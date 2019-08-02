DHA YURT BÜLTENİ - 7

Bebeğini tekmeleyen baba serbest bırakıldı

İzmir'in Balçova ilçesindeki alışveriş merkezinde, kucağında ağlayan bebeği yere sertçe bırakıp, tekmeleyen ve vahşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen adam, emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Önceki gün saat 21.30 sıralarında İzmir, İnciraltı semtinde alışveriş merkezinin oyun bölümünde meydana gelen olayda ismi açıklanmayan adam, biri bebek olmak üzere 4 çocuğuyla alışveriş merkezinin oyun bölümüne geldi. Adam, 3 çocuğu oyun alanına gidince kucağında taşıdığı bir buçuk yaşındaki bebekle yalnız kaldı. Bir süre sonra ağlamaya başlayan çocuğu sert şekilde yere bırakan baba, daha sonra bebeğine arkasından tekme attı. Bebeği yine kucağına alıp, yanaklarından öpen adam daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı. Olayı gören çevredekiler, adamı davranışı nedeniyle uyarıp, durumu güvenlik personeline bildirdi. Çevredekilerle de tartışmaya giren adam, kucağında taşıdığı bebeği ve diğer 3 çocuğuyla merkezinden ayrıldı. Olay, yakındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan Balçova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeğini tekmeleyen babayı dün (perşembe) akşam saatlerinde gözaltına alındı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılık, soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLMİŞTİ

Haber: Davut CAN/İZMİR, -

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Nehirde sürüklenen teknisyeni kurtarmak için seferber oldular

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düştüğü Çoruh Nehri'nde sürüklenen teknisyen Hüseyin Aktaş (31), suya giren vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Nehirde akıntıda gözden kaybolan Aktaş'ın 5 kilometre ileride cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Yusufeli ilçesi Tekkale köyünde meydana geldi. Çoruh Nehrine düşen Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli teknisyen Hüseyin Aktaş, akıntıda sürüklenmeye başladı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada suya giren iki kişi, akıntıda sürüklenen Aktaş'ı kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Nehirde akıntıda gözden kaybolan Aktaş'ın cansız bedeni, 5 kilometre ileride Irmak Yanı köyünde nehir kenarında bulundu. Kıyıya çıkarılan Aktaş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vatandaşların Aktaş'ı kurtarma çabaları cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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Suda sürüklenen kişiyi kurtarma çabaları (cep telefonu kamerası)

Haber: Nusret DURUR ARTVİN,

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Dalgıçlar, denizdeki kirliliği gün yüzüne çıkardı

Zonguldak'ta 6 dalgıç deniz dibi temizlik çalışması yaptı. Çalışmalar su altı kamerası ile görüntülenince deniz dibindeki kirlilik de ortaya çıktı. Görüntülerde, denize atılan otomobil lastiğinde yaşamaya çalışan yengeç ve deniz salyangozu dikkat çekti.

Zonguldak Kozlu Sahilinde Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği organizasyonu ile Zonguldak Liman Başkanlığı, Kozlu Belediyesi, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle su altı eğitmeni Gürol Velioğlu ve 5 kişilik ekibi tarafından deniz dibi temizliği çalışması yapıldı. Karadeniz'de bulunan araç lastikleri, cep telefonu, cam ve plastik şişeler, teneke, tuğla ve parke taşlarından oluşan hafriyat atıkları ve çok sayıda plastik atık gözler önüne serildi. Su altı kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil lastiğinde yaşamaya çalışan yengeç ve deniz salyangozu ile atıklar arasında yolunu bulmaya çalışan bir yengeç de dikkat çekti.

Derelerle taşınan, gemilerden atılan ya da doğrudan kıyılardan vatandaşlar tarafından atılan atıkların deniz tabanında oksijensizliğe yol açtığı, bunun da denizdeki canlı yaşamını olumsuz etkilediği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Deniz dibindeki temizlik çalışmasından detaylar

-Su altı kamerasının görüntülediği canlılar ve çöplerden detaylar

-Balık, deniz salyangozu ve yengeçlerin çöpler arasında gezinmeleri

-Atıkların sahilde toplanması

-Detaylar

Süre: (4: 14) Boyut: (473 MB)

Haber: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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Batman'da 38 derece sıcakta özel yetenek sınavı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bünyesindeki 195 kişilik kadroya başvuran 3 bin 994 aday, 38 dereceye ulaşan sıcakta düzenlenen özel yetenek sınavında başarılı olabilmek için mücadele etti.

Batman Üniversitesi BESYO'ya bu yıl 20'si milli, 15'i engelli olmak 195 kişilik kadroya 3 bin 994 aday başvurdu. BESYO parkurunda 7 Ağustos'a kadar sürecek sınava katılanlar, 38 derece sıcak havada zor anlar yaşadı. Bahçe ve salondaki zorlu parkurlarda mücadele eden adaylar, kazanmak için ter döktü.

Günde 600 adayın katıldığı parkur sınavını, şeffaf ve canlı yayınla herkese açık yaptıklarını belirten BESYO Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Dursun, "Üniversitemizin BESYO bölümü, bölgedeki üniversiteler arasında en çok tercih edilen adreslerden biri. Bunun nedeni de geçen yıl yapılan sınavın şeffaf ve adil olmasıydı. Ayrıca sosyal medyada canlı olarak sınavın yayınlanması ve sınav derecelerinin de aynı gün sınav bitiminde web sitesinde yayınlanması bunda etkili oldu. Sınavlara 954 kadın ve 3 bin 40 erkek başvurdu. Beden eğitimi, antrenörlük ve spor yöneticiliği bölümlerine 20'si milli, 15'i engelli olmak üzere 195 öğrenci alınacak" dedi.

Adaylar ise sıcak havada parkurda zorlandıklarını ancak kazanmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Adayların zorlu sınavı geçmeye çalışması

Bazı öğrencilerin zorlu parkuru yarıda bırakması

Röportajalar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 358 MB

Haber-Kemara: Reşat YİĞİZ/BATMAN,

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Leyla'nın ölümünün kapatılması için aşiret kararı alınmış

Ağrı'da, Leyla Aydemir'in (4) geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede, baba Nihat Aydemir'in kuzeni Erol Dursun'un ifadesi ortaya çıktı. Leyla'nın ölümünün ardından aşiret reisinin katılımıyla toplantı yapıldığını belirten Dursun, "Olayı kapatmak amacıyla kızın kendisinin 18 gün boyunca yürüyerek gittiği şeklinde yayılması ve köylülere de konunun böyle aktarılması kararı aldıklarını duydum" dedi.

Ağrı merkezde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin kızları Leyla, 15 Haziran 2018'de, dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, bulunması için yurt genelinde seferber olunan Leyla'nın, 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde su içinde yüzüstü duran cansız bedeni bulundu. Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), gözaltına alınırken, 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan mahkemece tutuklandı.

7 SANIĞA DAVA

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yaklaşık 1 yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ve köylülerden B.D. (47) ile eşi H.D. (55), A.A. (37) ve eşi Y.A. (40) hakkında 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

BABASI 'ALLAH VERE DE KIZIM YÜRÜYEREK GİTSİN' DEMİŞ

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, olayın aydınlatılması için köylülerin çoğunun ifadesine başvurdu. İddianamede ifadesine yer verilen baba Nihat Aydemir'in kuzeni Erol Dursun, çok samimi oldukları için Leyla kaybolduğundan itibaren her gün Nihat Aydemir'in yanında olduğunu söyledi. Leyla'nın nasıl öldüğünü belirlemek için araştırma yaptığını belirten Dursun'un, olay sonrası aşiret reisinin katılımıyla toplantı yapıldığını anlattığı iddianamede yer aldı. Erol Dursun, şunları kaydetti:

"Ağrı merkezde bu konu ile ilgili Bezirhaneli köylülerin konuşmalarında Leyla Aydemir'in cesedinin bulunmasından sonra bizim köyün ileri gelenlerinden aşiret reisi olan Ahmet Aydemir, eski muhtar Dilaver Aydemir ve dede Zeki Aydemir'in katıldığı bir toplantı yapıldığını öğrendim. Toplantıda Leyla'nın ölümü ile ilgili olayı kapatmak amacıyla kızın kendisinin 18 gün boyunca yürüyerek gittiği şeklinde yayılması ve köylülere de bu şekilde konuyu aktarılması şeklinde karar aldıklarını duydum. Hatta bu konu ile alakalı Leyla'nın babası, bana kızının yürüyerek gitmiş olabileceğini söyledi. Ben de 'Bu nasıl mümkün olabilir ki?' dedim. Nihat da bana 'Allah vere de kızım yürüyerek gitsin. Aileden çıkarsa ne yapacağız, birbirimizi öldüreceğiz?' dedi. 17 Ekim 2018'de Nihat, bana birlikte Leyla'nın durumu ile ilgili konuşmak için 'Adalet Bakanlığı'na gidelim' dedi ve biz Ankara'ya gittik. Bizim randevumuz 18 Ekim olduğu için 1 gün öncesinden Ankara'ya gelmiştik. O gün akşam Nihat Aydemir Ağrılı bizim köylü İzmit'te yaşayan müteahhidi telefon ile aradı. Müteahhit ile buluştuk. 3'ümüz çay içerken Ağrılı eski milletvekilini aradılar. 4 kişi oturduk, konuşmalar esnasında Leyla'dan muhabbet açıldı. Milletvekili, eşinin Leyla'nın ölümünden çok etkilendiğini söyledi. Birden sinirlenerek Nihat Aydemir'e 'Kardeşim bu aile içi yapılan bir şeydir. Senin kardeşin yaptı bunu' dedi. Nihat bu sözün üzerine başını önüne eğdi ve sustu. Milletvekilinin aşiret reisimizle arası çok iyidir ve kendisiyle sürekli irtibat halindedir. Leyla'nın annesi Şükran Aydemir beni çok sever ve saygı duyar hatta kendisi beni ağabeyi gibi gördüğünü birkaç kez bana söylemiştir. Kendisiyle Nihat ile Ankara'ya gitmeden önce en son görüştüğümde Nihat yukarı katta bulunan valizini almaya gittiğinde Şükran bana 'Boşuna uğraşmayın. Yusuf, Yusuf, Yusuf' şeklinde söyledi. Ben bunun üzerine çok şaşırdım."

Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Hümeyra PARDELİ/AĞRI, -

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14 yaşındaki Vedat'ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama

Hakkari Valiliği, Irak sınırındaki Derecik ilçesinde dün meydana gelen ve 14 yaşındaki Vedat Ekinci'nin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ülke sınırlarına kaçak yollarla girmeye çalışanlara, sınır birlikleri tarafından 'Dur' ihtarında bulunulduğu, ilerlemeye devam eden şüphelilere angajman kuralları gereği uyarı ateşi açıldığı, seken kurşun nedeniyle Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay, Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Çemekurk köyü yakınlarında dün meydana geldi. Açılan ateşte ağır yaralanan, Hudut Birlikleri tarafından bölgeden alınarak Derecik ilçesindeki Sahra Hastanesi'ne kaldırılan Vedat Edinci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dün meydana gelen bu olayla ilgili Hakkari Valiliği bugün açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklama şöyle:

"01.08.2019 günü Irak sınırından ilimiz Derecik ilçesi sınırına 2 kilometre mesafede sınırlarımız dışında, ülkemiz sınırına terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan bölgeye kaçak yollarla girmeye çalışan şahıslara sınır birliklerimiz tarafından 'Dur' ihtarında bulunulmuştur. Ancak 'Dur' ihtarına uymayarak sınırımıza doğru Irak tarafından ilerleyen şahıslara angajman kuralları gereği uyarı ateşi yapılmıştır. Bölgenin engebeli ve kayalık olması sebebiyle seken mermi çekirdeği 1 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Yaralı vatandaşımız olay yerinde bulanan Hudut Birliklerimize ait araçlar ile Derecik Sahra Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir."

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

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Hareketli yaşam için bisiklet dağıtıldı

Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı Beslenme ve Haraketli Yaşam' Programı kapsamında 'Sağlık için hareket et' sloganıyla 162 bisiklet dağıtıldı.

Bucak İlçe Sağlığı Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolle öğrencilere verilmek üzere Bucak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ve bazı kurumlara 162 adet bisiklet dağıtıldı. Bucak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bisiklet dağıtım törenine Kaymakam Yalçın Sezgin, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Erdener Bede, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Murat Erk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Damarcan, İlçe Sağlığı Müdürü Yasemin Erk, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Burdur Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, bisiklet ile hareketli hayat sistemini oluşturmak istediklerini, çocuklara ve gençlere sporu sevdirmek, onları birer sporcu birey olarak yetiştirmek hedefini arzuladıklarını belirtti. Aygören, bu amaçla Bucak Belediyesi'ne 20, Kaymakamlığa 15, Bucak Devlet Hastanesi'ne 10, Mehmet Cadıl Sağlık Hayat Merkezi'ne 20 ve Bucak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 97 olmak üzere toplam 162 bisiklet verdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Emrullah Ünal ise bisikletin bir araba üretiminde kullanılan materyalin yüzde beşi olduğunu vurgulayarak, çevre dostu bir araç olan bisiklet kullanımının arttırılması gerektiğini belirtti.

Kaymakam Yalçın Sezgin ise yaptığı konuşmada Sağlık Bakanlığı'nın 1 milyon bisiklet kampanyasının özünde sağlıklı yaşamın ve önleyici sağlık hizmetlerinin aslında çok görünen bir anlayışı olduğunu belirtti. Kaymakam Sezgin, "Hareketli bir yaşam ile pek çok sağlık sorunun önüne geçmek mümkün. Şeker, tansiyon ve kalp rahatsızlıklarına kadar pek çok sorunun başlangıcı hareketsiz yaşam" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Okul Müdürü Ayşe Ünal'ın Konuşması

-İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Reha Sermed Aygören konuşması

-Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal'ın konuşması

-Burdur Ak Parti Milletvekili Yasin Uğur'un konuşması,

-Burdur Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik'in konuşması

-Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin'in konuşması

-Öğrencilere bisiklet dağıtımı ve öğrencilerin bisikletlere binerek ilerleyiş genel görüntüleri

Haber-Kamera: Halim AKCA/BUCAK, -