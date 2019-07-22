DHA YURT BÜLTENİ-7

Metil alkol, bandrollü şişeden çıktı iddiası



Adana'nın Kozan ilçesinde, içtiği metil alkolden zehirlenerek hayatını kaybeden A.D.'nin (49) cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. A.D.'nin dayısı Menderes Doğaner, yeğeninin büfeden 'bandrollü' olarak satın aldığı alkolden zehirlenip, hayatını kaybettiğini belirterek, denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Kozan ilçesinde, 14 Temmuz'da alkol içen A.D., fenalaşınca yakınları tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan A.D., buradan Adana kent merkezindeki Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören A.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen A.D., otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. A.D.'nin cenazesi otopsinin ardından Buruk Mezarlığı'na toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

A.D.'nin dayısı Menderes Doğaner, yeğeninin bir büfeden bandrollü olduğu için satın aldığı içki yüzünden hayatını kaybettiğini belirterek denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle, Adana'da hayatını kaybeden kişi sayısı 11'e yükselirken, Mersin, Niğde ve Osmaniye de dahil toplamda 22 kişi yaşamını yitirdi.

Görüntü Dökümü

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Adli tıp kurumu önündeki yakınlarından görüntüler

Cenaze aracının görüntüleri

A.D.'nin dayısı Menderes Doğaner'in konuşması

Detaylar

Haber: Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Van'da kuyumcu kuryesini gasbeden 4 şüpheli tutuklandı



Van'ın Merkez İpekyolu ilçesinde, kuyumcu kuryesini bıçaklayarak ağır yaralayan ve altın dolu bavulu gasbeden 4 şüpheli, özel ekip tarafından yakalandı. Tutuklanan şüpheliler ile birlikte piyasa değeri 192 bin 500 TL olan ziynet eşyasının bulunduğu bavul da ele geçirildi.

10 Temmuz 2019'da meydana gelen olayda Mersin'den Van'a kuyumcuların verdiği siparişleri getirip, dağıtan M.M., İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Demet Sokak'ta kimliği belirsiz 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar bıçaklayarak ağır yaraladıkları kuryenin taşıdığı altın dolu bavulu alıp, kaçtı.

Başlatılan soruşturmada Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet ve gasp büro amirliğinde görevli polislerden özel ekip kuruldu. Olay yerinin bulunduğu 10 kilometrelik alanda bulunan 90 güvenlik kamerasını 120 saatte inceleyen özel ekip, görgü tanıklarının bilgisine de başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin B.G., E.G., E.K. ve S.Ü. olduğu tespit ediildi. Gaspçılar, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte piyasa değeri 192 bin 500 TL olan ziynet eşyasının bulunduğu bavul da ele geçirildi.

Kuyumcu kuryesini uzun süre takip ettiklerini daha sonra da gasp ettiklerini itiraf eden 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kurye M.M. ise halen yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gaspçıların altın kuryecisini takip etmesi güvenlik kameralarına yansıdı

-Güvenlik kamerası görüntülerinde kuryeciyi darp edip, yanındaki bavulu alıh kaçan gaspçılar

-Gözaltına alınan 4 gaspçının mahkemeye çıkarılması

VAN,

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Çekyalı genç mobiletiyle geldiği Karadeniz'e hayran kaldı

Çekya'dan 2 ay önce yola çıkan üniversite öğrencisi Flip Tomasek (23), saatte 40 kilometre hızla yol aldığı mobiletiyle geldiği Türkiye'de Karadeniz turuna çıktı. Karadeniz'in coğrafyasına hayran kalan Tomasek, bölge insanının cana yakın ve çok misafirperver olduğunu söyledi.

Çekya'da üniversitede makine mühendisliği bölümünde öğrenim gören Flip Tomasek, Karadeniz turu yapmak için mobiletliyle yola çıktı. Ukrayna, Rusya ve Gürcistan'ın ardından yaklaşık 2 aylık yolcuğu boyunca 8 bin kilometre yol kat eden Tomasek, Türkiye'ye ulaştı. Saatte 40 kilometre hızla yol aldığı mobiletiyle geldiği Türkiye'de Karadeniz turuna çıkan Tomasek, maceralı yolcuğuna ait anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Yolcuğu sırasında çadır kurup dinlenen Tomasek, Karadeniz turu kapsamında geldiği Rize'de Kaçkar Dağları'nda da çıkmayı ihmal etmedi. Yöre sakinlerinin de yardımcı olduğu genç, bölgede girdiği çay tarlasında da eline aldığı makasla çay toplayıp, yeşil doğa içinde muhteşem manzaranın keyfini yaşadı.

'TÜRK İNSANI ÇOK CANA YAKIN'

Kaçkar Dağı zirvesine tırmanıp Karadeniz turu hayalini gerçekleştiren Tomasek, Türkiye'de insanların çok cana yakın ve misafirperver olduğunu söyledi. Türkiye'de yolların çok güvenli olduğunu anlatan ve Karadeniz coğrafyasına hayran kaldığını anlatan Tomasek, "Türkiye'de yollar güvenli. İnsanlar çok samimi, misafirperver. Bana çok iyi davranıyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir yer Karadeniz" dedi.

'ONA EVİMİZİN KAPISINI AÇTIK'

Tomasek'e kalacak yer verip yemek ikram eden mahalle sakinlerinden Cevat Bakırcı, "Arkadaş bizden çadır kurmak için yer istedi. Bizde ona çadır kurdurmadık, onun yerine kalacak yer verdik, misafir ettik. Ona evimizin kapısını açtık, yemek yedik, gezdirdik. Sadece dil olarak problem yaşadık. 'Şampiyon Rizespor' dedirtebildik ancak. Bu motorla bu kadar yol gelmek zor. Ne olursa olsun misafirin başımızın üzerinde yeri var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Çekyalı gencin röp. ( FLİP TOMAZEK)

- Konakladığı yerden detay

- Moped sürerken detay

- Moped detay

- Mahalle sakinleri röp.

Haber-Kamera: MEHMET CAN PEÇE RİZE-

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Kötü koku yayılan evinde ölü bulundu



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, komşularının bina içindeki kötü koku nedeniyle ihbarda bulunması üzerine, diyabet hastası Nimet Taş (54), yalnız oturduğu evinde ölü bulundu. Taş'ın 15 gün önce yaşamını yitirdiği tahmin edilirken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Dokuzkavaklar Mahallesi, 2091 Sokak'taki binada meydana geldi. İki katlı binanın zemin katında yalnız oturan diyabet hastası Nimet Taş'ın dairesinden gelen kötü kokular nedeniyle komşuları ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, zili çaldı ancak kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, gelen kokular nedeniyle oksijen tüpü ve gaz maskesi takıp, içeri girdiklerinde Nimet Taş'ın cesedi ile karşılaştı. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından cesedi tabuta konmak istendi ancak Taş'ın cansız bedeni şiştiği için sığmadı. Bunun üzerine Taş'ın cesedi, ceset torbasına konularak evden çıkartıldı. Ceset evden çıkartılırken, etrafa yayılan yoğun kötü koku nedeniyle meraklı kalabalık, el ve giysileri ile burunlarını kapatmaya çalıştı. Taş'ın 15 günlük olduğu tahmin edilen cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, sağlık sorunu nedeniyle yaşamını yitirdiği sanılan Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin eve girmesi

-İtfaiye ekiplerin cesedi çıkarmasından görüntü

-Kokudan rahatsız olan vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Milli ırk Osmanlı Sultan tavukları hobicilerin gözdesi

Hobi tavuk yetiştiriciliği son dönemde yaygınlaşırken, milli ırk olan Osmanlı Sultan tavuğu rengi, kafası ve beyaz tüyleriyle dikkat çekiyor. 1850'li yıllarda nesli tükenen ve 2000'li yılların başında tekrar Türkiye'ye getirilerek üretimine başlanan Osmanlı Sultan cinsi tavuğu 1000 liraya kadar alıcı buluyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahların elçilere ve yabancı misafirlere hediye ettiği yerli ırk "Osmanlı Sultan" cinsi tavuk, 1850'li yıllara gelindiğinde Türkiye'de nesli tükendi. Türkiye'de 2000'li yılların başında hobi tavukçuluğunun yaygınlaşmasıyla beraber milli ırk olan Osmanlı Sultan tavuğu bir grup hobi tavukçusu tarafından Türkiye'ye geri getirildi. Yerli ırk tavuk hakkında bilgiler veren Bursa Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Sevenler Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Erk, "Osmanlı Sultan cinsi tavuk milli bir ırkımız olduğu için her koleksiyoncuda olması gerekli diye düşünüyorum. Bu ırkın dünyaya tanıtımı da bizim aracılığımızla olmalı" dedi.

Görünüşü, duruşu, sakinliği ve rengiyle oldukça dikkat çekici olan, yerli ve yabancı hobi tavukçuluğu yapanların kümesinde mutlaka bulundurmak istediği Osmanlı Sultan cinsi tavukların üretiminin de kolay olduğuna işaret eden Hasan Erk, "Üretimi de oldukça kolay bir hayvan. Damızlık bir Osmanlı Sultan cinsi tavuk sezonda yaklaşık 100 yumurta yapar. Bu yumurtalarda tavuk altında ya da kuluçka makinelerinde kolaylıkla üretilebilir. Yarışmalarda derece almış Osmanlı Sultan cinsi tavuğu ve horozu bin liraya kadar alıcı bulabilir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Tavuklardan detaylar

Hasan Erk ile röportaj

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,

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Öğrenciler, 3 yıldır biriktirdikleri harçlıklarını vakıflara bağışladı



Tokat'ın Erbaa ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri kumbarada biriktirdikleri paraları Mehmetçik Vakfı, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'e bağışladı.

İlçedeki Fevzi Çakmak İlkokulu Müdür Yardımcısı Veysel Kul, 3 yıl önce odasına öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek amacıyla kumbara koydu. Öğrencilerin harçlıklarından artırdıkları paraları biriktirdiği kumbara 3 yıl içinde okul meclis başkanlığı görevi yapan ve okuldan mezun olup ortaokulda eğitimine devam eden İsmail Yiğit Say (12), Ecrin Dilem Koral (11) ile mevcut meclis başkanı Zeynep Ilgın Şaşmaz (9) tarafından açılarak sayıldı. Öğrencilerin kumbarada biriktirdiği bin 800 lira, Müdür Yardımcısı Veysel Kul ve meclis başkanı çocuklar tarafından özel bir bankaya götürülerek Mehmetçik Vakfı, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'e bağışlandı.

Projenin adını '3 Yıl, 3 Başkan, 3 Vakıf' koyduklarını, 3 yıl boyunca öğrencilerinin biriktirdiği parayı bağışladıklarını belirten Müdür Yardımcısı Veysel Kul, "Bundan 3 yıl önce odama kumbara koyarak başlamıştık. 3 yılın sonuna gelindiğinde kumbaramızdan bin 800 lira çıktı. Bunu da 3 okul başkanımızla birlikte 3 vakfa bağışladık. Mutluluğumuzu paylaşalım, mutluluğumuz çoğalsın, yardımlaşma ve dayanışma sorumluluk bilinci çocuklarımızda oluşsun ve okulda farkındalık yaratmak amacıyla projemizi başlatmıştık. Bu yapılan küçücük bağışlarımız belki kocaman bir mutluluğa vesile olacak. Belki çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeye, yüzlerinde açan çiçeklere vesile olacak" dedi.

Meclis başkanı olduğu dönem başladıkları proje ile harçlıklarından artan paraları kumbaralara attıklarını belirten İsmail Yiğit Say ise, 3 yıl sonra 3 ayrı vakfa bağış yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan görüntü

-Müdür yardımcısı ve öğrenciler

-Paraları vakıflara bağışlamaları

-Konuşmalar

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),

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Zinav Kanyonu'nda zorlu yürüyüş

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Zinav Kanyonu'na giren Tokat Doğa ve Extrem Sporları (TODEX) kulübü üyeleri, burada akarsu içerisinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Reşadiye'ye bağlı Yolüstü köyü sınırları içerisinde yer alan Zinav Gölü, il dışından gelenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Zinav Gölü'nü besleyen suların geldiği kanyon ise doğa sporu tutkunlarını ağırlıyor. Yaklaşık 3 kilometrelik akarsudan oluşan kanyonun bazı bölgelerinde derinlik yer yer 3 metreyi buluyor. TODEX Kulübü üyesi 75 kişi de sırt çantaları ile birlikte Zinav Gölü'nün başında bulunan kanyonda yürüyüş yaptı. Bazı noktalarda hızlı akan suda zor anlar yaşayan gruptakilere arkadaşları yardım etti. Kanyonun bazı noktalarında bulunan kayalardan dolayı geçiş yapmakta zorlanan grup üyeleri, yanlarında getirdikleri halat yardımıyla bu bölgeleri geçti. Yaklaşık 3 saat süren zorlu yürüyüşü gruptan 75 kişi tamamladı. Yürüyüş taş ocaklarının bulunduğu alanda sona erdi.

TODEX Kulübü Mahmut Coşkun "Yürüyüşümüzü kazasız bir şeklide tamamladık. Kanyon geçişimize ayrıca sivil savunma ekiplerimiz de güvenlik açısından destek verdi. Ben tüm doğa sporu sevenlerini, keşfedilmemiş olan Reşadiye ilçemizde bulan Zinav kanyonuna macera yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Kanyondan görüntüler

-Grubun görnütüsü

-Kanyon içindeki yürüyüş anları

-Konuşma

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,