DHA YURT BÜLTENİ - 7

Moloz altında kalıp yaralanan itfaiye eri, tedavi sırasında kıyafetlerini kestirmek istemedi

Denizli'nin Çameli ilçesinde, bir TIR'ın çarptığı ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışırken moloz yığınının altında kalarak yaralanan itfaiye eri Tanju Uğur (28) kendisine gereken müdahaleyi yapabilmek için üzerindeki kıyafetleri keserek çıkarmak isteyen sağlık ekiplerine "Devletimin malı kesmeyin" diyerek direndi. Yanına gelen itfaiye çavuşunun "Senin sağlığından önemli değil" demesinin ardından Uğur'un üzerindeki kıyafet kesilebildi.

İmamlar Mahallesi'ndeki Mehmet Tutkun'a ait ahıra, geçen 8 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında, Mikail Abalı'nın kullandığı 54 HP 906 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle çatısı çöken ahırın duvarının bir bölümü de yıkıldı. Ahırdaki 5 büyükbaş hayvan enkazın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, molozların arasında sıkışan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışma sırasında, itfaiye eri Tanju Uğur'ın üzerine moloz yığınları devrildi. Uğur, meslektaşları tarafından molozların altından kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Uğur'un beline ortopedik korse takılması için üzerindeki kıyafet kesilmek istendi. Ancak itfaiye eri Uğur, acısını unutup, "Devletimin malı kesmeyin" diyerek, ayağa kaldırılıp, kıyafetinin çıkartılmasını istedi. Ancak sağlık ekipleri, Uğur'un ayağa kalkmasının tehlikeli olabileceğini belirterek üzerindeki kıyafeti kesmekte ısrarcı oldu. Ancak buna izin vermeyen Uğur, hastaneye gelindiğinde de üzerindeki kıyafeti kestirmedi. Bunun üzerine itfaiye çavuşu Halil Akın'dan yardım istendi. Hastaneye gelen Akın, "Senin sağlığından önemli değil. Bırak kıyafetleri kessinler" dedi. Bunun üzerine Uğur ikna olurken, çavuşunun izniyle üzerindeki kıyafet kesilerek çıkartıldı. Bellindeki kemikte ve kalça kemiğinde parçalı kırıklar bulunan itfaiye eri Tanju Uğur, tedaviye alındı.

YAŞADIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

TIR'ın çarpması sonucu yıkılan ahırdaki hayvanları kurtarmak isterken molozların üzerine yıkıldığını belirten Uğur, "Bilincim yerindeydi. Büyük korku yaşadım. El ve ayaklarımı hareket ettirebilmeme rağmen sırtımda büyük bir acı hissediyordum. Melektaşlarım beni molozların altından çıkardı" dedi.

'DEVLETİMİ KÜLFET ALTINA SOKMAK İSTEMEDİM'

Kendisine müdahale etmek için kıyafetini kesmek isteyen sağlık personellerine direnmesiyle ilgii olarak ise Uğur, şunları söyledi:

"Kıyafetlerimi kestirmek istemedim, çünkü onları bana devletim verdi. Onları kestirip boş yere masraf edilmesini istemedim. 100-200 liralık ucuz malzeme değiller. Devletimi bu külfetin altına sokmak istemedim. 'Ayağa kaldırın, çıkarayım' dedim. Ancak amirlerim sağlığımı düşündükleri için kıyafetimin kesilmesine izin verdi. Bana, 'Kıyafetler senden daha değerli değil' dedi. O zaman itfaiyeciliğin bir meslek değil aile olmak olduğunu anladım" dedi.

HASTANEDE BİLE İNEKLERİ SORDU

Bir an önce sağlığına kavuşup, görevine, meslektaşlarının arasına dönmeyi istediğini vurgulayan Uğur, "Görevim icabı oradaydım. Bizim için sadece insanlar değil her canlı çok önemli. Nefes alan her canlının yardımına koşan bir teşkilatın mensuplarıyız. Kurtarma çalışmasına gittiğimde, molozların altında kalan hayvanların çaresiz bakışlarını görseydiniz, hiç tereddüt etmeden siz de içeri girerdiniz. Hastaneye gelince bile kurtarma çalışmasına devam edilen hayvanları sordum. Onlar konuşamıyor ve derdini anlatamıyor. Onları kurtarmaya çalışırken ben de yaralandım ama bu benim işim. Mesleğimi severek yapıyorum" diye konuştu.

Soluk borusuna mama kaçan Ahmet bebek öldü

GAZİANTEP'te soluk borusuna mama kaçan 2 aylık bebek öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Esye Hanbura mama verdiği 2 aylık bebeği Ahmet Deri'nin, nefes almakta zorluk çektiğini fark etti. Ailenin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Ahmet'in öldüğünü belirledi.

Bebeğin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Eric Clapton, Akdeniz turunu köpeğinin ölümüyle yarıda kesti

ÜNLÜ İngiliz şarkıcı ve besteci Eric Clapton, yatıyla Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Clapton'un, İngiltere'deki köpeğinin ölüm haberini alınca Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki tatilini yarıda kestiği ve özel uçağıyla ülkesine döneceği öğrenildi.

Akdeniz'in cennet koylarını 11 milyon Euro'luk 'Va Bene' adlı yatıyla gezen, 6 dalda Grammy ödüllü, İngiliz şarkıcı ve besteci Eric Clapton, ülkesinde bıraktığı köpeğinin ölüm haberini alınca tatil programını iptal etti. Dün (salı) akşam saatlerinde Kuşadası Körfezi'ne gelen Clapton, yat limana girmeden önce bir süre Güvercinada açığında bekledi. İlçeyi yatından izleyen Clapton'un, bu arada kendisini İngiltere'ye götürecek özel uçağının Türkiye'ye gelmesi için talimat verdiği öğrenildi. Eric Clapton'ın fotoğraf veya görüntülerinin çekilmemesi için basın mensupları ise yat limanına alınmadı. Clapton'un, Kuşadası'na gelip Efes Antik Kenti'ni gezmeyi de planladığı, köpeğinin ölümü üzerine tüm programını iptal ettiği belirtildi. Clapton'un bugün öğle saatlerinde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen özel uçağıyla İngiltere'ye gideceği öğrenildi.

Mersin plajları voleybol turnuvası ile şenlendi

Mersin sahillerinde vatandaşların katılımıyla düzenlenen voleybol turnuvasında renkli görüntüler oluştu, finale kalan ilk 3 kişiye ödül verildi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm A.Ş. ile Mersin Kent Konseyi, kentin birbirinden güzel plajlarının tadını çıkarmaya gelen tatilciler için farklı bir etkinliğe imza attı. Kocahasanlı, Ayaş, Kızkalesi, Yemişkumu ve Susanoğlu plajlarında vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen Voleybol Turnuvası'yla tatilciler hem eğlendi, hem de plajın keyfini çıkardı. 5 farklı noktada eş zamanlı başlayıp, iki gün süren turnuva, Mersin plajlarında hafta sonu denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyen tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Turnuva ile profesyonel voleybol oyuncularının yanı sıra amatör olarak voleybola ilgisi olan pek çok vatandaş bir araya gelirken, plajlar kıyasıya voleybol mücadelesine sahne oldu.

Susanoğlu plajındaki turnuvada profesyonel voleybol oyuncusu olduğunu belirten Ramiz Giray, turnuvada kardeşi Ediz Giray ve yeğeni Arda Giray da yer aldı. Baba, oğul ve amca başarılı bir oyun ortaya sergileyerek finale kaldı. Oğul Arda Giray'ın takımı birincilik ödülünü alırken, baba Arda Giray ve amca Ramiz Giray da takımlarıyla dereceye girerek ilginç bir başarı öyküsüne imza attı. Ramiz Giray, "Dünyanın en çok sevilen sporlarından biri olan plaj voleybolunun Mersin ve sahillerinde yapılmasını yıllardır düşünüyordum. 5 senedir bir eksiklik vardı. O eksiklik bu sene giderildi ve umarım önümüzdeki senelerde bu etkinlikler devam eder" dedi.

Katılımcılardan İsmail Çetinkaya, aktivitenin içerisinde yer almaktan mutluklu duyduğunu belirtirken, Elanur Yıldırım ise "Biz Elazığ'dan geldik. Burayı çok beğendik. Babam da iyi bir voleybolcudur, onunla geldik. Katılım çok fazla, biz de etkinliği çok beğendik" diye konuştu.

Vali Ayhan: 15 Temmuz günü herkesi meydanlara bekliyoruz

Sivas Valisi Salih Ayhan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü için çağrı yaparak, "Herkesi meydanlara bekliyoruz. Gece yine biz burada olacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3'üncü yılında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Vali Ayhan, 15 Temmuz'un 3'üncü yıl dönümü için çeşitli programlar hazırladıklarını söyledi. 3 yıl önce 15 Temmuz günü Türk tarihinin en karanlık günlerinden, gecelerinden birinin yaşandığını söyleyen Ayhan, "Milletin azim ve kararlılığıyla milli iradeye sahip çıkmak adına Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla herkes sokağa çıktı. O günü burada hep beraber yaşadık. Dolayısıyla bu milletle ne kadar gurur duysak azdır. Aynı azim ve kararlılıkla yine karanlık odaklara, FETÖ terör örgütü gibi karanlık odaklara ders vermek adına bu heyecanı ve o geceki duruşu güzel bir şekilde aktarmamız lazım" dedi.

'GENEL FELSEFE MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK'

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yılında yapılacak programlar hakkında bilgi veren Ayhan şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla 15 Temmuz günü bir birliktelik ve aynı anlayış içerisinde verilmesi gereken mesajların ne olduğunu 15 Temmuz gecesini hatırlatarak bir genelge yayımladı. Bu genelge kapsamında ilk olarak 14 Temmuz günü tüm şehit aileleri ile bir araya geleceğiz. Şehit aileleri bu milletin bizlere emanetidir. Onlara sahip çıkmak adına onlarla bir araya geleceğiz. 15 Temmuz günü mevlit programları, şehitlik ziyaretleri, milli birlik ve beraberlik yürüyüşleri ile akşamda çeşitli etkinliklerimiz olacak. Tüm halkımızı davet ediyoruz. Aslolan da milli birlik ve beraberlik anlayışını artırmak ve yine 15 Temmuz hain darbe girişimini temel felsefesini milletimize aktarmamız lazım. Bir daha böyle bir acı hatıra yaşamamak adına bunları çocuklarımıza, gençlerimize ve milletimizi en iyi şekilde anlatmamız lazım. Şuan Sivas Valiliğimizin koordinesinde tüm kurum ve kuruluşlarımızı içine alacak bir çalışma yapıldı. Söylemler bir olsun, anlayış ve birliktelik bir olsun. Afişine kadar genel bir konsept olsun, bir dağınıklık olmasın. Genel felsefe milli birlik ve beraberlik ile ilgili söylem ve eylemler olsun."

15 Temmuz Pazartesi günü vatandaşları meydanlara beklediklerini söyleyen Ayhan, "Gece yine biz burada olacağız. O günü hatırlamak, o günü yine iliklerimize kadar hissetmek ve yaşamak istiyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ terör örgütü gibi kirli, karanlık odaklara karşı birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz" diye konuştu.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı

Bilecik'te uyuşturucu sattığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Bozüyük ilçesinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda S.C.O., M.E., M.F.B., O.Y., Ö.E., C.K. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar, 2.54 gram esrar, 4.43 gram metamfetamin, 1.62 gram skunk, 5 ecstasy uyuşturucu hap, hassas terazi, muşta, oluklu bıçak, 8 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği ve 5 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kombi hırsızı yakalandı

İzmit'te inşaat halindeki bir binadan 4 adet kombi çalan hırsız yakalandı.

İzmit Yeşilova Mahallesi'ndeki inşaat halindeki bir binadan 16 ile 18 Haziran tarihleri arasında 4 adet yeni kombi çalındı. İnşaat sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, teknik servis tarafından çalınan kombilerden birinin Yalova'daki bir binada aktifleştirildiğini bildirmesi üzerine harekete geçti. Yalova'ya giden ekipler, burada kombiyi evine takan kişi ile yaptıkları görüşmede, kombinin İstanbul'dan bu kişiye satıldığını öğrendi. Bunun üzerine araştırmayı derinleştiren ekipler, İstanbul'daki satıcı ile temasa geçerek kombilerin S.A.(39) isimli bir kişi tarafından satıldıktan sonra İstanbul'da iki kez el değiştirdiği, daha sonra da çeşitli illerdeki alıcılara satıldığı bilgisine ulaştı.

Daha önce benzer suçlardan 4 adet sabıka kaydı bulunduğu belirlenen S.A., İzmit Yeşilova Mahallesi'nde yaşadığı eve operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. S.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

