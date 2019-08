DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BALIKESİR'DE OTOBÜS YANGININDA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

BALIKESİR'de dün bir yolcu otobüsünde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 1'i çocuk 5 kişinin kimlikleri belli oldu. Küçükkuyu istikametinden-Ankara istikametine seyir halindeyken dün Balıkesir- Edremit karayolu Gökçeyazı Jandarma Komutanlığı önüne geldiğinde alev alan 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Balıkesir ve İvrindi'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Balıkesir-Edremit karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden 1'i çocuk 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Yangında Fatma Kızılöz (81), Özlem Yılmaz (17), İlhan Adalı (71), Huzeyfe Yavuz (5) ve Sibel Akkaya (56) hayatını kaybetti. Gözaltındaki otobüs şoförleri Nihat Demir (48) ve Hüseyin Hakkıoğlu'nun (41), işlemleri sürerken, yaralıların da hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

2)ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 10 YARALI

GAZİANTEP'te, zihinsel engelli öğrencileri rehabilitasyon merkezine taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile servis sorumlusu ve 8 öğrenci yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Sarıt Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen zihinsel engelli öğrencileri rehabilitasyon merkezine götüren servis minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki sorumlu ve otomobilde bulunan 8 engelli öğrenci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

3)ÖMER HALİSDEMİR'İN SOYADI ÜZÜM ÇEŞİDİNE VERİLDİ

MANİSA Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından melezleme yöntemiyle geliştirilen ve tescil aşamasına gelen üzüm çeşidine, 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in soyadı verildi. 'Halisdemir' isimli üzüm çeşidi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde toprakla buluşturuldu. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünce yürütülen ortak çalışmayla 7 üzüm çeşidi geliştirildi. Geliştirilen üzüm çeşitlerinden birine 15 Temmuz'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak hain darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir'in soyadı verildi. 'Halisdemir' isimli üzüm çeşidinin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde dikimi gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, Niğde'nin çok eski bir bağcılık kültürü olduğunu ancak son yıllarda gittikçe azalmaya başladığını kaydetti. Çalışkan, "Niğde Valiliği'nin desteğiyle başlattığımız projeyle Türkiye'de yetişen, Niğde'de yetişen 40'a yakın üzüm çeşidiyle bağ tesisi yapılıyor. Proje kapsamında aynı zamanda Manisa Bağcılar Araştırma Enstitüsü ile bir birliğimiz var. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün geliştirmiş olduğu çeşitleri bu projemize dahil edildi. Enstitünün geliştirmiş olduğu 8 çeşidi Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde toprakla buluşturuyoruz. Bu projeyi bizim için anlamlı kılan ise üniversitemizin adını taşıdığı 15 Temmuz kahramanı şehidimiz Ömer Halisdemir'in isminin verildiği 'Halisdemir' üzüm çeşidimizi bugün üniversitemizde toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede hem şehidimizin ismini yaşatmış olacağız hem de öğrencilerimiz farklı asma çeşitlerini görerek, uygulama yaparak daha güzel yetişmiş olacaklarö dedi.

ÜLKEMİZDE YAYGINLAŞACAK

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Dr. Selçuk Karabat ise, şöyle konuştu: "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 15 Temmuz kahramanı şehidimiz Ömer Halisdemir'in ismini yaşatmak amacıyla üzüm çeşidimize 'Halisdemir' ismini verdik. Tescil sonucunda bu çeşidimiz tescillendiğinde ülkemizde yaygınlaşacak. 'Halisdemir' üzüm çeşidimizi burada Ömer Halisdemir üniversitesinde toprakla buluşturmak istedik. Hem Niğde koşullarındaki performansını görelim, hem de üniversiteye yapmış olduğumuz çalışmayla bir anlam katalım istedik. Bu projemizin benzeri bir projemiz de Tokat, Gaziantep, Tekirdağ, Manisa ve Mersin de devam ediyor. Bu şekilde devam eden bir proje ve önümüzdeki yılda yoğun bir şekilde çalışmalarla devam edecek diye konuştu.

Karabat, 'Halisdemir' çeşidinin beyaz iri taneli ve sofralık bir üzüm olacağını sözlerine ekledi.

4)ZİRAAT MÜHENDİSİ ESRA MARANGOZLUK YAPIYOR

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olan Esra Balgay(23), babasının marangozhanesinde çalışarak ahşaba şekil veriyor. Mesleğiyle ilgili iş ararken bu sırada babasına yardımcı olan Esra Balgay, küçük yaşlardan itibaren mesleğe aşina olduğu için zorlanmadığını söyledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden bu yıl mezun olan Esra Balgay, mesleğiyle ilgili iş ararken bu sırada babası İlhami Balgay'a ait marangozhanede çalışıyor. Küçük yaşlardan itibaren işe aşinalığı olan Esra Balgay, zorlanmadan marangozhanede babasıyla birlikte çalışarak mobilyalar üretiyor. Esra Balgay her zaman babasına yardımcı olduğunu belirterek, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezunum. İlkokul, lise zamanlarımda hep buradaydık. Biz babamla beraber büyüdük. Ablam da, kardeşim de, ben de burada büyüdüm. Kendi mesleğimi çok seviyorum. Bunu kısa bir ara vermek gibi düşünüyorum. KPSS hazırlığı, yine kendi mesleğime dair bir şeyler yapma planındayım. Buradaki amacımız babama yardımcı olmak. Onunla beraber, onun işine bir şekilde katkı sağlamak. Çünkü bize ciddi bir emek sarf etti. Onun emekleriyle birlikte burada, aile kurumumuzda devam ediyoruz. Zamanımı bu şekilde değerlendiriyorum." dedi.

Zorunda olduğu için değil sevdiği için babasıyla birlikte çalıştığını anlatan Esra Balgay, "Burada bu işi de öğrenmiş oldum. Bu benim baba mesleğim. Bir yandan da sanat olarak baktığınız zaman, biz bir şeyler ortaya çıkarıyoruz. Tahtayla, boyayla bir eser ortaya çıkarıyoruz. Ben de bu tarz şeyler yapmayı çok severim. Aynı şekilde ofiste evrak işleriyle, getir-götür işleriyle de ilgileniyorum. Her boş bulduğum zamanda da kitap okuyorum. Bunlara da kendimi kapatmış değilim. Buradaki durum beni mutlu ediyor. Mutsuz değilim. Kendi ailemle birlikte, beraber bir şey yapıyorum. Kesinlikle mecburi bir durum değil. Geleceğe yönelik baktığımda elbette kendi mesleğim ile ilgili hayallerim var. Okul tarafında da bu böyle ilerledi. Bu yıl yeni mezun oldum. Her yeni mezunun iş arama telaşında olduğu gibi benim de telaşım var. Ben de vaktimi burada değerlendiriyorumö diye konuştu.

Esra Balgay marangozluğa erkek işi gibi bakmanın yanlış olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Marangozluk açısından ülkemizdeki genel bakış açısından ağır kaldırma, makine kullanma, matkap kullanma gibi işlerin tamamı ile erkeklere yönelik olduğu düşünülüyor. Fakat ben burada bunların hepsini yapıyorum. Babamın sayesinde biz bunları aştık ve bunları gördük. Tabii ki sadece erkek işi değil, aynı zamanda kadın işi. Evde yaptığınız işlerden hiçbir farkı yok. Buradaki iş de aynı derecede zorlu. Tabii ki erkek, kadın farkı burada yok. Tamamen erkek işi gözüyle bakmak yanlış diyebilirim. Bir eseri ortaya çıkarmak her kadında içgüdüsel olarak vardırö

5)EVİNE HIRSIZ GİRDİĞİNİ KAPIYA GELEN POLİSTEN ÖĞRENDİ

KAHRAMANMARAŞ'ta şüphe üzerine durdurulan 14 ve 19 yaşlarındaki 3 kızın üzerinden çıkan para ile altın yüzüğün sahibi olduğu belirlenen Serpil Günal evine hırsız girdiğini kapısına polis gelince öğrendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, K.K.(19), M.K.(17) ve D.Ç.'yi(14) Maraş Kalesi yakınında yürüdükleri sırada 'şüphe' üzerine durdurdu. Yapılan kimlik sorgularında M.K.'nin hırsızlık suçundan arandığı, diğerlerinin de poliste çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. 3 kızın üzerinden 570 TL ve 1 altın yüzük ile kapı açmakta kullanılan plastik aparat bulundu.

Yapılan soruşturmada para ve altının, Karamanlı Mahallesi'nde yaşayan Serpil Günal'ın evinden çalındığı tespit edildi. Polis, araştırma yapmak için Günal'ın evine gitti.

Kapısına gelen polislerden evine hırsız girdiğini öğrenen Serpil Günal, şaşkına döndü. Günal, "Eşyalarımın çalındığını polis memurundan öğrendim. Onlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun polis memurlarından. Şu an şoktayım. Paramın çalındığını günler sonra fark ederdim. Çünkü yerini sadece ben biliyordum. Diğer takılarım da imitasyon olduğu için, altın yüzüğün olmadığını ancak takacağım zaman fark edecektim. Belki aradan aylar geçecekti" diye konuştu. Serpil Günal, evinin kapısını kilitlemeden dışarı çıktığını belirterek, herkese evlerinin kapısını kilitlemesini önerdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, para ve yüzüğün adli işlemlerin ardından Serpil Günal'a teslim edileceği belirtildi.

