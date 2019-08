DHA YURT BÜLTENİ-7

1)AK PARTİLİ İKİ MİLLETVEKİLİ KAZADA YARALANDI

İZMİR- Manisa karayolunda Bornova ilçesine bağlı kırsal Çiçekliköy Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan ile Murat Baybatur'un yaralandığı öğrenildi. Yaralanan Özkan ve Baybatur'un, Manisa'da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı belirtildi.

Cemil SEVAL/ MANİSA

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı

2)MARDİN'DE VALİ YAMAN, GÖREVE BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı'nca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk'ün yerine görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, görevine başladı. Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Vali Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile aralarında bazı belediye çalışanlarının da yer aldığı bir grup tarafından karşılandı.

'ARTIK TERÖR ÖRGÜTÜNE PARA GİTMEYECEK'

Belediye Başkanlığı makamında tebrikleri kabul eden Vali Yaman, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühü ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yeniden görevlendirildiğini belirtti. Vali Yaman, "Daha önce de geldiğimizde vatandaşlarımıza 'Sizin için çalışacağız.' demiştik. Bundan sonra da öncelikle kadınlar, gençler, öğrenciler ve dezavantajlı gruplar olmak üzere 850 bin Mardinlinin tamamına hizmet edeceğiz. Artık terör örgütüne para gitmeyecek, milletimiz için harcanacak. Yeni dönemle ilgili başlayan çalışmalarda, genç istihdamının desteklenmesine yönelik altyapıyı hazırlamak, mesleki eğitim kurslarının sayısının arttırmak, spor, sanat, kültür turizm alanında belediye hizmetlerini geliştirmek ve çevreye duyarlı belediyecilik ön planda tutulacağız" dedi.

ASKERİ HELİKOPTERLE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Vali Yaman'ın görevden başlamadan önce belediye yerleşkesi, bomba arama köpekleri ile arandı. Çevik kuvvet ekipleri ile TOMA araçlarının hazır bekletildiği belediye ana kapısındaki giriş ve çıkışlar kurum araçları hariç bütün özel araçlara kapatılırken, işlemlerini yapmak üzere gelenler ise aramadan geçildi. Sabahın erken saatlerinden beri askeri bir helikopterle belediye bölgesinde havada güvenlik önlemi alındı.

3)POLİS, HDP'LİLERİN BELEDİYEYE GİRMESİNE İZİN VERMEDİ

Van Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasının ardından yerine başkan vekili olarak atanan Vali Mehmet Emin Bilmez görevine başladı.

Bu sırada belediye binasına yürümek isteyen bir grup HDP'liye polis izin vermedi. Aralarında HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı'nın da bulunduğu yaklaşık 30 HDP'li, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki belediye binasına yürümek istedi. HDP'li grubun yolu, belediye binasına 30 metre kala polisler tarafından kesildi. Zırhlı araçlar ile barikatın bulunuduğu noktada, HDP'li Vekil Orhan ile polis amiri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Polis aracından kalabalığa dağılmaları yönünde uyarıda bulunularak, aksi halde zor kullanılacağı bildirildi. Bunun üzerine grup, Erek Dağı Caddesi'ne yöneldi. Kalabalıktan bazıları sloganlar attı. Polis de gruba müdahale etti. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından HDP'li grup dağıldı.

Belediye binası önünde alınan güvenlik önlemleri sürdürüldü.

4)BELEDİYE KARŞISINDA OTURMA EYLEMİ YAPMAK İSTEYEN GRUBA MÜDAHALE

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasının adından bir grup, belediye karşısında oturma eylemi girişiminde bulundu. Belediye önünde güvenlik alan polis ekipleri, grubun dağılması için uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis ekipleri, tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından grup dağıtıldı.

MUĞLA'DAKİ ORMAN YANGINLARI KISMEN KONTROL ALTINDA (EK

5)BODRUM YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor. Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına alındığı belirtildi.



6)ŞEMDİNLİ'DEKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN SEZER SÖNMEZ TOPRAĞA VERİLDİ

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, askeri bölgeye malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Sezer Sönmez toprağa verildi. Şemdinli'ye bağlı Çatalca Köyü kırsalında askeri bölgeye malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Sezer Sönmez'in cenazesi Hakkari'de yapılan otopsinin ardından dün ailesine teslim edildi. Sönmez'in Türk bayrağına sıralı tabutu bugün sabah saat 08.30 sıralarında Şemdinli Ulu Cami'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından da Sönmez'in cenazesi 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları ve tekbirler eşliğinde Şemdinli Asri Mezarlığı'na taşınarak toprağa verildi. Cenaze törenine Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Müdürü Murat Evren, askeri yetkililer, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı. Sönmez'in taziyesi ise Şemdinli Ulu Cami kabul ediliyor.

7)ÜÇ ÜNİVERSİTELİ ESKİŞEHİR'DE EMLAK PİYASASI HAREKETLENDİ

ANADOLU Üniversitesi'nin yanı sıra Osmangazi ve Teknik üniversitesiyle yaklaşık 120 bin öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir'de yeni kayıt yaptırmak için kente gelen öğrenciler hem ekonomiyi hem de emlak piyasasını hareketlendirdi. Ev kiralarında geçen yıla oranla yüzde 15 oranında artış yaşanırken, şehirde kiralık ev bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri özel yurt ve apart dairelere yöneliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde kayıt işlemleri başladı. Anadolu Üniversitesi'nin yanı sıra Osmangazi ve Teknik üniversitesiyle yaklaşık 120 bin öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir'de yeni öğrencilerin gelişi kentteki ekonomiyi ve emlak piyasasında canlanmasına neden oldu. Ev kiraları yeni öğrencilerin gelmesiyle yaklaşık yüzde 15 oranında artış gösterdi. Kiralık ev bulmakta güçlük çekenler ise metrekare olarak daha küçük olmasına karşın yurt ve apart dairelere yöneldi. Üç üniversiteli şehirde 70 bin öğrenci örgün eğitim için gelirken, yaklaşık 50 bin kadar öğrenci ise Anadolu Ünivertesi'nin açık öğretim programlarını kazanmalarına rağmen örgün eğitim derslerine katılabilmek için Eskişehir'e geliyor.

'KİRALIK EV NEREDEYSE YOK'

Eskişehir'de emlak komisyonculuğu yapan Gülçin Uzun, her öğrenci döneminde kiraların arttığını ancak son 2 yıldır kiralık ev bulmakta da öğrencilerin güçlük çektiğini söyledi. Şehirde yaşayan 15 bin kadar Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu sığınmacıların daha yüksek rakamlara ev tuttuğunu ve kalabalık yaşadıklarını ifade eden Uzun, "Eskişehir, öğrenci şehri olduğu için kayıt döneminde öğrencilerin gelmesiyle kira tutarları artıyor. Bu yıl ise emlak piyasası karışmış durumda. Öğrencilerimize kiralık ev bulamıyoruz. Bunun sebebi de genellikle yabancı uyruklu sığınmacıların çok fazla ev tutması. Bu nedenle kiralık ev yok piyasada. 500 lira olan bir daireyi mal sahipleri, sığınmacılara 1000 liradan kiraya veriyor. Özellikle bu sene kiralık ev piyasasında çok büyük bir sıkıntı var. Ev bulamıyoruz, bulduğumuz evler de çok kötü. Ev sahipleri daha fazla para almak için evlerini yabancılara vermeyi tercih ediyorlarö dedi.

Öğrencilerin genelde üniversitelere yakın Yenibağlar, Eskibağlar, Osmangazi gibi mahallelerden ev aradıklarını kaydeden Uzun, "Bunların hepsi dolu. Düzgün ev yok ve kötü evler de bizim öğrencilerimize kalmış durumda. Öğrenciler de dolayısıyla apartlara, yurtlara yöneliyorlar. Çünkü insanlar ev bulamıyorlar. Aile ev bulamadığı için çocuğunu yurtlara yönlendiriyor. Bana sabahtan beri birçok aile geldi çocuklarını okutacak olan, kiralık ev bulamadık. Eşyalı daire istiyorlar, o da yok. Olan dairelerin fiyatları da çok yüksek. Kiralık evlerde, eşyasız 1+1'ler 700 lira eşyalı olanlar ise 2 bin liraya kadar çıkıyor. Konumuna göre değişiyor ve çok yüksek fiyatlarö şeklinde konuştu.

'YURT VE APARTLAR DAHA GÜVENLİ'

Osmangazi Üniversitesi yakınındaki Büyükdere Mahallesi'nde kız apart sorumlusu Füsun Çetingül, ailelerin apart daireleri daha güvenli bulduklarını söyledi. Apartların verdiği hizmetler nedeniyle öne çıktığını anlatan Çetingül, "Özel yurtların daha güvenlikli olduğunu bildikleri için özellikle bizi tercih ediyorlar. Öğrenciler genellikle giriş çıkış saatleri açısından evleri tercih ediyorlar ama aileler apart dairelere yöneliyor. Apartlar 7/24 kamera sistemiyle korunuyor. Bunun dışında gece bekçileri oluyor. Bundan dolayı da aileler gönül rahatlığıyla çocuklarını bırakabiliyorlar. Biz, açık büfe sabah kahvaltısı, aşçı tarafından yapılan akşam yemeği, elektrik, su, internet, sıcak su ve günlük temizliğe kadar her şeyi üstleniyoruz. Fatura ödeme dertleri olmadığı için öğrenciler çok rahat konaklayabiliyor. Fiyatlar yemekli ve yemeksiz olarak değişiyor. Eskişehir'de çok fazla apart ve yurt var. Herkesin verdiği hizmete ve hizmet kalitesine göre fiyatlar değişiyor. Ortalama 500 ile 1500 lira arası fiyatlar değişiyor. Öğrenci evde olduğu zaman istedikleri saat girip çıkabilir ama aileler bunu istemiyor. Apartlarda belirli bir saatten sonra kapanıyor ya da aileye mesaj iletiliyor. Bundan dolayı da tercih ediliyoruz. Yeni gelen öğrencilere apart tavsiye ediyoruz. Hiç bilmedikleri bir şehre geliyorlar. Ailelerin de gözü arkada kalıyor. Şuan kiralık ev bulmak mümkün değil. Civarda ev yok. 3 tane üniversite var ve öğrenci çok fazla. Devlet yurtları da kiralık ev de yeterli değilö şeklinde konuştu.

'ÖNCELİĞİMİZ DEVLET YURTLARI'

İstanbul'da oturan Mustafa Kurt, oğlunun kazandığı Anadolu Üniversitesi'ne kayıt işlemleri için geldiklerini söyledi. Ev konusundaki önceliğinin devlet yurtları olduğunu ifade eden Kurt, "Kalacak yerde önceliğimiz KYK yurdu. Olmazsa başka bir yurt ya da apart olacak. Ekonomik açıdan daha uygun yerleri arıyoruz tabi ki. Ev fiyatları yüksek gözüküyor. Bir öğrencinin 800-900 lira gibi bir maliyeti oluyor. 2 bin, 2 bin 500 lira civarında ev fiyatları bile var. Birkaç öğrenci birlikte kalsa aynı fiyata denk geliyor. Güvenli olması için de apartları tercih ediyoruz. Şehir dışından getiriyoruz çocuğumuzu. Birçok farklı yerden gelenler var. İnsanlar, çocuklarının güvenli bir ortamda olmasını ister. Bu yüzden tabi para ikinci planda kalıyor ama düşünmek de zorunda bunu aileler. Biz de her aile gibi uygun bir yer arıyoruzö dedi.

Manisa'dan gelen Yaşar Ergül'de oğlunun Anadolu Üniversitesi'ni kazanmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Eğitim Fakültesi'nde oğlunun kayıt işlemlerini tamamlayan Ergül, ev ya da apart daire düşündüğü belirterek şunları söyledi:

"Kayıtları yaptırdık. Kalacak yer olarak çocuğuma ev ya da apart düşünüyorum. Onları da araştırıp halledeceğiz. Ev tutmayı pek düşünmüyorum çünkü daha arkadaşı yok. Çevre edinmesi arkadaşlık kurması lazım çocuğumun. Tek başına kalmasını da istemiyorum açıkçası. Güvenli olursa yurt ya da apart bulmayı planlıyoruz. İlerleyen sınıflarda da eve çıkabilir. Fiyatlar konusunda uygun diyorlar etraftakiler ama bakalım ne kadar uygun olduğunu göreceğizö

E-DEVLET KAYIT KUYRUKLARINI BİTİRDİ

Kazandıkları üniversitelere kayıt yapmak için gelen öğrencilerin yoğunluğu E-Devlet giriş ekranıyla birlikte son erdi. Kente gelmeden internet üzerinden giriş yaparak kayıtlarını yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başlangıcında evraklarını teslim ederek üniversite hayatına başlayabiliyor.



===============================================

8)LOKANTA ÇALIŞANININ ŞEHRE GETİRDİĞİ YABAN DOMUZU, APARTMANDA YAKALANDI

MERSİN'de kapatıldığı kafesten kaçıp bir apartmanın girişine saklanan yaban domuzu, belediye ekiplerince yakalandı. Domuzu kırsal kesimden kent merkezine getirdiği ileri sürülen lokanta çalışanı Yusuf A. (21) gözaltına alındı.

İddiaya göre bir kişi, kırsal kesimde yakaladığı domuzu 33 ACC 658 plakalı kamyoneti arkasındaki kafese koyarak merkez Akdeniz ilçesindeki Yeni Mahalle'ye getirdi. Bir süre sonra kapağı açılan kafesten kurtulan domuz, bitkin bir halde bir apartmana girdi. Evinin balkonunda oturan bir kişi, o anları cep telefonu kamerası ile kaydedip polisi ve itfaiyeyi aradı. Bölgeye polis ve itfaiye ile birlikte gelen Büyükşehir Belediyesi Veteriner Darie Başkanlığı ekipleri, domuzun burnuna şiş sokularak yaralandığını belirledi. Özel kıskaçlarla yakalanan yaralı hayvan, tadavisinin yapılacağı merkeze götürülmek üzere sahipsiz hayvan taşıma aracına konuldu.Öte yandan polis ekipleri de domuzun getirildiği aracın yerini tespit etti. Çevrede kısa bir soruşturma yapan güvenlik güçleri, araç sürücüsünün bir lokantada çalıştığı ileri sürülen Yusuf A. olduğunu saptadı. Polise verdiği ilk ifadesinde domuzu yaralı halde bulduğunu ve tedavisini yaptırmak için kente getirdiğini söyleyen şüpheli gözaltına alındı.Kamyonetin arka kasasında bir adet şiş bulunması dikkat çekerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

