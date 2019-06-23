DHA YURT BÜLTENİ - 7

Şırnak 'ta toprağa gömülü patlayıcılar bulunup, imha edildi

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde güvenlik güçlerinin kullandığı yola PKK 'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı 2 patlayıcı, bulunarak imha edildi.

Güçlükonak ilçesinde güvenlik güçleri, Ağaçyurdu köyü yolunda toprağa gömülü 2 plastik bidon fark etti. Yapılan incelemede, bidonlarda PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcılar olduğu saptandı. Ekipler, güvenlik önlemi aldıktan sonra patlayıcıları, kontrollü şekilde patlatarak imha etti.

Patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

Görüntü dökümü

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Bulunan el yapımı patlayıcılar

Patlayıcıların imhası

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 57 MB

Haber: Sekvan KÜDEN-Kamera: ŞIRNAK,

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Minibüsün çarptığı Gülçin, hastanede öldü

Gaziantep 'te, yolun karşısına geçmek isteyen Gülçin Aslan (9), minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. H.D.'nin kullandığı 27 S 3335 plakalı minibüs, iddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Gülçin Aslan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Aslan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minik Gülçin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu 'na götürüldü. Gülçin Aslan'ın cenazesi, buradaki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan kazanın ardından minibüs sürücüsü H.D., polis ekiplerine teslim oldu.

Görüntü Dökümü

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-Adli Tıp Kurumu

-Gülçin aslan'ın fotoğrafı

-Tabutun cenaze aracına konulması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 83 MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Van 'da 11 ton inci kefali ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde avlanması yasak olan 10 tonu canlı, toplam 11 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar Van Gölü 'ne geri bırakıldı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korunması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürerken, kaçak avcılara karşı da sıkı denetim yapılıyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahan ve Yalındüz mahalleleri arasındaki Bendimahi Çayı kenarındaki iki ayrı noktaya çekilen 800 metre manyat tipi ağ ve yakınındaki kafes tipi bekleme ağı içerisinde 10 ton canlı inci kefali ile çuvallar içerisinde yüklenmeye hazır 1 ton ölü inci kefali ele geçirdi. Canlı balıklar, Van Gölü'ne geri bırakılırken, 1 ton ölü inci kefali ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Behdimahi çayına atılan misina ağı

-Ağda ele geçirilen canlı balıklar

-Jandarma ekipleri balık takılı ağları çıkartırken

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, -



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Bitlis 'te, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlere ait silah, mühimmat, el bombaları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis Valiliği 'nden İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tatvan'a bağlı Sallıva köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin yazılı açıklamasında, hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü unsurlarınca müşterek olarak Bitlis ili Tatvan ilçesi Sallıca köyü kırsalında terörle mücadele harekatı icra edilmiştir. İcra edilen harekat kapsamında 22.06.2019 günü F-16 hava desteği ile toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon icra edilen alanda 3 BTÖ mensubuyla birlikte 2 kalaşnikof silah, 1 Dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 5 Dragunov şarjörü, 50 Dragunov fişeği, 6 kalaşnikof şarjörü, 180 kalaşnikof fişeği, 6 el bombası, 1 dürbün, 3 şemsiye ve muhtelif miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -