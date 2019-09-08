Dha yurt bülteni-7

400 engelliyi tekerlekli sandalyeye kavuşturdu Kahramanmaraş 'ta Dulkadiroğlu Belediyesi'nin engelli dayanışma ve çözüm masasında görevli 105 santimetre boyundaki Oktay Uzunca, 2 yıldır topladığı mavi kapakla 400 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptı.

5 yıldır belediyede çalışan Oktay Uzunca, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay tarafından 2 yıl önce engelli dayanışma ve çözüm masasında görevlendirildi. Belediyeye gelen tüm engellilerle yakından ilgilenen, onların sorunlarını çözmek için ilgili birimlerle irtibata geçen Uzunca, bunun dışında kendi biriminde mavi kapak kampanyası başlattı. Oktay Uzunca'nın ihtiyacı olan engelli ve yaşlıları tekerlekli sandalye sahibi yapmak amacıyla başlattığı kampanyaya Başkan Necati Okay başta olmak üzere tüm çalışanlar büyük destek verdi.

TONLARCA KAPAK SANDALYEYE DÖNÜŞTÜ

Oktay Uzunca, son olarak 35 çuvaldan oluşan 390 kilo mavi kapağı yeni tekerlekli sandalyeler için sanayi sitesindeki geri dönüşüm tesisine teslim etti. Çuvaldan çıkardığı kapakları elleriyle banda döken Uzunca, kampanyaya belediye dışında diğer kurum çalışanı ve esnafın da destek verdiğini söyledi. 2 yılda tonlarca mavi kapak topladığını ve bunlarla yaklaşık 400 tekerlekli sandalye aldıklarını kaydeden Oktay Uzunca, unları söyledi:

"Masamız gereği yapmış olduğumuz işlerden gurur duymaktayım. Tüm duyarlı vatandaşlarımız ve Dulkadiroğlu Belediye personelimizce toplanmış olan kapaklarımızı geri dönüşümle manuel tekerlekli sandalyeye çeviriyoruz. Sandalyeleri ise engelli, yaşlı ayırt etmeden ihtiyacı olan her vatandaşımıza hediye ediyoruz. Bu süre, yaklaşık 2 yıldır devam etmekte. Şu ana kadar 400'e yakın sandalye vermiş bulunuyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Necati Okay başta olmak üzere tüm birim müdürlerimize, Dulkadiroğlu Belediyesi personeli ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Görüntü Dökümü

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Oktay Uzunca'nın asansör binmesi

Çalıştığı birime gitmesi

Sandalye'ye oturması

Masadaki mavi kapaklar

Uzunca'nın esnaftan poşetle kapak alması

Poşetteki kapakları göstermesi

Çuvala boşaltması

Uzunca'nın çuvalların önünde poz vermesi

Çuvallardan detay

Çuvalların dikilmesi

Kamyonete yüklenmesi

Kamyonetin geri dönüşüm tesisine gelesi

Oktay uzunca ile röp.

Çuvalların kamyonetten indirilmesi

Mavi kapakların banda dökülmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Düğün salonunda asansörde mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Denizli'nin Kale ilçesinde bir düğün salonunun bulunduğu binanın asansöründe yaklaşık 20 dakika mahsur kalan 6 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Dün saat 20.00 sıralarında Kale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın son katındaki düğün salonuna gitmek isteyen 6 kişi, zemin kattan, 8 kişilik asansöre bindi. Ancak asansör yaşanan arıza nedeniyle, kapısı olmadığı için tahta çakıldığı belirlenen eksi birinci kata inerek takılı kaldı. Mahsur kalanlar cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, eksi birinci kattaki asansön kapısı yerine çakılmış olan tahtayı sökerek mahsur kalanları kurtardı. Olay yerinde hazır bekletilen ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen 6 kişinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İtfaiye ekiplerinin mahsur kalanmarı kurtarmasından cep telefonu görüntüsü

-Kurtarılan mahsur kalalardan görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde



Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 13 ailenin bekleyişi 6'ncı gününde devam ediyor.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddia edip bir gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin üçüncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.

Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül Salı günü HDP önünde oturma eylemine başladı. Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları oğulları Süleyman (18), Remziye Akkoyun 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad (14), Rauf- Ayşegül Biçer çifti ise 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için oturma eylemi başlattı. 4 Eylül Çarşamba akşamı da Celil- Hadiye Begdaş çifti, 5 Mayıs 2019'dan bu yana kayıp olan oğulları Yusuf (16) için oturma eylemine katıldı.

KAYIP ASKER VE POLİS AİLELERİ DE EYLEMDE

PKK tarafından kaçırılan polis ve askerlerin aileleri de, bu ailelerin oturma eylemini televizyondan izleyip Malatya, Gaziantep, Mersin ve Mardin'den yola çıkıp kente geldi.

Gaziantep'ten gelen Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevini yapmak için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçırılan oğulları Müslüm (24) için oturma eylemine başladı.

Mersin'in Anamur ilçesinde gelen Rahime Uymaz, 28 Temmuz 2015'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde eşi ve kızının yanında aracından indirilerek kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eyleminde yer aldı.

Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti de İstanbul'da görevli iken Muş'ta kardeşinin düğününe katılıp konvoyla Derik'e dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları polis memuru Vedat Kaya (28) için oturma eylemi yapıyor.

Rize'den Malatya'ya kendisini ziyarete gelirken 17 Eylül 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih Özbey'in Malatya'dan gelen annesi Sadiye Özbey de HDP il binası önünde oturuyor.

Bursa'da otururken eşini 17 Ağustos depreminde kaybeden ve sonrasında Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıldır kayıp olan oğlu Fırat'ın (22), Sebiha Balta ise 5 yıldır haber alamadığı oğlu Arafat'ın (25) bulunması için HDP önünde bekleyen ailelere katıldı.

Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde yaşayan Aysel Koyun, 5 yıl önce oğlu Neşat'ın (22) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemine başladı.

Dün sabah HDP önünde gelen 2 aile daha oğullarının 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ileri sürerek oturma eylemine katıldı. Güzide Demir oğlu Aziz (20) için, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden gelen Bedirhan- Necla Çur çifti ise çobanlık yaparken kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Vahit (19) için oturma eylemine başladı.

RAHİME TEYZE, POLİS YEĞENİ İÇİN NÖBETTE

HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül Salı günü başlayan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği 13 ailenin oturma eylemleri, 6'ncı gününde de devam ediyor.

Mersin'den Perşembe günü Diyarbakır'a gelen ve polis yeğeni Sedat Yabalak için oturma eylemini sürdüren Rahime Uymaz, ailelerin çocuklarına kavuşana kadar eyleme devam edeceklerini söyledi. Uymaz, destek çağrısında da bulunarak, şunları söyledi:

"Devam edeceğiz oturmaya, çocuklarımız gelene kadar oturacağız. Son çaremiz bizim burası. 4,5 senedir bekliyoruz biz. Son çaremiz burası, vazgeçmek yok. Bizim çocuklarımızı PKK aldı, buradan çıkacak. Hangi kapıya gidelim başka. Vazgeçmek ve korkmak yok. Allah'a bir can borcumuz var, gittiyse o da gider. Evlatsız yaşamak ne demek, evladının nerde olduğunu bilmeden yaşamak ne demek? Bizim içimizin yangını kimse anlamaz, kimse anlayamaz, ancak içi yanan anneler anlar. Nerede, bizim arkamızda kim var, nerede sivil toplum örgütleri, nerede kadın kuruluşları, nerede? Çağrı yapıyoruz. Maalesef. Altıncı gündeyiz. Destek çıksınlar bizlere sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler."

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Rahime Uymaz ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Çorlu'daki tren kazası davası 600 kişilik salonda yeniden başlıyor



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili açılan davanın, salonun yetersiz olması ve yaşanan olaylar üzerine ertelenen ilk duruşması, Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nin duruşma için hazırlanan 600 kişilik salonunda salı günü başlayacak.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7'si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu bulunan, TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi olan Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

GERGİNLİK ÇIKTI, MAHKEME HEYETİ ÇEKİLDİ

Davanın görülmesine 3 Temmuz günü Çorlu Adalet Sarayı'nda 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi olarak düzenlenen 130 kişilik Konferans Salonu'nda başladı. Ancak, ölenlerin bazı yakınları ve yaralılar, salonda yer olmadığı gerekçesiyle içeriye alınmayınca arbede yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren arbedenin ardından aileler salona aldıktan sonra, ailelerin avukatları duruşmanın başlamasıyla birlikte, yaşanan olayları gündeme getirdi. Avukatlar, mahkeme salonu kapılarının kilitlenerek, ailelerin içeriye alınmadığını, içeride ve dışarıda bulunan aileler ile bazı avukatların, verilen talimatlarla darp edildiğini ileri sürdü. Avukatlar, darp edilme talimatını kimin verdiğinin belirlenmesi için suç duyusunda bulundu. Mahkeme savcısı da suç duyurusunda bulunulması kararını destekleyip, mahkemeden talimatı kimin verdiğinin belirlenmesini istedi.

Suç duyurusu ve dilekçe üzerine mahkeme heyeti davadan çekildiğini açıklayarak, dosyayı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, heyetin davadan çekilme kararını reddetti. Kararda, "Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin çekilme kararının uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahkeme heyeti tarafından verilen çekilme kararının CMK'nın 30/2 maddesi uyarınca uygun olmadığına, heyetin duruşmadan çekilmesi kararının kaldırılmasına, dosyanın gerekli işlemlerin yapılması için Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edilmesine, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda isteme uygun ve kesin olarak oy birliği ile karar verildi" denildi.

600 KİŞİLİK SALON HAZIRLANDI

Tren kazası davasının görülmesi için Çorlu'nun Çoban Çeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunan Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ndeki 15 Temmuz Salonu, duruşma salona olarak hazırlandı. Salı günü başlayacak duruşma öncesinde 600 kişilik salonun girişine güvenlik kameraları ile X- Ray ray cihazı konulup, salon içinde düzenlemeler yapıldı. Avukatlar, mağdur yakınları için ayrılan bölümün dışında, ilk sırası sanık ve sanıkların avukatları için hazırlandı. Sahne kısmında mahkeme heyetinin yer alacağı salonun oturma kısımları ise izleyicilere ayrıldı.

Mahkeme günü salon içi ve dışında da polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alınacak.

Görüntü Dökümü

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Duruşmanın yapılacağı salondan detaylar

Oturma düzeni

Mahkeme düzeni

Mehmet Yirun'un anonsu

Halk Eğitim Merkezi dışarıdan

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), -

