DHA YURT BÜLTENİ - 7

Siirt'te şehit Jandarma Uzman Çavuş Baran için tören

Siirt'in Eruh ilçesinde dün akşam PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran (25), İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlama töreniyle Kırıkkale'ye uğurlandı. Törene katılan şehidin annesi Pakize Baran oğlunu asker selamıyla uğurlarken, babası Fuat Baran ise gözyaşı döktü.

Eruh ilçesine bağlı Akmeşe köyü kırsalında dün akşam terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürüten güvenlik güçlerine teröristlerce taciz ateşi açıldı. Açılan ilk ateşte Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Askerlerin, ateşe karşılık vermesiyle çatışma çıkan bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan hava destekli operasyon sürdürülüyor.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran için sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ile Kırıkkale'den gelen şehidin annesi Pakize Baran ve babası Fuat Baran, askeri erkan ve silah arkadaşları katıldı. Askerlerin omuzunda katafalka konulan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran için saygı duruşunda bulunuldu. Şehit Baran'ın özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından dua edildi.

ANNESİ ASKER SELAMI DURDU, BABASI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Törene katılan şehidin babası Fuat ve annesi Pakize Baran, oğullarının Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılıp öptü. Tören boyunca asker selamı duran Pakize Baran, "Oğlum söz verdim arkadaşlarına ağlamayacağım. Bayrağını teslim almaya geldim. Hadi kalk gidelim kınalı kuzum" dedi. Gözyaşı döken şehidin babası Fuat Baran ise Vali Ali Fuat Atik'e hitaben şunları söyledi:

"İki torunum, iki oğlum var. Bu uğurda can vermeye hazırlar. Vatan sağolsun, millet sağolsun, ezanlar susmasın" dedi. Törene katılanlar da 'Kahrolsun PKK' sloganlarıyla teröre lanet okudu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere anne ve babasının da bindiği askeri uçakla Kırıkkale'ye uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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Alandan görüntü

Şehit Yasin Baran'nın naaşının görüntüsü

Şehidin ailesinden görüntü

Şehidin annesi ve babası

Şehidin Özgeçmişinin okunması

İl Müftüsünün dualar okuması

Şehidin Babası ve annesinin tabuta sarılması ve konuşması

Tabut başında şehidin annesinin konuşması

Şehidin son yolculuğuna uğurlanması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 647 MB

Haber-Kamera: Turhan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

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Mustafakemalpaşa'ya Tayland'dan gelin geldi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde Tayland'dan Mustafakemalpaşa İlçesi'ne gelin gelen Bangkok'lu Nudkista Suttaduk, geçtiğimiz hafta Mustafakemalpaşalı Efkan Tuğrul'la Türk örf ve adetlerine uygun bir düğünle evlendi. Türkiye'ye gelin geldiği için mutluluk duyan Suttaduk, eşiyle Türkçe pratikleri yaparak dilini de geliştirmeye başladı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'ne Tayland'dan gelin gelen Bangkok'lu Nudkista Suttaduk, Mustafakemalpaşa'nın Koşuboğazı Mahallesi'nde oturan Efkan Tuğrul ile Türk gelenek ve göreneklerine uygun bir düğünle evlendi. Türkiye'ye geldiği için mutluluk duyan ve çok memnun olduğunu anlatan Taylandlı gelin Suttaduk, eşini çok sevdiğini, sadece dil konusunda birbirleriyle pek anlaşamadıklarını belirtti.

Taylandlı gelin Nudkista Suttaduk, Türk yemeklerine alışmaya çalıştığını ancak Tayland yemekleri ile arasında çok farklar olduğunu belirtti. Suttaduk, eşiyle birlikte mutlu bir evlilikleri olduğunu ve Türkiye'yi sevdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Damat Efkan Tuğrul röp

-Taylandlı gelin röp

-Taylandlı gelinin evde çay ikramı yapması

-Toplu fotoğraf çekimi

00: 02: 45 SN – 199MB

Haber/Kamera: Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),

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Bursa'da korkutan yangın

Bursa'da 5 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın anında evde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

Yangın, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıtkı. Evin mutfak kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını farkeden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri apartmanı tahliye ederken itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın anında dairede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü dökümü

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-Cep telefonu görüntüleri

-Yangın çıkan binadan detaylar

Süre: 01.32 Boyut: 171 MB

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Müstakil ev yangında küle döndü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde Kapalı Sopr Salonu yanında bulunan müstakil bir ev yandı. Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde Orta Mahalle Kapalı Spor Salonu yanında bulunan müstakil ev yandı. Akşamüstü saat 18: 30'da çıkan yangın,vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Mustafakemalpaşa İtfaiyesi'nin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Müstakil evde yalnız yaşayan Engin Aydınlar, işten evine döndüğü sırada evini yanmış halde buldu. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezkeni Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin yangını söndüre çalışması

-Yangın genel ve detay görüntüler

Görüntünün süresi ve Boyutu: 00: 01: 57 SN – 141 MB

Haber-Kamera: Hayrettin GÖK/MUDSTAFAKEMALPAŞA/(Bursa),

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Uyuşturucu ticareti yapan kişinin evinde 660 kök kenevir ele geçirildi

Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan kişinin evinde yapılan aramada 660 kök kenevir ele geçirildi.

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesi'nde G.D.'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ihbarıyla harekete geçti. G.D.'nin evinde ve bahçesinde yapılan kontrollerde 4 ayrı bölgeye kenevir bitkisi ekili olduğu ve hasat döneminde olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan kararla şüphelinin ev, eklentileri ve arazisinde arama yapıldı. Aramada özel olarak ekilmiş ve bakımları yapılmış bir kısmı saksılarda yetiştirilmiş yaklaşık 660 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekim suçlarından işlem yapılarak gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Jandarma ekiplerinin bahçeden kenevir köklerini sökmesi

-Ekiplerden detay

-Ele geçirilen kenevirlerin sergilenmesi fotoğraf

Süre: 1.21 dk Boyut: 151MB

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Araçlarda unutulan bu detay gece görüşünü yüzde 60 düşürüyor

Hava koşulları, kalitesi ve yoğun kullanım gibi etkilerle ortalama 3 yılda sararan araç farları, ışık gücünü kaybedip gece görüşünü yüzde 60'a kadar düşürüyor. Periyodik olarak yapılan araç muayenesinden de bu şekilde geçmeyen ya da kusurlu olarak geçen araçlar, trafikte diğer sürücüler ile yolcular için de tehlike arz ediyor. Otomobil farları bin ile 10 bin lira arasında maliyetle değiştirilebilirken 100-150 lira maliyetle temizlenip tekrar güvenli hale getirilebiliyor.

Ülkemizdeki iklim koşulları, sürekli farların açık kalması, parçaların orjinal ya da yan sanayi olmasına göre değişiklik göstermekle birlikte dış yüzeyi ortalama 3 yılda sararan farların aydınlatma, gücü ciddi anlamda düşüyor. Far temizliği sektöründe çalışan ve İlker Kirişçiler, "Türkiye araç farları şartlarında ortalama 3 senede sararıyor. Yağmur, kar ve güneş etkenlerin başında geliyor. Bu sararma sonucunda farın aydınlatma performansı yüzde 60 azalabiliyor. Bu durum gece sürüşlerinde hem kendimizi, hem diğer sürücü ve yolcuları hatta yoldan geçen görülmesi zor hayvanlar için ciddi tehlike oluşturuyor." dedi

BİN LİRAYA DEĞİŞİM, 100 LİRAYA TEMİZLİK

Aydınlatma performansı azalan farların ya değiştirilmesi ya da temizlenmesi gerektiğini belirten Kirişçiler, "Bu farları değiştirmek istediğimizde bin lira ile 10 bin lira gibi bir maliyet karşımıza çıkıyor. Biz en düşük maliyetin onda biri fiyatına farları ilk günkü haline çevirebiliyoruz. Çin'de geliştirilen özel bir teknoloji ile farların yüzeyi temizlendikten sonra kimyasal buharıyla işlem 2-3 dakikada tamamlanıyor. Yani farlarla ilgili oluşan tehlikeler, muayene sorunları küçük fiyatlarla 2-3 dakikada giderilebiliyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kirli farlardan detaylar

-Temizlenme aşamaları

-Araçlardan genel detaylar

-İlker Kirişçi ile röportaj

-Müşteri Göksel Bayrak ile röportaj

Süre: 4.33 Boyut: 510 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Karlı 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zorlu tırmanış

Hakkari'de faaliyet gösteren Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'ne (CİSAD) üye 6 dağcı, hala zirvesinde kar bulunan ve İsviçre'deki Alp Dağlarını aratmayan 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Sümbül'ün zirvesinde çay keyfi yapan dağcılar Hakkari'yi kuş bakışı gören zirvede gece ve gündüz fotoğrafları çekti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç başkanlığında, CİSAD'a üye 6 dağcı, yaz ortasında 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmanış yaptı. Depin Kontrol Noktası'ndan tırmanışa başlayan ve yaklaşık 2 kilometresi karla kaplı Sümbül Dağı'na tırmanan dağcı Naci Ertunç, Azad Ölmez, Emin Noyan, Ahmet Ertuş, Ercan İhtiyatoğlu ve Muzaffer Kaya ilk kamp yerine 6 saatte ulaşabildi. Geceyi burada çadır kurarak geçiren dağcılar, ikinci gün zirve yaptı. Sümbül'ün zirvesinde çay içerek Hakkari'yi kuş bakışı gören zirvede gece ve gündüz fotoğrafları çektiren dağcılar daha sonra kar kütlelerinin üzerinde kayarak inişe geçti.

HAKKARİ'DEKİ DAĞLAR, İSVİÇRE'DEKİ ALPLERİ ARATMIYOR

CİSAD üyesi dağcı Emin Noyan, amaç İsviçre'deki Alp dağlarını aratmayan Hakkari'deki dağları ve doğa güzellileri Türkiye ve dünya kamuoyuna tanıtmak olduğunu belirterek, "Bu kapsamda her yıl yaz ve kış aylarında bir takım etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerimiz büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin bir çok kentinden profesyonel dağcı ve doğasever bu etkinliklerimize katılıp, buranın dağları ve doğasına hayran kalıyor. Özellikle en yakın komşu il Van'dan her yıl birçok dağcı ve doğasever bu etkinliklerimize katılıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sümbül dağına tırmanan dağcıların dronla çekilen yürüyüşü

-Yürüyüşten genel ve detaylar

-Sümbül dağına zirve yapan dağcılar

-Dronla çekilen görüntü

-Sümbül dağındaki kar kütleleri üzerinde kayak yaparak iniş yapan dağcılar

-Dataylar

BOYUT: 525 MB

SÜRE: 4 DK 21 SN

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, -

