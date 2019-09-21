Dha yurt bülteni - 7

Akçakale'de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği (2)

6'NCI ORTAK HAVA DEVRİYESİ BAŞLADI

Türkiye ile ABD helikopterleri Suriye'nin kuzeyinde 6'cnı hava devriyesini başlattı. Sabah saatlerinde Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na inen TSK'ya ait 2 helikopter yakıt takviyesi ve personellerin binişinin ardından havalandı. Türk helikopterlerin ardından aynı noktaya Suriye yönünden gelen ABD'ye ait 2 helikopter iniş yaptı. ABD helikopterleri de ABD askerlerinin binmesinin ardından havalandı ve 4 helikopter birlikte Suriye yönüne gitti. Bu hafta iki kez yapılan ve toplamda 6'ncısı gerçekleşen helikopter devriyesinin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad ile Resulayn arasında yapılacağı belirtildi. Yaklaşık 1 saat sürmesi planlanan devriyenin ardından helikopterler yeniden üslerine dönecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT, Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

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HDP önündeki oturma eyleminde 19'uncu gün

DİYARBAKIR'da, kayıp çocuklarının bulunmasını isteyen 44 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 19'uncu günde devam ediyor.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Bugün HDP il binası önündeki oturma eyleminde 19'uncu güne girildi.

'BİZİM YÜREĞİMİZE EL ATSINLAR'

Bursa'dan gelen ve 7 yıl önce Balıkesir'de üniversite kazandıktan sonra kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül'de akşamı oturma eylemine başlayan Türkan Mutlu, "Bu kadar çocuk nasıl tuzağa düşüyor. Kızım da onlardan biri. Kızım okuyordu. Balıkesir'de üniversite kazandı. O hafta okula teslim edecektim. Kaydı falan yaptırmıştım. Bizim canımızı yaktılar. Ben kızımı istiyorum. Ben kızımın peşindeyim. Televizyonda gördüm. Suriye'ye kadar gittim. Göremedim kızımı. Tüm dünyaya sesleniyorum. Bizim yüreğimize el atsınlar" dedi.

OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını ileri sürerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket-Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ederek 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan- Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eylem başlattı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten- Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası yaşayan Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ziyareti sırasında HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli ancak Diyarbakır'da oturan Salih- Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metine bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Kuzey Irak'a kaçırıldığını iddia ederek 10 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürdüğü oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2019'da kaybolan ve internette terörist kıyafeti giyerken videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum'a giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen ve 2014'te terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını iddia eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine katıldı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemine katıldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıldır dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemine başladı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

39- Muşlu İkram Göktürk, 5 yıl önce Muş'ta lise öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Musa (21) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

40- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş'ta terör örgütü PKK'ya katıldığını iddia ettiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

41- Siirtli Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

42- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite okurken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu iddia ettiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

43- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

44- Bitlis'ten gelen Fahrettin Akkuş, oğlu Erkan'ın (24), 2015'te İstanbul Sultangazi'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek, 20 Eylül'de oturma eylemine başladı.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası önünden detay

Oturma eylemi yapan aileler

Ailelerin konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 292 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında beton elektrik direğine ve park halinde başka bir otomobile çarptı. Kazada araçta bulunanlardan Ertuğrul Berke Kahraman (21) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Sultanbağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen 16 Y 4099 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine ardından da park halindeki otomobile çarparak yol ortasına savruldu. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Ertuğrul Berke Kahraman (21), Recep Özkan (30), Erşah Çelik (23) ve H.E.Ç. (14) yaralandı.

YARALI OLARAK KAÇIP KAMYONUN ALTINA GİZLENDİ

Yaralı Erşah Çelik olay yerinden yaya olarak kaçarak başka bir sokakta park halindeki kamyonun altına gizlendi. Kendisini takip eden polis ekiplerince yakalanan Çelik, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından diğer yaralılarla birlikte ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik'in 2.42 promil alkollü olduğu tespit edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Hastanede tedavi altına alınanlardan Ertuğrul Berke Kahraman doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kahraman'ın üzerinde 11 adet uyuşturucu hap bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otomobilin görüntüsü

-Ambulans içindeki yaralıların görüntüsü

-Kamyonun altına giren yaralının görüntüsü

-Ölen Kahraman'ın fotosu

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Yavru köpekleri ormanda ölüme terk ettiler

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde anneleriyle birlikte ormanlık alana terk edilen 11 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı.

Çamlıyayla ilçesinde geçtiğimiz ay kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ormanlık alana 11 yavru köpek anneleriyle birlikte terk edildi. Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara çevrede oturan esnaf ve vatandaşlar sahip çıktı. Yavruları besleyen Mutluay Atdağ, "Yavru köpekleri annesi ile birlikte ormana atmışlar, ölüme terk etmişler. Burada yiyecek bulmaları çok zor. Elimden geldiğince, yiyecekleri getiriyoruz. Kasaplar ve lokanta işletmecileri bu hayvanlara yiyecek bırakıyor. 2 haftadır bakıyoruz ama bu köpekleri sahip çıkılması gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ormanlık alanın görüntüsü

-Mutluay Atdağ, köpeklere yiyecek götürürken

-Atdağ, köpekleri beslerken

-Köpekler beslenirken

-Yavru köpeklerin görüntüsü

-Mutluay Atdağ'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

(BOYUT: 408 MB) (SÜRE: 3,39 DK)

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ ÇAMLIYAYLA(Mersin),

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1 kaşığa 40 tane sığan lezzet

ZENGİN mutfak kültürüne sahip Kayseri'de kışlık hazırlıkları başladı. Kış öncesi turşular kuruluup, salçalar yapılırken, bölgenin en önemli lezzeti olan etli Kayseri mantısı da kış için hazırlanıyor.

Yağ mantısı, tepsi mantısı gibi 30 farklı türde mantının yapıldığı kentte imece usulü doldurulan mantı, poşetlenerek kışın tüketilmek için buzdolabında muhafaza ediyor. Minik minik hamurlara doldurulan ve 1 kaşığa 40 tane sığan, coğrafi işaretli ürün belgesine sahip Kayseri mantısı, bölgenin en önemli lezzetleri arasında yer alıyor. Kışın tüketmek üzere Kayeri mantısı hazırlayan 3 çocuk annesi Nuriye Şahinkaya, "Yöresel Kayseri mantısı minik minik hamurların içinde gizlenen et veya kıymasıyla salçalı bir sos içinde servis edilen bir yemek. Çocukluğumdan beri mantı doldurur, pişiririm. Şimdi de bu mantı doldurma ve pişirmeyi gelinime öğretiyorum. Bir nevi anneden kızına geçen bir mirastır mantı yapmak. Kayseri mantısı evlerde sıklıkla yapılan bir yemektir. Mantının açılması, bükülmesi ve pişirilmesi zahmetli ve maharet gerektiren bir iştir" dedi.

Kayseri mantısının yapılışı hakkında da bilgi veren Şahinkaya "Kış öncesi bezi haline getirdiğimiz hamurları açar, içinde soğan, baharat ve dana kıymanın karışımıyla oluşturulmuş etli parçaları mantının içine yerleştiririz. Küçük küçük büktüğümüz mantıyı poşetleyerek kışın misafirlerimize ikram etmek için buzdolabında saklarız. Kaynar su ile pişirdiğimiz mantıyı salça, yoğurt ve sumakla servis ederiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Mantı hamurunun açılması

Mantı hamurunun kıyma ile doldurulması

Mantının bükülmesi ve pişirilmesi

Nuriye Şahinkaya ile röportaj

-Diğer detay ve genel görüntüler

Boyut: 828 MB Süre: 7.24 DK

Haber: Yasin DALKILIÇ-Kamera: İsmet KÖZELO/KAYSERİ,