DHA YURT BÜLTENİ - 7

Yüksekova'da, baraj gölünde kaybolan 2'si kardeş 3 çocuğun cansız bedenleri bulundu (2)

ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

****Not: Ana haberde Ulalı kardeşlerden birinin ismi, sehven Orçun yazılmıştır. Doğrusu Özgürcan olacaktır. Değiştirilmesi ricasıyla...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan Özgürcan (14) ve Olcay Ulalı (15) kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'yu (13) arama çalışmalarına katılmak için bu sabah İl Emniyet Müdürlüğü'nden 7 kişilik dalgıç ekibi geldi. Polis dalgıç ekibi, çocukların göle girdikleri bölgeye dalış yaptı. Dalğıçlar, bir süre sonra Özgürcan ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'nun cansız beledenlerine ulaşarak, sudan çıkarıldı.

Bu sırada, baraj gölü kenarından umutlu bekleyişlerini sürdüren aileler, aldıkları haberle büyük acı yaşadı. Yakınları, çocukların cansız bedenlerinin çıkarılışı sırasında gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi. Çocukların yakınlarını, arama çalışmalarını takip eden Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler ile jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

AMBULANSLARIN ARKASINDAN YÜRÜDÜLER

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ulalı kardeşler ile Mesut Büyüksu'nun cenazesi, bölgede hazır bekletilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ambulanslar baraj gölü kıyısındaki toprak yoldan anayola çıkana kadar, çocukların yakınları ve aramalara katılan çevre köylerden vatandaşlar da yaya olarak peşlerinden yürüdü. Yoğun bir kalabalığın ambulansların arkasında adeta bir insan seli oluşturduğu görüldü.

Otopsinin ardından çocukların cenazelerinin, Mezarlık Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Baraj gölüne gelen vatandaşlar

-Ailelerin feryatları

-Aileleri teselli eden Kaymakam Ramazan kendüzler ile jandarma ekipleri

-Olay yerine gelen dalgıç ekibi

-Baraj Gölü'de dalış yapan dalgıçlar

-Dalğıçlar çocuklarıncansız bedenlerini çıkartırken

-Cenaze torbalarına konulan çocukların naaşları

-Cenazeler ambulansa konulması

-Ailenin feryatı

-İnsan seli

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA,

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Kaldırımda yürürken, havalandırma menfezinin içine düştü

Konya'da kaldırımda arkadaşıyla yürüyen bir kişi, bir iş yerinin bodrum katına ait havalandırma menfezinin tahta kapağının kırılması sonucu içine düştü. Şans eseri yara almadan kurtulup, menfezden çıktı. O anlarda güvenlik kameralarına kaydedildi.

Olay, Karatay Sanayi sitesinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüyen bir kişi, bir iş yerinin bodrum katına ait havalandırma menfezinin tahta kapağına bastı. O sırada tahtanın kırılması üzerine menfezin içine düştü. Ne olduğunu şaşıran ve yara almadan kurtulan talihsiz kişi, kendi imkanlarıyla menfezden çıktı. Yanındaki arkadaşı da yardım etmek istedi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. İki kişi daha sonra yoluna devam etti.

Görüntü Dökümü

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İki kişinin yolda yürümesi

Menfezin içine düşmesi

Kendi imkanlarıyla çıkması

Haber: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Taşkale köyünde kaya kütlesi içinde 800 yıllık tahıl ambarı

Karaman'ın Taşkale köyünde killi kireç taşından oluşan yüksek bir kaya kültesinin içi oyularak oluşturulan 800 yıllık tahıl ambarları, hala ilk yapıldıklarındaki gibi özelliklerini taşıyor. Kayalara oyulan nişler, basamak olarak kullanılıp tırmanılarak çıkılan tahıl ambarları, eskisi gibi kullanılmasa da görsel olarak fotoğraf tutkunları ve turistlerin ilgisini çekiyor.

Karaman kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Taşkale köyü, 800 yıllık tahıl ambarlarıyla ilgi görüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi'nin de memleketi olma özelliği taşıyan Taşkale köyünde, killi kireç taşından oluşan yüksek kaya kültesinde 252 adet tahıl ambarı bulunuyor. 800 yıllık bir tarihi özelliğe sahip tahıl ambarları, günümüzde fazla kullanılmasa da kayalara oyulan nişler, basamak olarak kullanılarak, tırmanılarak çıkılıyor. Ardıç ağacından yapılan 50 ila 60 santimetre karelik kapıları bulunan tahıl ambarlarında, kapıların üzerindeki makaralara bağlanan halatlarla buğday ve arpalar çuval içinde çıkartılıp dökülüyor.

GÖRSELLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR

Görselliğiyle fotoğrafçıların ve turistlerin ilgisini çeken tahıl ambarının en büyük özelliği sıcaklık ve nemin sürekli aynı seviyede olması nedeniyle tahıl zarar görmüyor. 1974 yılında konulan buğdayın ise aradan geçen zamana rağmen halen yüzde 3'lük bir kısmının bozulduğunun tespit edildiği belirtildi. Kayalıktaki yola bitişik olan bir ambar ise muhtarlığın misafir hanesi olarak kullanılıyor. Gelen misafirleri gözlemeler yapılıp ikram ediliyor. Kayalıkta bir de cami bulunuyor. Taş Cami adını taşıyan cami günümüzde de ibadet hizmeti veriyor.

KAYA KÜLTESİNDE 252 TAHIL AMBARI VAR

Taşkale köyü muhtarı Hasan Karaca, köylerinin erken Hristiyanlık Dönemi'nden itibaren yerleşim yeri olduğunu belirtti. 1200'lü yıllarda atalarının köye gelip yerleştiğini ifade eden Karaca, kayaların killi kireç özelliğine sahip olması ve rahatlıkla oyulabilmesi nedeniyle tahıl ambarların kaya kültesine yapıldığını söyledi. Kaya kütlesinde 252 tahıl ambarının bulunduğunu ifade eden Karaca, "Kaya kütlesi killi kireç taşı olmasından dolayı üstünden 10 santimetreyi kırdıktan sonra içeri yüzde 60 oranında kolay yontulur. Killi kireç taşının ikinci bir özelliği nemi yok etmesidir. Tahıl ambarlarının içinin sıcaklık ve nem oranı hiç değişmiyor. Sabit kaldığından nemsiz olmasından dolayı, hububatlarımız 100 yılda yüzde 5 kayıpla muhafaza edilebiliyor. Şu an da 1974 yılından itibaren kalma 70 kilo civarında buğdayımız var. 38 yıllık iken incelenmiş ve yüzde 2 oranında unlanma başlamış. Bu da 100 yılda yüzde 5 kayıp olduğu anlamına geliyor." diye konuştu.

12 TON HUBUBAT ALIYOR

Her bir ambarın 2 odalı ve yaklaşık 12 ton hububat alma kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Karaca, şunları söyledi: "Ambarların hepsi kullanılabilecek faal durumda. Teknolojinin ilerlemesi ve sıcak parayı sevdiğimiz için artık eskisi gibi depolamıyoruz. Ambarların asıl amacı kıtlık yıllarında depolama yapıyormuş dedelerimiz. Ama şu anda kıtlık yıllarını düşünmüyoruz, en geç 10 günde dünyanın farklı yerinde hububat getirme şansımız oluyor."

Karaca, içerdeki ısı derecesinin değişmemesi içinde kapılarının küçük yapılmış olduğunu belirtti. Kaya kültesi içindeki Taş Cami'nin bulunduğu alanda daha önce şapelin bulunduğunu ifade eden Karaca, "Orası daha önce şapelmiş. Buradaki yerli halk, zamanla asimile olmuş ve İslam'ı tercih etmiş. Camimizin girişin olduğu bölüm salonmuş, salon 1200'lü yıllarda göçmüş ve salon kaybolmuş. 1 metre kadar kısmı kalmış. Orası giriş olarak kullanılmış yan tarafına da mescit yapmışlar. Orası hale cami olarak kullanılıyor, görevli imamı da var." dedi.

Karaca, köylerinin hem tahıl ambarlarından, hem de Atatürk'ün dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi'nin Makedonya'ya göç etmeden önce bu köyde yaşamasından dolayı yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi. Karaca, "Taşkale, Atatürk'ün ata yurdudur. Buranın daha iyi tanıtılıp, turist sayısının artırılması gerekir. Köyle ilgili belgesel çekilebilir. Dizi filmleri için uygun bir alan. 5 yıl önce 46 bin ziyaretçi geliyordu. Günden güne ziyaretçi sayısı artırıyor. Yıllık 1 milyon ziyaretçi sayısına çıkartmamız gerekiyor." dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Alaattin Uca, tahıl ambarlarının sıcaklık ve nem oranın sabit olmasından dolayı killi kireç taşından olan yüksek kaya kütlesine yapıldığını belirtti. Muhafaza edilen ürünlerin bozulma derecesinin sıfır noktasında olduğunu ifade eden Uca "100 yıllık üründe bozulma oranı yüzde 3 olarak belirlenmiştir." dedi.

CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU ATATÜRK 'YÖRÜK' SOYUNDAN GELMEDİR

Taşkale köyünün, Yörük köyü olduğunu ifade eden Uca,Atatürk'ün dedesinin de bu bölgede yaşadığı için Atatürk'ün de Yörük soyundan geldiğini kaydetti. Uca, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yörük olduğu, ailesinin atalarının Taşkale'den Makedonya'ya göç ettiğini görüyoruz. Çünkü Osmanlı Devleti, Rumeli'de fethettiği yerleri Türkleştirmek için Yörükleri o bölgelere göç ettirmiştir. Atatürk'ün baba soyunun o dönemlerde Karaman'dan Makedonya'nın Kocacık köyüne göç ettiği kaynaklarda yer alıyor. Ayrıca anne soyuna da Konyarlar deniliyor. Konyarlar da II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet döneminde, Karamanoğullarıyla mücadele sırasında Karaman'dan Rumeli'ye göç edildi. Atatürk'ün baba tarafından ailesindeki bazı kişiler Kızıl lakabıyla anıldığı bilinmektedir. Taşkale köyünün de eski adı Kızıllar köyüdür. Yine dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi ismiyle anılmaktadır." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile tahıl ambarlarından detay

-Eşek ile tahıl getirilmesi

-Halatla yukarı taşınması

-Tahıl ambarlarının dışından detay

-Cami ve ikram bölümünden detay

-Genel ve detay

-Muhtar Karaca röp.

-Doç. Dr. Alaattin Uca röp.

Haber- kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ- Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Adıyaman'da KPSS heyecanı

Adıyaman'da 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı düzenlendi.

10.15'te başlayan KPSS sınavına giren adaylar, salona üstleri arandıktan sonra alındı. Geç kalanların içeri alınmadığı sınavda, aileler ise dışarıda bekleyerek çocuklarına dualar etti.

Görüntü Dökümü

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-Okulllar ve sınavı girenler

-Polislerin üst araması yapması

-Görevlilerin duyuru yapması

-Sınava geç kalanlar

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 530 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

