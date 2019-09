Dha yurt bülteni-7

Prof. Dr. Ceylan: Anadolu'da M.Ö. 2 binden itibaren Türkler var

Erzurum Atatürk Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, batılı bilim adamlarının, 'Anadolu'ya Türkler 1071 yılında geldi' tezini 25 yıldır yaptığı bilimsel çalışmalarla çürüttüklerini söyledi. Türkler'in Anadolu'ya söylenenin aksine daha erken geldiğini ve bu konuda yaklaşık 500 bin civarında bilgi ve belgeye sahip olduklarını belirten Ceylan, "Erken dönem Türk tarihinin Anadolu'da milattan önce birinci binde kurulmuş iki tane devletimiz var. Daha öncesine de ulaştık. Milattan önce ikinci binden itibaren Anadolu'da Türk varlığını rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

Çeyrek asırdır Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarihi ve arkeolojik araştırmalar yaparak bölgenin taşını, toprağını, insanını, köpeğini, hayvanlarını ve kuşlarını, böceklerini fotoğraf ve video kaydına aldıklarını aktaran Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Doğu Anadolu'da başlayan ve Orta Asya'da devam eden çalışmalar sırasında yaklaşık 400 bin kilometre yol kat ettiklerini belirtti. Bu araştırmada yaklaşık 500 binin üzerinde bir envantere sahip olduklarını kaydeden Ceylan, "Bunun için de çalışmalara başlarken Anadolu'nun erken dönemiyle ilgili bulgular arasında Türklere ait bulgular ortaya çıkmaya başladı. Anadolu'daki erken dönem Türk varlığının nereye kadar vardığını incelemeye başladık. Genellikle batılı bilim adamları bize 1071'de gelerek yerleşmeye başladığını söylemekte. Bizim yaptığımız bilimsel ve kaynak çalışmalarda Türkler'in Anadolu'ya erken dönemde geldiğini ortaya koyduğunu gördük" dedi.

KİMMERLER VE İSKİTLER

Anadolu ve İran yaylasında Kimmerler ve İskitler olmak üzere iki Türk devletinin M.Ö. devlet kurduklarını bu topraklarda yaşadıklarını belirlediklerini söyleyen Prof. Dr. Alpaslan Ceylan,

"Onların izlerini takibe başladık. Bu çalışmalar sırasında baktık ki Anadolu tarihini tanımlayabilmek için sadece Anadolu'yu bilmek yeterli değil, bunun için İran yaylasını Kafkasları, Gürcistan'ı bilmek lazım. Çalışmaları Kafkaslara yaydık. Erken dönem Türk izlerinin buraya gelişi biri güneyden diğeri kuzeyden olmak üzere iki ana kaynaktan oluyor. Bu coğrafyayı tanımayınca Anadolu'yu tanımak mümkün olmayacaktı. Baktık ki Kafkaslar geçiş bölgesi. Daha geriye gitmek lazım diyerek Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan'da çalışmak lazım. Oralarda da çalışmaya başladık. Daha geriye gitmek lazım diye düşündük. Moğolistan'da, Anadolu'da bulduğumuz kaya resimlerinin erken örneklerinin Moğolistan'da olduğunu belirledik. Doğu'dan başladığımız serüvenimiz bizi orta Asya'ya Moğolistan'a götürdü. Bölgedeki kültür ve tarih varlıklarının Anadolu ile nasıl bağlantısı olduğunu incelemeye başladık. Anadolu'da tespit ettiğimiz kaya resimler, kurganlar, koyun ve koç heykeli dahil olmak üzere yeniden değerlendirmek gerekti. Böylece Türkler'in Anadolu'da varlıklarının 1071'de başlamadığı kesinleşmiş oldu. Yaptığımız araştırmalar doğunun kaya resimleri açısından zengin olduğunu gösterdi. Kars'ın Kağızman ilçesindeki Geyikli Tepe'de, Göktürk harfleriyle yazılmış kitabeler de tespit ettik. Artık Türk tarihin Anadolu'dan yeniden yazmak gerektiğini inanıyoruz. Bu sonuçları da önümüzdeki yıl çıkacak kitapta ele aldık ve her yıl yeni bulgularla karşılaşıyoruz" diye konuştu.

'25 YILDIR ÇALIŞIYORUZ'

Anadolu'da başlayıp, Kafkaslar, Orta Asya ve Kırgızistan'dan sonra şimdi de Moğolistan'da devam tarihe adanmış bir ömür olduğunu ifade eden Ceylan, "Biz tatil yapmayı bilmiyoruz. Dağda, taşta araştırma yapıyoruz. Altı kişilik ekiple bazen devletin, bazen kendi imkanlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önemli olan Türk tarihini, Türk bilim adamlarının ortaya koyması, objektiflikten uzaklaşmadan, hamaset yapmadan ortaya koyabilmesidir. Yapmış olduğumuz çalışmaların bir kısmını Türk Tarih Kurumu'nun düzenlemiş olduğu Türk Tarih Kongreleri'nde yayınlamıştık. Şimdi hepsini toplayarak 25 yıllık çalışmanın ürününü tarih kurumuna Doğu Anadolu'da 'Erken Dönem Türk İzleri' kitabı olarak takdim edeceğiz. 2020 yılında da kitap olarak çıkacağına düşünmekteyiz. Erken dönem Türk tarihinin Anadolu'da milattan önce birinci binde kurulmuş iki tane devletimiz var. Daha öncesine de ulaştık biz. Milattan önce ikinci binden itibaren Anadolu Türk varlığını rahat olarak söyleyebiliriz. Bilimsel olarak bunun detayları çıkacak kitapta yer alacak" dedi.

HDP önündeki eylemde 17'nci gün; aile sayısı 43 oldu (2)

KIZI İÇİN KONYA'DAN GELDİ, AİLE SAYISI ARTTI

Konya'da yaşayan Yıldız Ballı, Diyarbakır'daki HDP binası önüne gelerek, 2014'te İstanbul Esenyurt'taki tekstil fabrikasında çalışırken, kaybolan ve terör örgütü PKK'nın kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için oturma eylemine katıldı. Yıldız Ballı ile birlikte eylemdeki aile sayısı, 43'e çıktı.

Yıldız Ballı, 16 yaşındayken kaçırıldığı günden beri kızından haber alamadığını söyledi. PKK'ya yakın internet sitesinde, 10 gün önce, kızının öldüğü haberini okuduğunu anlatan Ballı, inanmadığını kaydetti. Konya'da boş mezar kazdığını, her gün gidip başında ağladığını dile getiren Yıldız Ballı, "Eğer kızım öldüyse cesedi nerede? Cesedini getirsinler bana o zaman. Benim kızım yaşıyor, ölmedi. Ben kızımızın öldüğüne inanmıyorum" dedi.

Şafak Operasyonu'nda 2 bin 500 kilogram esrar ele geçirildi

Denizli'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda toplam 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve sevk edildikleri adliyede tutuklanan 2 şüphelinin mısır tarlasında yetiştirdikleri 80 kök Hint kenevirine de el konuldu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu üretimi ve satışı yapıldığı bilgisini almasının ardından çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonrası önceki gün (Salı) belirlenen şüpheli adrese şafak vakti operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 2 kilo 500 gram esrar, 0.6 gram uyuşturucu madde metamfetamin, uyuşturucu madde tartmakta kullanılan hassas terazi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda yakalanan H.E ve E.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin esrar yapımında kullanılan Hint kenevirlerini Eskihisar Mahallesi'ndeki mısır tarlasında ürettikleri belirlendi. Polis ekiplerinin tarlada yaptığı incelemede, mısır koçanları arasına gizlenmiş 80 kök Hint keneviri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Çantasının çalındığını iddia eden kadın sinir krizi geçirdi

Bursa'da, Arzu C. (32) çalıştığı yerde çantasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. Sinir krizi geçiren Arzu C., polise zor anlar yaşattı.

Olay, Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir eğlence merkezinde çalışan Arzu C., mesai bitiminde evine gitmek için hazırlık yaptığı sırada çantasının olmadığını fark etti. Bir süre çantasını arayan Arzu C., çalındığı iddiasıyla durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Arzu C.'nin ifadesini aldı. Ancak Arzu C., bu sırada sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan Arzu C., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, Arzu C.'nin çantasını bulmak için soruşturma başlattı.

Belediyeden istihdama katkı sunan yatırımcıya ruhsat, çöp ve tabela vergisi jesti

Amasya Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Sarı, kente ciddi istihdam sağlayacak yatırımcıdan, belediye olarak ruhsat, çöp, tabela vergisi ve su ücreti alınmayacağını açıkladı. İstihdama katkı sunacak yatırımcılara destek vereceklerini belirten Sarı, "Yatırımcılara buradan sesleniyorum; belediye olarak ruhsat, çöp, tabela vergisi ve su ücreti alınmayacak, yeterki siz istihdam sağlayın. Belediye olarak, yatırımcılara tüm imkanları seferber ederiz" dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kentte Merkez Yeni Sanayi Bölgesine, İstanbul Elçin tekstil firması tarafından yapımında sona gelinen ve gelecek ay faaliyete geçmesi beklenen fabrikayı yerinde inceledi, çalışmalar hakkında firma sahibi Osman Eken'den bilgi aldı. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 600-700 civarında kişinin iş sahibi olacağını belirttiği fabrikanın istihdama ciddi katkı sunacağını söyledi. Sarı, "Bugün daha umutluyuz, daha mutluyuz. Bugün fabrikanın son halini inceliyoruz. Yatırımcımız besmeleyi şerifi çekti, hayırlısıyla 10-15 gün içerisinde 200 kişi ile üretime başlıyor. Bu manada belediyemiz olarak her türlü imkan ve desteği sağlamak üzere kendilerine söz verdik. Seçim döneminde Amasyalı hemşerilerimize bahsettiğimiz 2 bin 500 kişiye iş istihdamı sözümüzün ilk adımını atmış bulunuyoruz. Yıl sonuna kadar 600-700 kişi bu fabrikadan geçimini sağlayacak. Bu atılım vatandaşlarımıza verdiğimiz sözün tutulacağının bir göstergesidir" dedi.

'YATIRIMCIYA TÜM İMKANLARIMIZ SEFERBER'

Başkan Mehmet Sarı, kente ciddi istihdam sağlayacak yatırımcıdan, belediye olarak ruhsat, çöp, tabela vergisi ve su ücreti alınmayacağını da duyurarak, "Yatırımcılara buradan sesleniyorum; belediye olarak ruhsat, çöp, tabela vergisi ve su ücreti alınmayacak, yeterki siz istihdam sağlayın, Amasya'nın insanına ekmek verin. Biz belediye olarak, hangi nokta da elimizde imkanlar varsa, onları sizin için seferber ediyoruz. Ben Belediye Başkanı Mehmet Sarı olaraktan kardeşimizi hem kendim hem de Amasya Belediyesi olarak her türlü destekçisiyiz" diye konuştu.

'İSTİHDAM GİDEREK ARTACAK'

Tekstil fabrikası sahibi Osman Eken de, yaklaşık 8 milyonluk maliyetle kurulan fabrikada ilk etapta 250 kişinin istihdam edileceğini, bu sayının giderek artacağını aktardı. Eken, "Buraya kurmuş olduğumuz fabrika 4 bin 500 metre karelik alan üzerinde faaliyet gösterecek. 250 kişi ile başlayacağımız bu yolculukta, iş yerine adapte olup, üretim başladıktan sonra firmamız güçlendikçe, her ay kademeli olarak belirli sayıda alım yaparak, 600-700 arkadaşımıza burada iş istihdamı sağlamış olacağız. İstihdam sayısı giderek artacak" ifadelerinde bulundu.

Diyarbakır'da, Gaziler Günü törenle kutlandı

Diyarbakır'da, 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Diyarbakır'da kutlama programı düzenlendi. Valilik karşısındaki Anıt Park'ta yapılan programa vali ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Oya Eronat, 7'nci Kolordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Siraç Ezer, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

'MİLLET OLARAK ŞÜKRAN DUYUYORUZ'

Atatürk Anıtı'na protokol üyelerinin çelenk bırakmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Kutlama programı kapsamında Vali Hasan Basri Güzeloğlu, gazileri makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Vali Güzeloğlu, gaziliğin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bu milletin bir evladı olarak, milletin bekası, birlik ve beraberliği için, nurlanan şehitlerin huzurunda onurlu birer gerçek kahramanlarsınız. Milet olarak sizlere şükran duyuyoruz. Sizlerin emrinde ve hizmetinde olduğumuzu her zaman dile getirdik."

Tokat'ta Gaziler Günü kutlandı

Tokat'ta 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Tokat Valisi Ozan Balcı, 48'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkan Vekili Mustafa Bandırmalı, Tokat Muharip Gaziler Derneği Başkanı Bilal Özmen, Türkiye Harp Malulleri Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İbrahim Güleç katıldı. Atatürk büstüne çelenk bırakılarak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Tokat Muharip Gaziler Derneği Başkanı Bilal Özmen, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesi ve gazi unvanının verilmesinin 98'inci yıl dönümüdür. Cephelerde Türk'ün gücünü ve kararlılığını gösteren gazilerin günüdür. Gazilerin onur günü, şeref günüdür. 19 Eylül tüm gazilerimizin, kahraman gaziler günü kutlu olsun. Bütün bunlara karşı Türk milleti, hürriyeti ve bağımsızlığı söz konusu olunca daha çok kenetlenmesini bilmiştir. Türk milleti, azmi, iradesi ve kudreti ile bu hainlere diz çöktürmüştür" dedi.

Törenin ardından Vali Ozan Balcı ve beraberindekiler Tokat Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

