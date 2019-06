DHA YURT BÜLTENİ - 7

Terme'de sağanak sel ve heyelana yol açtı (1)

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle sel ve heyelanlar meydana geldi, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı. Bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Terme ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış sel ve heyelanlara yol açtı. İlçede dereler taştı, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Bazı mahalle yolları ulaşıma kapanırken, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanıyıor. Şiddetli sağanak yağışın sürdüğü ilçeye belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Görüntü Dökümü

---------

Sel ve heyelan detayları

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN SAMSUN,

=====================

Araklı'daki sel felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen, 7 kişinin öldüğü sel felaketinde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarına bugünde devam edildi. 321 kişilik ekibin arama-kurtarma, yol açma ve enkaz kaldırma çalışması yürüttüğü sel bölgesi askeri helikopterle havadan taranıyor.

Trabzon'da salı günü etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu yükselen sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Selin ardından başlatılan arama çalışmalarıyla 7 kişinin cansız bedenleri bulundu, Cengiz Cevahir (16), Mahmut Köseoğlu (39) ve Helim Köse (78) ise kayboldu.

HAVADAN, KARADAN ARANIYORLAR

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp 3 kişiyi arama çalışması bugün yeniden başladı. Trabzon'un yanı sıra bölge illerden gelen AFAD, AKUT, UMKE ekipleri, Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 31 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de çalışmalara eşlik ediyor. JAK timleri botla açıldıkları dere yatağında sondalama yöntemi ile kayıplardan iz arıyor. Kayıp kişilerin yakınlarının umutlu bekleyişi de sürüyor. AFAD'a ait Samsun'dan getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor. Arama- kurtarma çalışmalarına 321 kişilik ekip sürdürüyor.

Bu arada Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri de selde yakınlarını kaybedenlere psikolojik destek veriyor.

Görüntü Dökümü

----------

-Kayıp vatandaşları arama tarama çalışmalarından görüntüler

-Çamlımtepe köyne giden yolun trafiğe açılmasına yönelik çalışmalardan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Tolga SAĞLAM TRABZON,

====================

Tüfekle vurulan çiftçi: Benim ve ailemin can güvenliği yok

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Kazım Karakaş'ı (57), kooperatif seçimleri nedeniyle aralarında tartışma yaşanan H.T., tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Olayın ardından H.T.'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren, Karakaş, "Beni bu hale getiren adamın serbest kalmasına anlam veremiyorum. Beni öldürmek için tüfekle kasten iki el ateş etti. Benim ve ailemin can güvenliği yokturö dedi.

Malkara'nın Karaidemir Baraj Sulama Kooperatifi 2'inci başkanı olan ve çiftçilik yapan Kazım Karakaş, önceki yaşadığı gün kırsal Hacısungur Mahallesi'ndeki tarlasına gitti. Tarlada çalışan Karakaş, traktörüyle evine dönerken aralarında daha önce kooperatif seçimleri nedeniyle tartışma yaşadığı H.T., tarafından otomobille önü kesildi. Aynı mahallede yaşayan Karakaş ile H.T., bir süre tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından traktörüyle seyir haline geçen Karakaş'a H.T., otomobilinden aldığı tüfekle yakın mesafeden ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Açılan ateşte saçmaların yüzü ve vücuduna isabet etmesiyle yaralanan Karakaş, silah sesleri üzerine gelenler tarafından kanlar içinde bulunup, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedavi edildi.

Karakaş'ın şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan H.T.,soruşturmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

'BENİM VE AİLEMİN CAN GÜVENLİĞİ YOK'

Kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin olmadığını söyleyen Kazım Karakaş, "Hacısungur Mahallesi yolunda tarlamı dolaşmaya gitmiştim. Tarladan yola çıkarken benim yolumu kesti. O otomobilinden indi, ben de traktörümden indim. Onunla yolda ağız dalaşı yaşadık. Daha sonra ben traktörüme bindim tam gidiyordum. O bana arkamdan 2 el ateş etti ve beni bu hale getirdi. Beni bu hale getiren adamın serbest kalmasına anlam veremiyorum. Kendisi beni öldürmeye kast etti. Beni öldürmek için tüfekle kasten iki el ateş etti. Benim ve ailemin can güvenliği yokturö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

-Yaralanan Kazım Karakaş'ın olayı anlatması

-Karakaş'ın sarılı yüzü ve vücudundan detaylar

-Saldırı sırasında kullanılan traktörler

-Traktörlerdeki saçma izleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),-

===================

Kayseri'de şofben hırsızı tutuklandı

Kayseri'de, yeni yapılan binadan 12 şofben çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Halil K. (39) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Melikgazi ilçesi Şeker Mahallesinde yeni yapılan binadaki dairelerine bakmak için gelen ev sahipleri, şofbenlerin çalındığını fark etti. Ev sahipleri durumu polise bildirdi. Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, 12 şofbenin Halil K. tarafından çalındığını belirledi. Halil K. polis tarafından evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çalıntı 12 şofben ele geçirildi. Halil K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

----------

-Zanlının adliyeye çıkarılışı

-Genel detay

Süre: 46 saniye-88 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

====================

MAKÜ'de mezuniyet töreni

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden (MAKÜ) mezun olan 6 bin öğrenci için tören düzenlendi. Mezuniyet töreni sonrası şarkıcı Resul Dindar konser verdi.

Yapımı tamamlanan Spor Toto MAKÜ Stadı'nda düzenlenen mezuniyet törenine Vali Hasan Şıldak, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Emniyet Müdür Arif Çankal, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan Vali Hasan Şıldak, mezun olan gençlerin yaşadığı heyecanı kendilerinin de yaşadığını söyledi. Şıldak, "Bütün gençlerimize başarılar diliyorum. Mezuniyetleri hayırlı olsun. Üniversiteler bilim yuvalarıdır. Mehmet Akif Ersoy Üniversite'miz 2006 yılında kurulan genç bir üniversite olmasına rağmen adımlarını hızlı atan, gerek bilimsel gelişim, gerek fiziki ve altyapı anlamında hızlı adımlarla yürüyen, adeta koşan bir üniversite" dedi.

MAKÜ Rektörü Adem Korkmaz, "Bugün öğrenci velilerimiz ve yakınları, akademik ve idari personelimiz, mezun öğrencilerimiz ve sevgili Burdurlu hemşehrilerimiz için çok özel bir gün. Bugün velilerimizin gurur günü. Emeklerinin karşılığını gördükleri bir gün. Bu başarı sizin başarınız. Sevgili öğrenciler sizler bu ülkenin aydınlık yarınlarının teminatı olacaksınız. Atatürk tüm ümidini gençlere bağlamıştır ve Cumhuriyet'i sizlere emanet etmiştir. Amacınız sadece geçiminizi sağlayacak gelir elde etmek değil, 1000 yıllık kardeşliğimizi de yaşatmak ve bu kardeşliği ülkemizden başlayarak halka yaymak için çalışmaktır. Aileleriniz sizler için büyük fedakarlık yaptı. Sizlerin nitelikli şekilde yetişmesi için tüm imkanlarını kullandılar. Bu yüzden birçok sorumluluk yüklendiniz. Gençler çok değerli ailelerinizin huzurunda sizlere mutluluk ve başarı diliyorum" diye konuştu.

Okulu birincilikle bitiren öğrencilerin yaş kütüğüne plaka çakmalarının ardından Dr. öğretim üyesi Mustafa Kılınç tarafından mezun öğrencilere MAKÜ mezuniyet yemini ettirildi ve kepler havaya atıldı. Bölümlerini birincilikle bitiren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediye verildi. Mezuniyet töreni Resul Dindar'ın konseriyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

----------

Törene katılanlar

Geçit töreni

Konuşmalar

Plaka çakılması

Ödül töreni

Konserden detay

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

=====================

Volkan Konak Mersin'i salladı

Mersin'de sahne alan sanatçı Volkan Konak, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Mezitli Belediyesi tarafından antik liman kenti Soli Pompeiopolis ile güneş enerjisinin önemine dikkat çekmek için bu yıl 9'ncusu düzenlenen Soli Güneş Festivali kapsamında sahne aldı. Soli Arena'da düzenlenen konsere Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, modacı Barbaros Şansal katıldı.

Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserde eski ve yeni albümünden sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren sanatçı, gördüğü ilgi karşısında oldukça şaşırdığını söyledi.

'Mimoza Çiçeğim', 'Divane Aşık Gibi', 'Göklerde Kartal Gibiydim', 'Cerrahpaşa' gibi şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren sanatçı zaman zaman şiir okudu. İki saat sahnede kalan Konak, hayranlarına esprilerle ve şarkılarla dolu bir gece yaşattı.

Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları veren Konak "Ülkeme bahar gelmiş. Mis kokuyor dünya. Çamaşırlarımız aynı güneşte kuruyor. Evimizin kapısını aynı rüzgar aşındırıyor. Neyi paylaşamıyoruz? Dolayısıyla biz kardeşiz. Eğer yere düşersek birbirimizi bizler ayağa kaldıracağız. Hangi takımı tutarsanız tutun, nüfus kağıdınızda ne yazarsa yazsın bana ne? Ben gözlere bakarım. Herkesi kucaklıyorum. Hangi ideolojiden olursanız olun. Herkes aynı şeyi düşünse hayat ne kadar sıkıcı olurdu. İyi ki farklı düşüncelere sahibiz. Doğrusuda budur. Bu yüzden biz şarkı söyleriz. Söylerken de hayatımızı verircesine şarkı okuruz" dedi.

Konser sonunda Belediye Başkanı Tarhan, sanatçıya çiçek verdi. Volkan Konak, hayranlarının alkışları eşliğinde konserini sonlandırdı.

Görüntü Dökümü

---------------

-Volkan Konak konserinden görüntüler

-Konseri izleyenlerin şarkılara eşlik etmesi

-Modacı Barbaros Şansal'ın şarkılara eşlik etmesi

-Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Volkan Konak'a sahnede çiçek vermesi

(BOYUT: 308 mb) (SÜRE: 2,44 dk)

Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/MERSİN,

=====================

Balıkçı barınağında patlama: 1 yaralı (2)

AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sahildeki balıkçı barınağında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Fatih Aksu'nun hastanedeki ilk müdahalesinin ardından sevk edilmesi kararlaştırıldı. Ambulans helikopter, Fatih Aksu'yu almak için Kozlu Şehir Stadyumu'na indi. Fatih Aksu, sağlık ekibi tarafından sedyeyle helikoptere taşındı. Fatih Aksu, tedavisi için Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

ZONGULDAK,