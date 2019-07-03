DHA YURT BÜLTENİ-7

Hazar Gölü'nde su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle birlikte 'Batık şehir' olarak bilinen tarihi yerleşim yerinin kalıntıları ortaya çıktı. Su yüzeyinde görülen surlar ve kale, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Sivrice ilçesindeki Hazar Baba ve Mastar dağları arasında bulunan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip, Türkiye'nin en derin göllerinden Hazar Gölü, mavi ve yeşilin her tonuyla doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Gölde su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan 'Batık şehir' de kendisine hayran bırakıyor. Hazar Gölü'nde 1890'lı yıllarda meydana gelen depremin etkisiyle sular altında kaldığı tahmin edilen binlerce yıllık geçmişi olan 'Batık şehir', çeşitli uygarlıklardan izler taşıyor. Batık şehrin kültürel miras listesine alınması için UNESCO'ya başvuru süreci de sürüyor. Bugüne kadar yapılan sualtı araştırmalarında 11'inci yüzyıla ait kalıntıların yoğunlukta olduğu, ancak arkeolojik buluntulardan 4 bin yıl öncesine ait izler de barındırdığı belirtildi. Batık şehrin UNESCO tarafından tescillenmesiyle bölgenin dalış turizmi açısından cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Batık şehir kalıntılarına yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

HAZAR GÖLÜNDE TEKNE TURU

Bu arada Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hazar Gölü'nün turizme kazandırılması amacıyla gölde tekne turu etkinliklerinin düzenleneceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Batık şehirden drone görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Erkan BAY - Kamera: ELAZIĞ,

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Altınkum Halk Plajı'nda kaçak iskele tepkisi

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'ndeki Altınkum Halk Plajı'na günübirlik tur tekneleri için yaptırılan yüzen iskele, tepkilere neden oldu. Plajda toplanan bir grup, tepkilerini dile getirip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmek üzere kaçak iskelenin kaldırılması için imza kampanyası başlattı.

Marmaris'e 27 kilometre uzaklıktaki 3 bin 760 nüfuslu turistik kırsal Hisarönü Mahallesi'ndeki iki halk plajından biri olan Altınkum'a bir süre önce günübirlik tur tekneleri tarafından, yolcularını rahat bir şekilde alabilmek için T şeklinde bir iskele yaptırıldı. Karadan denize doğru 10 metrelik kısmı ahşap, T'yi ouşturan uç kısmı ise 20 metre uzunluğunda plastik yüzer duba olan iskele tepkilere neden oldu. 250 metre uzunluğundaki, yeşil ile mavinin buluştuğu koydaki 'Altınkum Halk Plajı'nın tur teknelerinin yatırdığı iskele ile işgal edildiğini belirten yöre halkı, durumu Hisarönü Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Taştekin'e bildirip, iskelenin kaldırılmasını istedi. 25 kişilik bir grup, plajda bir araya gelip tekilerini dile getirdi. Eyleme Muhtar Mehmet Ali Taştekin de destek verdi.

Yaptıkları araştırmada iskelenin kaçak olarak yapıldığını belirlediklerini dile getiren Muhtar Taştekin, "Mahallemizin nüfusu yaz aylarında tatilciler ve yazlıkçıların gelmesi ile 6 bine ulaşıyor. Mahallemiz, otel, restoran ve çeşitli diğer işletmelerin işgali altındadır. Bu işgallere bir de Altnkum Hak Plajı eklendi. Halkın denize ücretsiz girebildiği ender yerlerden olan Altınkum Halk Plajı'na, karadan bağlı kaçak yüzen iskele yapılması anlaşılır gibi değil. Plajdadeki, tekneciler tarafından yapılan bu işgali Marmaris Kaymakamlığı, Sahil Güvenlik, Datça Liman Başkanlığı, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi'ne bildirmemize rağmen bugüne kadar bir şey yapılmadı. Çalmadık kapı bırakmamaza rağmen kaçak iskele kaldırılmadı. Çareyi artık Ankara'da arayacağız" dedi.

5 yıldır Hisarönü Mahallesi'nde yaşayan Sinan Öner de "Mahallemizdeki plajlar çeşitli işletmelerin işgali altında. Ücretsiz denize girebileceğimiz ender yerlerden biri Altınkum Halk Plajı. Ancak, buraya da kaçak iskele yapılmış. Ailemizle ile gediğimiz plajdaki kaçak iskeleden günboyu tekneler yolcu indirip, bindiriyor. Eğer herkes kafasına göre bir iskele yapıp, yer işgal ediyorsa bizler de o zaman balıkçı teknelerimiz için özel iskele yapalım. Mahalleli olarak yaşanan bu gelişmelerden çok rahatsız olduk" dedi.

Kalabalık, Muhtar Taştekin'in girişimiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmek üzere, kaçak iskelenin kaldırılması için imza kampanyası başlattıktan sonra, olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Altınkum Halk Plajı'nın hakim bir tepeden görüntü

-Altırkum Halk Plajı'ndaki kaçak olduğu ileri sürülen iskelenin görüntüsü

-Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin röportaj

-5 yıldır Hisarönü Mahallesi'nde yaşayan Sinan Öner röportaj

-Eylemden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Toplam: 8 dakika 56 saniye-646 MB HD görüntü)

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Yaya geçitleri kapatılınca refüjü böyle geçtiler

Çanakkale'de yayaların güvenliği ve trafik akışının devamlılığı için yapılan düzenlemeyle Demircioğlu Caddesi'ndeki 6 yaya geçidinden 3'ü kapatıldı. Bu yaya geçitlerini kullanma alışkanlığı edinenler, yine aynı noktadan refüjün üzerine çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışınca, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bazıları refüje çıkıp inerken zorlandı, bazıları ise dengesini kaybedip düştü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle; 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. Bu karar doğrultusunda Çanakkale Valiliği tarafından 31 Ocak 2019 tarih 2019/01 sayılı İl Trafik Komisyonu Kararı ile yayaların güvenliği ve trafik akışının devamlılığı için bazı yaya geçitlerinin kapatılmasına karar verildi. Çanakkale Belediyesi de ışıklı kavşaklardaki güvenli yaya geçitleri dışındaki alanlarda bulunan yaya geçitlerinde düzenlemeye gitti. Bu kapsamda ilk olarak, boğaz hattında çalışan feribotlardan inen araçların yoğun olarak kullandıkları Demircioğlu Caddesi'nde yaya geçitlerinde düzenleme çalışması başlatıldı. Refüj bulunan caddedeki 6 yaya geçidinden 3'i kapatıldı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları yaya geçitlerinin kapatılmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yıllardır alışık oldukları kapatılan yaya geçitlerinin bulunduğu yere gelen vatandaşlar, açık olan refüjlere duvar örüldüğünü gördü. Bunun üzerine bazıları caddenin iki ucunda ve ortasında açık bırakılan yaya geçitlerine yönelerek, karşıya geçmek için buraları kullandı. Bazıları ise kapatılan alanlardan karşıya geçti. Yaklaşık yarım metre yüksekliğindeki refüje çıkıp, inen vatandaşlar, yolun karşısına ulaştı. Özellikle kadınların refüje çıkarken ve inerken zorlandığı görüldü. Bir erkek ise refüjden inerken, dengesini kaybedip düştü. Bazı kişilerin ise kucaklarında çocukları olması dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar, yaya geçitlerinin kapatılmasına tepki gösterdi. Bu uygulamanın yanlış olduğunu düşünün vatandaşlar ile yaya geçitlerinin kapatılması çalışmasını yürüten görevliler arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Mehmet Baydemir (60), "Bu yapılan uygulamayı mantıksız buluyorum. Tabi ki adım başı yaya geçidi olmayabilir, ama bütün yaya geçitlerinin kapatılması vatandaşa eziyet. Şimdi ben ofise geçmek için iskeleden dönmem gerekiyor. Bu tehlikeli bir durum, ama biraz sonra ben de atlayacağım. Çünkü iskeleye kadar yürüyüp oradan tekrar dönmem biraz daha zor. Şimdilik gücümüz yerinde" dedi.

Gamze Karaoğlan ise "Az önce ben de geçmek istedim. Fakat üzerinden de atlamak istemedim. Bu çok tehlikeli bir şey" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kapatılan yaya geçitlerinden görüntü.

Yaya geçidindeki çalışmalardan görüntü.

Orta refüj üzerine çıkıp atlayanlardan görüntü.

Refüje çıkıp bir süre burada kalan kadından görüntü.

Kucağında çocuğu ile refüje çıkıp inen kişiden görüntü.

Rüfüjden inirken düşen erkekten görüntü.

Mehmet Baydemir ile röp.

Gamze Karaoğlu ile röp.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Ceylanpınar'da 110 bin dekarlık alanda mısır ekimi başladı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde hububat hasadının ardından 110 bin dekarlık alanda mısır ekimine başlandı.

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün tarla şefi Ziraat Mühendisi İrem Tuğba Şen, 530 bini buğday olmak üzere 631 bin 708 dekarlık alanda yapılan hububat hasadının ardından ikinci ürün olarak 6 bin 150 dekarlık alanda slajlık, 102 bin 683 dekarlık alan da dane mısır olmak üzere 108 bin 833 dekarlık alanda ekimine başlandığını söyledi.

İrem Tuğba Şen, Eylül ayında yapılacak slaj hasadından 50 bin ton, Ekim ayında yapılacak dane mısır hasadından yaklaşık 100 bin ton rekolte beklendiğini ifade etti. Şen, slajın tamamının işletmedeki hayvancılık birimlerinde tüketildiğini yine dane mısırın bir kısmının hayvancılıkta değerlendirildiğini kalan kısmının ise ihale yolu ile piyasaya satıldığını söyledi. Mısırın gerek kurum gerekse ülke ekonomisine katkı sunduğunu ve önemli olduğunu anlatan İrem Tuğba Şen, bir ay sürmesi planlanan mısır ekiminde 2 vardiya halinde 100 personelin görev aldığını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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Traktör sürücülerinin araca binişi

Mısır ekimi için harekete geçen traktörler

Konvoy halinde gerçekleşen mısır ekimi

Mısır ekimindengenel detay görüntüler

Şef İrem Tuğba Şen ile röportaj

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 40 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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Karadenizli çırağın sıra dışı bisikleti

Giresun'un Bulancak ilçesinde, oto tamirci çırağı Hamza Yıldırım (18), ilave yapıp, oturma koltuğu ile pedalını 4 metre yükseğe taşıdığı bisiklet tasarladı. Bina ve direklerden destek alıp, demirlerine tırmanarak, çıktığı bisikletiyle sokaklarda turlayan Yıldırım'ı görenler, şaşırıyor.

Bulancak'ta yaşayan, oto tamirci çırağı Hamza Yıldırım, bisikletine ilave yaparak, oturma koltuğu ile pedallarını 4 metre yükseğe taşıdı. Yıldırım, yol kenarlarındaki bina ve direklerden destek alıp, ek yaptığı demirlere tırmanarak, bisiklete çıkıyor. Görenlerin şaşırdığı bisikletle sokaklarda turlayan Yıldırım'ın denge sorunu ise yaşamadığı görülüyor. Yıldırım'ı bisikletle gören bazı kişiler, fotoğraf çektirmek istiyor.

Hamza Yıldırım, hayalini kurduğu sıra dışı bisikleti tasarladığını belirterek, "'Ne yapsam?' diye düşündüm. Aklıma bu ilginç bisikleti tasarlamak geldi. Tüm mekanik aksamını kendim yaptım. Pedal sistemini, zincirini kendim ayarladım. Ortaya böyle bir şey çıktı. Normal bisikletlere binmek beni kesmiyor. Aklıma esti, böyle ilginç bir şey yapmak istedim. Biraz yüksek oldu tabi. Sürmesi kolay değil ama çok keyifli. Bunu herkes süremez. Dengeyi sağlamak zor. Aşağıda 1 milimetre oynasa yukarıda 1 metre oynuyor. İlk başlarda birkaç kez düştüm; ama artık binmek kolay. Yine de çok dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Bisiklet detayları

Bisiklete binmesi

Çevredekilerin bakışları

Hamza Yıldırım ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU-Haluk ŞENTÜRK GİRESUN,

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Bitkin halde bulunan kızıl şahinler tedavi edildi

Şırnak'ta bitkin halde bulunan 2 kızıl şahin tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

Şırnak'ta biri 7, diğeri de 2 ay önce vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 2 kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyonu Acil Müdahale Merkezi'nde veteriner hekim Ferhat Ürgen tarafından tedavileri tamamlanan kızıl şahinler kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kaymakam Çeşmesi köyü bölgesinde doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, yaban hayvanlarının yaralı veya yardıma muhtaç değilse arazide bırakmaları gerektiği uyarısında bulunarak, "Vatandaşlardan talebimiz, yuvalarından uzaklaşan veya anneleri tarafından sahiplenmeyen bu tür yırtıcı kuşlar veya diğer yaban hayvanlarını arazide gördükleri zaman dokunmamalarıdır. Muhtemelen ebeveynleri tekrardan gelip sahipleneceklerdir. Şayet yaralı veya yardıma muhtaçsa doğa koruma şube müdürlüklerine teslim etmelerini istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kızıl şahinlerden detay

Kızıl Şahinlerin doğaya salınması

Kalay'ın açıklamaları .

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 317 MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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Fenalaşan simitçinin yardımına koştular

Bursa'nın İznik ilçesinde sahilde simit satan Uğur Eymez (23) bir anda fenalaşarak yere düştü. Sara nöbeti geçiren simitçiye çevredekiler yardımcı olurken, yere düşen simitleri ise plaj işletmecisi satın aldı.

İznik'te sahilde simit satan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen Uğur Eymez, sara krizine girince imdadına çevredekiler koştu. Simitçinin yere düşen çok sayıda simitleri ise plaj işletmecisi Bekir Uslu tarafından satın alındı. Simitçi gözyaşları içerisinde epilepsi hastası olduğunu söyleyerek, kendisine yardım edenlere teşekkür etti ve simitlerini satın alan plaj işletmecisine sarıldı. Plaj işletmecisi Uslu, "Hepimizin duyarlı olması lazım. İhtiyaç sahibi bir kardeşimize yardım ettiysem, katkı sağladıysam ne mutlu bana" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşların bayılan simitçiye yardım etmesi

-Plaj işletmecisi röp

00: 00: 36 SN - 67,6 MB

Haber/Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),