DHA YURT BÜLTENİ - 7

Zihinsel engelli Ümmet'ten haber alınamıyor (2)

DAĞLIK ALANDA BULUNDU

Manisa'nın Kula ilçesinde iki gün önce babasıyla tartıştıktan sonra tarladan ayrılan zihinsel engelli Ümmet Gök'ü (37) arama çalışmaları olumlu sonuçlandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 'Havuç' isimli iz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile polis ekipleri katıldı. Kayıp Ümmet Gök, yaşadığı Ortaköy Mahallesi'ne 8 kilometre mesafedeki dağlık bölgede bitkin halde bulundu. Kula Devlet Hastanesi'ne götürülen Gök, tedaviye alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yakınlarıyla tartışıp öfkeyle ayrıldığı için ayağında ayakkabıları bulunmayan Gök'ün, ayaklarına geçirdiği çuvalla yürüdüğü öğrenildi.

Üniversiteli Buse 166 gündür aranıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde 166 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları dağlık alanda devam ediyor. Bölgedeki çalışmalar Buse'nin babası Ahmet Acar'ın, eşine ait aracın parçalarını dağlık alanda bulması üzerine başlatıldı.

Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta yaşanan hortum felaketinde annesi Ayla Akkın Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, Ağva Deresi ve denizden sonra hortumun gidiş güzergahında bulunan dağlık alanda sürdürülüyor. Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. Kadavra köpeği 'Pense'nin de kullandığı çalışmalara Buse Acar'ın babası Ahmet Acar da katıldı.

Kaybolmasının 100'üncü gününde ailesinin isteği üzerine gıyabi cenaze namazı kılınan Kader Buse Acar için baba Ahmet Acar'ın isteği üzerine daha önce kuruyan Ağva Deresi'ndeki balçık alanda yapılan aramalarda, 85 nokta işaretlenmişti.

Bugün ise daha Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar'ın isteği üzerine hortumun geçiş güzergahında arama çalışması başlatıldı. Ahmet Acar, bölgede inceleme yaptığını, eşinin kullandığı araca ait 2 parça bulunduğunu belirterek, arama çalışmalarının bu alanda da yapılmasını talep ettiği söyledi. Acar'ın bu talebi üzerine sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, arama çalışmaları başlattı. Geniş bir alana dağılan ekipler, çalışmalarını özellikle araç parçalarının bulunduğu bölgede yoğunlaştırdı.

Van Gölü'nün saklı cennetleri

Yeşilin ve mavinin tarihle buluştuğu Van, keşfedilmeyi bekliyor. Akdamar Adası'nın yanı sıra Van Gölü kıyısındaki Ağin, Altınsaç ve Deveboynu koyları, görenleri hayran bırakıyor.

Van'ın Gevaş ilçesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasında bulunan koylar, hem coğrafyasıyla hem de tarihi yapılarıyla yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Sadece Van Gölü üzerinde bulunan teknelerle 3 saatlik bir yolculuğun ardından ulaşımın sağlandığı saklı koylar, eşsiz doğası, masmavi suyu, kumsalı ve yeşiliyle turistleri bekliyor. Ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunan koylar, çok az kişi tarafından biliniyor.

Bölgeyi merak eden bir grup ile birlikte Ağin bölgesini gezen Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, İn Mahallesi'ndeki Altınsaç, Deveboyunu ve Ağin'in Türkiye'nin bilinmeyen önemli koylarına sahip olduğunu söyledi. İlçenin sahip olduğu güzellikleri tanıtarak turizme kazandırmak istediklerini, ayrıca çok az kişi tarafından bilinen bölgeye haftanın bir günü tekne seferi yapmayı hedeflediklerini belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Bu bölgede bulunan İn, Altınsaç ve Ağin koyları gerçekten yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı hak edecek kadar güzel. Fakat halen bu bölgeler keşfedilmemiş. Bizim amacımız bu bölgelerle ilgili bir farkındalık yaratmak, Van'a gelen misafirlerimizin buralardan daha fazla istifade etmesini sağlamak. Bu amaçla biz Gevaş Belediyesi olarak yaz aylarında bu bölgelere çok cüzi fiyatlarla haftada bir gün tekne seferi düzenleyeceğiz. Van'a gelen misafirlerimizin tamamının bu güzel ve bakir koyları görmesini sağlayacağız. Bu koylarımızın en güzel yönü yeşilin, mavinin ve beyazın tonlarını görebilmeniz. Bu koylarla ilgili söylenebilecek en güzel cümle, cennetin adeta birer fotokopisi. Hem yerli hem de yabancı turistlerimizi mutlaka bu bakir bölgeleri görmeye bekliyoruz. Bu koylarımıza karayolu ile ulaşım sağlanamamaktadır. Sadece 3 saatlik deniz yolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Karayolu ile ulaşımın olmaması koylarımızın saf, bakir ve temiz halinin muhafaza edilmesine zemin hazırlamıştır."

Belediye'nin sağladığı imkanla Ağın bölgesini görme imkanı bulan 25 kişilik grup ise berraklığın ve mavinin en güzel hali olan sahilde yüzme imkanı buldu. Saatlerce masmavi sularda yüzerek kulaç atan gençler, akşam saatlerine kadar piknik yaparken, kendilerine ulaşım imkanı sağlayan Gevaş Belediyesi'ne ve Murat Sezer'e teşekkür etti.

==================

Sokak hayvanlarının gönüllü koruyucusu oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Gürpınar Van-Et Çok Programlı Lisesi Müdür Yardımcısı Metin Ayşin, gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakıyor. Sokak köpeklerini elleriyle besleyen Ayşin, hastalanan köpekleri de aracıyla hayvan barınağına götürüyor.

Sokak hayvanlarına olan sevgisiyle bilinen Gürpınar Van-Et Çok Programlı Lisesi Müdür Yardımcısı Metin Ayşin, okuldan arta kalan zamanlarında sokak hayvanlarıyla ilgileniyor. Sokak köpekleri için sürekli belli noktalara mama ve et bırakan Öğretmen Ayşin, onlarla yakından da ilgileniyor. Kendi çabalarıyla her ay tavuk kemiği, süt ve kuru mama temin etmeye çalışan Ayşin, hasta olan köpekleri gördüğü zamanda onları kendi aracıyla ilçeden Van'a götürüyor. Ayşin'in bu sevgisine köpeklerde kayıtsız kalmıyor. Aracıyla Ayşin'in geldiğini gören köpekler, ayrılık sonrası uzun süre Ayşin'in otomobilinin peşinden koşuyor. Küçüklüğünden beri hayvanları çok sevdiğini ve hayvanlara baktığını belirten Ayşin, gücü yettikçe de hayvanlara bakmaya devam edeceğini söyledi.

Özellikle belediyelerden ve hayvan severlerden destek istediğini belirten Ayşin, "Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için okulumuzun bahçesinde daha önce sokak köpeklerine baktık. Çünkü öğrencilerimize hayvan sevgisi, doğa sevgisi, insan sevgisi aşılamaya çalışıyoruz. Çünkü hayvanı seven doğayı sever, doğayı seven insanı sever, doğayı seven vatanını sever bu yüzden hayvanları, doğayı sevmemiz gerektiğine inanıyorum. Hayvanlarla paylaşım halinde olmamız gerekiyor. Onların dili yok her birimiz evimizin önüne bir kap su biraz yiyecek bırakırsak kuşlar, köpekler, kediler canlılar bundan faydalanır. Sokak köpekleri bakmam konusunda bana yardımcı olan okul müdürüme, Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve bana yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim" dedi.

Doğa harikası şelale turizmin gözdesi oldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Derebağ Şelalesi, doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

Kayseri'nin önemli turizm değerlerinden birisi olan Yahyalı'daki Derebağ Şelalesi, yenilenen kamelya ve seyir terasıyla hafta sonu yerli turistin akınına uğruyor. Yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen şelale görülmeye değer bir manzara sunarken, suyun aküstik sesi ise ziyaretçisini etkiliyor.

35 yıldır bölgeye gelen yerli turistleri gezdiren Nebi Akkuş, "Derebağ şelalemiz dünyada sayılı şalelerden bir tanesidir. Derebağ, Kapuzbaşı takım şalelerinin bir koludur. Türkiye'nin her tarafından yerli ve yabancı misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Şelalenin suyu yedigöller dediğimiz yerdeki kar suyundan gelmektedir. Şelalemiz tarihi güzelliklerin olduğu bir konumdadır. Bölgemizde daha fazla turist ağırlamak için tanıtıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi.

'BÖYLESİNE ŞELALEYİ İLK DEFA GÖRDÜM'

Derebağ şelalelerini görmek için Trabzon'dan gelen Oktay Çalış ise "Yahyalı'ya bir arkadaşımın tavsiyesi ile geldim. Karadeniz'e Türkiye'nin incisi denir. Ancak, Yahyalı'da bulunan böylesine şelaleyi ilk defa görüyorum. Karadeniz'in her yerini gezdim, böylesini hiç görmemiştim. Cennet'ten bir köşe denilecekse burayı öneriyorum. Doğaüstü olayları burada rahatlıkla görebilmek mümkün" diye konuştu.

Fizyoterapist evinde ölü bulundu

Antalya'da fizyoterapist Funda Alacaoğlu (37), evinde ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı olduğu ifade edilen Alacaoğlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki bir sitenin C blok giriş katında meydana geldi. Bir sağlık kurumunda fizyoterapist olarak çalışan Funda Alacaoğlu'dan haber alamayan komşuları, balkon kapısından içeri girdi. Yatak odasında Alacaoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaşan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşamını yitirdiği görülen Alacaoğlu'nun kalp rahatsızlığı olduğu, tek başına yaşadığı belirtildi.

Bir süre önce eşinden ayrıldığı kaydedilen Funda Alacaoğlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yırtıcı hayvan saldırısına uğrayan yaralı kediye tedavi

Osmaniye'de bahçe gezintisine çıkan ve yırtıcı bir hayvan saldırısı sonucu yaralanan engelli kedi, tedavi edildi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, kedinin 5 yıl önce kendilerine iki ön bacağı kırık şekilde geldiğini, sahiplenerek tedavilerini yaptıklarını önceki gün ise bahçe gezintisine çıktığı sırada hayvanın uğradığı bir saldırı sonucu sol bacak üstünden yaralandığını söyledi.

Bir patisi engelli kalan kedinin, ailenin bir üyesi olarak 5 yaşına girdiğini söyleyen Laçinbala, "Gece bahçede gezintiye çıkan kedimiz, yırtıcı bir hayvan tarafından saldırıya uğramış ve deri bütünlüğü bozulmak kaydıyla 5 santimlik bir yırtık şekillenmişti. Sabah fark ettiğimiz bu yarayı acilen tedavi altına aldık. Durumun çok acil olmasından dolayı götürüldüğümüz Veteriner Kliniğinde diğer muayeneleri bekletmek kaydı ile tedaviye başlandı" dedi.

HAYVANLAR İÇİN AÇIK YARALAR ÇOK TEHLİKELİ

Açık yaralanmaların hayvanlar için çok tehlikeli olduğunu belirten Ali Laçinbala, "Bu tip travmaları kendiliğinden iyileşir düşüncesi ile ihmal edersek sinekler tarafından kurt bırakılmak suretiyle geri dönülmez ölümcül yaralar olabilir ve hayvan 2,3 hafta acı çekerek ölebilir. Bu durumda cerrahi müdahale için veteriner hekiminize başvurmalısınız" diye konuştu.

Veteriner hekim Ali Nuri Yiğit ise yaralı kedinin kendilerine gelir gelmez tedavisine başlanıldığını belirterek, önce yaralı bölgenin tıraş bıçağı ile temizlendiğini ifade ederek, "Nekrotik dokuları uzaklaştırdıktan sonra 12 basit ayrı dikiş ile yara yüzeylerini birleştirdik. Umarım kedimizin başına bundan sonra bu tip yaralanmalar gelmez." dedi.

