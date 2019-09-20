Dha yurt bülteni-7

Spor yaparken karakolluk oldular



Konya'da, her sabah mahallelerindeki parkta, müzik eşliğinde sabah sporu yapan 15 arkadaş, aynı parkta yürüyüş yapan kadının, müzik eşliğinde spor yaparak rahatsızlık verdikleri' yönündeki şikayeti üzerine karakolluk oldu. S.B. adlı kadının yaptığı şikayet üzerine ifadeleri alınan grupta yer alan emekli öğretmen Erol Yayla, "Cep telefonuna bağladığımız küçük hoparlör sayesinde müzik eşliğinde egzersiz yapıyoruz. Bir kadın arkadaşımızın, polise ve CİMER'e şikayeti üzerine son günlerde, sürekli polis geliyor. 15 kişi karakola gidip, ifade verdik. Neredeyse hakkımızda 'Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulayacaklardı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, 2012 yılında, spor kültürünün yaygınlaştırılması, halkın sağlıklı ve bilinçli spor yapabilmesi için 'Koşabiliyorken Koş' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında o tarihten itibaren Konya'da da çok sayıda vatandaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü eğitmenleri eşliğinde, kentteki parklarda spor yapmaya başladı. Meram ilçesindeki Evliye Çelebi Parkı'nda sabah sporu yapanlar arasında bulunan 15 kişilik arkadaş grubu ise egzersiz yaparken müzik dinledikleri nedeniyle polis ifade vermek zorunda kaldı.

Aynı parkta yürüyüş yapan S.B. adlı kadın, grubu 'toplu halde müzik eşliğinde spor yaparak rahatsızlık verdikleri' gerekçesiyle polise ve CİMER'e şikayet etti. Polis de gruptaki 15 kişinin ifadesini aldı.

İFADE VERDİLER

İfade verenler arasında bulunan Erol Yayla, Evliya Çelebi Parkı'nın halka açık ve herkesin spor yapabileceği alan olduğunu anlatarak, aynı yerde 5 yıldır spor yaptığını ifade etti. Yayla, S.B. adlı kadının şikayeti üzerine polislerin parka gelip, haklarında şikayet olduğunu bildirerek kendilerini ifadeye çağırdığını bildirdi. Yayla, şunları söyledi:

"Beş yıldır bu alanda spor yapıyoruz. Hiç kimseyi rahatsız edici davranışta bulunmadık. Hava aydınlanmadan gelip, 1.5 saat spor yapıyoruz. Koşu ve yürüyüşün ardından da gönüllü beden eğitim öğretmenimiz öncülüğünde egzersiz yapıyoruz. Bir cep telefonuna bağladığımız küçük hoparlör sayesinde egzersizi müzik eşliğinde yapıp, dağlıyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi sağlık için spor yapmaya geliyor. Bir kadın, burada huzursuzluk çıktığı, gürültü yapıldığı, sesten, gürültüden ve yapılan spordan rahatsız olduğu, sporu burada yapmamamız gerektiği yönünde polis ile CİMER'e şikayette bulunmuş. Şikayet üzerine son günlerde her gün parka polis gelip, hakkımızda şikayet olduğunu söylüyor. Bizim videolarımızı çekti. Sivil polisler geldi. Zabıta bile geldi. Şikayet nedeniyle 15 kişi karakola gidip, ifade verdik. Hakkımızda neredeyse 'Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulayacaklardı. İtiraz ettik. Hakkımızda ne gibi işlem yapılacak bilmiyoruz. Halen sabahları parka polis geliyor."

'SUÇ UNSURU BULUNMADI'

İfade verenlerden iş adamı Mesut Köfe de grubun öğretmen, asker, doktor, sanayici, iş adamı ve emeklilerden oluştuğunu belirterek, şöyle konuştu: "Spor yaptığımız arkadaşlarımızın çoğunu 20 yıldır ailece tanıyoruz. Çoğunluğu eşiyle geliyor. Şimdiye kadar şikayet olmadı. Fakat bir kadın, 2 ay önce parka spor için gelmeye başladı. O şikayet etti. Polisler geldi. Videolarımızı çekti. Mehter marşı veya değişik müzikler eşliğinde egzersiz yapıyoruz. Kaç defa polis geldi ama suç unsuru bulamadılar. Şikayet olduğu için mecburen karakola gittik."

Görüntü Dökümü

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Grubun koşması

Egzersiz yapması

Erol Yayla ve Mesut Köfe röp.

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA))

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Suriye sınırına sağlık ve kurtarma ekibi sevkiyatı

'Güvenli Bölge' için çalışma yürüten Türk ve ABD'li askerlerin görev yaptığı Müşterek Harekat Merkezi'nin bulunduğu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırına sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusunda PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarının teröristlerden temizlenip, güvenli hale getirilmesi talebini dile getirmesinin ardından sınır hattında başlayan hareketlilik sürüyor. Suriye'ye yönelik sınır ötesi harekat sinyali verilmesinin ardından 5-7 Ağustos'ta Türkiye'ye gelen ABD heyeti ile Ankara'da yapılan görüşmelerde, Fırat'ın doğusunda 'güvenli bölge' kurulması kararı verildi. Varılan mutabakatın ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, iki ülke askerlerinin görev yapacağı Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Suriye'nin kuzeyindeki hava sahasının Türkiye'ye ait insansız hava araçlarına açılmasının ardından bölgede Türk ve ABD helikopterleriyle havadan, iki ülke zırhlı araçlarıyla da karadan ortak devriye yapıldı.

Teröristlerin hala sınıra yakın noktada olmasına tepki gösteren Türkiye'nin, eylül sonuna kadar 'güvenli bölge' konusunda sürecin istenilen düzeyde ilerlememesi halinde askeri harekat düzenlenebileceğine ilişkin mesajıyla sınırda hareketlilik arttı.

Önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı ve TSK'ya ait mevcut mevzilerin beton bloklarla güçlendirildiği sınır hattına, sabah saatlerinde ambulansla sağlık ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi sevk edildi. Şanlıurfa'dan 7 ambulansla gelen sağlık görevlileri ile UMKE ve AFAD ekipleri, Akçakale sınır hattından Ceylanpınar yönüne gitti. Hareketliliğin devam ettiği sınır hattında, Türk ve ABD askerleri ise zaman zaman incelemelerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa),

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FETÖ sanıklarının ailelerine para desteği sağlayanlar, adliyede



Samsun'da, düzenlenen operasyonda, yurt dışından gelen paraları, açığa alınan veya tutuklanan FETÖ/PDY sanıklarının yakınlarına ulaştırdığı tespit edilip gözaltına alınan 2'si kadın, 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ sanıklarının ailelerine, yurt dışından para gönderildiğini belirledi. 'Terörizme finans sağlamak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, kimlikleri belirlenen 4 şüpheli takibe alındı. Düzenlenen operasyonda, öğretmen Yasemin G. ile Banu A., Recep Resul Ş. ve İsa Ö. gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve arabalardan 4 bin 400 TL, 900 dolar, 20 euro, 1 dolar, Zaman Gazetesi'ne ait kupürler ve örgüt lideri Fethullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheli Yasemin G., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Tayfur KARA/SAMSUN,

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Elazığ'da kasadan para çalınma anı kamerada

Elazığ'da, tantuni dükkanının kasasından para çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen hafta Elazığ kent merkezinde meydana gelen olayda Gazi Caddesi'nde bulunan tantuni dükkanında çalışan personel kısa bir süre için dükkandan çıktı. Bu sırada dükkanın boş olduğunu gören bir kişi, içeri girip kasadan 710 lira çalarak kaçtı. İş yerine dönen personel, kasada para olmadığını fark edince durumu, polise bildirdi. Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, parayı çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kasada para çalma anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Personelin yukarı çıkmasından görüntü

Personelin dışarı çıkmasından görüntü

Şüphelinin iş yerine gelişi

Kasadan para çalması

Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,

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Şoför otobüste rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü

Adıyaman'da özel halk otobüsü şoförü Mustafa İzci, otobüste rahatsızlanarak yere yığılan Halil Tüy'ü güzergahından çıkarak hastaneye götürdü. Sağlık görevlileri ilk müdahaleyi otobüste yaparken yaşananlar da otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Mustafa İzci'nin kullandığı otobüse binen Halil Tüy bir süre sonra rahatsızlanarak yere yığıldı. Tüy'ün rahatsızlandığını gören İzci ise başka yolcuların da olduğu otobüsü güzergah dışına çıkararak hastanenin yolunu tuttu. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, acil servisine girişine otobüsle gelen İzci daha sonra görevlilerden yardım istedi. Sağlık görevlilerinin otobüste ilk müdahaleyi yaptığı Halil Tüy'ün tansiyonunun düştüğü belirlenirken acil servise alınarak tedavisi yapıldı. Tüy'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşananlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüsün içerisinden görüntü

Rahatsızlanan kişinin görüntüsü

Vatandaşların otobüs içerisindeki paniği

Otobüsün hastaneye gelişi

Sağlık görevlilerin hastayı otobüsten indirmesi

Hastanın acil servise götürülmesi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN- ADIYAMAN-DHA)