Dha yurt bülteni-7

Yüz nakli bekleyen Leyla, Ömer Özkan'la görüşmek için Antalya'da (2)

İKİ KEZ DONÖR ÇIKTI ANCAK YAŞA TAKILDI

Türkiye'de ilk yüz nakli operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, yüz nakli için bekleyen Leyla Demirci (20) ile Firdevs Tatar (14) basın toplantısı düzenledi. Prof. Dr. Ömer Özkan, Derya Demirci'nin 7 yıllık hastaları olduğunu, durumunu takip ettiklerini söyledi. Leyla Demirci ile ilk görüşmelerini 2012 yılında yaptıklarını kaydeden Ömer Özkan, "Bize geldiğinde yaşı 13'tü. Yüz nakillerinde yaş kriteri var. Yani yüz hatlarının oturması gerekiyor. Kriterimiz de yaşın 15- 60 arasında olması. Biz o zaman sadece tahlilleri hazırlayıp başka neler yapabiliriz onu konuşmuştuk. Leyla'nın yanık yüzdesi çok fazla. Maalesef vücudundan doku nakli yapabileceğimiz alanları fazla değil. O dönemde bizim hazırlıklarımız yaşa ve mevzuata takıldığı için takiplerini yaptık. Acil olabilecek işlemlerini takip ettik. Listemizde her türlü hazırlıkları tamam ve kontrollere geliyor. 2- 3 gündür sosyal medyanın gücüyle tekrar gündem oldu. Benim çok sevdiğim uyumlu hastalarımdan birisidir" dedi.

LEYLA GİBİ YÜZLERCE HASTA VAR

Gündem olmasının çok iyi olduğunu vurgulayan Ömer Özkan, şöyle dedi:

"Tek eksiğimiz donörün olmamasıydı. Leyla bir örnek ve tek bir birey olarak organ bağışının, doku bağışının ne kadar önemli olduğunu anlattı. Güzel bir iş yaptı. Yakın zamanda arkadaşlarımız kontrol için çağırmışlardı. Bazı nedenlerle gelemiyordu ve birkaç aylık gecikmesi vardı. Yakın zamanda yine testlerini yaparız. Şartlar uygun olursa tedavisini yaparız. Leyla'nın tüm kayıtları Sağlık Bakanlığı'nda var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibi Leyla'yı sahiplendi. Leyla gibi onlarca, yüzlerce hasta var. Firdevs Tatar da tesadüfen yanımızda. Ona da kendi vücudundan nakil yapmaya çalışıyoruz."

İKİ KEZ DONÖR ÇIKTI YAŞA TAKILDI

Leyla Demirci'nin en büyük avantajının 18 yaşını geçmiş olması olduğunu belirten Ömer Özkan, "15 yaşındayken bir donör çıkmıştı ama mevzuata takıldı. Ergen yaşa gelmeden nakil yapılmasını biz de istemedik. Leyla'ya iki kez bağış çıktı ama olması yaşa takıldı, aslında sık sık oluyor ama bazen böyle aralıklarla çıkıyor. Biz de sık inceliyoruz. Şansına inşallah yakın zamanda bir donör çıkar. Çünkü Leyla'nın başka şansı yok. Leyla'nınki sadece kozmetik amaçlı bir nakil değil diğer açılardan da önemli. Mutlaka nakil yapılması gereken bir durumu var. Leyla çok heyecanlı olduğunu söyledi. Leyla'nın yatışı olacak ve birkaç gün misafir edeceğiz" diye konuştu. Prof. Dr. Ömer Özkan, Firdevs Tatar'ın ise hasar görmeyen bölgelerinden nakil yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Hastane dış plan görüntü

Organ nakil merkezi dış plan görüntü

Doktorlar ve hastaların koridorda yürürken görüntüleri

Doktorlar ve hastaların toplantı salonunda görüntüsü

Prof. Dr. Ömer Özkan'ın açıklamaları

Hastaların görüntüsü

Haber: Erol AKKIR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DH)

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Çevre temizliğinde esrarengiz kutu



Marmaris'te çevre temizliği yapan belediye personeli, kayalar arasında poşete konulmuş halde küçük bir kutu buldu. Kutunun içinden dişler, bir tutam saç ve çeşitli fotoğraflar çıktı. Kutu, polis ekiplerine teslim edildi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İçmeler Mahallesi Aşıklar Tepesi'nde çevre temizliği yaptı. Çevre temizliği sürerken, kayaya sıkıştırılmış naylon poşet içinde teneke kutu bulundu. Kutuyu açan ekipler, içinden çıkanlara şaşırdı. Kutunun içinden Türkiye'nin de yer aldığı çeşitli ülkelerde çekilmiş fotoğraflar, plastik eldiven içine sarılmış vaziyette 2'si azı 4 diş ve bir tutam saç teli bulundu. Çağrılan polis ekiplerine, kutu ve içindekiler teslim edildi. Polis, yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu düşünülen kutunun sahibini araştırmaya başladı. Kutunun içinden çıkan vesikalık bir fotoğraf elçiliklere bilgi için gönderildi ve kutunun kayıp olabileceği düşüncesiyle bilgi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kutuyu bulan personelin içindeki eşyaları çıkartması

- Kutu içindeki fotoğrafların ve eşyaların gösterilmesi

- Gelen polis ekiplerinin Aşıklar Tepesi'nde inceleme yapması ve kutuyu teslim alması

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Erzurum'da denetimli serbestlik yükümlüleri temizlik yaptı



Erzurum'da denetimli serbestlik yükümlüleri piknik alanları ve tarihi mekanlarda temizlik yaptı. Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, yükümlülerin 3 gün süren temizlik kampanyasını özverili bir şekilde yaptığını söyledi.

Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce 26- 29 Ağustos tarihleri arasında temizlik kampanyası başlatıldı. Denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan yükümlülerden oluşturulan 20'şer kişilik 2 ekip, Abdurrahman Gazi Mesire Alanı, 15 Temmuz Parkı ve Piknik Alanı, Olimpiyat Parkı, Karskapı Şehitliği'nde temizlik yaptı. Kampanyanın son günü Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi ve çevresi ile Çifte Minareli Medrese'de çöp toplayan yükümlülere, Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da destek verdi.

Tarihi alanlarda çevre temizliği yapan yükümlülere teşekkür eden Vali Okay Memiş, yükümlülerin topluma kazandırılması için herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi. Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak yılda 5 bin 500 yükümlüye hizmet verdiklerini belirten Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ise temizlik kampanyası hakkında bilgi verdi. İl merkezinde çok sayıda okulun temizlik ve bakımının yükümlülerce yapıldığını kaydeden Bölükbaşı, 3 gün süren temizlik kampanyasının yükümlüler tarafından özrevirili bir şekilde yapıldığını kaydetti. Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetler'de yapılan çalışmayla 26 Ağustos günü başlatılan temizlik kampanyası sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Üç kümbetler ve çevresinde çalışan yükümlüler

-Bölgeden genle ve detay görüntüler

-Vali ve beraberindekilerin Çifte Minareli Medreseyi gezmesi

-Bölgede temizlik yapan yükümlülerden görüntü

-Vali ve beraberindekilerin bölgeyi gezmesi

-Temizlik çalışmasından genel ve detaylar

-Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı'nın konuşması

-Vali Okay Memiş'in konuşması

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Anne Marie, Aspendos ve Antalya'ya hayran oldu

Antalya'nın Serik ilçesindeki Regnum Carya Otel'de konser veren ve tatilini sürdüren ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Anne Marie, Aspendos Antik Tiyatrosu'nu gezdi. Anne Marie, "Antalya çok güzel bir şehir, Aspendos'u gördükten sonra da anladım ki tarihi zenginlikleri de denizi ve kumsalları kadar muhteşem" dedi.

Regnum Live in Concert serisinin bu yılki son konserinde 25 Ağustos'ta sahneye çıkan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Anne Marie, konser sonrası devam eden Antalya tatilinde dünya kültür mirasları arasında yer alan Aspendos'u da ziyaret etti. Özel helikopterle Antalya'nın günümüze kadar ayakta kalmış ve ihtişamıyla asırlara meydan okuyan antik kent Aspendos'a giden Marie, gördüğü manzara karşısında büyülendi.

Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün eşlik ettiği özel gezide Anne Marie'ye Aspendos'un tarihi ve önemi tüm detaylarıyla anlatıldı. Aspendos'un adını bu yıl uluslararası kamuoyunda duyuran Aspendos yılını duyarak antik kenti çok merak ettiğini söyleyen genç yıldız, Aspendos'un yüzyıllara meydan okuyan tarihi tiyatrosuna ve su kemerlerine hayran kaldı. Gezi sonrası kendisine özel tahsis edilen helikopterle Antalya turu atan Marie, "Antalya çok güzel bir şehir, Aspendos'u gördükten sonra da anladım ki tarihi zenginlikleri de denizi ve kumsalları kadar muhteşem" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Antik tiyatrodan görüntü

Helikopterin inişi

Anne Marie'nin helikopterden inişi

Anne Marie'ye antik tiyatro hakkında bilgi verilmesi

Anne Marie'nin antik tiyatroyu gezmesi

Anne Marie'nin tiyatrodan ayrılması

Anne Marie'nin helikoptere binmesi

HABER: Namık Kemal KILINÇ- KAMERA: SERİK (Antalya),

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Denetimli serbestlik hükümlüleri mesire alanı temizledi



Eskişehir'de denetimli serbestlikle kamuda çalışma cezası alan 29 hükümlü, proje kapsamında Odunpazarı ilçesi Karapınar mevkiinde bulunan Şehr-i Derya mesire alanında çöp toplayıp temizlik yaptı.

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan Denetimli Serbestlik Temiz Çevre projesi kapsamında Eskişehir'de kamuda çalışma cezası verilen 29 hükümlü Odunpazarı ilçesinde mesire alanı temizliği yaptı. Projeli temizlik etkinliğine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal'ın yanı sıra hükümlüler ve Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras katıldı. Hükümlüler ellerine aldıkları çöp poşetleriyle ağaçlık alanlarda çöpleri toplayıp temizlik yaptı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, proje amacının hükümlüleri topluma kazandırmak olduğunu ifade ederek, "Cezalarının daha insancıl bir şekilde infaz edilmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda kamuya yararlı işlerde çalıştırma cezası tedbiri verilen hükümlülerimiz, okulların boya badana işlerinde, kamu kuruluşlarının temizlik işlerinde, park ve bahçelerde, piknik alanlarında çalıştırılıyorlar. Bugün de burada temizlik çalışması faaliyeti için bulunuyoruz" dedi.

Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras da kamuda çalışma cezası alan hükümlülerin piknik ve mesire alanlarını temizlediğini belirterek, "Denetimli serbestliği olan hükümlü arkadaşlarla mesire alanlarını temizliyoruz. Amacımız, toplum yararına olan bu faaliyeti devam ettirmek" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-Temizlik yapan hükümlülerden görüntü

-Başsavcı Murat İrcal'ın açıklaması

-Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras'ın açıklaması

-Çöp toplayan hükümlülerden görüntü

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Oğuzhan DEMİR-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR,