DHA YURT BÜLTENİ - 7

Lüks otellere komşu çardaklarda bedava tatil

Antalya'da lüks otellere komşu olan çardak ve obalarda ücretsiz tatil sezonu bu yıl da açıldı. Çardaklarını kuran vatandaşlar, otomobil akülerinden aldıkları elektrikle ihtiyaçlarını karşılıyor.

Antalya'da çoğunlukla 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde denize sıfır oba ve çardaklar bu yıl da kuruldu. Aksu ve Serik ilçelerinden gelen onlarca kişi, her yıl olduğu gibi sahil bandına kendilerinin yaptığı derme çatma çardaklarda yaz mevsimini geçiriyor. Bazı çardaklarda uydu anteninden güneş enerji paneline teknolojinin her imkanının bulunduğu dikkati çekerken bazılarında ise zorunlu ihtiyaçlar dışında hiçbir şey olmadığı görüldü. Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar günün 24 saatini burada geçirirken, işi olanlar gündüz saatlerinde ayrılıp akşam yeniden çardaklarına dönüyor. 500'ün üzerinde ailenin yaşadığı tahmin edilen sahilde vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını araçlarının aküsünden karşılıyor.

Uzun yıllardır yazları tatil için çardakları tercih ettiğini belirten Fatih Çan, en büyük sıkıntılarının su ve tuvalet olduğunu söyledi. Genelde yakın çevredeki ilçelerden vatandaşların geldiğini belirten Çan, ücretsiz tatil yaptıklarını ifade etti.

Ankara'da öğretmenlik yapan ve tatil için ailesinin yanına gelen Emine Küçükkurt, her yaz çardakta tatil yaparak huzur bulduğunu söyledi. Çardakta internet ve teknolojiden uzak kaldıklarını ve dinlendiklerini anlatan Küçükkurt, "Burada huzur var. Çocuklarım sanal dünyadan uzak, doğayla bütünleşiyor. Otellerden güzel burası. Çocuklarım doğayla, yıldızla burada tanışıyor. Betondan uzaktalar. Elektrik olmasa da olur" dedi.

Nadir Küçükkurt ise içme sularının zaman zaman sıkıntı yaşattığını, ona rağmen buradaki tatilin vazgeçilmez olduğunu söyledi. Çöplerinin zamanında toplandığını ifade eden Küçükkurt, otomobilin aküsünden aldıkları elektrikle sadece cep telefonlarını şarj ettiklerini söyledi.

ÇANAK ANTENLİ TELEVİZYON

Çardak yerine traktör römorkunu dizayn eden Mevlüt Göksu ise römorkun yanına hem otomobilini hem sandalını yerleştirdi. Otomobilin aküsünden aldığı elektrikle televizyonu çalıştıran Göksu, eşi Nesrin Göksu ile gün içinde ocakta pişirdikleri Türk kahvesini de içmeden yapamıyor. Sabahları erken uyanıp denize açılarak balık tuttuğunu ifade eden Göksu, gün boyu dinlenip komşularla sohbet ettiğini söyledi. Nesrin Göksu ise denizi sevmediğini, eşi istediği için her yıl geldiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

Çardaklardan drone görüntüsü

Denize girenler

Çardakların yakın plan görüntüsü

Çardaklarda yaşayanlarla röportaj

Çardakta yaşayan bir kadının Türk kahvesi pişirmesi

Detaylar

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

(ÖZEL)- Yolcu otobüsündeki kaçaklar için şoföre kişi başı 1415 lira ceza

Kahramanmaraş Şehirlerarası Otogarı'nda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 7 kaçak yakalandı. Ankara'ya gitmek istedikleri belirlenen kaçakları taşıyan yolcu otobüsünün şoförüne kişi başı 1415 lira olmak üzere 9 bin 905 lira para cezası uygulandı.

Otogar polisleri, şüphe üzerine Gaziantep'ten gelen bir yolcu otobüsünden inen yolculardan bazılarının kimliklerini kontrol etti. Kontrollerde, Afganistan uyrkulu 7 kişinin, Türkiye'ye yasa dışı yollarla geldikleri ve Ankara'ya gitmek istediklerini belirlendi. Kaçaklar gözaltına alındı.

KİŞİ BAŞI 1415 LİRA CEZA

Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen kaçaklar, işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Otobüs şoförü İsmail B.'ye de kaçakları taşıdığı için kişi başı 1415 lira olmak üzere toplam 9 bin 905 lira para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polis noktasındaki Afganlar

Polis noktasından çıkarılmaları

Otobüsten çantalarını almaları

Polis minibüsüne bindirilmeleri

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 273 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Fuhuş şebekesine suçüstü operasyon: 2'si kadın 5 gözaltı

Karaman'da otomobillerde kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında 'çavuş' lakabı ile tanınan Mehmet D.'nin ise bir lisede memur olduğu öğrenildi.

Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Mehmet D. (50), Hasan Hüseyin D. (53) ve Erdal Y.'nin (46) yabancı uyruklu kadınları kente getirdiği ve para karşılığında kadınlara fuhuş yaptırdığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan polis, kentin en işlek caddelerinden birinde müşterilerle fuhuş pazarlığı yapan Mehmet D., Hasan Hüseyin D., Erdal Y. ile Azerbaycanlı Hatavan M. ile Havva C.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 'çavuş' lakablı Mehmet D.'nin kentteki bir lisede memur olarak görev yaptığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Şüphelilerin ekip otolarına bindirilmesi

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,

Sokak hayvanları için tasarlanan 'dostluk aparatı' yaygınlaştırılıyor

Bayburt'ta üniversite öğrencisi Muhammed Badur'un öğrenim bursu geliriyle sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik içerisine mama konulan plastik borulardan tasarladığı yemlikler, Bayburt Üniversitesi'nce geliştirildi. 'Dostluk aparatı' adı verilip kentte yaygınlaştırılması hedeflenen uygulamayla; bittikçe kendini yenileyen mamanın kaba dolmasıyla, sokak hayvanlarının rahat şekilde beslenmesine olanak sağlandı.

Bayburt Üniversitesi'ne öğrenim gören Muhammed Badur, eğitiminin yanı sıra kendisini sokak hayvanlarına adadı. Badur, öğrenimi sırasında devletten aldığı bursu, sokak hayvanları için harcıyor. Plastik borularla yaptığı ve 'dostluk aparatı' adını verdiği yemlikleri kentte bazı caddelerin belirli alanlarına monte eden Badur, aparata koyduğu mamayla, sokak hayvanlarının karnını doyuruyor. Uygulama, kent sakinlerinin yanı sıra hayvan severlerin de ilgi odağı oluyor. Bayburt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü de, beğeni toplayan 'dostluk aparatı' uygulamasını geliştirip, bazı eksikliklerin giderilmesi ve sokak hayvanlarının aparatı daha rahat kullanabilmeleri için çalışma başlattı. Çalışmalarla, mamaların borulardan taşmaması amacıyla yapılan ilk prototiplere mama kapları monte edildi. Kampüs alanında pek çok noktaya konulan ve kentte de yaygınlaştırılması hedeflenen uygulamayla; bittikçe kendini yenileyen mamanın kaba dolmasıyla, sokak hayvanlarının rahat şekilde beslenmesine olanak sağlandı.

'EKSİKLİKLERİ GİDERDİK'

Üniversitenin öğretim görevlisi Dr. Cansu Tutkun, dünyada binlerce sokak hayvanının açlıktan yaşamını yitirdiğini ve açlık sorununun sokak hayvanlarının ölümlerinin en büyük sebeplerinden biri olduğu söyledi. Tutkun, "Sokak hayvanlarının bu durumuna ilişkin öğrencilerimizden Muhammet Badur 2017'de sokak hayvanlarını beslemek için kendi imkanları ve burslarıyla bir aparat tasarladı. Başta bu aparatlarda özellikle mamaların dışarıya taşması veya aparatların ağaca monte edilirken bazı problemlerin yaşanması gibi bazı problemler vardı. Daha sonra Bayburt üniversitesi olarak 'Dostluk aparatı' adını verdiğimiz bu aparatın geliştirilmesi ve eksiklerinin giderilmesi açısından bir proje geliştirdik. Proje kapsamında boruları ve alttaki mama kaplarını tekrardan tasarlayarak bu eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Hayvan dostu bir üniversite olarak kampüsümüze de bu aparatlardan yerleştirdik. Amacımız sokak daha çok hayvanının faydalanması için şehrimizin ve ülkemizin birçok bölgesine bu aparatlardan yerleştirmeye çalışmaktır" dedi.

'SERİ ÜRETİME GEÇMEYİ HEDEFLENİYORUZ'

Mama aparatlarında seri üretime geçilerek daha çok hayvanın faydalanmasını istediklerini amaçladıklarını belirten akademisyen Dr. Murat Çolak da, "Bu proje sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen bir projedir. Bizler de üniversite olarak, bu projenin dostluk aparatı ismini verdiğimiz mama kalıbının mama tepsisi kısmının tasarlanması, prototip imalatının geliştirilmesi konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Yaptığımız projelerde hem tasarım aşamasında hem de prototip imalatı aşamasında öğrencilerimiz görev aldı. Sonrasında bu geliştirdiğimiz prototipleri saha uygulamalarına tabii tuttuk. Performans analizlerini belirleyebilmek adına tasarımlarda meydana gelen eksikleri prototipler üzerinde ve saha çalışmaları üzerinde anlamaya çalıştık. Bu tasarımlarımız seri imalata geçtiği zaman il bazında ve ülke bazında da yaygınlaştırmaya çalışacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Mama aparatı detayları

Köpeklerin mamalardan beslenmesi

Konuşmalar ve detaylar

BOYUT: 514 MB

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, -

En küçük cins tavuğun fiyatı normallerinin 10 katı

Dünyanın en küçük tavuk ırkı olarak bilinen Malezya kökenli 'serama', son yıllarda Türkiye'de hobi olarak tavuk besleyenlerin vazgeçilmezi oldu. Yetişkinleri ortalama 250 gram olan serama, ağırlık olarak 10'da biri olan normal bir tavuğun 10 katı fiyatına satılıyor.

Türkiye'de hobi olarak taviuk besleyen vatandaşların son 5 yıldır gözdesi, dünyanın en küçük tavuğu olarak bilinen seramalar oldu. Ağırlıkları ortalama 250 gram olan tavuklar yılda ortalama 50 yumurta veriyor. Bu özelliği nedeniyle, seramalar, az bulunuyor.

Hobi olarak tavuk yetiştiren Göksel Bayrak, "Çiftliğimde bu ırka ait olan horozlardan biri 2 yaşında, yumurtacı yemleri ile beslendiği için normalde biraz daha iri ve 300 gram ağırlığında. Bu tavuklar ortalama 250 gram ağırlığa sahip oluyor. Serama ırkı genellikle Amerika ve Malezya'da bulunur. Malezya'dakiler daha küçüktür. Malezya kökenli seramanın puanlaması, sadece bu ülkede yapılıyor. Özel hakemleri ve özel kulvarları vardır" dedi.

'HOBİCİLERİN GÖZDESİ'

Ticari amaçla kullanılmayan ırkın, hobi olarak besleyenlerin gözdesi olduğunu belirten Bayrak, "Ben koleksiyoncuyum. Dünyanın en küçük horozu dendi ve gidip yerinde gördük. Hoşuma gitti, koleksiyonumda olmasını istedim. Hobi amaçlı üretilir ve elde bulundurulur. Hobicilerin gözdesidir. Ticari olarak kullanılmamaktadır. Yumurtası zaten yılda 50 tanedir, yemeye kıyamıyoruz. Etinden de 250-300 gram bir hayvandan ne kadar faydalanılabilir. Bu sebeplerle ticari olarak tercih edilmiyor. Pazarda yaygın olarak satılan tavuklar 50 lirayken, Malezya seramalar ortalama 500 liraya satışa sunulur. Piyasada yer alan tavukların 10'da 1'i gramajında, fakat fiyat olarak 10 katı" ifadelerini kullandı.

Irkın üretim koşulları hakkında da bilgiler veren Göksel Bayrak, "Eğer üretimi yapılmak istenirse, makinede yüzde 80'in üzerinde nem olması gerekir. Normal tavuklarda 37.7 derece olan kuluçka sıcaklığı, bu ırkta 38'in üzerinde olmalıdır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Tavuk ve horozdan detaylar

-Normal bir horoz ile yan yana gelişi

-Hobici Göksel Bayrak ile röportaj

Süre: 3.57 Boyut: 444 MB

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,

Önce lastiklerini kontrol etti sonra bisikleti çaldı

Konya Büyükşehir Belediyesinin 'Güle oynaya camiye gel' kampanyasına katılarak 40 gün boyunca camiye gidip, bisiklet almaya hak kazanan 8 yaşındaki Ramazan Emir Türkyılmaz'ın bisikleti çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, şüphelinin çalmadan önce bisikletin lastiklerini kontrol etmesi dikkat çekti.

Olay, 9 haziranda saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi bulunan bir apartmanda meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesinin 'Güle oynaya camiye gel' kampanyasına katılarak 40 gün boyunca Meram Kayım Kaya Camisine giderek bisiklet almaya hak kazanan Ramazan Emir Türkyılmaz'ın bisikleti, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından çalındı. Apartmana giren şüpheli, Türkyılmaz'ın bisikletinin lastiklerini kontrol ettikten sonra bisikleti alarak kayıplara karıştı. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------

Şüphelinin bisikleti kontrol etmesi

Şüphelinin bisikleti alması

Şüphelinin bisiklete binerek apartmandan uzaklaşması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

Süt ürünlerinin zararı yok

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Koluman, son günlerde kamuoyunda süt ve süt ürünlerinin zararlı olduğuna yönelik açıklamalar olduğunu, bunların gerçeği yansıtmadığını aksine sütün sağlıklı bir ürün olduğunu söyledi.

Süt ve süt ürünleri konusunda kamuoyunda olumsuz gündemler yaratıldığını kaydeden ÇÜ Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Koluman, beslenme uzmanları ve diyetisyenlerin süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi konusunda tavsiyelerde bulunduğunu belirtti.

Hayvansal ürünlerin doğanın insanlara bahşettiği mucizevi bir ürün olduğunu anlatan Prof. Dr. Koluman, "Düşünün bir bebek doğuyor ve ona paketi içerisinde taze sunabileceğiniz anne sütü var. Anne sütünün önemini artık bütün dünya biliyor. Aynı şekilde hayvanlar da taze taze her gün bir fabrika gibi ne verirseniz verin, kendisinden de katarak size süt veriyor. Sizin sağlıklı yaşamanız, bebeklerin büyümesi, gençlerin sağlıklı bir yetişkin olması, hamilelerin yaşlıların hastaların sürekli ve kolay bir şekilde ulaşabileceği ürünler bunlar. Hayvansal protein dediğimiz yumurta, et ve süt sağlıklı kalabilmemiz için çok önemli. Yıllarca kırmızı et hedefe konmuştu, şimdi sıra süte geldi. Süt konusunda bazı olumsuz söylemler var. Ancak güncel bilgilere baktığımız zaman bilim adamları Özellikle yaşlılarda menopoz döneminde, kemik erimesi olmaması için belli bir dönemden başlayarak dengeli miktarda süt ve süt ürünlerini tüketmeniz lazım. Bunlar yoğurttur, ayrandır, peynirdir, pastörize ya da sterilize süttür" dedi.

'BU TÜR SÖYLEMLERE BAKMAYIN'

Avrupa ve Amerika'da insanların her öğünde sofralarında süt ve yoğurt bulundurduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Koluman, şunları söyledi:

"Bunu hem kahvaltıda hem öğle yemeği hem de akşam tüketiyorlar. Türklerin ürettiği mucizevi bir üründür yoğurt. Besinlerin sindirim sisteminde Emilimini arttırdığı için sağlıklı beslenmek isteyen herkese yoğurt tüketilmesi öneriliyor. Biz bunu ayran şeklinde de tüketebiliyoruz ve bunları dengeli tükettiğimizde sağlıklı bir şekilde yaşlanabiliyoruz. Cilt güzelliği, kemik sağlığı, vitamin sağlığı açısından çok değerliler. Ancak Birisi çıkıyor mesela bunların içerisinde kalsiyum olmadığını ya da zararlı olduğunu söylüyor. Bu tür söylemlere çok bakmamak, aldanmamak gerekiyor. Süt ve süt ürünlerine, özellikle yerli ve milli olarak üretilen ürünleri tüketme açısından gerekli özeni göstermesi her yaşta mutlak surette tüketmesi gerekiyor. Zaten ülkemiz süt ürünleri açısından oldukça zengin. Kaynakları doğru değerlendirmemiz lazım. Süt sektörü şuan biraz sıkıntılar yaşasa da ben inanıyorum yakın vadede bu sorunların tamamı çözülecek. Bunlardan en önemlisi anaçların kesime gönderilmesini önleyecek bazı acil politikaların geliştirilmesi, buna bağlı olarak yem gibi, mazot gibi girdi fiyatlarının azaltılması. Çiftçiye bir an önce can suyunun verilmesi lazım. Dışa bağımlı hale gelirsek bedeli ağır olur ve dönülmez noktada oluruz. Bu konuda yetkililerin, kanun yapıcıların, sorumluların çok acil bir şekilde eylem planı başlatması gerekiyor. Dışa bağımlı hale geldiğimizde ne yediğimizi bilmeyeceğiz, anlamayacağız. Kendimiz üretmediğimiz için bunun taze olup olmadığını nasıl üretildiğini bilemeyeceğiz. Dahası dövizimiz dışarı gidecek. Henüz her şey için çok geç değil. Dönülmez noktada değiliz."

Görüntü Dökümü

- Prof. Dr. Nazan Koluman ile röp.

Detay görüntüler

SÜRE: 06'05" BOYUT: 674 MB

Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Bahçede bulunan yavru ebabil koruma altına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan, dünyanın nadir kuşları arasında gösterilen ebabil yavrusu koruma altına alındı.

Çağlayan Mahallesi'nde oturan Mehmet Tömen, evinin bahçesinde yavru bir kuş gördü. Kuş yavrusunu yakalayan Tömen, onun ebabil olduğunu öğrendi. Tömen, Tarsus Belediyesi'ne durumu bildirdi. Bunun üzerine adrese giden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ebabil yavrusunu teslim alıp, Tarsus Hayvan Parkı'na götürdü.

Park ve Bahçeler Müdürü Sevgi Baran, "Gelen ihbarda bir vatandaş bahçesinde ebabil gördüğünü söyledi. Ekiplerimizle birlikte vakit kaybetmeden duyarlı vatandaşımızın adresine giderek yavru kuşu teslim aldık" dedi. Hayvanat Bahçesi Veterineri Fırat Kabayel, "Bu mevsimde bu tür vakalarla sık sık karşılaşıyoruz. Yuvasından ayrılan bazı yavru kuşlar, gelişimlerini tamamlamadıkları için uçamıyor. Dünyanın nadir kuşlarından biri olan yavru ebabili tedavi altına alıp, bir süre misafir ettikten sonra doğaya bırakacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Kuşu bulan Mehmet Tömen konuşurken

Yetkililer kuşu kafeste teslim alırken

Kafesteki kuşun görüntüsü

Mehmet Tömen olayı anlatırken

Hayvanat Bahçesi girişi

Kuş teslim için götürülürken

Kuşu kontrol eden veteriner

Park ve Bahçeler Müdürü Sevgi Baran konuşurken

Veterineri Fırat Kabayel konuşurken

(BOYUT: 130 MB) (SÜRE: 1 DK)

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),