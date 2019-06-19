DHA YURT BÜLTENİ-7

ARAKLI'DA SELİN NEDEN OLDUĞU HASAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI (EK)

1)BAKAN SOYLU, SON DURUMU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından afetin son durumuna ilişkin açıklamada bulunan Bakan Soylu, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini, kayıp 6 kişinin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Sel ve heyelan sonucu bölgede 7 binanın sel sularına kapılarak yerinden söküldüğünü aktaran Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Sel bölgede ağır tahribata neden oldu. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Bu daha sonra 3 vatandaşımızın daha hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Burada 4-5 günce yağmur yağış etkili olmuştu. Gerek DSİ gerek belediye ekiplerimiz, burada çalışıyorlardı. Tamda öğle molası verdikleri vakitti. Hemen şu karşıda bir köy bakkalı diyebileceğimiz bir yerde yemek yiyerek, istirahat ederken bu sel onları burada yakalamış oldu. 4 kullanılan, 3 de yarı kullanılan içinde kimsenin olmadığı, toplam 7 bina sel tarafından yerinden sökülerek götürüldü. Ancak temelleri kaldı. Arazide arkadaşlar tarafından aramalara hala daha devam ediliyor. 280 arama kurtarma ekibimiz Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, şu anda bu hattı boylu boyunca arıyor. Şu an da ulaştığımız vefat sayısı 4 oldu. Biraz öncede 1 kişiye daha ulaştık. Verilerimize göre, 6 kişimiz daha kayıp. Bu 6 kişi konusunda yoğun şekilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. "

'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI'

Sel ve heyelanda bölgede hasar tespiti çalışmaların başlatıldığını ve gerekenin yapılacağını da kaydeden Bakan Soylu, "Hasar tespiti noktasında da çalışmalar başlatıldı. Hemen arkamızda bulunan okul da selden ciddi şekilde etkilenmiş durumunda. Buradaki hasarın giderilmesi için arkadaşlarımız gerekli tespitleri yapacaklar. Vatandaşlarımızın da hasarları tespit edilerek gereği yerine getirilecektir. Çok geçmiş olsun. Bu coğrafyada bu tür sel ve heyelanlar oluyor. Gerekli tedbirler alınıyor. Tabi en tepeden gelen selin ve heyelanın verdiği yüklenmeyle bu ağızda böyle bir felaketle karşılaştık. Geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

PAKDEMİRLİ: 3 GÜN YAĞIŞ VAR, EMNİYETLİ YERLERE GİDİN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, "Son 5 gündür bölge için gerekli uyarılar yapılmıştı. 'Bu bölgeyi terk edin. Daha yükseklere gidin' şeklinde. Zaman zaman bu uyarıları almada eksikliklerimiz oluyor. Ama bazen bu felaketi hissedemeyebiliyorsunuz. Şimdi olan oldu. Bundan sonra dikkat etmeliyiz. Çünkü 3 gün daha yağış bekleniyor. Havanın güneş olmasının bizi aldatmaması lazım. Burada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ben vatandaşlarımıza daha emniyetli yerlere gitmelerini şiddetle öneriyorum. 3 gün daha yağış var. Ne geleceğini bilmiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Bakan Soylu açıklaması

Bakan Pakdemirli açıklaması

Haber-Kamera: Selay SAYKA-TRABZON/DHA

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2)ALEVLER CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst katındaki daire alevler içinde kaldı. Alevler ve yaşanan panik anı cep telefonu ile görüntülendi. Edremit Hamidiye Mahallesi 517. Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Evde yaşayanlar ve dumanları gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir amaçlı 112 ambulansı sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Daire Amirliği'ne bağlı 4 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Alevlerin daireyi sarması ise cep telefonu ile görüntülendi. Büyük panik yaşanan yangında yaralanan olmazken, dairede maddi hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

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-Apartmanının 5. katında alevler içinde kalan daireden cep telefonu görüntüleri (2.55Dk)

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(BALIKESİR),

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3)HIRSIZLAR, TOLGAHAN BEBEĞİN 500 TL'SİNİ ÇALDI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde gündüz vakti bir apartmanda 3 daireye giren hırsızlar, evlerin altını üstüne getirdi. Hırsızlar, dünyaya yeni gelen Tolgahan Bebek için kumbarada biriktirilen 500 TL'yi çaldı.

Olay dün Ergenekon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı Köylüm Apartmanı'nda yaşandı. Saat 17.00 sıralarında binaya giren hırsızlar, tüm ev sahiplerinin dışarıda olduğu 4'üncü kattaki evlerin kapılarını levye ile kırarak içeri girdi. Değerli eşya veya para bulabilme ümidi ile yatak odası başta olmak üzere her yeri didik didik arayan hırsızlar, evlerin altını üstüne getirdi. Kısa bir süre önce torunu Tolgahan'ı kucağına alarak dede olma sevinci yaşayan İsmet K.'nın evine de giren hırsızlar, aradıklarını bulamayınca Tolgahan Bebek için kumbarada biriktirilen 500 TL bozuk parayı çaldı. Akşam 20.00 sıralarında evine gelen bir apartman sakini tarafından farkedilen hırsızlık olayı sonrası adrese çağırılan polis, hırsızların yakalanması için parmak izi çalışması yapıp çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Levye ile kırılan kapı ve kilitin görüntüsü

Hırsızların dağıttı evde odaların görüntüleri

Yerdeki eşyalar

SÜRE: 01'17" BOYUT: 138 MB

Haber: Okan ÇALIŞKAN - Kamera: TARSUS(Mersin),

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4)İSLAHİYE'DE, KİRAZ HASADI BAŞLADI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 300 dekarda üretimi yapılan kirazın hasadına başlandı.

Amanos dağlarının eteklerinde yer alan Koççağız, Köklü, Kabaklar, İdilli, Hasanlök, Kayabaşı ve Tandır mahallelerindeki 300 dekarlık alanda kiraz hasadı başladı. Bu yıl yüksek verimle dekar başına 500 kilo ile 1 ton arasında ürün elde edilmesi üreticiyi sevindirdi.

Koççağız Mahallesindeki arazisinde kiraz hasadına başlayan çiftçilerinden Mehmet Keyifli, organik olarak yetiştirilen ve ilgi gören kirazın kilosunun 5-6 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

Mehmet Keyifli, 200 ağaçlık bahçesinden bu yıl 5 ton kiraz hasadı yapmayı beklediğini söyledi. Bölgede yetiştirilen kirazların tamamen organik olduğunu belirten Halil Akkaya ise hasadını yaptıkları ürünlerine çevre illerden çok talep geldiğini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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Koççağız mahallesi

Kiraz bahçesi

Hasad yapılırken

Üretici Mehmet Keiyli ile röp

Üretici Mehmet Keyifli'nin hasad yapılırken türkü söylemesi

Hasadı yapılan kiraz pazarlanırken

Mahalle Muhtarı Halil Akkaya ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 454 MB

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5)KADIN DOKTORU DÖVEN 2 KIZ KARDEŞE 1 YIL 10'AR AY HAPİS CEZASI

EDİRNE Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları bölümünde görevli Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz'ı döverek yaraladıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Songül (38) ve Zümrüt Üzümkoparan (21) kardeşlere mahkeme 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Mahkeme, Zümrüt Üzümkoparan'ın cezasını ertelerken, Songül Üzümkoparan'ın cezasının ertelenmesinin yer olmadığına karar verdi.

Edirne'de 2018 yılının Şubat ayında babalarının ölümüyle ilgili sorumlu tuttukları, Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Çıkmaz'ı görevi sırasında hastane içinde döverek yaralayan Songül ve Zümrüt Üzümkoparan kardeşler olayın ardından tutuklandı. Haklarında 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'kasten yaralama, tehdit, görevini yaptırmamak' suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 12 Nisan 2018 günü ilk duruşmasında sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Davanın karar duruşmasına sanıklardan Songül Üzümkoparan, doktor Tuğba Çıkmaz'ın avukatı ile Sağlık Bakanlığı avukatı da hazır bulunurken, sanıklardan Zümrüt Üzümkoparan katılmadı.

'PİŞMANIM'

Doktor Tuba Çıkmaz'ı darp ettiği için pişman olduğunu söyleyen Songül Üzümkoparan, "Tuğba Hanım'a babamızın sağlık durumunu sorduk. O da bize, 'Babanız 75 yaşında ölürse ölsün' dedi. Olaylar bu yüzden yaşanmıştır. Pişmanım."dedi.

Sanık avukatları, doktorun darp edilmesine ilişkin sanıklar Songül ve Zümrüt Üzümkoparan'ın kamera görüntülerine göre doktorla 30- 40 saniye boyunca normal bir şekilde konuşurlarken, bir anda olayın meydana geldiğini savundu. Avukat, sanıkların ağır tahrik altında hareket ettiklerini ileri sürdü. Dr. Tuba Çıkmaz'ın avukatı, olayın olumsuz sonuçlarının halen müvekkili üzerinde devam ettiğini ifade ederek, sanıkların alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını talep etti. Sağlık Bakanlığı vekili de sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

AĞIR TAHRİK İNDİRİMİ

Sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme, sanıklar Üzümkoparan kardeşlerin Dr. Tuba Çıkmaz'a karşı işlediği, 'kasten yaralama' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl hapis, eylemin kamu görevlisine karşı işlenilmesi nedeniyle cezanın yarı oranında artırılarak 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Mahkeme, sanıkların eylemi ağır tahrik sonucu gerçekleştirdikleri anlaşılarak sanıklar hakkında 'haksız tahrik' indirimi ve 'takdiri indirim nedenleri' uygulayarak, sanıkların cezasını 1 yıl 10 ay 15 gün olarak kararlaştırdı. Mahkeme, Zümrüt Üzümkoparan'a verilen hapis cezasının ertelenmesine karar verirken, Songül Üzümkoparan'ın cezasının ertelenmesinin yer olmadığına karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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(Arşiv)

Hastaneden genel detay

Sanıkların adliyeye getirilişi

Güvenlik kamerası darp anı

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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6)AKSARAY, TURİZMİN YENİ GÖZDESİ

AKSARAY, Kapadokya bölgesinin başlangıcı olmakla birlikte Ihlara Vadisi, Hasan Dağı, Narlı Gölü, kilise gibi tarihi yerleri nedeniyle son yıllarda kültür turizmin gözdesi haline geldi. Kentteki tarihi ve turistlik yerlerde fotoğraf tutkunu Zeki Seferoğlu, tarafından havadan görüntülendi.

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, tarihi ve doğa güzellikleri nedeniyle yılda 1 milyona yakın turistin kente geldiğini belirtti. Kapadokya'nın başlangıcı olması nedeniyle özellikle Ihlara Vadisi'nin ilgi gördüğünü belirten Doğan, şunları söyledi:

"Her yıl başta Ihlara Vadisi olmak üzere yer altı şehirleri, kervansarayları, doğal ve tarihi güzellikleriyle çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Ihlara Vadisi, Hasandağı, Narlı Göl, Selime Katedrali, Kızıl kilise, Yüksek Kilise gibi tarihi ve doğal güzellikler buraya gelen insanları kendine hayran bırakıyor. Son dönemlerde özelikle fotoğraf sanatıyla uğraşanlar bu noktada Aksaray'ı önemsiyorlar. Bununla beraber son dönemlerde önemli çalışmalar yapılıyor. Öne çıkan mekanlarla ilgili turlar düzenleniyor. Tarihi ve doğal güzellikleri havadan drone ile çekilmesi ve fotoğraflanması bu güzelliklerin daha da iyi görünmesine sebep oldu."

Özel bir şirkette çalışan fotoğraf tutkunu Zeki Seferoğlu, boş zamanlarını kentin tarihi ve turistik bölgelerini insansız hava kamerasıyla, fotoğraf ve videolarını çekip, memleketini tanıtmaya çalışıyor. Fotoğraf tutkusunun 10 yıl önce başladığını ifade eden Seferoğlu, "Aksaray Belediyesinin açtığı fotoğraf yarışmasında 1'inci oldum. Fotoğraftan sonra da drone ile çekim yapmaya başladım. 3 aylık zaman diliminde hafta sonları Hasandağı, Ihlara Vadisi, Yüksek Kilise, Narlı Göl, Kızıl kilise, Selime Katedrali gibi önemli tarihi yerlerin gün batımına yakın saatlerde havadan kuş bakışı çekimlerini gerçekleştirdim. Bu çekimlerimi sosyal medyada paylaştım ve çok olumlu tepkiler aldım. Şimdi Türkiye'nin dört bir tarafından fotoğraf tutkunları Aksaray'a gelerek tarihi yerleri fotoğraflıyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Tarihi ve turistik yerlerin havadan görüntüsü

Kültür Müdürü röp.

Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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7)KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 8 GÖZALTI

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 423,56 gram metemfetamin, 7,81 gram bonzai ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 ay süren teknik takibin ardından belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. 157 polisin katıldığı operasyonda, 19 adreste arama yapıldı. Narkotik dedektör köpekleri eşliğinde yapılan aramalarda 423,56 gram metemfetamin, 7,81 gram bonzai ele geçirildi. Ayrıca 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 29 tabanca fişeğine el konuldu. Operasyonda Y.T., Y.K., M.E., B.G., A.G., V.Y., A.B.Ö. ile Ş.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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Yapılan operasyonun polis kamera görüntüsü

Diğer görüntüler

Süre: 0.53 Boyut: 24 MB

Haber- Kamera: KAYSERİ- DHA

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