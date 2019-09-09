Dha yurt bülteni - 7

HDP önündeki oturma eyleminin 7'nci gününde aile sayısı 17 oldu

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, HDP il binası önünde 7 gündür oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 17 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddia edip bir gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin üçüncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup eylemine son veren Haci re Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül Salı günü HDP önünde oturma eylemine başladı. Oturma eyleminin 7'nci gününde İstanbul'dan gelen Salim- Saliha Edizer çifti, 5 yıl önce HDP İstanbul'un Kağıthane ilçe binasına gidip kaybolan ve televizyondan teröristlerle yan yana olduğunu gördüğü oğulları Yakup (19) için nöbete başladı. Aynı dakikalarda Süleyman Aydın, 4 yıl önce Lice'de teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için oturma eylemine katıldı. Ailelerin sayısı 17'ye yükselirken, oturma eylemi 7'nci gününde devam ediyor.

'BİZ YAŞAYAN ÖLÜLERİZ'

İstanbul'dan gelen Saliha Edizer, oğlu Yakup'un İstanbul Kağıthane HDP ilçe binasını gittiğini ve daha sonra kendisinden haber alamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Diğer anneler de aynı acıyı paylaştığımız için onlarla beraber olmak için geldim ben de. Beraberce çocuğumuzu istiyoruz. Çocuğum 2015'te kayboldu. O zamandan bu zamana kadar hiçbir şekilde iletişime geçemedik. Çocuğumu getirmelerini istiyorum. Ölü mü yaşıyor mu onu da bilmiyoruz. Biz yaşayan ölüleriz. Lise ikinci sınıfa gidiyordu. Kağıthane HDP ilçe örgütüne gidiyordu. Okula bir hafta kala da çocuğum kayboldu. Çok aradık bize kapıyı kapattılar hep. Biz de yok diyorlardı. Buraya gelmediğini söylüyorlardı."

4 yıldır kayıp olan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın ise oğlunun dağa götürüldüğünü iddia ederek, "4 yıldır hiçbir haber alamadık. Lice'ye gittim sordum. Dediler senin oğlun burada ama vermediler oğlumu. Benim oğlumu göndersinler. 15 yaşındaki çocuğun ne işi var PKK'da. Ben oğlum için buradayım. Oğlum için burada ölmeye de razıyım. Ben oğlumu almadan gitmiyorum. Hiç kimsenin tehdidi de umurumuzda değil. HDP olmasa çocuklar nasıl gitsin. Onlar yönlendiriyor çocukları. Annesi hasta şuan gelemiyor. Yatalak olmuş. İlaç tedavisi görüyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Ailelerin oturma eylemi

Süleyman aydın'ın röportajı

Saliha Edizer'in röportajı

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 303 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,

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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 1.12 gram bonzai, 3.9 gram esrar, 1.92 gram eroin, 1 kilo 254 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i, polisteki sorgularının ardından serbest bırakıldı, 7'sinin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Araçtan uyuşturucu bulunması

Diğer detaylar

Süre: 1.20 Boyut: 160MB

Haber-Kamera: KAYSERİ-DHA

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500 yıllık kuyulardaki kar suyu ile serinliyorlar

Kayseri'nin bazı ilçelerinde kışın karla doldurulan 300 kadar kuyudan yaz boyunca buz gibi su içiliyor. Kısmen eriyen kar da kovalarla kuyudan çekilip üzerine yoğurt ve pekmez dökülerek yeniyor.

Hacılar ve İncesu ilçelerinde 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan 1200 kuyudan yaklaşık 300'ü, günümüzde yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor. Derinliği 5-10 metre arasında değişen kuyular, kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor. Kar basıldıktan sonra ağzı kapatılan kuyular, yaz başından itibaren açılıyor. Yaz boyunca bir nevi buzdolabı gibi kullanılan kuyulardaki karın kısmen erimesiyle elde edilen su kovalarla çekilip içiliyor. Kovalarla çıkarılan kar ise tabak ve kaselerde üzerine yoğurt, pekmez, ceviz, fındık dökülerek yeniyor.

İNCESU'DA 75 KUYU AKTİF

İncesu'ya 15 kilometre uzaklıktaki Armutlu bölgesinde yaklaşık 75 kar kuyusu, aktif şekilde kullanıyor. İlçe sakinlerinden Muzaffer Uluk (61), kuyuların kışın bölgedeki temiz karlar ile doldurulduğunu söyleyerek, "Bu karlar yaz geldiğinde erir ve bu kar sularını içme suyu ve kullanma suyu olarak kullanırız. Bölgemizde kar kuyusu sayısı çok fazla. Selçuklu döneminde susuzluk nedeniyle Erciyes'e en yakın bölge olan Armutlu'ya yapılan kar kuyuları 500 yıllık geçmişe sahip. Karı, kışın Erciyes Dağı çevresinden alarak traktörlere yüklüyor, kar kuyularına basıyoruz" dedi.

'ATADAN KALMA BİR GELENEK'

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, bölgedeki kar kuyularının Selçuklu döneminden kalma kar kuyuları olduğunu belirterek, "Yüzyıllardır bu kuyular, kış bitmeye yakın doldurulur. Yazın Erciyes Dağı'nda kar kalmamasına rağmen bu kuyularda kar bulunması mümkündür. Bu faaliyetler yüzyıllardır yapılır. Bu atadan gelme bir gelenektir. Geleneği vatandaşlarımız devam ettiriyor. Buraya normal şebeke suyu gelmiyor. Bundan dolayı kar suları kullanılıyor. Bizler belediye olarak dönemsel olarak bir destek gerektiğinde yol ve su desteklerini sağlamaya çalışıyoruz. Kendileri bu kuyuların onarımını yapıyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Kar kuyularından genel ve detay görüntü

Kuyulardan kar ve kar suyu çıkarılması

Kar suyu ile yapılan ayran

İlçe sakinlerinden Muzaffer Uluk ile röportaj

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile röportaj

Diğer detaylar

Süre: 5.39 Boyut: 632 MB

Haber: Yasin DALKILIÇ-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Zonguldak'ta ilk ders zili çaldı

Zonguldak'ta, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla ilk ders zili çaldı. İlk kez okula başlayan çocuklar ailelerinden ayrılmak istemedi.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında merkez ve ilçelerde toplam 99 bin 300 öğrenci bugün okula başladı. Fener lkokulu'nda okul bahçesindeki törende arkadaş ve öğretmenleriyle bir araya gelen öğrenciler hasret giderdi. Öğrenciler, tatil boyunca görüşmedikleri arkadaşı ve öğretmenleri ile kucaklaştı. Törende veliler de yer aldı. İlk kez okula başlayan öğrenciler ise ailelerinden ayrılmak istemedi. Öğrencilerden Asya Turan, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Bazı öğrenciler ise gözyaşlarını tutamayarak ağladı. Anne ve babalarından ayrılmak istemeyen öğrencileri öğretmenleri teselli etmeye çalıştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kapuz İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende yapılan konuşmaların ardından öğrenciler sınıflara girerek ilk ders zilinin çalmasıyla derslerine başladı.

Görüntü Dökümü

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-Okul bahçesindeki tören

-Çocukların sınıfa girişi

-Çocuklardan detaylar

-Bir çocukla röp.

-Ağlayan çocuk

Süre: (4: 20) Boyut: (486 MB )

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Adana'da okullarda zil çaldı

Adana'da 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının ilk gününde İlköğretim Haftası kutlama programına katılan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eğitim ve öğretimde başarı çıtasını daha yükseğe çıkarmanın, herkesin iş birliği içinde çalışmasıyla yapılabileceğini söyledi.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Kenan Çetinel İlkokulu'nda düzenlenen kutlama programına Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun çok sayıda öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı. Kutlama töreni saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve okula yeni başlayan öğrencilere çiçek takdimiyle başladı.

EĞİTİMDE ÇITAYI YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Programında konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yeni başlayacak eğitim-öğretim dönemi için en az öğrenciler kadar heyecanlı olduğunu belirtti. Adana genelinde 500 bine yakın öğrencinin ilk ders ziliyle okula başlayacağını söyleyen Vali Demirtaş, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve eğitim camiasının tüm paydaşları, yeni eğitim-öğretim dönemine başlamanın heyecanını ve sevincini yaşıyor. Ben de sizlerin bu heyecanını tüm kalbimle paylaşıyor; bu sevincin bütün eğitim-öğretim yılı boyunca sürmesini diliyorumö dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da esaret ve sefalete terk eder." sözünü hatırlatarak eğitimin önemine dikkat çeken Vali Demirtaş, şöyle konuştu:

"Millet olarak en büyük sermayemiz, insan kaynağımız, beşeri gücümüzdür. Bugünün ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsak, bu gücü en iyi şekilde kullanmak zorundayız. En kıymetli varlıklarımızı, evlatlarımızı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile buluştururken, onları milli ve manevi değerlerimizle de donatmalıyız. Milletimizin varlığının, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasının şartının tarihine, milletine, devletine, bayrağına, vatanına bağlı nesiller yetiştirmekten geçtiğini, aklımızdan çıkarmamalıyız. O sebeple ülke olarak, en temel amacımız, çocuklarımızın milli ve manevi değerleri önceleyen, nitelikli ve kaliteli bir eğitim almalarıdır. Bu bağlamda ülkemiz genelinde olduğu gibi, ilimizde de 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ışığında, çok ciddi fiziki ve beşeri eğitim yatırımlarına imza atmaktayız. Eğitimde çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz.ö

Eğitim ve öğretimin bir ülkenin can damarı olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ise yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenciler için başarıyla geçmesini dilediğini söyledi. Program daha sonra folklor gösterisi, şiir okuması ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın sınıfları ziyaretiyle son buldu.

Görüntü Dökümü

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-Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın alana gelmesi

-İstiklal marşından detaylar

-İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun konuşması

-Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın konuşması

-Vali Mahmut Demirtaş'ın öğrencilerle birlikte sıraya oturması

-Çocuklardan genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04'26" BOYUT: 490MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Okul önlerinde ilk gün uyuşturucu denetimi

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni eğitim- öğretim yılının başladığı ilk gün, okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

'Narkotim' projesi kapsamında, 2019- 2020 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla kentteki Rahime Hatun Mahallesi'nde bulunan okulların önünde uyuşturucu denetimi yapıldı. Lise önünde, şüphe üzerine, sürücüler ve yayalar durdurularak, üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi. Okulla ilgisi olmayanlar ise bölgeden uzaklaştırıldı. Yeni eğitim- öğretim yılının başlamasıyla, okul önlerinde, haftalık ve aylık plan doğrultusunda, 'Narkotim' projesinin başlatıldığı belirtildi. Çocuklar ile gençlerin daha iyi eğitim almaları ve okula daha rahat gidip, gelmeleri için okul önleri ile çevresinde denetimlerin sürdürüleceği vurgulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüpheli şahısların üst araması yapılması

-Kimlik kontrolü yapılması

-Narkotik polislerinden detaylar

-Motosikletli gençlerin durdurulması

-Üst araması yapılanlardan detaylar

-Okul önünden genel detay

-Kimlik sorgusu yapan bir polis memuru

BOYUT: 50.3 MB SÜRE: 01'38"

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

