DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KAYSERİ'DE KAYBOLAN KIZLAR JANDARMANIN DİKKATİ SAYESİNDE BULUNDU

KAYSERİ'de kaybolan 2 kız çocuğu, Antalya 'nın Manavgat ilçesindeki yol uygulamasında jandarmanın durdurduğu otobüste bulundu. Kız çocuklarının uygunsuz fotoğraf ve görüntülerini elde ederek, çok para kazandırmak vaadiyle kandırıp Antalya'ya getirdiği öne sürülen V.A. (23) da aynı otobüste yakalandı. Kızlar ailelerine teslim edilirken V.A. ise tutuklandı.

Kayserili 15 yaşındaki 2 kız çocuğuyla sosyal medyada tanışan V.A., çok para kazanmak vaadiyle uygunsuz fotoğraflarını temin etti ve bu fotoğrafları anne ve babalarına vermekle tehdit etti. Kız çocuklarının tehdit ve şantaj yoluyla uygunsuz görüntülerini elde eden V.A., geçen hafta Kayseri'ye gelerek, çocuklarla buluştu. Onlara kendisinin sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan grup ve sayfaların sahibi olduğunu ve internet üzerinden canlı yayına katılıp, soyunurlarsa haftada 30 bin lira kazandıracağını söyledi. Teklifi kabul etmemeleri halinde elindeki fotoğraf ve görüntüleri ailelerine göndereceğini belirten V.A., Antalya'da bir gemi kiraladığını, bu gemiyle Akdeniz'de hem tatil yapacaklarını hem de çok para kazanacaklarını söyledi. Buluşmada V.A., kız çocuklarından birine sarkıntılık suretiyle basit cinsel istismarda bulundu.

TEHDİTLE ANTALYA'YA GETİRİLDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

V.A., 25 Haziran salı günü kız çocuklarına da bilet alarak otobüsle Antalya'ya doğru yola çıktı. Kızlarının eve gelmemesi üzerine aileleri Kayseri'de polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aynı gece sabaha karşı Manavgat'ın Hacıobası yol kontrol noktasında durdurulan otobüste kimlik kontrolü yapan görevliler, iki kız çocuğunun yanlarında aileleri olmadığını fark edince otobüsten indirdi. Yapılan UYAP sorgusunda haklarında aileleri tarafından kayıp başvurusu yapıldığının tespit edilmesi üzerine kız çocukları kendilerini otobüste bulunan V.A.'nın tehdit ederek Antalya'ya getirdiğini anlattı. Otobüsten indirilen V.A. ile kız çocukları Manavgat'ın Çenger Jandarma Karakolu'na götürüldü.

KIZ ÇOCUKLARI YAŞADIKLARINI ANLATTI

Başlarından geçeni ayrıntılı şekilde jandarma görevlilerine anlatan kız çocuklarından sarkıntılık suretiyle cinsel istismara maruz kalan çocuk Antalya Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) götürülerek uzmanlar eşliğinde ayrıntılı ifade verdi. Diğer çocuğun da karakolda pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alındı. Bu sırada jandarma kız çocuklarının ailelerine çocuklarının bulunduğunu haber verdi.

ÇOK SAYIDA KIZIN UYGUNSUZ VE GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

Kız çocuklarını Antalya'ya getiren V.A.'nın şehir merkezinde bir pansiyonda yer ayırttığı belirlendi. V.A.'nın cep telefonunu da inceleyen jandarma, çok sayıda kıza ait uygunsuz fotoğraf ve video olduğunu tespit etti. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla V.A. hakkında 'insan ticareti', 'insan ticareti kapsamında esarete tabi kılmak, kaçırmak ve bir yerden başka bir yere sevk etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık suretiyle cinsel istismar', 'tehdit' ve 'şantaj' suçlarından soruşturma başlatıldı. Jandarma, V.A.'nın cep telefonunda fotoğrafı ve görüntüsü bulunan kızlara ulaşmak için de çalışma başlattı.

Avukatı eşliğinde ifade veren V.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. V.A. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AİLELERDEN JANDARMAYA TEŞEKKÜR

Kızlarını jandarmadan teslim alan aileler ise jandarmaya teşekkür ederek, "Kızlarımızı Allah korudu, yol kontrol noktasındaki görevlilerin dikkati sayesinde kızlarımızın başına kötü bir olay gelmesi engellendi. Çocuklarınıza sahip çıkın, sosyal medya kullanmasını engelleyemiyorsanız bile sık sık ne yaptığını kontrol edin" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

Şüphelinin adliyeye getirilmesi

Manavgat adliyesinden görüntü

Jandarma araçlarından görüntü

102 MB/// 00.55"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

V.A: Veli Aydın

=====================================================

2)2 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KUYUYA DÜŞEN YAVRU KEDİLER KURTARILDI

AKSARAY'da boş su kuyusuna düşen 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fatih Mahallesi'nde boş su kuyusundan kedi sesi duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aparatla yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya düşen 3 yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kediler Aksaray Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------

-Yavru kedilerin kurtarılması

(Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

====================================================

3)AKSARAY'DA BALONLA YOLCULUK

KAPADOKYA'nın başlangıç noktası olan Aksaray'da yerli ve yabancı turistler, özellikle güneşin doğuş saatinde balonla yolculuk yapıyor. Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali ile bölgedeki tarihi ve doğal güzellikleri kuşbakışı seyreden turistler, dönüştü bu anı isterlerse şampanya içerek kutluyor.

Kaya oyma mekanları, kiliseler ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçileri kendisine hayran bırakan, 394 merdivenle inilen 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk yapılmaya başlandı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken balon uçuşları, iyi bir seyir için özellikle güneşin doğuş saatinde tercih ediliyor.

Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Ihlara Vadisi'nin 2019 yılı itibariyle balon uçuş sahasına içine alındığını belirterek,"Ihlara Vadisi 14 kilometrelik hatta Ihlara Beldesi, Belisırma, Yaprak Hisar, Selime hattı ile Güzelyurt ilçesinde balon uçuşları devam ediyor. Bu hafta 6 gün boyunca uçuşlarımız sürdü. Kapadokya bölgesinde ikinci sıcak hava uçuş sahası Aksaray Ihlara vadisi olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Ihlara Vadisi'ni her yıl yaklaşık 500 bin insanın ziyaret ettiğini ifade eden Doğan, " Ihlara Vadisi, ülkemizin en çok ziyaret edilen ören yerlerinden bir tanesidir. Şu an da balon turlarıyla birlikte ilimize gelen turistlerin, vadiyi havadan da görmek için bu turların başlamış olması bizim için çok sevindiricidir" dedi.

Balon uçuşlarını gerçekleştiren Muhammed Kaplan, "Rezervasyonlarımız çok iyi gidiyor. Yeni olmamıza rağmen doluluk oranımız şu anda yüzde 80'ni buldu." dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

Balonun hazırlanması

Turistlerin binmesi

Balonun uçması

-Genel ve detay

Röportajlar

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)

==================================

4)İKİZ BAŞPEHLİVANLARIN HAYALİ KIRKPINAR FİNALİNDE KARŞILAŞMAK

KIRKPINAR tarihine 'ikiz başpehlivanlar' olarak adlarını yazdıran İsmail ve Turan Balaban kardeşlerin en büyük hayali, finalde rakip olmak. İsmail Balaban, "Bu yıl altın kemeri yeniden kuşanıp sevenlerime armağan etmek istiyorum" dedi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2013 ve 2017 yıllarında başpehlivanlığı kazanan 'Sarı fırtına' lakaplı Antalyalı İsmail Balaban ile ikizi Turan Balaban, 1987 yılında Elmalı ilçesinde dünyaya geldi. İkizi Turan ile gençlik döneminde bahçe işlerinde ailesine yardım eden Balaban, güreşe tesadüfen başladığını belirtti. İkiziyle sürekli tarlada çalıştıkları için fiziken güçlü olduklarını, bu nedenle yakın çevresindekilerin kendilerine güreşçi olmaları yönünde tavsiyede bulunduğunu dile getiren Balaban, küçük yaşta elma bahçelerinde hamallık yaparak kazandıkları para ile güreş hayatlarını sürdürdüğünü söyledi.

HAMALLIKTAN BAŞPEHLİVANLIĞA

Kırkpınar'da 2013 yılından itibaren başpehlivanlık kategorisinde güreşen ve çayırdaki hızıyla güreş severlerin ilgisini çeken Balaban, elma bahçelerinden er meydanına başarı hikayesini şöyle anlattı:

"Ailem çiftçilikle geçiniyordu. İlköğretimi köyde tamamladık. Maddi imkansızlıktan dolayı liseye gidemedik. 17-18 yaşına geldiğimizde köyümüzde daha önce güreşenler fiziğimizden dolayı güreşçi olmamızı tavsiye etti. Bağ, bahçe işleriyle uğraşırken güreşe heves ettik. Ailemde güreşçi yok ama babam, amcam izlemeyi sever. İkinci çıktığım turnuvada ikizimle final yaptık. Böylelikle bu işe başlamaya karar verdik."

'İKİZİMLE HAYALİMİZ VAR'

Güreşe başladıkları ilk yıllarda ikizi Turan ile başarılar kazandıklarını anlatan Balaban, daha önce er meydanında baba- oğul, ağabey- kardeş güreşlerinin yapıldığını, ancak ikiz başpehlivanların yer almadığını dile getirdi. Güreşe başladıkları yıllarda 'ikiz başpehlivanlar' olarak tarihe geçmeyi istediklerini anlatan İsmail Balaban, "Bu hayal ile yola çıktık. 2013 yılında Kırkpınar'da ilk başpehlivanlık güreşimde birinci oldum. Bu bizim için büyük bir başarıydı. Her güreşçinin hayali Kırkpınar'da başpehlivan olmaktır. Ben ilk yılımda bu gururu yaşadım. İkizim de gayretle çalışıyordu, 2016'da başpehlivan oldu. İkiz başpehlivan hayalimizi gerçekleştirdik. 2013'ten sonra 2017'de altın kemeri kazandım. Geçen yıl çeyrek finalde elendim. Bu yıl hedefim altın kemeri kuşanıp sevenlerime armağan etmek. İkiz başpehlivanlar olarak Kırkpınar'da final yapmayı hayal ediyoruz" diye konuştu.

'SİZDEN GÜREŞÇİ OLMAZ' DİYENLER ÇOK OLDU

Güreş ve eğitim hayatını bir arada yürüttüklerini vurgulayan Balaban, liseyi açık öğretimden bitirdiklerini anlattı. Üniversite eğitimini tamamlayıp, kardeşiyle yüksek lisans öğrencisi olduklarını aktaran Balaban, doktora yapıp, akademisyen olmak istediğini dile getirdi. Güreşe geç yaşta başladıklarından bahseden Balaban, "Güreşe başladığımızda yaşımız bu spor için çok geçti. 'Bu saatten sonra sizden güreşçi olmaz, zaman harcamayın köyünüze dönün' diyen çok oldu. Bu yola baş koyduk, 'başarılı olacağız' dedik. Azimle, hırsla çok çalıştık. Eğitim hayatımızı devam ettirip, güreşte de başarılar kazandık" dedi.

'FİNALDE KARŞILAŞIRSAK İYİ OLAN KAZANSIN'

Başpehlivan Turan Balaban da Kırkpınar'da ikiz başpehlivan olarak hayallerini gerçekleştirdiklerini, yeni hedefler belirlediklerini vurguladı. Küçük yaştan itibaren ikiz başpehlivanlar olarak tarihe geçtiklerine değinen Turan Balaban, "Yeni hedefimiz Kırkpınar'da ikiz başpehlivanlar olarak final yapmak. Kura çekiyoruz, birbirimizle eşleşme şansımız var. Maçımızı yapacağız, en büyük hayalimiz Kırkpınar'da final yapmak. Finalde karşılaşırsak iyi olan kazansın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

Balaban kardeşlerin antrenmana çıkışı

Kardeşlerin hazırlanması

İsmail Balaban röportaj

Turan Balaban röportaj

Antrenman öncesi güreşçiler (Drone)

Antrenmandan detaylar (Drone)

İsmail ve Turan Balaban'ın güreşmesi

Güreşçiler (Drone)

HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

========================================================

5)LİSENİN BAHÇESİNDEKİ GÜVENLİK KABİNİNDE YANGIN

Bursa Anadolu Kız Lisesi'nin bahçesinde bulunan güvenlik kabininde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Osmangazi ilçesine bağlı İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki Bursa Anadolu Kız Lisesi'nin bahçesinde bulunan güvenlik kabininde, saat 11.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, söndürme çalışması başlattı. Güvenlik kabinindeki yangın, 1 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

-Yangından detaylar

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA

================================

6)DENİZCİLİK BAYRAMI İÇİN KULAÇ ATTILAR

Türkiye Yüzme Federasyonu ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi işbirliği ile 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Urla'nın Karantina Adası'nda açık su yüzme yarışları düzenledi. İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de katılımcılarla birlikte kulaç attı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Türkiye Yüzme Federasyonu ile Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nin bu yıl 7. kez düzenlediği açık su yüzme yarışları, Urla Karantina Adası'nda gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin dört bir yanından 18- 69 yaş arası 126 yüzme sporcusu katılarak 2 bin metre mesafede şampiyonluk için kulaç attı. Bu yıl ilk defa takımların da mücadele ettiği yarışlarda, İzmir protokolünün de katıldığı özel bir yarış düzenlendi. Etkinliğe İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra CHP'li İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Havanın fırtınalı olma nedeniyle denizdeki parkurlar yeniden düzenlenirken, önce protokol yarışı yapıldı. Soyer ve Öztürk'ün de aralarında bulunduğu protokol üyeleri, bota binerek açıkta bulanan başlangıç noktasına götürüldü. Hakemlerinin yarışı başlatmasıyla protokol üyeleri dalgalı denizde kulaç atarken, 35 numarayla yarışan Tunç Soyer, sırt üstü yüzme sitiliyle parkuru tamamladı.

'DENİZDEN YARARLANMAMIZ LAZIM'

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve vatandaşların alkışları eşliğinde denizden çıkan Başkan Soyer, "Biz denize karadan bakıyoruz. Bu kadar büyük bir hazineyi, zenginliği hayatımızda çok içselleştirmiş değiliz. Daha çok denizle buluşmamız lazım. İzmir'de yaşayanların, gençlerin, çocukların daha çok denizle iç içe olması lazım. Bu hedefe doğru çalışacağız. Bugün yüzmemiz bu adımlardan biri. Bugün deniz biraz sertti, başta biraz rica ettim centilmence yarışalım diye ama kimse dinlemedi. O yüzden biraz sonlarda bitirebildik" dedi.

50 metrelik yarışın sonunda dereceye girenlere madalyaları verildi. Türkiye Su Topu Federasyonu İzmir Temsilcisi Uluç Serim yarışı birinci olarak tamamlarken, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, Ekonomi Eski Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım ile İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Müdürü Mehti Bıkmaz da yarışanlar arasında yer aldı.

Protokol yarışının ardından kadınlar ve erkekler kategorisi yarışları fırtınaya rağmen yapıldı. Katılımcılara verilen öğle yemeğinin ardından etkinlik sona erdi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

Yarışlardan görüntü

Tunç Soyer açıklama

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,

===========================================

7)ÇOCUKLAR, KAZDIKLARI ÇUKURDA ÇAMUR BANYOSU YAPTI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Belediye Akademisi Doğa ve Ekolojik okuryazarlık eğitimi kapsamında çocuklar, doğa hakkında bilgilendirilip yürüyüş yaptı. Çocuklar, kazmalarla kazdıkları çukurda ise çamur banyosu yaptı.

Malkara Belediye Akademisinin Ekolojik Okuryazarlık kursunda eğitim ve öğretim gören çocuklar, eğitimleri kapsamında her hafta sonu farklı etkinliklerle bir araya geliyor. Kursun eğitmenliğini yapan TEMA ve İzcilik Federasyonu Malkara temsilcisi Hasan Akçay ile İzcilik Federasyonu Tekirdağ temsilcisi Barış Akçay, bu hafta sonu 20 çocukla birlikte ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Almalı Doğal Yaşam Çiftliği'nde çalışmalarına devam etti. Çocuklar, önce 2 kilometre boyunca doğa yürüyüşü yaptı. Yürüyüş sırasında öğrencilere eğitmenler tarafından doğa hakkında genel bilgilendirme yapıldı. Ardından öğrenciler Uluslararası Çamur Günü kapsamında dere kenarına inerek belirledikleri bir alanda yanlarında getirdikleri kazma ve küreklerle toprağı kazıp kendilerine havuz yaptı. Kazdıkları havuzun içini dereden taşıdıkları sularla doldurup çamur havuzuna çeviren çocuklar, içine de girip çamur banyosu yaptı. Çamur banyosuyla keyifli anlar yaşayan çocuklar, Vücutlarını çamurla kapladıktan sonra güneşte kurumasını bekledi. Çamur banyosunun ardından çocuklar derede kendilerini temizledi. Kahvaltı ve eğlencelerinde yapıldığı etkinlik akşamüzeri son buldu.

Öğrencilerin doğada özgürce oynamanın tadını çıkardıklarını belirten Malkara Belediye Akademisi Doğa ve Ekolojik okuryazarlık eğitmeni Hasan Akçay, "Bu haftaki yapılan çalışmamızda 20 öğrencimiz ile birlikte uluslararası çamur etkinliği gerçekleştirdik. İlk önce öğrencilerimizle birlikte doğa yürüyüşü yaptık. Yaptığımız çamur havuzunda neşeli dakikalar yaşandı. Öğrencilere yüzlerin çamur ile kaplanarak herkesin bir biriyle eşit olduğu bilinci verildi. Toprağın ve suyun önemine dikkat çekildi. Öğrencilerimiz doğada özgürce oynamanın tadını çıkardılar"dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

-Eğitmenler kontrolünde öğrencilerin doğa yürüyüşü yapması

-Öğrencilere bilgilendirme yapılması

-Öğrencilerin yanlarındaki kazma ve küreklerden detay

-Öğrencilerin toprağı kazarak havuz yapmaları

-Havuzun içine su doldurup çamur banyosuna çevirmeleri

-Öğrencilerin çamur havuzunda çamurlanmaları ve oynamaları

-Derede kendilerini çamurdan temizlemeleri

-Çamur banyosundan detay

-Öğrencilerin sevinçlerini aktarmaları

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), -

=============================================