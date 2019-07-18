DHA YURT BÜLTENİ-7

1)HEREKOL DAĞI'NDA PKK'NIN CEPHANELİĞİ BULUNDU

Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın cephaneliği bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda terör örgütü PKK'lıların etkisiz hale getirilmeleri amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde yapılan aramada, makineli tüfek, tüfeğe ait 50 fişek ve 10 RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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Ele geçirilen roketatarlar

Mühimmatların imha anı

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Yücel DURAK - Kamera: SİİRT,

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2)ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA AĞIR YARALANAN AYÇA, HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren Genç Parti Bursa İl Başkanı Vijdan Mutlu'nun kızı Ayça Mutlu (20), hayati tehlikeyi atlattı.

Kaza, 8 Temmuz gecesi Gemlik-Kumla Yolu'nda meydana geldi. Kumla'dan Bursa yönüne giden Erol Vatansever'in (38) kullandığı 16 AAE 757 plakalı otomobile, E.E.'nin (20) kullandığı 16 YA 915 plakalı otomobil arkadan çarptı. Daha sonra 5 araç da kazaya karıştı.

Kazada 10 kişi yaralanırken, olay yerinde sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Genç Parti Bursa İl Başkanı Vijdan Mutlu (50) Bursa Devlet Hastanesi'ne, kızı Ayça Mutlu ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Vijdan Mutlu, sevk edildiği Bursa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Vijdan Mutlu'nun kızı Ayça Mutlu ise hayati tehlikeyi atlattı.Yoğun bakımdan çıkarılan Mutlu'nun bel, kalça, elmacık kemiği ve ayaklarında kırıklar olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Ayça Mutlu'nun yüzüne 14 plak yerleştirildiği bildirildi. Genç kızın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Cep telefonu görüntüleri

-Aile fotoğrafları

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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3)VAN GÖLÜ SAHİLİNDEKİ HALK PLAJINA TURİST İLGİSİ

VAN'ın Edremit ilçesinde bulunan Van Gölü sahilindeki halk plajı, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Plaja gelen vatandaşlar, göl suyunda yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de ilk kez mavi bayrak verilen Mollakasım halk plajının yanı sıra, yerli ve yabancı turistler Edremit ilçesindeki kumsala da yoğun ilgi gösteriyor. Denizden yüksekliği yaklaşık bin 700 metre, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. Edremit içesinde bulunan Van Gölü sahilindeki halk plajı da yüzmek isteyen yerli ve yabancı turistler iyi bir imkan sunuyor. Sıcak havalardan bunalan yerli ve yabancı turistler kente yakınlığı ile bilinen Edremit ilçesi'ndeki halk plajına gelerek Van Gölü'nün serin sularında yüzmenin keyfini çıkarıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Edremit ilçesindeki Halk Plajı

-Plaja gelenler

-Sahip kenarındaki kumsalda oyun oynayan çocuklar

-Gölde yüzen çocuklar

-Bir çocuk ile röportaj

-Gölde yüzenlerden genel ve detaylar

-Halk plajından genel görüntü

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA

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4)YAYALARA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Isparta'da trafik polisleri, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan proje kapsamında denetim yaptı. Isparta Şehir Hastanesi önünde yapılan denetimlerde, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen araç sürücüleri, trafik ekiplerince kamerayla tespit edildi. 488'er TL ceza kesilen sürücülere uyarılarda bulunuldu.

YAYALAR UYGULAMADAN MEMNUN

Vatandaşlar, trafik ekiplerinin yaptıkları denetimden memnun olduklarını söylerken bir yaya, "Şu an polis var diye duruyorlar. Normal zamanlarda çoğunluğu yol vermiyor. Ben de sürücüyüm, uygulama çok güzel" dedi. Necati Çoban da "Sürücülerin yayalara yol vermesi gerekiyor. Hepimiz vermek zorundayız. Herkes yol versin. Ülkemizde de herkes kurallara uysun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Şehir Hastanesi önünde yayaların karşıya geçmesi

-Araçlardan görüntüler,

-Ceza kesilen sürücülerden

-Durdurulan araçlardan görüntü,

-Yayalar röportaj

-Detaylar

HABER: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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5)YILANIN BOĞMAYA ÇALIŞTIĞI KARTALI KÖYLÜLER KURTARDI

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yılanın boğmaya çalışılan kartal, köylüler tarafından kurtarıldı.

İmranlı ilçesinde Gökçebel köyü yakınlarında yol kenarında yerde yatan bir kartal bölgeden geçenlerin dikkatini çekti. Kartalın yanına yaklaşan köylüler bir yılanın, boynuna dolandığı kartalı boğmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine köylüler yılana müdahale ederek, kartalı kurtarmaya çalıştı. Köylülerden biri yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı kartalın boynundan çıkarttı. Boğulmaktan kurtulan kartal uçarak bölgeden uzaklaşırken, köylüler bu anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Görüntü Dökümü:

-Köylünün kartalı kurtarma çabası

-Yılanın çıkarılması ve kartalın uzaklaşması

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS

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6)DÜNYANIN EN BÜYÜK ARITMA ÜZERİNDEKİ GES TESİSLERİ TAMAMLANDI

Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği'nin (YASKİ), Türkiye'de ilk dünyada ise en büyük güneş enerjisi ile kendi elektriğini üreten arıtma tesisi projesi tamamlandı. 3 bin 360 güneş panelinin kullanıldığı tesis, kendi enerjisini kendisi üretecek.

1 MEGAVAT ENERJİ ÜRETECEK

Yalova'nın bütün mesken atıklarının arıtmasını yaparak temizlenen suyu, derin deşarj sistemi ile denize veren YASKİ, en büyük gideri durumundaki enerji maliyetlerini aşağıya çekebilmek için proje geliştirdi. Türkiye'de bir ilk olan proje kapsamında, arıtma havuzlarının üzerine 3 bin 360 güneş paneli yerleştirildi. Dünya'da bir tek Amerika'da olduğu bilinen bir benzer tesisin, Yalova'daki tesisten 4 kat küçük olduğu öğrenildi. Panellerin kurulum aşaması tamamlanan tesis, 1 megavat enerji üreterek tesisin enerji ihtiyacının üçte birini karşılayacak.

6 MİLYON TL'YE MAL OLDU

Projenin 2 yıl önce başlatıldığını dile getiren YASKİ Birlik Başkanı Adnan Kırtay, TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından da onaylanan projeyle ilgili bilgi verdi. Tesisisin Türkiye'de güneş enerjisi ile kendi elektriğini üreten ilk arıtma tesisi olduğunu söyleyen Kırtay, "Hayata geçirdiğimiz bu GES Projesi havuzlar üzerindeki kurulu güç anlamında dünyanın en büyük, ülkemizin ise tek projesidir. Amerika'da bulunan ve bizden önce dünyanın 1 numarası olan tesis, 250 kilovat enerji üretirken bizim tesisimiz onun 4 katı yani 1 megavat enerji üretimi gerçekleştiriyor. 2 yıldır hayata geçirmeye çalıştığımız proje 6 ay süren panel yerleştirme çalışmaları sonucu tamamlandı. 4 havuz üzerine 3 bin 360 panel konuşlandırılmış durumda. Yaklaşık 6 milyon TL'ye mal olan tesisi, Ağustos ayında törenle açacağız. Bu tesisten üretilen enerji ilk etapta ihtiyacımızın üçte birini karşılayacak. Arazi üzerine de kuracağımız panellerle tesisimizin enerji ihtiyacının 3'te 2'sini güneşten karşılayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Drone ile tesislerin havadan görüntüsü

-Yaski başkanı ile röp

-Detaylar

Haber: İsmail ÖZTÜRK-Görüntü: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, DHA

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7)EDİRNE'DE DÜNYACA ÜNLÜ VİYOLONSEL SANATÇISI WEİNSTEİN'DEN MÜZİK ŞÖLENİ

TÜRKİYE'nin ilk viyolonsel çalıştayı olan "4'üncü Akdeniz Viyolonsel Sınıfları Buluşmaları" kapsamında İsrail'li ünlü viyolonsel sanatçısı Prof. Dan Weinstein, Edirne Büyük Sinagogu'nda çağdaş dönem eserlerinden oluşan dinletisiyle izleyenleri hayran bıraktı.

Edirne'de bu yıl Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Türkiye'nin ilk viyolonsel çalıştayı kapsamında ünlü Viyolonsel Sanatçısı Dan Weinstein kente gelde Weinstein'ın çalıştay kapsamında, Edirne Sinagogu'nda gerçekleştirdiği konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Weinstein Sinagog'da yakın tarih ve günümüz bestelerinden oluşan 18 eserlik bir konser verdi. Konserde her şarkıdan önce sunumla sahneye gelen Weinstein, dinleyicilerden büyük alkış aldı. Weinstein buradaki konuşmasında, Edirne'de bulunmaktan ve Büyük Sinagog'da konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Öte yandan 15 - 20 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de devam eden "Akdeniz Viyolonsel Sınıfları Buluşmaları" kapsamında 2'inci Beyazid Sağlık Müzesi'nde de Akdeniz Viyolonsel Orkestrası konserler verecek. İleri düzey viyolonsel eğitiminin verileceği etkinlikte, Türkiye'nin en eski viyolonsel sanatçısı ve eğitimcilerinden biri olan emekli Profesör Reşit Erzin adına onur gecesi konseri de düzenlenecek. 'Mediterranean Network for Music' adı altında faaliyet gösteren projelerin genel koordinatörlüğünü Yunanistan vatandaşı viyolonsel sanatçısı Jiannis Toulis sürdürecek.

Louis Claret ve Givanni Sollima gibi dünyaca tanınmış viyolonsel ustalarının onur konuğu olarak katıldığı etkinlikler daha önce Yunanistan'ın Korfu, İspanya'nın Madrid ve İtalya'nın Parma kentlerinde gerçekleştirilmişti.

Görüntü Dökümü:

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Sinagog'dan genel

İzleyenlerden görüntüler

Konserden farklı açılar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE,

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8)TARİH İŞÇİLERİN ELİNDE GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde inşaat kazısı sırasında bulanan Roma dönemine ait taban mozaikleri ve hamam kalıntısı işçilerin ellerinde gün yüzüne çıkartılıyor.

İlçe merkezindeki Dere Mahallesi'nde bir inşaat firmasınca yapılan sondaj kazısı sırasında bulunan taban mozaikleri yöredeki işçilerin elleriyle gün yüzüne çıkıyor. Osmaniye Müze Müdürlüğü ve Kadirli İş Kur merkezince devam eden kazı çalışmaları kapsamında ilçenin tarihine ışık tutacak Roma dönemi 1. veya 2. yüzyıla ait hayvan figürlü taban mozaikleri ve hamam kalıntısı bayan ve erkek işçilerin elleri ile gün yüzüne çıkartıldı. Kadirli İş Kur Merkezi yetkilileri, Osmaniye'de "Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması" projesi ile toplum yararına çalışma programı kapsamında Kadirli taban mozaiklerinin çıkarılması için 27 işçi görev alıyor.

Sit alanı ilan edilirken koruma altına alınan bölgede çalışan işçilerden Fatma Esin, kazı alanında 5 aydan bu yana severek çalıştığın söyledi.Tarihin gün yüzüne çıkarılması gibi önemli bir görevde çalışmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Esin " Kadirli'nin geleceğine ışık tutacak kazı alanında tarihi mozaik ve eserleri ortaya çıkardık, çok mutluyuz. Böyle tarihi eserlerin geleceğe aktarılmasında 5 aydır çalışıyorum. Çalışmalar bitip bölge turizme açıldığında da daha da mutlu olacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İşçilerin hamam kalıntısında kazı çalışması yapması

Kadın işçilerin mozaikler üzerinde çalışma yapması

Kadınların çalışmalarından görüntüler

Mozaiklerden görüntü

Kadın işçiler kazı yaparken

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),