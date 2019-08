DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ŞANLIURFA'DA 'CANLI BOMBA' YAKALANDI (1)

ŞANLIURFA'da kentin en işlek yerlerinden olan Haşimiye Meydanı'da canlı bomba, polisler tarafından yakalanıp, etkisiz hale getirildi. Şüphelinin üzerinden çıkarılan bomba düzeneğinin imhası için bomba uzmanı çağırıldı.Kentin en işlek noktalarından olan Haşimiye Meydanı'da, sivil polisler durumundan şüphelendiği kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheli kaçmaya çalıştı. Polisler, şüpheliyi yakalayıp etkisiz hale getirildi. Şüphelinin üzerinden bomba düzeneği çıktı.

Şüpheli gözaltına alınırken, meydana bırakılan bomba düzeneği için olay yerine, bomba imha uzmanı çağırıldı. Bölge güvenlik kordonuna alınarak giriş-çıkışlara kapatıldı.

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA

2)GABAR DAĞI'NDA 45 MİLYON YILLIK DENİZ CANLILARI FOSİLLERİ

ŞIRNAK'ta Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Gabar Dağı bölgesinde deniz canlılarına ait olduğu belirtilen fosiller buldu. Sipahi, bulduğu fosillerin 45 milyon yıllık olduğunu iddia ederek, bunun geçmişte, bölgedeki deniz varlığını kanıtlar niteliğinde olduğunu söyledi. Bir süre önce Cudi Dağı'nda bulunan salyangoz fosiliyle gündeme gelen Şırnak, şimdi de Gabar Dağı'nda bulunan farklı iki türe ait deniz canlısı fosilleriyle gündem oldu. Akdeniz'den yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki 1848 metre rakımlı Gabar Dağı'nda bulunan, soyları tükenen bilimsel adları 'Nummulites' ve 'Alveolina' olan kök ayaklı deniz canlılarına ait kalıntılar şaşkınlık yarattı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Gabar Dağı'nda Lütesiyen döneme ait kök ayaklı deniz canlılarının fosillerinin buldu. Sipahi, bulduğu fosillerin, bölgede 40 milyon yıl öncesinde denizin varlığını kanıtlar nitelikte olduğunu söyledi.

'FOSİLLER TETİS OKYANUSU'NUN KALINTILARI OLABİLİR'

Fosillerin, günümüzden milyonlarca yıl öncesinde var olan Tetis Okyanusu'ndaki kalıntılar olabileceğini anlatan Sipahi, "Dünya üzerindeki kıtalar hareketsiz gibi görünse de magmadaki konveksiyonel akımların etkisiyle yılda birkaç santim hareketle sürekli yer değiştirirler. Birbirinden uzaklaşan kıtalar yeni denizler oluştururken, birbirine yaklaşan kıtalar, aralarında bulunan denizin kapanıp yok olmasına neden olurlar. Geçtiğimiz aylarda Cudi Dağı'nda bulmuş olduğumuz fosiller ile bugün Gabar Dağı'nda bulmuş olduğumuz fosiller Orta Miyosen dönemde kapanan Tetis Okyanusu'na ait kalıntılardan bazılarıdır" dedi.

CUDİ'DEKİ FOSİLLERDEN DAHA ESKİ

Sipahi, Gabar Dağı'nda bulduğu fosillerin Cudi Dağı'nda bulunan fosillerden çok daha eski bir döneme ait olduğunu ifade ederek, "Cudi Dağı'nda bulunan fosiller, Tetis Denizi'nin kapandığı dönem olan Miyosen döneme ait isimli canlılara ait fosillerdi. Yani yaklaşık 12 milyon yıl önce yaşamış deniz canlılarına ait kalıntılardı. Gabar Dağı'nda bulunan bu fosiller ise Lütesiyen döneme, 'Nummulites' ve 'Alveolina' isimli canlılara ait fosillerdir. Lütesiyen dönem, yaklaşık olarak günümüzden 49 milyon yıl önce başlayıp 40 milyon yıl önce sona eren dönemdir. Bu anlamda baktığımızda bu fosillerin yaklaşık 45 milyon yıl öncesine ait olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

3)KUMRULAR, 7 YILDIR AYNI EVİN BALKONUNA YUVA YAPIYOR

TOKAT'ta ilkokul müdürü Ömer Faruk Aybek'in (63) 9 yıl önce satın aldığı evin balkonuna 7 yıldır kumrular yuva yapıyor. Aybek, kumrular rahatsız olmasın diye o dönemlerde balkonu kullanmıyor. İl merkezinde Alitepe Topçubağı İlkokulu müdürü olarak görev yapan evli, 2 çocuk sahibi Ömer Faruk Aybek, 9 yıl önce Semerkant Mahallesi Süreyya Hoca Efendi Caddesinde bir apartmanın 3'ncü katındaki dairayi satın aldı. Aradan 2 yıl geçtikten sonra Ömer Faruk Aybek'in evinin balkonuna ve penceresinin önüne 2 çift kumru gelerek yuva yaptı. Kumruların yumurtalarından yeni yavrular çıktı. Sonrasında ise her aynı dönemlerde kumrular balkonda yuva yapıp yavru çıkarmaya devam etti. Aybek ise bu dönemlerde kumruların rahatsız olmaması için balkonunu kullanmamaya başladı.

Evi satın aldıktan onra kumruların balkon ve pencere camı önüne yuva yaptığını söyleyen Ömer Faruk Aybek, "Eve taşındıktan sonra 2'nci yıldan itibaren hem balkonumuza hem de camımızın önüne ne hikmetse bu kumrular gelip yuva yapıyor. Biz de burada boş saksıyı onlar için bulunduruyoruz. Balkon camlarını açmıştık, birisi onların üzerine yuva yaptı Aşağı yukarı 20 gündür balkon camlarını kapatmıyoruz. Camımızın önüne gelen kumru tek geldi. Buraya yumurtladı ve 14 gün boyunca hiçbir yere ayrılmadı. Yumurtaların üzerinde kuluçkaya yattı. Civcivlerini çıkardı. Biz eşinin olmadığını fark edince yem ve su verdik. İlk günler bizden kaçtı. Sonra bize alıştı ve güvendi. Yavruları da çok hızlı büyüyor 15 gün sonra uçuyorlar. Artık birbirlerine mi söylüyorlar bilmiyorum ama her sene gelip buraya yuvalarını yapıyorlar" dedi.

Balkonu kullanmalarının sınırlı olduğunu ifade eden Aybek, "Burada kumrular yumurtladı, kuluçkaya yattılar. Kuluçka süresince biz buraya çok az çıktık. Misafirlerimiz olduğu zaman balkona almadık, içeride ağırladık onları. Biz de eşim ile birlikte çok sessizce oturup içeriye geçtik. Çünkü yuvalarının yeri de çok sıkıntılı bir yer. Balkon camlarını açmıştık. Almus'a gezmeye gittiğimizde geldiğimizde yuva yaptıklarını gördük. Oysa ki 7 yıldır balkonda ki saksıya yapıyorlardı yuvalarını bı defa farklı gördüler, oraya yaptılar. Her yıl tekrar geliyorlar. Gelenler hangileri bilmiyoruz. Anne ve babaları mı geliyor, yoksa yeni çıkan yavruları mı geliyor. Burayı biliyorlar geliyorlar. Biz de rahatsız olmuyoruz. Balkonumuzu en az 1 ay onlara tahsis ediyoruz" diye konuştu.

TOKAT

4)ŞÖFÖRLERE 'ALKOLMETRE' GÖZLÜKLÜ DENETİM

ADANA'da polis, kent otogarındaki yolcu otobüsle şöförlerine 'alkolmetre' gözlüğü takarak düz çizgide yürüttü. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde trafik kazalarını engellemek için kent otogarına gitti. Burada sürücüler cep telefonu kullanmama, hız kurallarına uyma konusunda uyarıldı. Daha sonra ekipler, sürücülere 'alkolmetre' gözlüğü takıp, düz çizgide yürüttü. 1 promil, 0,5 promil ve uyuşturucu etkisi yapan gözlükleri takan sürücüler, düz çizgide yürümeye çalıştı. Gözlükle yürümekte zorluk çeken şöförler, alkol ve uyuşturucunun araç kullanmaya engel olduğunu söyledi. Ekipler yolculara da broşür dağıtarak şoförlerin olası cep telefonu ve dikkatsiz araç kullanmaları durumunda 155 polis imdat hattını aramaları gerektiğini söyledi.

Denetimlerin bayram boyunca süreceğini öğrenildi.

