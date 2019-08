DHA YURT BÜLTENİ - 7

Yol ortasında eşiyle tartışırken, iki aracın arasında can verdi

Afyonkarahisar'da boşanmak üzere olduğu eşi N. Demirel'le yol ortasında tartışan Tuncay Demirel (45), kendisinden kurtulmak için otomobiline binen kadını saçından yakaladı. Kadının aracı hareket ettirmesi sonrası sürüklenen Tuncay Demirel, arkadan gelen araçla eşinin aracı arasında kalıp feci şekilde can verdi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkez Harbiş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tuncay Demirel pazar yerinde boşanmak üzere olduğu eşi N. ile karşılaştı. Burada eşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından N. Demirel otomobiline doğru yürürken, Tuncay Demirel de arkasından gitti. Kadın otomobiline binerken, arkasından koşan Tuncay Demirel ise açık camdan N. Demirel'in saçından yakalayıp, dışarı çıkarmaya çalıştı. O esnada kurtulmak isteyen N. Demirel, otomobili hareket ettirdi. Sürüklenmeye başlayan Tuncay Demirel, o sırada arkadan gelen araçla eşinin aracı arasında kalarak feci şekilde can verdi. Kazada diğer araçta bulunan K.K. (50) de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı K.K.'ya ilk müdahaleyi yaparak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralı K.K.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Tuncay Demirel'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Polis N. Demirel ile kimliği açıklanmayan diğer aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

Anzer Balı da ayı mağduru

TRABZON'da, arıcılıkla uğraşan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef'in tesisinde yaptığı ve foto kapan kamerasınca kayda aldığı bal kalite testinde ayıların 4 çeşit baldan ilk tercihi olan dünyaca ünlü Anzer Balı'nda, rekolte kaybı yaşanıyor. Ayı saldırıları rekolte kaybının düşüş nedeni olarak gösterilirken Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, "Ayılar, üreticilerimizin ballarını ve kovanlarını talan ettiler. Biz de onlardan muzdaribiz ama yapacak bir şey yok. Doğanın içinde ayılar ve arılar yaşamak zorunda. Ayının da bir yaşam hakkı var. Ayı, çok kurnaz bir hayvan her engeli aşıp bala ulaşıyor" dedi.

'AYILARIN DA ANZER BALI KALİTESİNİ FARK ETMESİ MUTLU ETTİ'

Trabzon'un Sürmene ilçesinde Anzer Balı üretimi yapan ve ayıların gece saatlerinde gelerek bal yemesini kayda alan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef'in çektiği görüntüler de haberlerde ve sosyal medyada yayınlanarak gündeme gelmişti. Bal testi görüntüleri hakkında yorum yapan Anzer Balı Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, kalitesi tescil edilmiş ve dünyaca ünlü olan Anzer Balı'nın kalitesini ayıların da fark etmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Anzer Balı'nın flora çeşitliliği, zenginliği, enzimleri ve vitaminleriyle çok kaliteli bir bal olduğunu belirten Civelek, "Tabii ayı da orada tercihini koklayarak, zenginliğini fark ederek Anzer Balı'ndan yana kullandı. Anzer Balı yüzyıllardan beri popülaritesi olan Osmanlı döneminde Saray'a giden ender ballardan biri. Karadeniz Bölgesi'nden Atina Pazar dediğimiz bölgeden kestane balı, bizim bölgeden de Anzer Balı gidiyor saraya. Saray döneminden beri Anzer Balı çok kaliteli bir ürün olduğunu tescil etmiştir. Daha sonraları da üniversitelerimizin ve yabancı üniversitelerin yöremizde yaylamıza yapmış olduğu çalışmalar bunun bilimsel olarak da kalitesini tespit etmiştir. Bilimsel olarak derken orada yapılan flora tespiti ile 300'ün üzerinde çiçek çeşidi ve endemik dediğimiz sadece Anzer Yaylası'na ait çiçekler olduğu tespit edilmiş. Bala da bu endemik ve o diğer flora zenginliğinin çeşitliliğinin bir önem ve kalite kattığını tespit etmişlerö dedi.

'AYI SALDIRILARI REKOLTEYİ DÜŞÜRDÜ'

Anzer Balı'nda ağustosun ilk haftasında sağım yapıldığını ve balların kooperatife gelmeye başladığını kaydeden Civelek, son zamanlara artan ayı saldırıları nedeniyle Anzer Balı rekoltesinde geçen yıla oranla düşüş olduğunu dile getirdi. Civelek, "Bal rekoltesinde geçen seneye nazaran biraz düşüş var. Ayıların saldırısı ile ilgili sıkıntıyı bizim orada da üreticilerimiz yaşadı. Ayılar üreticilerimizin ballarını ve kovanlarını talan ettiler. Bizde onlardan mustaribiz tabii ama yapacak bir şey yok. Doğanın içinde ayılar ve arılar yaşamak zorunda, ayının da bir yaşam hakkı var. Üreticiler ayısavar cihazlarla ayıları kovanlardan uzak tutmaya çalışıyorlar ama kesin bir çözüm değil. Ayı, çok kurnaz bir hayvan her engeli aşıp bala ulaşıyor" diye konuştu.

Eylül ayı sonunda piyasaya sürülecek yeni sezon Anzer balının, kilogram fiyatı bin liradan satışa sunulacak.

AYILARA BAL TESTİ KAMERADA

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, tesisine dadanıp başına dert olan ayıları, kovanlarından uzaklaştırmak için verdiği mücadele ile ünlenen Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef, kovanlarını korumak için açık alana bal, ekmek ve meyve bırakıp çeşitli ikramlarda bulunduğu ayılar üzerine bal kalite testi yapmış, bu anlar da foto kapan kameralarınca görüntülenmişti. Görüntülere, tesise dadanan ayıların test için kurulan masada yer alan 4 çeşit baldan ilk olarak Anzer Balı'ndan yemeye başladığı, balların yerleri değişse de her seferinde Anzer Balı'nı tercih edip vişne reçeline ise hiç dokunmadığı yansımıştı. Teste ilişkin konuşan Sedef, "Kocaoğlan gerçekten ağzının tadını biliyor. Her seferinde Anzer Balı'ndan başlıyor, reçele ise hiç bakmıyor" demişti.

ANZER BALI

Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'ndaki Ballıköy Köyü'nde yaklaşık 2 bin 500 kovanda arıcılık yapılıyor. Hava şartları ve çiçek florasına göre yıllık bal üretimi değişkenlik gösteriyor. Anzer balının, solunum hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Anzer Yaylası, kendine özgü 40 endemik çiçek türünün yanı sıra yüzlerce çeşit bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Yurtiçi ve yurt dışından talep olan Anzer balı, siparişle satılıyor.

Köpeğin saldırdığı kadını, ölümden komşuları kurtardı

Aksaray'da Kader Tan'a (26) ziyaretine gittiği komşusunun köpeği saldırdı. Mahalleli tarafından kurtarılan Tan, hastanede tedaviye alındı.

Kader Tan, saat 10.30 sıralarında Laleli Mahallesi 4401 Sokak'taki müstakil evde yaşayan komşusu Fadime Remis'i ziyarete gitti. Ancak evin bahçesinde, ipinden kurtulan köpeğin saldırısına uğradı. Kendisini korumak isterken yere düşen Tan'ı, köpek, göğsü ile bacağından ısırdı. Çığlıklar üzerine yardıma koşan mahalleli, Kader Tan'ı kurtardı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Tan, tedaviye alındı. Polis, soruşturma başlattı.

Ordu'da taşan derede mahsur kalan 5 büyükbaş kurtarıldı

ORDU'da bu sabah etkili olan sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Altınordu ilçesindeki Civil Deresi'nde de su seviyesinin yükselmesi sonucu suda mahsur kalan 5 büyükbaş, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Ordu'da bu sabah iç kesimlerde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı. Yağmur nedeniyle fındık hasadında aksama yaşanırken, bazı mahalle yollarında küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'ndeki Civil Deresi'nde de yağışların ardından su seviyesi arttı. 5 büyükbaş hayvan, dere ortasında mahsur kaldı. Büyükbaşlar, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Ordu Valiliği, yağışların Ünye, Fatsa, Perşembe, İkizce, Çaybaşı bölgesinde etkisini artırarak, kuvvetli olmasının beklendiğini bildirerek, vatandaşlara sel ve heyelanlara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Ölümlü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken midibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Hacı Deveci (39), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 19 Ağustos günü Karşıyaka Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Deveci'ye sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs çarptı. Deveci, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Deveci, bu sabah hayatını kaybetti. Deveci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hacı Deveci'nin kaldırımdan indiği ve manevra yapan midibüsün çarptığı an yer alıyor.

Avrupa'da yaşayan Süryaniler, yıllar sonra anavatanlarında buluştu

Çeşitli nedenlerle yıllar önce Avrupa'ya göç eden Süryaniler, yaklaşık 40 yıl sonra anavatanları Mardin'in Midyat ilçesinde tekrar buluştu.

Midyat'tan 1980'li yıllarda çeşitli nedenlerden dolayı Belçika, Fransa, Almanya, Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine göç eden Süryaniler, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının ardından 40 yıl sonra anavatanlarında buluştu. Atalarının yaşadığı Midyat'a gelen 200 Süryani, ilçede coşkuyla karşılandı.

Tarihi Mor Abrohom Manastırı yanındaki bir otelde, Avrupa'dan gelen Süryaniler için gece düzenlendi. Geceye Mardin, Midyat ve bağlı köylerde yaşayan yüzlerce Süryani katıldı. Programa Almanya'dan katılan Süryani sanatçılar Yusuf Saliba ve Sabri Lahdo'nun seslendirdiği Süryanice şarkılar eşliğinde halay çekilerek, eğlenceli anlar yaşandı.

Midyat'tan 30 yıl önce Almanya'ya göç eden Papaz Şemun Beğendi, vatanlarını her zaman özlediklerini söyledi. Beğendi, "Biz Avrupa'dan gelenler için çok güzel bir gece oldu. Bizler vatanımızı özlüyoruz. Çocuklarımızla birlikte tekrardan anavatanımıza geldiğimizde Süryani olsun, Müslüman olsun akrabalarımızı, dostlarımızı, komşularımızı, arkadaşlarımızı gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Çünkü onları çok özlüyoruz. Rengarenk olan eski ortamımızı yeniden tesis etmek istiyoruz" dedi.

'AVRUPA'YA GİTTİĞİMİZDEN DOLAYI ÇOK PİŞMANIZ'

Anavatanından 20 yıl önce Almanya'ya göç eden Hasine Yalın (75) da Avrupa'ya gitmekten pişmanlık duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"İnsanın vatanı çok tatlıdır. Burası bizim vatanımız, doğduğumuz, atalarımızın topraklarıdır. Bizim çocuklarımız burada doğdular. Aslında Avrupa'ya gittiğimizden dolayı çok pişmanız. Başkasının vatanı, bizim vatanımız olamaz. Midyat bölgenin gelinidir. Midyat'ta daha önceden 900 aile yaşıyordu, hemen hemen hepsi göç etti. Yine de şükürler olsun. Bizim vatanımız burası. Buraya gelince az da olsa hasretimiz diniyor. Bizim isteğimiz tekrardan Süryanilerin Türkiye'ye, anavatanlarına dönmeleridir."

Avrupa'dan gelen Süryanilerin, 1 ay boyunda Midyat'ta kalacakları öğrenildi.

Giderken baklava götürdüler, gelirken yöresel kıyafet getirdiler

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor. Büyük valizler ile seyahat eden Suriyeliler, gelirken yanlarında yöresel kıyafet ve yiyecekler getirdiklerini söyledi. Geçişlerin başlamasından beri 3 bin 500 Suriyeli'nin Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.

Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelen 40 bin 150 Suriyeli, 22 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitti. Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri ise 19 Ağustos itibariyle başladı. Ülkelerine bayram nedeni ile giriş-çıkış yapan Suriyelilerin yanlarındaki büyük bavullar ise dikkat çekti. Ülkelerine giderken oradaki akrabalarına Türkiye'den giysi, baklava, salça gibi hediyeler götüren Suriyeliler, Türkiye'ye dönerken ise yöresel kıyafet, peynir, reçel, zeytinyağı, tereyağı gibi yöresel ürünlerle dönüyor.

Geçişlerin başlamasından bu yana ise 3 bin 500 Suriyeli'nin Türkiye'ye döndüğü öğrenildi. Suriyeliler'in dönüşünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

