyüzünde Türk bayrakları açtı. Jandarma dalış timi ise denizde bayrak açtı. Foça Demokrasi Meydanı'nda konser düzenlendi. Şef Astsubay Kıdemli Başçavuş Hayrettin Balaban'ın yönetimindeki 20 kişilik Foça Jandarma Okul Komutanlığı Bando Orkestrası sahne aldı. Konser vatandaşlara keyifli zaman geçirtti. Üç saat sahne alan orkestra, Türk Halk, Türk Sanat ve Pop Müziği eserlerini seslendirdi. Foça Demokrasi Meydanı'nı dolduran yaklaşık 300 kişi, gönüllerince eğlendi. Konser, İzmir Marşı ile sona erdi. Yoğun alkış üzerine orkestra üyeleri, 'Erik Dalı' parçasını bir kez daha çaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

Foça Demokrasi Meydanı konser görüntü

Meydanda oynayan, dans edenlerden görüntü

Denizde bayrak açan jandarma dalış timinden görüntü

Havada helikoptere asılı halatlarla bayrak açarak askerlerden görüntü

Haber- Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

=================

Toprağın altından çıkarılan kediyi kurtaran itfaiyecinin mutluluğu

Düzce'de toprak altındaki deliğe giren yavru kedi itfaiyeciler tarafından kurtarılırken, itfaiyecilerin sevinci kameraya yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Uzunmustafa Mahallesi 848 Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde evlerine giden 2 kadın etraftan kedi yavrusu sesi geldiğini duydu. Kadınlar yaptıkları aramada kediye rastlayamadı, ancak kedi yavrusu sesinin artarak devam ettiğini fark edince durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri çevrede yaptıkları incelemede otların altındaki yerden kedi sesinin geldiğini gördü. Toprağın altındaki deliğe giren kedi itfaiyeciler tarafından çıkarıldı. İtfaiye erinin kediyi çıkardıktan sonra ki sevinci ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yavru kedi Düzce Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------

İtfaiye erinin toprağı elleriyle kazarken görüntüsü (Vatandaş kamerası)

Kedinin çıkarılma ve itfaiye erinin sevinme anı detaylar

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

===================

Aksaray'da YKS heyecanı

Aksaray'da Yürkseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler de dışarıda heyecanla beklemeye başladı.

Üniversite adayları, yaklaşık 1 saat önce sınava girecekleri okulun önüne gelip beklemeye başladı. Kalem, peçete, cüzdan, saat, kolye ve küpe gibi eşyaların alınmadığı sınavda, öğrenciler, güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Plastik su şişelerin üzerindeki etiketler, öğrencilerin metal tokaları, yüzük, kolye ve kemerler çıkartıldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de dışarıda dualar okuyarak beklemeye başladı.

Görüntü Dökümü

-----

Sınava giren öğrencilerden detaylar

Öğrencilerin aranması

Dışarıda bekleyen velilerden detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

================